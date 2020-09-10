Жители Дагестана против вакцинации

В Дагестан поступила первая партия вакцин против гриппа и коронавируса - более 227 тыс. доз. Глава Дагестана заявил «об обязательной вакцинации», в этом году планируют привить 60% населения. Люди массово отказываются, и заявляют, что не будут прививаться от коронавируса. Местные жители сочли о массовой вакцинации от гриппа и вакцин против коронавируса, подтверждением о различных теориях заговора.
"Спасибо, не надо", - отреагировал на сообщение о бесплатной вакцинации читатель паблика eldit_net _t_movna_.
"Вирус не изучен до конца и мутирует, а вакцина готова", - высказал сомнение в действенности вакцины vf1465259.
"Себе [чиновники] должны сделать [прививки], а не людям".
На одном из каналов сотни оставленных сообщений о неудовольствие в обществе http://t.me/alibaba_05/2580
"Вирус не изучен до конца и мутирует, а вакцина готова", - высказал сомнение в действенности вакцины vf1465259.
"Себе [чиновники] должны сделать [прививки], а не людям".
На одном из каналов сотни оставленных сообщений о неудовольствие в обществе http://t.me/alibaba_05/2580
Авторский пост
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"Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию."
Ни Аллах, ни Будда, ни Святой Петр при личной встрече прививочный сертификат не спрашивают.
а вообще