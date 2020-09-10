Политические картинки в разнобой.
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Плавсредство начали транспортировать в порт Черноморска. Об этом в четверг, 10 сентября, отрапортовал глава Одесской ОГА Максим Куций . К слову на фото видны истинные размеры этого «танкера», который по водоизмещению меньше, чем некоторые прогулочные теплоходы на Москве-реке.
Ну и конечно одесситы не упустили момент, дабы пошутить по этому поводу. В соцсетях они сокрушаются, что теперь Одесса лишилась единственного источника нефти на шельфе!
Эти "чоткие пацанчики" агитировали за то, что зоновский уклад- самое такое правильное, что только там прям честь по чести. Ну пусть теперь "домой вертаются", в чем проблема то?
Ещё Нострадамус предсказал , а если даже и ошибся ..... новичок , что с него взять !!!
Заявления о том , что Лехаим не был отравлен - НЕубедительны , а о том что отравлен - УБЕДИТЕЛЬНЫ .... Так приведи УБЕДИТЕЛЬНЫЕ !!!
Правильно , что Путин вас таких дурачков бережет " как зеницу ока " , вы всех своих подельников "спалите" - это и к гадалке не ходи !
....предательство по отношению к белорусскому народу .... ???
Да ты бы , гаденыш Шендерович , проживая на территории РБ и опубликовав такой текст в белорусских порталах ... уехал бы для начала в какой нибудь Жодинский КПЗ , а потом лет пять провёл бы в тюрьме под Оршей !!!
Да ты , клоун ряженный , молиться должен на Путина !!!
Лешенька "навернул" перед полетом пару стаканов палённого вискаря , закусил просроченным пармезаном ...... желудок взбунтовался .... чтобы снять боль , Алёша , "закинулся" антидепрессантами вкупе с обезболивающими таблетками ...... вот организм не выдержал и психанул .
А всё остальное ... всё остальное - это уже отдельная игра !
Кстати , это отлично объясняет КРАЙНЕЕ НЕ ЖЕЛАНИЕ той же Ярмыши публиковать диагноз Навального .
http://www.rusfact.ru/node/91244http://www.rusfact.ru/node/91244
Нет чувство стиля !!!
Почитай- там как раз про это)))