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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (33 фото + 2 видео)

Автор:
12 сентября 2020 08:24
Метки: комментарии   политика   юмор   
3485
33
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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196k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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1k
Gilmor 13 часов назад
Комментарий к фото
Вот так. Ничего другое уже не поможет.
Вот так. Ничего другое уже не поможет.
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2k
Павел Новиченко 23 часа назад
Как то так ... По Снегову вообще трилогию не хуже ЗВ можно снять, и как положено : первая ниочём , вторая блокбастер, третья заумь не для всех ))

Как то так ... По Снегову вообще трилогию не хуже ЗВ можно снять, и как положено : первая ниочём , вторая блокбастер, третья заумь не для всех ))
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
чот вспомнилась серия футурамы, когда рекламы транслировали в сон :) мде)

чот вспомнилась серия футурамы, когда рекламы транслировали в сон :) мде)
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
ну, тут ща будет как обычно: 1) Это мультики мосфильма!!!! 2) аллаху акб... (и тишина) 3) это очень страшное оружие (и не демократичное) последовательность реплик соблюдена, а вот их авторов, кто хочет, может угадать :))))

ну, тут ща будет как обычно:
1) Это мультики мосфильма!!!!
2) аллаху акб... (и тишина)
3) это очень страшное оружие (и не демократичное)

последовательность реплик соблюдена, а вот их авторов, кто хочет, может угадать :))))
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
одноразовая, как контрацептив, но по-ходу, что надо сделала... шлюху немцова из куева кто-то еще помнит? где-то, в прикол, мелькала, но в целом, тоже где надо и относительно недосягаема...

одноразовая, как контрацептив, но по-ходу, что надо сделала... шлюху немцова из куева кто-то еще помнит? где-то, в прикол, мелькала, но в целом, тоже где надо и относительно недосягаема...
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
зато в Москве, за новым айфоном, опять будет очередь стоять несколько дней...за бешенный бабки. а потом с этих телефонов будут твиты разного характера от "мыздесьвласть" до "незабудемнепростим" и "можемповторить" и прочие.... продолжайте спонсировать, не стесняйтесь...опыт Китая в "общении" в офигевшим эпл? не слышали? ну так гугл в помощь, почитайте.

зато в Москве, за новым айфоном, опять будет очередь стоять несколько дней...за бешенный бабки. а потом с этих телефонов будут твиты разного характера от "мыздесьвласть" до "незабудемнепростим" и "можемповторить" и прочие.... продолжайте спонсировать, не стесняйтесь...опыт Китая в "общении" в офигевшим эпл? не слышали? ну так гугл в помощь, почитайте.
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2k
Павел Новиченко ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
Вы не находите что для этого всё и делается?
Упс ... Ну Бритни сами найдете ))
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
так было уже ограждение, "железный занавес" называлось..все его люто ненавидели и хотели джинсы, 100 сортов колбасы и кока-колу....завалили ограждение, вместе с страной....приятного аппетита,млять....

так было уже ограждение, "железный занавес" называлось..все его люто ненавидели и хотели джинсы, 100 сортов колбасы и кока-колу....завалили ограждение, вместе с страной....приятного аппетита,млять....
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
кто хоть раз держал в руках такие батарейки для ИБП, в курсе, что они довольно не легкие и т.д. а теперь представьте, эти "бандуры" незаметно протащить, и поставить в укромном месте?! =)))))))))))))))))) ахахаха

кто хоть раз держал в руках такие батарейки для ИБП, в курсе, что они довольно не легкие и т.д. а теперь представьте, эти "бандуры" незаметно протащить, и поставить в укромном месте?! =)))))))))))))))))) ахахаха
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343k
rusfet ALFIE День назад
Комментарий к фото
Весь штаб у них был построин из этих кирпичиков)).
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3k
Gennady Volf ALFIE День назад
Комментарий к фото
Им "бабло" выделили на закупку нормальных, современных "жучков", а они его поделили и купили это старьё на "блошином" рынке.
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23k
Дмитрий ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
На фото плохо видно, но по-моему там схема соединения аккумуляторов неверная: 2 плюса накоротко между собой, а с минусов берется питание. Такая схема не будет работать. Сразу понятно, что схему собирал неграмотный человек. Думаете именно такие люди ставили им прослушку или это постановка?
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
вступление украины в ес, по принципу(само собой злой шутки, ибо нафег надо) "Сразу после Турции", заиграло новыми красками и запахло зрадой)))) ведь Турки с 60х годов, все ждут и вот, они уже враги =))))) (привет нато :) ) ну а всем "кто за ними в очереди" - упс :)

вступление украины в ес, по принципу(само собой злой шутки, ибо нафег надо) "Сразу после Турции", заиграло новыми красками и запахло зрадой)))) ведь Турки с 60х годов, все ждут и вот, они уже враги =))))) (привет нато :) ) ну а всем "кто за ними в очереди" - упс :)
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535
Дмитрий День назад
Комментарий к фото
Сцуко, у ФСБ видимо настолько плохо, что средств нет на Али GPS-трекер с функцией прослушки купить нету.
Для товарища майора, если надо, готов передать в фонд родины.
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3k
Gennady Volf Дмитрий День назад
Комментарий к фото
Фонды у служб, а у Родины закрома.
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43k
BZI День назад
Надеюсь что пиндосы забыли что такое циркуль
Надеюсь что пиндосы забыли что такое циркуль
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−264
ubivetsb День назад
Эмиграция говорит сама за себя
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196k
NAZARETH Автор поста ubivetsb День назад
Я смотрю вы один из них.
Я смотрю вы один из них.
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636
Replicant День назад
Политические комментарии из инета
Ссылка youtu.be
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27k
winergy2012 День назад
Ну чо вы в самом деле докопались?Может у человека сопли текут?
Ну чо вы в самом деле докопались?Может у человека сопли текут?
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535
Дмитрий winergy2012 День назад
Он министр ЭКОНОМИКИ! Вот и экономит.
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27k
winergy2012 День назад
Ну а поводу жидов поляки тоже хреново сработали.
Ну а поводу жидов поляки тоже хреново сработали.
Ну а поводу жидов поляки тоже хреново сработали.
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25k
Ashabad winergy2012 День назад
Ссылка www.youtube.com
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196k
NAZARETH Автор поста Ashabad День назад
Просмотрел несколько раз , пытался понять суть разговора. Понял одно , ленивые ссуки..
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25k
Ashabad NAZARETH День назад
Польский надсмотрщик (поставленный от польского хозяина) бьёт украинку, пытаясь заставить её работать. Ему жарко, он раздражён и вымещает своё раздражение на бесправных украинских рабах, с его точки зрения. И в конце кричит: "Кто давал вам право снимать на телефон!"
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27k
winergy2012 Ashabad 12 часов назад
Ну все правильно.Что заслужили,то и получили.
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17k
Matrosskin 2 дня назад
Да какое там "4 часа". Флаг РФ бы там через 10 минут появился (9 минут они бы всей Радой дрались, чтоб выяснить - кто первым его водрузит). А через 4 часа уже бы отрепетировали гимн РФ, постелили ковры для встречи и отковыряли все надписи на шумерском и заменили бы их на русские....
Да какое там "4 часа". Флаг РФ бы там через 10 минут появился (9 минут они бы всей Радой дрались, чтоб выяснить - кто первым его водрузит). А через 4 часа уже бы отрепетировали гимн РФ, постелили ковры для встречи и отковыряли все надписи на шумерском и заменили бы их на русские....
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196k
NAZARETH Автор поста Matrosskin День назад
И как не рабы , встречали бы стоя на коленях. Это у них в крови.
И как не рабы , встречали бы стоя на коленях. Это у них в крови.
И как не рабы , встречали бы стоя на коленях. Это у них в крови.
И как не рабы , встречали бы стоя на коленях. Это у них в крови.
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−264
ubivetsb 2 дня назад
Сколько народу эмигрировали из ЕС и США в рашку?
А наоборот
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27k
winergy2012 ubivetsb День назад
Смердит от тебя хохлоскот,смердит у.ёб.ок.
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
qap Ashabad День назад
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3k
Nicksed 2 дня назад
Тебе дают нобевку
Аза что?Я ничего не сотворил.
Достоин мы и гроб заказали.
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15k
Flying Dutchmen. 2 дня назад
Этому фото лет двадцать. Могу предложить еще, на эту тему. Как ОНИ это видят...
Этому фото лет двадцать. Могу предложить еще, на эту тему. Как ОНИ это видят...
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15k
Flying Dutchmen. 2 дня назад
Вот так веселятся реконы...
Вот так веселятся реконы...
Вот так веселятся реконы...
Вот так веселятся реконы...
Вот так веселятся реконы...
Вот так веселятся реконы...
Вот так веселятся реконы...
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