За черкесов и памятник "Родина-мать зовет" !!!

ФСБ проверяет высказывания Артемия Лебедева на предмет экстремизма
Следственное управление ФСБ начало проверку высказываний Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА "Новости" адвокат Владимир Слащев.
Юрист рассказал,что с заявлением о возбуждении уголовного дела против Лебедева обратился его доверитель - председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.
Юрист рассказал,что с заявлением о возбуждении уголовного дела против Лебедева обратился его доверитель - председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.
"Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября", - сказал адвокат.
По его словам, в ближайшее время их должны вызвать для дачи показаний. Официальным подтверждением этой информации агентство не обладает.
Претензии заявителя связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года.
В первом видео дизайнер прокомментировал снос в Сочи памятника "Подвиг русских солдат" по требованию черкесов. В другом он, как считает заявитель, негативно высказался о о памятнике "Родина-мать зовет" - дизайнер назвал его "уродским" и "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь".
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Очень мерзкопакостный человек . С дебилными причёсками , именем , высказываниями и поступками .
Претензии заявителя связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года.
В первом видео дизайнер прокомментировал снос в Сочи памятника "Подвиг русских солдат" по требованию черкесов. В другом он, как считает заявитель, негативно высказался о о памятнике "Родина-мать зовет" - дизайнер назвал его "уродским" и "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь".
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Очень мерзкопакостный человек . С дебилными причёсками , именем , высказываниями и поступками .
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