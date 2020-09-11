Политические комментарии с сарказмом.
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На тоненького..... Умеем делать подарки
Российский посол подарил Лукашенко книгу «Карта Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской губерний» 1866 года, сказав, что это подтверждение историзма и справедливости современных границ.
PS. В 1866 году эти губернии входили в состав Российской империи
PS. В 1866 году эти губернии входили в состав Российской империи
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- Да.
- Поздравляю, а как назвали?
- Наташей.
- Чудесное имя.
- Да, хорошее, только намучается с ним пацан.
А когда мы стали должны, что-то стране из бока НАТО. Вот пусть НАТО и помогает.
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