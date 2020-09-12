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За черкесов и памятник "Родина-мать зовет" !!!

За черкесов и памятник "Родина-мать зовет" !!! (3 фото)

Автор:
12 сентября 2020 05:46
Сообщество : Факты
Метки: война   история   лебедев   факты   
545
3
ФСБ проверяет высказывания Артемия Лебедева на предмет экстремизма

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Метки: война   история   лебедев   факты   
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9  комментариев
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41k
Цыц тут у меня 2 дня назад
Что надо иметь в голове на внешний вид мужику, что бы покрасить волосы?
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719
mirohvat 2 дня назад
"С дебильными причёсками , именем , высказываниями и поступками " - ну имя то у него допустим не настоящее, а разжигать стравливать и обсирать это его работа.
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748
AGold 2 дня назад
ну посадят и посадят...
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7k
Шурум-бурум 2 дня назад
этот недоабажур просто типичный жид...
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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9k
Хью́берт 2 дня назад
Татьяныч любит говна на вентилятор накинуть, одним словом весь в маму.
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64
............ 2 дня назад
страна не пуганых идиотов!
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17k
Lynx 2 дня назад
Совершенно в дырочку - по последнему пункту (статье) - не обсуждается.
Остальное сам не приемлю и немного не понимаю. надо выкинуть из права это дерьмо. Придумки в стиле - если я выйду на Красную площадь и скажу, что президент США дурак...
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