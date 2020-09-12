"Россия должна помнить, что цивилизацию на ее территорию принесли украинцы, а не русские" - глава МИД Украины Кулеба

"Великая нация укров", согласно украинской мифологии, имеет много мировых достижений: вырыли Черное море, создали древнейший язык на планете, укры стали предками евреев, французов, немцев и пр. Но вот глава МИД Украины Кулеба "отрыл глаза" россиянам на еще одно достижение - и даже не древних укров, а современных украинцев: в эфире "Радио Свобода".
Он заявил, что, оказывается, это они, украинцы, принесли цивилизацию на огромную территорию России, а не русские. А что там делали русские - вообще не понятно:
Дорогие украинцы в России, как бы вам сейчас сложно ни было, но украинское государство всегда будет помнить вас и ваших прадедов, которые строили целые города и приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации.
Но термин "отдельные территории" видимо Кулеба посчитал недостаточно амбиционным, и продолжает дальше, расширяя и углубляя свою мысль:
Мы должны прямо и вслух говорить, что цивилизацию на значительной территории России принесла Украина, и украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйства, леса превращали в сёла и города, строили экономику. И это сделали мы. И мы должны помнить, и Россия должна помнить, что это сделали украинцы, а не русские.
С какого перепоя Кулеба решил это "брякнуть"- не понятно. Но, похоже, "на грудь он взял" изрядно. Иначе такой бред ничем не объяснишь. В недавнем прошлом даже Порошенко с Климкиным такого себе не позволяли. Вернее не додумывались. Все же Ермак, Поярков, Бекетов, Дежнев, Хабаров и прочие покорители Сибири и Дальнего Востока были русскими, а не украинцами. А именно при них начинали строить остроги, города, рубили леса, зачинали сельское хозяйство. То есть приносить цивилизацию.
В общем беда с этой Украиной... У территории под этим названием полностью отсутствуют какие-то реальные достижения и герои, вот и приходится им "из пальца" высасывать свои заслуги. Если уже Иловайск и Дебальцево там (на Украине) объявили великими стратегическими победами "укровоинов", то принесение цивилизации на бескрайние просторы России - это просто "детская шалость". Сказочник, этот Кулеба, а не глава МИД... Как и все остальные руководители Украины.
БОНУС С УЛЫБКОЙ
Общеизвестно, что первым народом на Земле, прародителями всего человечества были древние укры. Первого укра звали Адам, и было у него два сына - Богдан и Иван. Первый был хороший, а второй москаль. Иван завидовал Богдану и хотел его убить, но Богдан убежал от него на Карпаты. В те времена климат на планете был другой, Карпаты были островом и находились в Атлантическом океане.Богдану там понравилось, и он основал первое государство - Запорожскую Атлантиду.
Потомки Богдана изобрели колесо и велосипед, одомашнили свинью и основали Киев, Жмеринку и Вавилон. Москали в это время были еще неандертальцами, охотились на мамонтов и думали, как бы разрушить цивилизацию древних укров своими варварскими ядерными дубинками. Бог разгневался за это на москалей и наслал на них ледниковый период, но москали стали добывать газ и греться. И тогда юный отважный укр по имени Мыкола Прометей украл у москалей газ и принес его людям.Потом лед растаял, и начался всемирный потоп.
Древние укры построили ковчег и спаслись на нем, но в районе Египта ковчег столкнулся с Айсбергом (древним евреем) и затонул. Древние укры высадились в Египте (после этого оттуда ушли все евреи) и начали строить пирамиды и Стоунхендж. Завершив строительство, они расселились по всему свету и принесли человечеству божественные звуки мовы, праязыка, от которого произошли все прочие языки. Этой мовой были написаны священные книги древних укров, которые впоследствии были переведены на арамейский.В это время самым прекрасным городом после Киева, который был заново отстроен в дельте Нила, была Троя. Троя находилась в Крыму и была всесоюзной здравницей. Но однажды проклятые древнегреческие москали разрушили Трою, и тогда троянские украинцы во главе с атаманом Энеем основали Древний Рим, где выстроили Колизей. Там они кормили львов москалями и наслаждались этим зрелищем. Сыновья Энея Кий, Щек и Хорив и дочь Энея Лыбедь (по некоторым данным Лыбедь был четвертым сыном) построили еще один Киев, на этот раз на Днепре.
Новый Киев стал культурной и духовной столицей, здесь было множество церквей и универмагов. Как символ своего свободолюбия, украинцы построили Майдан Незалежности - самый большой майдан в мире. Здесь же был основан первый университет в мире - Могилянская Академия. В ней изобрели порох, двигатель внутреннего сгорания и теорию относительности.В это время уроженец Житомира Христофор Колумбенко открывает Америку, но думает, что попал в Украину (только с другой стороны), поскольку вышивка ацтеков в точности совпадает с гуцульскими узорами. Колумб еще не знает, что Америку на самом деле открыли украинские казаки, где на берегу реки Потомак основали Сечь, а потом и Вашингтон.Тем временем, в Украине расцветает культура и искусство. Благодаря Шекспиру, который переводит произведения Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, англоязычное население планеты узнает о трагической любви жителей Львова Романа и Юлии.
Павло Пикасюк малюет свои шедевры, а Хрущев начинает первые опыты с кукурузой и лично поднимает целину на Батькивщине. Москали, видя такое благосостояние свободолюбивого украинского народа, оккупируют 1/6 часть суши, в том числе украинские газовые месторождения в Сибири. Только мужественная борьба ОУН-УПА помогает восстановить историческую справедливость и спасти человечество от москальской угрозы.Слава Украине!
Источник:
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ЕМНОГО ГЕОГРАФИИ и ИСТОРИИ:
Столицы Руси начиная с древних времён.
Старая Ладога (862 – 864)
Великий Новгород (864 – 882)
Киев (882 – 1243)
Владимир (1243 – 1389)
Москва (1389 – 1712)
Санкт-Петербург (1712 – 1918)
Москва (1918 – наст. время)
НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ и ИСТОРИИ:
ХАРЬКОВ русский город. Был основан в 1630-е гг. Там селились бежавшие от поляков с правобережья Днепра малороссы. Царь Алексей Михайлович построил там крепость и основал в 1656 году Харьковское воеводство.
СУМЫ основан царём Алексеем Михайловичем не позднее 1655 года. Царь разрешил поселиться там беженцам-малороссам, которых убивали поляки.
ПОЛТАВА была в XVII веке центром прорусски настроенной Малороссии. За это предатель гетман Выговский (что-то вроде нынешних Кличков и Яценюков) напал на город и продал его жителей в рабство крымским татарам.
ДНЕПРОПЕТРОВСК был основан Екатериной II в 1776 году и назывался Екатеринославом.
ЛУГАНСК основан в 1795 году, когда Екатерина II основала на реке Лугань чугунолитейный завод. Для работы на нём в Луганск приехали жить выходцы из центральных и северо-западных губерний России.
ХЕРСОН был основан Екатериной II в 1778 году для строительства русского флота. Строительство осуществил Потёмкин.
ДОНЕЦК основан Александром II в 1869 году при строительстве металлургического завода в Юзовке.
НИКОЛАЕВ основан Екатериной II в 1789 году. В это время Потёмкин строил там корабль "Святой Николай".
ОДЕССА была основана Екатериной II в 1794 году на месте крепости, построенной чуть раньше Суворовым.
ЧЕРНИГОВ один из древнейших русских городов, существовал ещё в начале 10 века. В 1503 году он вошёл в состав России. В 1611 году поляки его разрушили и отобрали эту территорию у русских. Но в 1654 году Чернигов вернулся к России и с тех пор всегда был её составной частью.
СИМФЕРОПОЛЬ был основан Екатериной II в 1784 году. Его построил Потёмкин на месте военного лагеря Суворова и рядом с татарским поселением.
СЕВАСТОПОЛЬ основан Екатериной II в 1783 году на месте крепости, построенной ранее Суворовым. Строил город Потёмкин.
МАРИУПОЛЬ был основан в 1778 году Екатериной II. Она поселила там греков - переселенцев из Крыма.
КРИВОЙ РОГ был основан Екатериной II в 1775 году.
ЗАПОРОЖЬЕ был основан Екатериной II в 1770 году и назывался Александровском.
КИРОВОГРАД был основан в 1754 году русской императрицей Елизаветой Петровной. Назывался он Елисаветградом.
ЛЬВОВ - русский город, основанный потомком русских князей Данилой Галицким.
КИЕВ - Согласно летописи, Киев был основан тремя братьями: Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью и назван в честь Кия, старшего брата.Точная дата основания города не установлена. Первое славянское поселение, по некоторым предположениям, существовало на территории современного города ещё в VI веке. В 882 году Киев стал столицей Руси и в X XII веках достиг своего расцвета. В результате монгольского нашествия на Русь был разрушен и пришёл в упадок. В последующие века Киев был центром административных единиц в составе Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Русского царства, которое трансформировалось в Российскую империю. Причём здесь Украина, не сможет сказать ни один учёный.
Суть проблемы- весь мир осваивал неизведанные территории, что-то изобретал, воевал, делал открытия, летал в космос и опускался в глубины. А в селе же.. Ну, пьяные мужики подрались, корова сдохла. Новости так себе, с глобальными совершенно не связаны. Настоящая большая цивилизация в это село вьехала один раз, и то на немецких танках. И опять навоз, куры, пьяные драки. И еще вот коммунисты новый трактор прислали.
СССР и УССР как его часть активно участвовали в мировом процессе цивилизационного развития. Ракеты, компьютеры, техногенные производства и мировые войны- все на высшем уровне. Но когда село захватило власть в государстве, когда сельская культура стала доминировать над здравым смыслом, возникли проблемы.
По масштабам села что там городские построили непонятно и неинтересно. А драки пьяных трактористов в мировом масштабе не очень. Истории НЕТ, потому что у сельской культуры история сельская. Вот потому пошли шумеры, вышиванки возле пирамид и т.д.
вот тут то и заканчивается вся инсторичность народа с окраины, ибо "а дураков и юродивых ссылать на окраину, там им и место".
Вот хочется вам хохам иметь какую то значимость в мировой истории, но вся ваша значимость это быть холопами у своих соседей
Солнышко, когда была Владимирская Русь - предки нынешних хохлов в полесских болотах пиявок жрали, они оттуда выползли лишь после того когда земли вокруг Киева и сам Киев обезлюдили от эпидемии.
Киев - русский город.
Вкра1на тогда ещё не называлась Вкра1ной.
"Украинцы" - жители Окраины стали так называться позже.
Белорус.