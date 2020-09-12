28.

Семейная пара сторонников теории плоской Земли из Венеции отправились на лодке в море, чтобы полюбоваться на край планеты.



До края Земли, который был, по их мнению, ближе к Африке, они не доплыли - спасатели нашли пару на острове. Они умудрилась заблудиться, поплыв в другую сторону, при этом пользуясь компасом.. Мораль: в системе образования Италии явно какой-то косяк.