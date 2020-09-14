Политические комментарии с сарказмом.
4.
Теперь змагарьё все больше пишет не о Лукашенко, а о Путине!
Собачьи говны разжигают ненависть к российским журналистам, демонизируют российских силовиков и призывают россиян к протестной деятельности.
Собачьи говны разжигают ненависть к российским журналистам, демонизируют российских силовиков и призывают россиян к протестной деятельности.
5.
Теплый привет из Германии от немки. Европа лезет в другие страны, хотя у самой уже давно всё горит.
16.
Долбанутых самок вам в ленту
17.
В Бундестаге жгут..
22.
Навальный окончательно пришел в сознание и уже разоблачил коррупцию в клинике “Шарите”.
32.
Хасиды готовятся атаковать границу Украины
✡Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский пишет: В Белоруссии на границе с Украиной скопились сотни евреев, которых не пускают на Украину.
Зная буйный нрав этой публики, можно ожидать массового прорыва многострадальной украинской границы. Скандала после этого не избежать, это же не коварные русские, тут можно от «кураторов» и по макушке получить!
Зная буйный нрав этой публики, можно ожидать массового прорыва многострадальной украинской границы. Скандала после этого не избежать, это же не коварные русские, тут можно от «кураторов» и по макушке получить!
33.
34.
Вчера неизвестный в Лос-Анджелесе без очевидных мотивов из огнестрела ранил двух полицейских, находившихся при исполнении.
Для полноты картины: на этом видео (между “нигга”, “нигга”, “нигга” и “нигга”) случайные свидетели радуются, что кто-то замочил правоохранителей.
На заднем плане, метрах в ста всего, двое раненных людей в машине, в критическом состоянии.
Ни малейшей попытки помочь.
Радость, нигга, эй, йоу, нигга, итз креееейзи, дееееам, нигга.
На заднем плане, метрах в ста всего, двое раненных людей в машине, в критическом состоянии.
Ни малейшей попытки помочь.
Радость, нигга, эй, йоу, нигга, итз креееейзи, дееееам, нигга.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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слишком мало сделано за 1й виток карантина.... экономики не схлопнулись как надобно, лишние (да да..) люди не вымерли...гос долг избранных не обнулился почему-то...вот, 2й заход....
тот неловкий момент, когда арабы в кое-то веки заработали не на нефти, а на тупости "шумеров".... надо же))
Такой травы ни у кого нет. Как почитаешь, что они пишут когда их торкает, аж страшно становится!
Навальный рыдает в углу и грызёт кактус.
ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО!!!
Только белое и черное!!!
Даже оттенков серого нет!
Реально такое впечатление, что по будням сидят патриоты и минусуют всех кто против и посты соответствующие выкладывают, а по выходным всё наоборот!!!
К слову, некоторые, конечно любой радикализм - зло.
1. Чье и.., личико на фото 41???
2. Не Геральта надо, а Брендона Старка, Первого его Имени.
Уже в Москве наркомов не видать,
И панцерные армии фон Бока
На Химки продолжают наступать.
Решают в штабе Западного фронта
Поставить штаб восточнее Москвы,
И солнце раной русского народа
Горит среди осенней синевы.
Уже в Москве ответственные лица
Не понимают только одного -
Когда же Сам уедет из столицы,
Но как спросить об этом Самого?
Да, как спросить? Вопрос предельно важен,
Такой, что не отложишь на потом...
- Когда отправить полк охраны Вашей
На Куйбышев? Состав уже готов.
Дрожали стёкла в грохоте воздушном,
Сверкало в Александровском саду...
Сказал спокойно:
- Если будет нужно,
Я этот полк в атаку поведу.