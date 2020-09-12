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"Россия должна помнить, что цивилизацию на ее территорию принесли украинцы, а не русские" - глава МИД Украины Кулеба

"Россия должна помнить, что цивилизацию на ее территорию принесли украинцы, а не русские" - глава МИД Украины Кулеба (2 фото)

Автор:
12 сентября 2020 20:52
Метки: история   кулеба   украина   
1239
2

"Великая нация укров", согласно украинской мифологии, имеет много мировых достижений: вырыли Черное море, создали древнейший язык на планете, укры стали предками евреев, французов, немцев и пр. Но вот глава МИД Украины Кулеба "отрыл глаза" россиянам на еще одно достижение - и даже не древних укров, а современных украинцев: в эфире "Радио Свобода".

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Метки: история   кулеба   украина   
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М С День назад
Украинство - болезнь. Заразная и неприличная.
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anpetrof 7 часов назад
"Россия должна помнить, что цивилизацию на ее территорию принесли украинцы, а не русские" - глава МИД Украины Кулеба
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405
Yuriy 11 часов назад
Текст не мой, видел на каком-то сайте, не поленился скопировал...
ЕМНОГО ГЕОГРАФИИ и ИСТОРИИ:
Столицы Руси начиная с древних времён.
Старая Ладога (862 – 864)
Великий Новгород (864 – 882)
Киев (882 – 1243)
Владимир (1243 – 1389)
Москва (1389 – 1712)
Санкт-Петербург (1712 – 1918)
Москва (1918 – наст. время)
НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ и ИСТОРИИ:
ХАРЬКОВ русский город. Был основан в 1630-е гг. Там селились бежавшие от поляков с правобережья Днепра малороссы. Царь Алексей Михайлович построил там крепость и основал в 1656 году Харьковское воеводство.
СУМЫ основан царём Алексеем Михайловичем не позднее 1655 года. Царь разрешил поселиться там беженцам-малороссам, которых убивали поляки.
ПОЛТАВА была в XVII веке центром прорусски настроенной Малороссии. За это предатель гетман Выговский (что-то вроде нынешних Кличков и Яценюков) напал на город и продал его жителей в рабство крымским татарам.
ДНЕПРОПЕТРОВСК был основан Екатериной II в 1776 году и назывался Екатеринославом.
ЛУГАНСК основан в 1795 году, когда Екатерина II основала на реке Лугань чугунолитейный завод. Для работы на нём в Луганск приехали жить выходцы из центральных и северо-западных губерний России.
ХЕРСОН был основан Екатериной II в 1778 году для строительства русского флота. Строительство осуществил Потёмкин.
ДОНЕЦК основан Александром II в 1869 году при строительстве металлургического завода в Юзовке.
НИКОЛАЕВ основан Екатериной II в 1789 году. В это время Потёмкин строил там корабль "Святой Николай".
ОДЕССА была основана Екатериной II в 1794 году на месте крепости, построенной чуть раньше Суворовым.
ЧЕРНИГОВ один из древнейших русских городов, существовал ещё в начале 10 века. В 1503 году он вошёл в состав России. В 1611 году поляки его разрушили и отобрали эту территорию у русских. Но в 1654 году Чернигов вернулся к России и с тех пор всегда был её составной частью.
СИМФЕРОПОЛЬ был основан Екатериной II в 1784 году. Его построил Потёмкин на месте военного лагеря Суворова и рядом с татарским поселением.
СЕВАСТОПОЛЬ основан Екатериной II в 1783 году на месте крепости, построенной ранее Суворовым. Строил город Потёмкин.
МАРИУПОЛЬ был основан в 1778 году Екатериной II. Она поселила там греков - переселенцев из Крыма.
КРИВОЙ РОГ был основан Екатериной II в 1775 году.
ЗАПОРОЖЬЕ был основан Екатериной II в 1770 году и назывался Александровском.
КИРОВОГРАД был основан в 1754 году русской императрицей Елизаветой Петровной. Назывался он Елисаветградом.
ЛЬВОВ - русский город, основанный потомком русских князей Данилой Галицким.
КИЕВ - Согласно летописи, Киев был основан тремя братьями: Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью и назван в честь Кия, старшего брата.Точная дата основания города не установлена. Первое славянское поселение, по некоторым предположениям, существовало на территории современного города ещё в VI веке. В 882 году Киев стал столицей Руси и в X XII веках достиг своего расцвета. В результате монгольского нашествия на Русь был разрушен и пришёл в упадок. В последующие века Киев был центром административных единиц в составе Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Русского царства, которое трансформировалось в Российскую империю. Причём здесь Украина, не сможет сказать ни один учёный.
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94
Олег Yuriy 8 часов назад
Ну откуда такая узость мышления? А Галиция. Откуда был родом Иисус? Да, из Галилеи. Со временем название слегка изменилось но вполне узнаваемо. Есть на украине город Буда. О чем это говорит? Правильно, отсюда и буддизм пошел. Могли бы претендовать на колыбель религий но вот с мусульманством как то не срослось. Вот такие вот стройные логические построения. А Вы про историю документы и летописи какие то говорите.
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6k
Олег Yuriy 6 часов назад
Донецк и назывался Юзовкой(Юзово)раньше, т.к. джон юз метзавод поставил , историк хренов.
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17k
turyst 12 часов назад
Видать, там совсем с медициной плохо стало, что даже руководству страны, галоперидола не хватает.
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3k
Дмитрий Горчилин 12 часов назад
Логика подобных заявлений непонятна до тех пор, пока не посмотришь на проблему из захолустья, из забитого села.
Суть проблемы- весь мир осваивал неизведанные территории, что-то изобретал, воевал, делал открытия, летал в космос и опускался в глубины. А в селе же.. Ну, пьяные мужики подрались, корова сдохла. Новости так себе, с глобальными совершенно не связаны. Настоящая большая цивилизация в это село вьехала один раз, и то на немецких танках. И опять навоз, куры, пьяные драки. И еще вот коммунисты новый трактор прислали.
СССР и УССР как его часть активно участвовали в мировом процессе цивилизационного развития. Ракеты, компьютеры, техногенные производства и мировые войны- все на высшем уровне. Но когда село захватило власть в государстве, когда сельская культура стала доминировать над здравым смыслом, возникли проблемы.
По масштабам села что там городские построили непонятно и неинтересно. А драки пьяных трактористов в мировом масштабе не очень. Истории НЕТ, потому что у сельской культуры история сельская. Вот потому пошли шумеры, вышиванки возле пирамид и т.д.
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1k
arens-s 13 часов назад
Йох-ха!!!!
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1k
arens-s 13 часов назад
Поди, и сам в это верит, бедолага...
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28k
Юр21 14 часов назад
Шедевр!
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289
Данное родителями при рождении 14 часов назад
куплю украинские монеты до 1800 года! Дорого!

вот тут то и заканчивается вся инсторичность народа с окраины, ибо "а дураков и юродивых ссылать на окраину, там им и место".
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6k
OFFACE 14 часов назад
Вкратце:Куплю древние деньги украины. Дорого.
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4k
Али Ди 16 часов назад
"Россия должна помнить, что цивилизацию на ее территорию принесли украинцы, а не русские" - глава МИД Украины Кулеба
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21k
ВАТНИК 16 часов назад
"Россия должна помнить, что цивилизацию на ее территорию принесли украинцы, а не русские" - глава МИД Украины Кулеба
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13k
Александр 17 часов назад
Очень надеюсь, что он это высказал по "каким-то причинам", а не так "думает"...
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40k
zloykoyot 18 часов назад
"...Все же Ермак, Поярков, Бекетов, Дежнев, Хабаров и прочие покорители Сибири и Дальнего Востока были русскими, а не украинцами..." Да если бы было хоть одно упоминание что Ермак однажды сел посрать в кустах под Киевом - тут же бы он стал украинским первооткрывателем земель Сибирских.
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3k
Фомич 18 часов назад
Выражаясь словами Саввы Игнатича...полный абгенмахт! Но есть,есть еще куда тупиться... )))
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18k
hebpat 19 часов назад
тем самым он признал, что украинцев нет как таковых вообще, нет такой нации, так как в России живут потомки тех кто пришёл на эти земли и строил города, следовательно на территории украины, живут русские, только они долго были под гнётом турок, татар, поляков, вот и оскотинились, а украина это наша русская земля
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41k
Михалыч 19 часов назад
"Россия должна помнить, что цивилизацию на ее территорию принесли украинцы, а не русские" - глава МИД Украины Кулеба
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337
qwer Михалыч 17 часов назад
Сдается мне, это не лечится.
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4k
Lucky 21 час назад
Как бы то ни было, когда в 988 году князь киевский Владимир Святославович принимал крещение с дружиной в захваченном им городе Корсунь, который был центром византийских владений в Крыму, на месте мокшанских болот, до основания Москвы в 1147 году киевским князем Юрием Долгоруким и великим князем Ростово-Суздальским, еще 160 лет лягушки квакали.
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25k
Aleks Lucky 17 часов назад
И Новгорода не было, да?

Вот хочется вам хохам иметь какую то значимость в мировой истории, но вся ваша значимость это быть холопами у своих соседей
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4k
Lucky ЗА КИБЕРНЕТИКУ 14 часов назад
А какое отношение имеет Россия к Киевской Руси?
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28k
Юр21 Lucky 13 часов назад
Откуда ты это каждый раз вытаскиваешь, причём слово в слово и обязательным пассажем про лягушек?
Солнышко, когда была Владимирская Русь - предки нынешних хохлов в полесских болотах пиявок жрали, они оттуда выползли лишь после того когда земли вокруг Киева и сам Киев обезлюдили от эпидемии.
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1k
arens-s Lucky 12 часов назад
Всё правильно, только Киев был русским городом, ибо "жителей Окраины" ещё не могло быть.
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1k
arens-s Lucky 12 часов назад
Здесь ключевое слово - "Русь".
Киев - русский город.
Вкра1на тогда ещё не называлась Вкра1ной.
"Украинцы" - жители Окраины стали так называться позже.
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1k
Vic Twin 22 часа назад
Бу-га-га! Клёво украинцы русских протроллили. Те не знают, что и писать. Украина то ближе к Европе географически. Наверно ольгинские побежали к майору за методичками, как Россию передвинуть из Азии. Иногда вы такие прикольные.
Белорус.
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41k
Михалыч Vic Twin 19 часов назад
Украина ближе к жопе, а не к Европе...
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Aleks Vic Twin 17 часов назад
Ближе к Европе географически... Сказочное, б.лять достижение
Иди море копай, белорус
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25k
Aleks Михалыч 17 часов назад
Не ближе к, а статично в...
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qwer Vic Twin 17 часов назад
Я вижу вы заразились. К сожалению это не лечится и мне вас жаль
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51k
Jora Kykynaher Vic Twin 16 часов назад
Типичный рогулизм, на этот раз белорусский. Всраться и радоваться, что москалям воняе.
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11k
Inlex 23 часа назад
это типичный рагуль на службе у западных хозяев. проходим мимо.
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2k
Master Bo День назад
"Россия должна помнить, что цивилизацию на ее территорию принесли украинцы, а не русские" - глава МИД Украины Кулеба
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199k
Orange Zero День назад
когда это го.v.но и палки стали цивилизацией?
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