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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (37 фото + 6 видео)

Автор:
14 сентября 2020 16:59
Метки: комментарии   политика   юмор   
3801
37
6
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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86  комментариев
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203k
NAZARETH Автор поста 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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26k
Дмитрий 4 дня назад
Власти на заметку
Власти на заметку
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7k
Дмитрий Дмитрий 4 дня назад
А вот так выглядят провокаторы и подонки типа тебя.
А вот так выглядят провокаторы и подонки типа тебя.
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26k
Дмитрий Дмитрий 4 дня назад
Или кремлешлюхи
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
Дмитрий Дмитрий 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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26k
Дмитрий Дмитрий 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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26k
Алексей 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Стас Киричук 5 дней назад
у соседей всё стабильно
https://tsn.ua/ru/kyiv/v-kieve-svideteli-pozhara-sluchayno-zasnyali-padenie-cheloveka-s-okna-mnogoetazhki-1610173.htmlhttps://tsn.ua/ru/kyiv/v-kieve-svideteli-pozhara-sluchayno-zasnyali-padenie-cheloveka-s-okna-mnogoetazhki-1610173.html
у соседей всё стабильно
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1k
blackdragon1975 wilddewill 5 дней назад
А Тарантино то - сынок
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10k
wilddewill blackdragon1975 5 дней назад
Да судя по реакции оператора это и есть Тарантино....
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5k
Roman Стас Киричук 4 дня назад
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15k
Lelik Стас Киричук 4 дня назад
[мат] какой, нунахер, предупреждать надо!!!
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1k
Яков Стас Киричук 4 дня назад
А где они уток держат - на балконах?
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5k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
слишком мало сделано за 1й виток карантина.... экономики не схлопнулись как надобно, лишние (да да..) люди не вымерли...гос долг избранных не обнулился почему-то...вот, 2й заход....

слишком мало сделано за 1й виток карантина.... экономики не схлопнулись как надобно, лишние (да да..) люди не вымерли...гос долг избранных не обнулился почему-то...вот, 2й заход....
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5k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
тот неловкий момент, когда арабы в кое-то веки заработали не на нефти, а на тупости "шумеров".... надо же))

тот неловкий момент, когда арабы в кое-то веки заработали не на нефти, а на тупости "шумеров".... надо же))
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10k
wilddewill ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
Да и Россия оказывается не совсем страна бензоколонка)))
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32k
Андрей Старосельский 5 дней назад
В германии гоняют протестующих водометами и газом, во франции издят палками, в америи стреляют резиновыми пулями..... но, обратите внимание, "все демократично и свободно", может протестунам в Белоруссии резиновые пули, предложить?
В германии гоняют протестующих водометами и газом, во франции издят палками, в америи стреляют резиновыми пулями..... но, обратите внимание, "все демократично и свободно", может протестунам в Белоруссии резиновые пули, предложить?
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85
u811 Андрей Старосельский 4 дня назад
Это потому что на американских пулях нанесен тонкий слой молекул свободы
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347k
rusfet 5 дней назад
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639
Replicant rusfet 5 дней назад
Это был бывший слепой,самозванец и гусекрад.(c)
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32k
Андрей Старосельский rusfet 5 дней назад
Легко отделался...
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347k
rusfet 5 дней назад
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32k
Андрей Старосельский rusfet 5 дней назад
Какие то они... стремный.
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347k
rusfet Андрей Старосельский 5 дней назад
Самое интересное,что нет ни одного негра.
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32k
Андрей Старосельский rusfet 5 дней назад
Крайняя справа в третьем ряду, вроде как, метис. Да неграм это все, ехало болело, им сейчас пограбить да побуянить хочется, а не школ и равных прав.
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347k
rusfet 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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15k
Flying Dutchmen. rusfet 5 дней назад
Не сказали бы что латыш, никто бы и не заметил...
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1k
Потомственный Минчанин rusfet 4 дня назад
Кстати, я за него даже голосовал
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347k
rusfet 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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458
ah3007 rusfet 5 дней назад
Возрождение Украины начнётся тогда, когда она выйдет из Овна, т.е. из полного овнА
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12k
Сталкер ah3007 5 дней назад
Никогда, штоле?
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3k
Барсук rusfet 5 дней назад
Вот что интересно.... Раньше как-то стыдно было быть тупым [мат], не отвечающим за свои слова, независимо от того, политик ты там, или астролог.... Как тебе будут верить дальше, если ты обоср@лся уже сейчас??? Если твои предсказаия и прогнозы фейк, то как тебе верить-то??? А сейчас нормалёк, ну сморозил муйню, пипл схавал, а дальше, "мели Емеля, твоя неделя"
Ох, дебилы, мля
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3k
Chuna rusfet 4 дня назад
На самом деле окраине нужно выходить на рынок легких наркотиков.
Такой травы ни у кого нет. Как почитаешь, что они пишут когда их торкает, аж страшно становится!
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9
Кубаноид rusfet 4 дня назад
Тут даже не наркота, тут как минимум пирамидка от Гордона
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347k
rusfet 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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32k
Андрей Старосельский rusfet 5 дней назад
Соболь усыпить, Ямышь перекрасить белой краской и передать в лабораторию на опыты, Васильеву отдать потологоанатому....просто так, как подарок.
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347k
rusfet Андрей Старосельский 5 дней назад
))))).
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115k
DeOrio rusfet 4 дня назад
- Очень жаль Алексей, но ваших хомячков пришлось усыпить...
Навальный рыдает в углу и грызёт кактус.
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347k
rusfet 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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6k
Alexandr Barhudarov rusfet 4 дня назад
в 2013 был членом... комиссии избиркома :)
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3k
Игорь 5 дней назад
Расскажите мне почему на фишках можно быть либо патриотом либо либерастом?
ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО!!!
Только белое и черное!!!
Даже оттенков серого нет!
Реально такое впечатление, что по будням сидят патриоты и минусуют всех кто против и посты соответствующие выкладывают, а по выходным всё наоборот!!!
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458
ah3007 Е-Лена 5 дней назад
Либеры только к среде в себя приходят после выходных
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12k
Сталкер Е-Лена 5 дней назад
Днём и к вечеру плюсуются антилиберастные, антипиндосские и т. п. комменты. Ночью на вахту заступают хомяки овального, прочая тому подобная шушера и кастрюли – раздают дизы. Зачастую минусовать начинают дня через 2-3 после написания. )
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10k
wilddewill Игорь 5 дней назад
Ну почему? Можно ещё быть негром инвалидом с нетрадиционной половой ориентацией))))
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10k
wilddewill Е-Лена 5 дней назад
Кстати да. Да чего уж там, мои комментарии кто то особо обидчивый отслеживает во всех темах и синусит их прям в течении нескольких часов)))) Ну, может ему от этого живётся легче, если так, пусть развлекается)))))
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85
u811 Игорь 4 дня назад
По идее, никто не запрещает. Только что-то не видно умеренно-либеральных или не радикально левых. Они же как не пишут комментарий, так сразу: "Президент-вор! Полиция - вампиры и КГБ. Вокруг грязь и всех повесить".
К слову, некоторые, конечно любой радикализм - зло.
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1k
Валерий Викторович 5 дней назад
Вопрос и предложение.
1. Чье и.., личико на фото 41???
2. Не Геральта надо, а Брендона Старка, Первого его Имени.
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1k
Владимир Логачёв Валерий Викторович 5 дней назад
Да вы шо! Геральд - чистокровный ПОЛЯК! А Старк - книжный персонаж.
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40k
zloykoyot 5 дней назад
Не, наша дристнявая оппозиция не поедет. Во-первых родители так далеко не отпустят. Во-вторых учебный год начался. Ну и в третьих там можно действительно дубинкой по хребту огрести и ментовские автобусы не такие удобные.
Не, наша дристнявая оппозиция не поедет. Во-первых родители так далеко не отпустят. Во-вторых учебный год начался. Ну и в третьих там можно действительно дубинкой по хребту огрести и ментовские автобусы не такие удобные.
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1k
Валерий Викторович NAZARETH 5 дней назад
Сцуко, вот куда надо было "Новичок" запускать...
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40k
zloykoyot Валерий Викторович 5 дней назад
Нахрена же Новичок? Айфоны отобрать - сами в кому через час впадут.
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12k
Сталкер zloykoyot 5 дней назад
Да Вы, батенька, Чикатило просто какой-то! )))))))
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40k
zloykoyot Сталкер 4 дня назад
Рациональность нужна во всём)))
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804
М *** NAZARETH 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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2k
Архимед 5 дней назад
Фюнес не отразим
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2k
Гур 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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203k
NAZARETH Автор поста Гур 5 дней назад
ОПЯТЬ ТЫ ?
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41k
Цыц тут у меня Гур 5 дней назад
За что получил? Кого предал?
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7k
Alexander Гур 5 дней назад
Пока не было Фишек, только мама и бабушка знали, что ты дурачок...
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203k
NAZARETH Автор поста 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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26k
KiploksAKS 5 дней назад
Уже послы живут в тылу глубоком,
Уже в Москве наркомов не видать,
И панцерные армии фон Бока
На Химки продолжают наступать.

Решают в штабе Западного фронта
Поставить штаб восточнее Москвы,
И солнце раной русского народа
Горит среди осенней синевы.

Уже в Москве ответственные лица
Не понимают только одного -
Когда же Сам уедет из столицы,
Но как спросить об этом Самого?

Да, как спросить? Вопрос предельно важен,
Такой, что не отложишь на потом...
- Когда отправить полк охраны Вашей
На Куйбышев? Состав уже готов.

Дрожали стёкла в грохоте воздушном,
Сверкало в Александровском саду...
Сказал спокойно:
- Если будет нужно,
Я этот полк в атаку поведу.
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538
Shekhar Kapur NAZARETH 5 дней назад
Вечная память и вечная слава великому человеку .
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203k
NAZARETH Автор поста KiploksAKS 5 дней назад
Многое из истории нам не известно , многое пытаются скрыть. Но я вижу великого человека. ДА , сейчас уставшего , задумчевого , но ВЕЛИКОГО.
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1k
Marat NAZARETH 5 дней назад
Отец народов думает. Присел собраться мыслями, всё обмозговать и принять решение. Собраться силами не взирая на усталость
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590
Константин NAZARETH 4 дня назад
вроде и патриотические мысли высказываешь, но штампуешь хрущевскую версию, про Сталинскую прострацию в первые дни войны. И эта фотография, наверное, должна это доказывать. Только это фотография не 22 июня 41-го, а конца лета 41-го. Ничего в ней предосудительного нет. Но он даже здесь видел намного дальше многих, в т.ч. и фотографа, понимал, как ее будут использовать. А ты подхватил...
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