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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (38 фото + 2 видео)

Автор:
11 сентября 2020 06:09
Метки: комментарии   политика   юмор   
3744
38
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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343k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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4k
Suok День назад
Справа надпись 3%. Это тот редкий случай, когда они не врут

Справа надпись 3%. Это тот редкий случай, когда они не врут
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1k
Дмитрий Пашин День назад
Справедливости ради стОит всё же отметить, что асфальт белым красят уже давно, и с расизмом это не связано вообще никак.
При высокой температуре, асфальт начинает плавится, а из-за потока автомобилей на нём образуется колея. Белый же асфальт отражает солнечные лучи и не нагревается до состояния пластилина, что увеличивает его срок службы.
Справедливости ради стОит всё же отметить, что асфальт белым красят уже давно, и с расизмом это не связано вообще никак. При высокой температуре, асфальт начинает плавится, а из-за потока автомобилей на нём образуется колея. Белый же асфальт отражает солнечные лучи и не нагревается до состояния пластилина, что увеличивает его срок службы.
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12k
Сталкер 2 дня назад
Шо-та макар давно ничего не вякал. Жив ещё? ))
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115k
DeOrio Сталкер 2 дня назад
Надо его палкой потыкать, ото може и сдох он то и при жизни вонял сильно.
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12k
Сталкер 2 дня назад
А шо, любка-писец тоже в Кафтанчиково намылилась? Сама? Или с гозманом? А любитель матрасов там будет? ))
А шо, любка-писец тоже в Кафтанчиково намылилась? Сама? Или с гозманом? А любитель матрасов там будет? ))
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948
Федор Медведев 2 дня назад
Да для этих утырков даже если бы Ефремов бегал по улице голый и резал людей, то все равно бы Путин виноват был бы. Что нибудь все равно придумали.
Да для этих утырков даже если бы Ефремов бегал по улице голый и резал людей, то все равно бы Путин виноват был бы. Что нибудь все равно придумали.
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80k
Confidential 2 дня назад
Так есть же! Есть виноватые!!!! Милов и Ярмыш!!!! Арестовать, влепить каждому по 25 лет и отчитаться перед Западом
Так есть же! Есть виноватые!!!! Милов и Ярмыш!!!! Арестовать, влепить каждому по 25 лет и отчитаться перед Западом
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159
Александр Сканцев Confidential 2 дня назад
А по моему мировое сообщество ничего не заявляло.Поздравляю вас,господин соврамший
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80k
Confidential Александр Сканцев 2 дня назад
это по-твоему, по -лживому... а в остальном всё на месте
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324
Predictor 2 дня назад
- У тебя вчера жена родила?
- Да.
- Поздравляю, а как назвали?
- Наташей.
- Чудесное имя.
- Да, хорошее, только намучается с ним пацан.
- У тебя вчера жена родила? - Да. - Поздравляю, а как назвали? - Наташей. - Чудесное имя. - Да, хорошее, только намучается с ним пацан.
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185k
Северное сияние 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Сталкер Ashabad 2 дня назад
До мурашек...
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3k
Сергей 2 дня назад
А когда мы стали должны, что-то стране из бока НАТО. Вот пусть НАТО и помогает.

А когда мы стали должны, что-то стране из бока НАТО. Вот пусть НАТО и помогает.
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Андрей Соболев 3 дня назад
Литва признала... Кто ни будь знает, когда у них выборы?
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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852
pilot66 3 дня назад
Дык, они не только "не забыли" они простить нам этого не могут! Жили бы в Швеции, "пили бы баварское" (С), шпилились бы с белокурыми шведками... а теперь что? Приходится искать кто "защитит от агрессора". Кому она нужна, ваша "независимость"... Клятые москали...


Дык, они не только "не забыли" они простить нам этого не могут!
Жили бы в Швеции, "пили бы баварское" (С), шпилились бы с белокурыми шведками... а теперь что? Приходится искать кто "защитит от агрессора". Кому она нужна, ваша "независимость"... Клятые москали...
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1k
Андрей Соболев pilot66 3 дня назад
...шпилились бы с белокурыми шведками... С бородатыми шведами...
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852
pilot66 Андрей Соболев 3 дня назад
Ты это... мечты с реальностью не путай!!! :)
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1k
signabk pilot66 2 дня назад
У-у-ха-ха ...
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1k
signabk pilot66 2 дня назад
Ты гений, прости за непечатное слово ...
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2k
sniper72 3 дня назад
Комментарий к фото
За доведение до самоубийства!!!
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31k
Андрей Старосельский 3 дня назад
Её нельзя испортить или сломать, она была испорчена ещё при производстве... Брак, одним словом, списать и на свалку....
Её нельзя испортить или сломать, она была испорчена ещё при производстве... Брак, одним словом, списать и на свалку....
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137k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
В этот день, МИР перестал быть прежним и однополярным, и покатился гегемон под названием СШГ под горку.
В этот день, МИР перестал быть прежним и однополярным, и покатился гегемон под названием СШГ под горку.
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4k
RIZ deadening ☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Ссылка coub.com
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343k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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31k
Андрей Старосельский rusfet 3 дня назад
Пусть работает, там еще не все сгорело...
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185k
Северное сияние rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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343k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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3k
Татьянин день rusfet 3 дня назад
А я понял , почему Алешу не .... не получилось
... Не те книжки Ярмыш читала .
Дилетанты , еп-то !!!
А я понял , почему Алешу не .... не получилось ... Не те книжки Ярмыш читала . Дилетанты , еп-то !!!
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343k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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31k
Андрей Старосельский rusfet 3 дня назад
Это даже не кучка вредителей, это просто "кучка"...
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3k
lex445 Андрей Старосельский 2 дня назад
... говна
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1k
signabk lex445 2 дня назад
куды им до говна !?
так, лепёшка коровья ...
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