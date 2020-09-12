Политические комментарии с сарказмом.
4.
Но и это ещё не всё.
Экс-генпрокурор Украины Луценко на пресс-конференции вместе с Турчиновым, призвал Зеленского начать наступление на Крым.
«Вперед!» - призвал экс-генпрокурор.
Слабоумие и отвага? Нет. Просто слабоумие.
«Вперед!» - призвал экс-генпрокурор.
Слабоумие и отвага? Нет. Просто слабоумие.
13.
Удивляют только не очень мощные батареи в качестве источника питания. Но в принципе, дизель-генератор демаскировал бы себя шумом.
16.
18.
""Кровавый Путинский режим продолжает убивать собственный народ""
28.
Семейная пара сторонников теории плоской Земли из Венеции отправились на лодке в море, чтобы полюбоваться на край планеты.
До края Земли, который был, по их мнению, ближе к Африке, они не доплыли - спасатели нашли пару на острове. Они умудрилась заблудиться, поплыв в другую сторону, при этом пользуясь компасом.. Мораль: в системе образования Италии явно какой-то косяк.
До края Земли, который был, по их мнению, ближе к Африке, они не доплыли - спасатели нашли пару на острове. Они умудрилась заблудиться, поплыв в другую сторону, при этом пользуясь компасом.. Мораль: в системе образования Италии явно какой-то косяк.
Авторский пост
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Как то так ... По Снегову вообще трилогию не хуже ЗВ можно снять, и как положено : первая ниочём , вторая блокбастер, третья заумь не для всех ))
чот вспомнилась серия футурамы, когда рекламы транслировали в сон :) мде)
ну, тут ща будет как обычно:
1) Это мультики мосфильма!!!!
2) аллаху акб... (и тишина)
3) это очень страшное оружие (и не демократичное)
последовательность реплик соблюдена, а вот их авторов, кто хочет, может угадать :))))
одноразовая, как контрацептив, но по-ходу, что надо сделала... шлюху немцова из куева кто-то еще помнит? где-то, в прикол, мелькала, но в целом, тоже где надо и относительно недосягаема...
зато в Москве, за новым айфоном, опять будет очередь стоять несколько дней...за бешенный бабки. а потом с этих телефонов будут твиты разного характера от "мыздесьвласть" до "незабудемнепростим" и "можемповторить" и прочие.... продолжайте спонсировать, не стесняйтесь...опыт Китая в "общении" в офигевшим эпл? не слышали? ну так гугл в помощь, почитайте.
Упс ... Ну Бритни сами найдете ))
так было уже ограждение, "железный занавес" называлось..все его люто ненавидели и хотели джинсы, 100 сортов колбасы и кока-колу....завалили ограждение, вместе с страной....приятного аппетита,млять....
кто хоть раз держал в руках такие батарейки для ИБП, в курсе, что они довольно не легкие и т.д. а теперь представьте, эти "бандуры" незаметно протащить, и поставить в укромном месте?! =)))))))))))))))))) ахахаха
вступление украины в ес, по принципу(само собой злой шутки, ибо нафег надо) "Сразу после Турции", заиграло новыми красками и запахло зрадой)))) ведь Турки с 60х годов, все ждут и вот, они уже враги =))))) (привет нато :) ) ну а всем "кто за ними в очереди" - упс :)
Для товарища майора, если надо, готов передать в фонд родины.
А наоборот
Аза что?Я ничего не сотворил.
Достоин мы и гроб заказали.