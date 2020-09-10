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Политические картинки

Политические картинки (34 фото)

Автор:
10 сентября 2020 13:50
Метки: политика   прикол   юмор   
3943
34
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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343k
rusfet Автор поста 4 дня назад
Это свершилось. Невероятным напряжением всех государственных институтов, лежавший на одесском пляже почти десять месяцев танкер Delfi (а на самом деле всего лишь нефтеналивная баржа) снят с мели.

Плавсредство начали транспортировать в порт Черноморска. Об этом в четверг, 10 сентября, отрапортовал глава Одесской ОГА Максим Куций . К слову на фото видны истинные размеры этого «танкера», который по водоизмещению меньше, чем некоторые прогулочные теплоходы на Москве-реке.

Ну и конечно одесситы не упустили момент, дабы пошутить по этому поводу. В соцсетях они сокрушаются, что теперь Одесса лишилась единственного источника нефти на шельфе!
Это свершилось. Невероятным напряжением всех государственных институтов, лежавший на одесском пляже почти десять месяцев танкер Delfi (а на самом деле всего лишь нефтеналивная баржа) снят с мели. Плавсредство начали транспортировать в порт Черноморска. Об этом в четверг, 10 сентября, отрапортовал глава Одесской ОГА Максим Куций . К слову на фото видны истинные размеры этого «танкера», который по водоизмещению меньше, чем некоторые прогулочные теплоходы на Москве-реке. Ну и конечно одесситы не упустили момент, дабы пошутить по этому поводу. В соцсетях они сокрушаются, что теперь Одесса лишилась единственного источника нефти на шельфе!
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929
rezus_44 3 дня назад
Комментарий к фото
Девиз Пашаева : Мы МАКСИМАЛЬНО сделаем для Вас за Ваши деньги
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15k
Lelik 3 дня назад
По поводу ауешников- не понимаю печали медузы и прочих.
Эти "чоткие пацанчики" агитировали за то, что зоновский уклад- самое такое правильное, что только там прям честь по чести. Ну пусть теперь "домой вертаются", в чем проблема то?
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343k
rusfet Автор поста Lelik 3 дня назад
Как же *всёпропальщикам* не плакать,- когда запретили детям- с мозгами * ауе*, - шатать режим.
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15k
Lelik rusfet 3 дня назад
Ну, эти всегда найдут о чем поплакать)))
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785
ant-laz11 3 дня назад
опасно быть оппозицией могут кураторы прибить чтоб твою смерть в своих целях использовать
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324
Predictor ant-laz11 3 дня назад
Только не оппозицией, а предателем.
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183
Дементий Мурзич 3 дня назад
КЛАСС!
кстати,дарю #запад-должен-уйти, ещё вариант-#zapadnahu*i. мы не запад и не восток---МЫ СЕВЕР!
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ребята, вы не поверите, но шутки про цикличность украинской политики оказались вовсе не шутками. Мы таки дождались: в Кивеве кричат "Зелю геть!" и "Ганьба!".
Ребята, вы не поверите, но шутки про цикличность украинской политики оказались вовсе не шутками. Мы таки дождались: в Кивеве кричат "Зелю геть!" и "Ганьба!".
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Немного юмора

Ещё Нострадамус предсказал , а если даже и ошибся ..... новичок , что с него взять !!!
Немного юмора Ещё Нострадамус предсказал , а если даже и ошибся ..... новичок , что с него взять !!!
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Политические картинки
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Вот всё у Веника через анальное отверстие .....
Заявления о том , что Лехаим не был отравлен - НЕубедительны , а о том что отравлен - УБЕДИТЕЛЬНЫ .... Так приведи УБЕДИТЕЛЬНЫЕ !!!
Правильно , что Путин вас таких дурачков бережет " как зеницу ока " , вы всех своих подельников "спалите" - это и к гадалке не ходи !

Вот всё у Веника через анальное отверстие ..... Заявления о том , что Лехаим не был отравлен - НЕубедительны , а о том что отравлен - УБЕДИТЕЛЬНЫ .... Так приведи УБЕДИТЕЛЬНЫЕ !!! Правильно , что Путин вас таких дурачков бережет " как зеницу ока " , вы всех своих подельников "спалите" - это и к гадалке не ходи !
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183
Дементий Мурзич Татьянин день 3 дня назад
прошу меня простить, что за нАвально-анальное отверстие на аватарке у Венедиктова? Это автопортрет или стремление к первоисточнику?
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Ну да , стыдно и тоскливо быть гражданином Российской Федерации , когда твой секс с матрасом граждане России воспринимают как психическое отклонение да ещё и публикуют в соц.сетях .
....предательство по отношению к белорусскому народу .... ???
Да ты бы , гаденыш Шендерович , проживая на территории РБ и опубликовав такой текст в белорусских порталах ... уехал бы для начала в какой нибудь Жодинский КПЗ , а потом лет пять провёл бы в тюрьме под Оршей !!!
Да ты , клоун ряженный , молиться должен на Путина !!!
Ну да , стыдно и тоскливо быть гражданином Российской Федерации , когда твой секс с матрасом граждане России воспринимают как психическое отклонение да ещё и публикуют в соц.сетях . ....предательство по отношению к белорусскому народу .... ??? Да ты бы , гаденыш Шендерович , проживая на территории РБ и опубликовав такой текст в белорусских порталах ... уехал бы для начала в какой нибудь Жодинский КПЗ , а потом лет пять провёл бы в тюрьме под Оршей !!! Да ты , клоун ряженный , молиться должен на Путина !!!
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1k
alex 3 дня назад
вот, что зелёнка животворящая делает
18+
Политические картинки
Политические картинкиПолитические картинки в разнобой.
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1k
alex 3 дня назад
вот, что зелёнка животворящая делает
Прикольные и смешные картинки
Прикольные и смешные картинкиПодборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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1k
alex 3 дня назад
это про все посты про тёзку моего
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343k
rusfet Автор поста alex 3 дня назад
Не понятно про что вы, при чем тут * политические картинки* и * прикольные и смешанные картинки* ?
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1k
Rodaslav rusfet 3 дня назад
Кажется я догадался, что имел в виду alex своим комментом. Это он, ИМХО, про выход предводителя хомячья из комы.
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31k
Андрей Старосельский 3 дня назад
Вот пойми, эту дуру Ямышь, как это "преувеличены"? Леша не вышел из комы? Или вышел, но не захотел говорить? Млять с такой пресс-службой Подвального, начинаю волноваться за Альешу... кто там поближе, потыкайте его палкой, дышит ли?
Вот пойми, эту дуру Ямышь, как это "преувеличены"? Леша не вышел из комы? Или вышел, но не захотел говорить? Млять с такой пресс-службой Подвального, начинаю волноваться за Альешу... кто там поближе, потыкайте его палкой, дышит ли?
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3k
Татьянин день Андрей Старосельский 3 дня назад
Да как мне кажется , всё до банального просто .... !!!
Лешенька "навернул" перед полетом пару стаканов палённого вискаря , закусил просроченным пармезаном ...... желудок взбунтовался .... чтобы снять боль , Алёша , "закинулся" антидепрессантами вкупе с обезболивающими таблетками ...... вот организм не выдержал и психанул .
А всё остальное ... всё остальное - это уже отдельная игра !
Кстати , это отлично объясняет КРАЙНЕЕ НЕ ЖЕЛАНИЕ той же Ярмыши публиковать диагноз Навального .
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1k
Rodaslav Андрей Старосельский 3 дня назад
Это значит, что вышел, но продолжает "ходить" под себя...
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2k
Rekapra 3 дня назад
Комментарий к фото
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137k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Комментарий к фото
Надеюсь эту гниду кто нибудь накажет в Городе-Герое-Москва.
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1k
Rodaslav ☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Комментарий к фото
Зашквариться об него стремно.
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3k
Янус Полуэктович 3 дня назад
Политические картинки
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14k
СергейПименов 3 дня назад
Тебя не подставили! Тебя ки-ну-ли!!!!
Ссылка www.youtube.com
Тебя не подставили! Тебя ки-ну-ли!!!!
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1k
alex СергейПименов 3 дня назад
читал вроде в смешных картинках недавно. армейская аксиома. это не у тебя деньги украли - это ты пропал (букву "и" вставьтье как кому угодно) спасибо комментатору, служил 25 лет тому, вспомнил прикол
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137k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Дураки и дороги...Портрет укрочиновника на фоне российских трасс...
http://www.rusfact.ru/node/91244http://www.rusfact.ru/node/91244
Дураки и дороги...Портрет укрочиновника на фоне российских трасс...
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21k
Дмитрий ☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Чего мелочиться? можно же было и китайскую развязку нафотошопить.
Чего мелочиться? можно же было и китайскую развязку нафотошопить.
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137k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Политические картинки
Политические картинки
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3k
Татьянин день ☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Не тот фасон ...... эх , не тот ....
Нет чувство стиля !!!
Не тот фасон ...... эх , не тот .... Нет чувство стиля !!!
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65k
ЮрГен 4 дня назад
Блин...А не вернуть ли нашему государству такую меру наказания, как ССЫЛКА?!... Нахрен их сажать? Выслать на несколько лет в глухую сибирскую деревню, где нихрена нет. Нет тырнета, телевидения и ближайший телефон в райцентре...Поселить в доме с удобствами на улице и магазином в 10 км. от места ссылки. Пусть работают, что бы выжить!!! Дрова рубят, зайцев ловят, курей заведут наконец, блиадь...И отмечаются в органах утром и вечером, которые находятся рядом с магазином, то есть неблизко...А в случае побега - уже реальный срок, но только с добавкой за нарушение режима.Раскидать сию шушеру по заброшенным из-за политики либерастов в 90-ые годы деревням. Предоставьте им возможность строительства "Прекрасной России будущего"...Пусть пользу приносят стране!
Блин...А не вернуть ли нашему государству такую меру наказания, как ССЫЛКА?!... Нахрен их сажать? Выслать на несколько лет в глухую сибирскую деревню, где нихрена нет. Нет тырнета, телевидения и ближайший телефон в райцентре...Поселить в доме с удобствами на улице и магазином в 10 км. от места ссылки. Пусть работают, что бы выжить!!! Дрова рубят, зайцев ловят, курей заведут наконец, блиадь...И отмечаются в органах утром и вечером, которые находятся рядом с магазином, то есть неблизко...А в случае побега - уже реальный срок, но только с добавкой за нарушение режима.Раскидать сию шушеру по заброшенным из-за политики либерастов в 90-ые годы деревням. Предоставьте им возможность строительства "Прекрасной России будущего"...Пусть пользу приносят стране!
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37k
FoxGen ЮрГен 3 дня назад
Во-первых, предлагая сваливать в Сибирь всякий мусор, вы первый оскорбили сибиряков. А во-вторых, у вас в европах заброшенных деревень не меньше будет, и северные широты тоже имеются. Так что всё сами
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15k
Lelik ЮрГен 3 дня назад
Была такая книжица в середине 90х, типа юмористического фентази. Называлась "демгородок".
Почитай- там как раз про это)))
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15k
Lelik FoxGen 3 дня назад
У нас они более доступны, с точки зрения транспорта, а найти в Сибири заброшенную деревуху, от которой до ближайшего теплого жилья полтора суток на оленях- значительно проще, как мне кажется, не?
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65k
ЮрГен FoxGen 3 дня назад
На европейской части РФ много заброшенных деревень, но они все покрываются сотовой связью, да и цивилизация от них в шаговой доступности...А вот в тайге и тундре сии блага в большинстве мест доступны только со спутниковым телефоном и наличием вездеходного транспорта... Что обидного для сибиряков было предложено?! Речь не велась о городах и современных посёлках, речь шла именно о заброшенных деревнях. Что плохого будет если в них появится какая-никакая жизнь?
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FoxGen ЮрГен 3 дня назад
Глисты это тоже жизнь. Пусть они у вас заводятся.
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