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Жители Дагестана против вакцинации

Жители Дагестана против вакцинации (2 фото)

Автор:
10 сентября 2020 14:14
Метки: вирус   дагестан   против   
171
2
В Дагестан поступила первая партия вакцин против гриппа и коронавируса - более 227 тыс. доз. Глава Дагестана заявил «об обязательной вакцинации», в этом году планируют привить 60% населения. Люди массово отказываются, и заявляют, что не будут прививаться от коронавируса. Местные жители сочли о массовой вакцинации от гриппа и вакцин против коронавируса, подтверждением о различных теориях заговора.

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Метки: вирус   дагестан   против   
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13  комментариев
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10k
Corvus Corax 7 часов назад
Не понял, с какого перепугу ссылка на 27-ю статью.
"Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию."
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833
Vasek Banochkin 3 часа назад
Ну и от пособий откажитесь,идти так до конца,сами заработайте вы же там 60% е.( умные).
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32k
Гёз Уленшпигель 4 часа назад
После отказа неплохо было бы в дальнейшем никаких врачей в Дагестан не отправлять. Пусть вымирают как хотят.
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1k
Игорь 5 часов назад
Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц
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476
Shekhar Kapur 5 часов назад
Естественный отбор
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57k
Доктор Джонс 6 часов назад
Красные макасы и кепка "ФБР" спасает намного эффективнее...
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24k
Fat Lynx 6 часов назад
Вакцинация - дело добровольное... не вижу проблемы, если кто-то не хочет прививаться. Злые языки поговаривают, что лечение от ковида дело дорогостоящее, так что тупой платит дважды, а скупой трижды.
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2k
Евгений Fat Lynx 6 часов назад
Тут ведь как... За пол года, люди увидели, что вирус худо-бедно лечится. А вот чего ожидать от новой прививки, которая разрабатывалась в срочном порядке (спешке) и которая до конца еще даже не испытана, никто не знает. А если она даст осложнение на репродуктивную систему? И хоть ты не тупой и не скупой, неважно. Останешься без детей и никакие деньги уже не помогут. Чтоб утверждать, что она безопасна, нужен минимум год. А верить заявлениям "ответственных" лиц, что все в порядке и вакцина абсолютно безопасна - себя не уважать.
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1k
Валерий Викторович Fat Lynx 5 часов назад
Противники вакцинации имеют право не вакцинироваться по ФЗ-323. Они также имеют право сдохнуть первыми.
Ни Аллах, ни Будда, ни Святой Петр при личной встрече прививочный сертификат не спрашивают.
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24k
Fat Lynx Валерий Викторович 5 часов назад
Ну... в общем я про тоже самое...
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 7 часов назад
потом вливания средств в Дагестан,лечи их потом(хотя дагам можно и не прививаться ))))
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78
СуньВЧуньХань или просто Волк 7 часов назад
Пофигу как-то.
а вообще
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7k
ГородДомов 7 часов назад
дЫ и пусть мрут. .
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