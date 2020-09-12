"Россия должна помнить, что цивилизацию на ее территорию принесли украинцы, а не русские" - глава МИД Украины Кулеба

Но термин "отдельные территории" видимо Кулеба посчитал недостаточно амбиционным, и продолжает дальше, расширяя и углубляя свою мысль:

Мы должны прямо и вслух говорить, что цивилизацию на значительной территории России принесла Украина, и украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйства, леса превращали в сёла и города, строили экономику. И это сделали мы. И мы должны помнить, и Россия должна помнить, что это сделали украинцы, а не русские.

С какого перепоя Кулеба решил это "брякнуть"- не понятно. Но, похоже, "на грудь он взял" изрядно. Иначе такой бред ничем не объяснишь. В недавнем прошлом даже Порошенко с Климкиным такого себе не позволяли. Вернее не додумывались. Все же Ермак, Поярков, Бекетов, Дежнев, Хабаров и прочие покорители Сибири и Дальнего Востока были русскими, а не украинцами. А именно при них начинали строить остроги, города, рубили леса, зачинали сельское хозяйство. То есть приносить цивилизацию.

В общем беда с этой Украиной... У территории под этим названием полностью отсутствуют какие-то реальные достижения и герои, вот и приходится им "из пальца" высасывать свои заслуги. Если уже Иловайск и Дебальцево там (на Украине) объявили великими стратегическими победами "укровоинов", то принесение цивилизации на бескрайние просторы России - это просто "детская шалость". Сказочник, этот Кулеба, а не глава МИД... Как и все остальные руководители Украины.

БОНУС С УЛЫБКОЙ

Общеизвестно, что первым народом на Земле, прародителями всего человечества были древние укры. Первого укра звали Адам, и было у него два сына - Богдан и Иван. Первый был хороший, а второй москаль. Иван завидовал Богдану и хотел его убить, но Богдан убежал от него на Карпаты. В те времена климат на планете был другой, Карпаты были островом и находились в Атлантическом океане.Богдану там понравилось, и он основал первое государство - Запорожскую Атлантиду.

Потомки Богдана изобрели колесо и велосипед, одомашнили свинью и основали Киев, Жмеринку и Вавилон. Москали в это время были еще неандертальцами, охотились на мамонтов и думали, как бы разрушить цивилизацию древних укров своими варварскими ядерными дубинками. Бог разгневался за это на москалей и наслал на них ледниковый период, но москали стали добывать газ и греться. И тогда юный отважный укр по имени Мыкола Прометей украл у москалей газ и принес его людям.Потом лед растаял, и начался всемирный потоп.

Древние укры построили ковчег и спаслись на нем, но в районе Египта ковчег столкнулся с Айсбергом (древним евреем) и затонул. Древние укры высадились в Египте (после этого оттуда ушли все евреи) и начали строить пирамиды и Стоунхендж. Завершив строительство, они расселились по всему свету и принесли человечеству божественные звуки мовы, праязыка, от которого произошли все прочие языки. Этой мовой были написаны священные книги древних укров, которые впоследствии были переведены на арамейский.В это время самым прекрасным городом после Киева, который был заново отстроен в дельте Нила, была Троя. Троя находилась в Крыму и была всесоюзной здравницей. Но однажды проклятые древнегреческие москали разрушили Трою, и тогда троянские украинцы во главе с атаманом Энеем основали Древний Рим, где выстроили Колизей. Там они кормили львов москалями и наслаждались этим зрелищем. Сыновья Энея Кий, Щек и Хорив и дочь Энея Лыбедь (по некоторым данным Лыбедь был четвертым сыном) построили еще один Киев, на этот раз на Днепре.

Новый Киев стал культурной и духовной столицей, здесь было множество церквей и универмагов. Как символ своего свободолюбия, украинцы построили Майдан Незалежности - самый большой майдан в мире. Здесь же был основан первый университет в мире - Могилянская Академия. В ней изобрели порох, двигатель внутреннего сгорания и теорию относительности.В это время уроженец Житомира Христофор Колумбенко открывает Америку, но думает, что попал в Украину (только с другой стороны), поскольку вышивка ацтеков в точности совпадает с гуцульскими узорами. Колумб еще не знает, что Америку на самом деле открыли украинские казаки, где на берегу реки Потомак основали Сечь, а потом и Вашингтон.Тем временем, в Украине расцветает культура и искусство. Благодаря Шекспиру, который переводит произведения Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, англоязычное население планеты узнает о трагической любви жителей Львова Романа и Юлии.

Павло Пикасюк малюет свои шедевры, а Хрущев начинает первые опыты с кукурузой и лично поднимает целину на Батькивщине. Москали, видя такое благосостояние свободолюбивого украинского народа, оккупируют 1/6 часть суши, в том числе украинские газовые месторождения в Сибири. Только мужественная борьба ОУН-УПА помогает восстановить историческую справедливость и спасти человечество от москальской угрозы.Слава Украине!



