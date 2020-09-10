Жители Дагестана против вакцинации

В Дагестан поступила первая партия вакцин против гриппа и коронавируса - более 227 тыс. доз. Глава Дагестана заявил «об обязательной вакцинации», в этом году планируют привить 60% населения. Люди массово отказываются, и заявляют, что не будут прививаться от коронавируса. Местные жители сочли о массовой вакцинации от гриппа и вакцин против коронавируса, подтверждением о различных теориях заговора.

0