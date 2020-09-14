32.

✡Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский пишет: В Белоруссии на границе с Украиной скопились сотни евреев, которых не пускают на Украину.



Зная буйный нрав этой публики, можно ожидать массового прорыва многострадальной украинской границы. Скандала после этого не избежать, это же не коварные русские, тут можно от «кураторов» и по макушке получить!