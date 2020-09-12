За черкесов и памятник "Родина-мать зовет" !!!

По его словам, в ближайшее время их должны вызвать для дачи показаний. Официальным подтверждением этой информации агентство не обладает.



Претензии заявителя связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года.



В первом видео дизайнер прокомментировал снос в Сочи памятника "Подвиг русских солдат" по требованию черкесов. В другом он, как считает заявитель, негативно высказался о о памятнике "Родина-мать зовет" - дизайнер назвал его "уродским" и "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь".

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Очень мерзкопакостный человек . С дебилными причёсками , именем , высказываниями и поступками .