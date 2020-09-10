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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (37 фото + 3 видео)

Автор:
10 сентября 2020 06:06
Метки: комментарии   политика   юмор   
2838
37
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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74  комментария
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2k
Hellgone 15 часов назад
Я ж говорил что Ефремов станет прецедентом для всей это зажравшейся кодлы.Выпустили бы-кещян и сейчас бы гонял.А так...
Я ж говорил что Ефремов станет прецедентом для всей это зажравшейся кодлы.Выпустили бы-кещян и сейчас бы гонял.А так...
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28k
Юр21 2 часа назад
Хорошая идея!
Хорошая идея!
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3k
Татьянин день 3 часа назад
Политические комментарии из инета
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3k
Татьянин день 3 часа назад
Политические комментарии из инета
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3k
Татьянин день 3 часа назад
Политические комментарии из инета
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183k
Северное сияние 3 часа назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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183k
Северное сияние 3 часа назад
Политические комментарии из инета
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798
Алексей 5 часов назад
Комментарий к фото
Сокар - бог плодородия и покровитель мёртвых. К злу не имел никакого отношения. Изображался в виде мумии с головой сокола или соколом, нередко сидящим на холме возле некрополя. В статуях Сокар изображался держащими скипетр и кнут. Картинка про Оскар - бред.
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2k
Гур 5 часов назад
Да совпадение, США вообще не причем. Сербия отказалась под давлением ЕС. Причем официально об этом заявила. Хорош уже на Сербию наезжать.
Да совпадение, США вообще не причем. Сербия отказалась под давлением ЕС. Причем официально об этом заявила. Хорош уже на Сербию наезжать.
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947
Федор Медведев 9 часов назад
Скорость этого полета была менее 1-й космической, можно сказать, что просто в форточку выглянул и на космос посмотрел. Но при этом, так называемый "астронавт", все равно обоссался.
Скорость этого полета была менее 1-й космической, можно сказать, что просто в форточку выглянул и на космос посмотрел. Но при этом, так называемый "астронавт", все равно обоссался.
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1k
Владимир Теленков 9 часов назад
ну шо?! опять только юмор, никаких агиток?!!!
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
fish67 9 часов назад
А мне вот реклама монет "Правители России" пришла. Смотрю я на нее и спрашиваю себя: когда же наш народ будет жить по человечески - в светлом настоящем?
А мне вот реклама монет "Правители России" пришла. Смотрю я на нее и спрашиваю себя: когда же наш народ будет жить по человечески - в светлом настоящем?
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6k
fish67 Лаврентий 7 часов назад
Ну да. Ваши 5 % и наши 95 %.
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1
volhv-ahi fish67 7 часов назад
Где Андропов?
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252
Наталья Б fish67 6 часов назад
Думаю, что в Хохлобыдлостоне уже не скоро. У нас в Латвии слишком много нацистов и тупого ворья хуторского. Уверена в том, что в той же России вполне по-человечески живут. Естественно, за исключением лодырей, бездельников и вечных нытиков. Но на последних наплевать, что в принципе.
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193k
NAZARETH Автор поста volhv-ahi 6 часов назад
Да и Черненко не видно
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6k
fish67 роман калёнов 4 часа назад
Дядя, ты дурак с планеты Глюк?
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25k
Ashabad 10 часов назад
Интеллектуальный юмор. Ребята, просто посмейтесь не над дебильными шутками Камеди, а над тонким юмором умных людей.

Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 9 часов назад
- Для более точного отражения движения денежных средств предлагается ввести две дополнительные статьи расходов: "прое..ли" и "спи..или".
- Ну, в армии эти понятия применяются давно: если пропало в светлое время суток - то "прое...л", а если в тёмное - то "спи...ли".
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5k
ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
круть. но стремно...так реально до андроидов недалеко осталось...а там...ну мы все помним, по фильмам "чужой", какие коварные бывают андроиды =))))))) стремнааааа

круть. но стремно...так реально до андроидов недалеко осталось...а там...ну мы все помним, по фильмам "чужой", какие коварные бывают андроиды =))))))) стремнааааа
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32k
dima423 ALFIE 10 часов назад
Комментарий к фото
ну во первых в андроидах ничего стремного, а во вторых главное то в нем иск ин) а до них пока что далеко...
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5k
ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
это был не визит, судя по фото....а "на ковер"

это был не визит, судя по фото....а "на ковер"
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282
Ося ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
Зато сколько обид на Захарову было?!
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2k
Ilya Volodin Ося 6 часов назад
Комментарий к фото
Не знаю что Сербы обиделись - Полякам вон и стул не давали вообще.
Не знаю что Сербы обиделись - Полякам вон и стул не давали вообще.
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5k
ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
с почином :)

с почином :)
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5k
ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
шикарный план, кстати говоря :) тем более они уже "сели" на распилы самой структуры сисяна...вот и мотивчик...прямой, финансовый...

шикарный план, кстати говоря :) тем более они уже "сели" на распилы самой структуры сисяна...вот и мотивчик...прямой, финансовый...
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5k
ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
офигел, полез искать первоисточник...честно говоря - звучит как голос надежды, но реально ж понимаешь, что читаешь.... и аж всего 1 источник, всего на 1й площадке "Новороссия"....ну такое, ребят..ой ну такое.... но звучит круто... скрин, кстати, оттуда... сама новость опирается на чей-то там твит.... не, я не против лупить таким же хайли-лайкли всех чертей..но тут как бы судьбы людей на кону и ну...не очень в общем... п.с. было бы здорово, чтобы произошло то, о чем в итоге пишут в статье, а именно: признание ЛДНР и сворачивание площадки для Минского процесса (что логично, ведь Украина и ЛДНР не могут этого сделать ибо сразу станут "агрессорами"....а РБ может, ибо против нее была агрессия, политическая, со стороны ЕС...знач послать ЕС куда подальше, а без ЕС нет Минского формата.. но если такое будет иметь место, я бы на месте украинских властей бы начал креститься, а на месте всу думать как бы пораньше свалить в запас и потеряться, чтоб не нашли...ибо будут солидно наступать, минимум обе области полностью..а там фиг знает...я уже давно писал, что если немцы упорят таки СП-2, им дадут прикурить на тему газа, в самый сезон, оборвав поставки через ненадежную Украину..как? - перестанет работать труба... где удобнее всего? Харьковская область :)))) а там еще и выборы через месяц, горсовет весь уйдет под местного мэра, партию Шария и ОПЗЖ, которые, не особо и против будут, чот мне так кажется....)

офигел, полез искать первоисточник...честно говоря - звучит как голос надежды, но реально ж понимаешь, что читаешь.... и аж всего 1 источник, всего на 1й площадке "Новороссия"....ну такое, ребят..ой ну такое.... но звучит круто... скрин, кстати, оттуда... сама новость опирается на чей-то там твит.... не, я не против лупить таким же хайли-лайкли всех чертей..но тут как бы судьбы людей на кону и ну...не очень в общем...
п.с. было бы здорово, чтобы произошло то, о чем в итоге пишут в статье, а именно: признание ЛДНР и сворачивание площадки для Минского процесса (что логично, ведь Украина и ЛДНР не могут этого сделать ибо сразу станут "агрессорами"....а РБ может, ибо против нее была агрессия, политическая, со стороны ЕС...знач послать ЕС куда подальше, а без ЕС нет Минского формата.. но если такое будет иметь место, я бы на месте украинских властей бы начал креститься, а на месте всу думать как бы пораньше свалить в запас и потеряться, чтоб не нашли...ибо будут солидно наступать, минимум обе области полностью..а там фиг знает...я уже давно писал, что если немцы упорят таки СП-2, им дадут прикурить на тему газа, в самый сезон, оборвав поставки через ненадежную Украину..как? - перестанет работать труба... где удобнее всего? Харьковская область :)))) а там еще и выборы через месяц, горсовет весь уйдет под местного мэра, партию Шария и ОПЗЖ, которые, не особо и против будут, чот мне так кажется....)
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4k
Сергей ALFIE 8 часов назад
Комментарий к фото
И еще объявить о ремонтно-профилактических работах с ноября по март на СП-1 для предотвращения экологической катастрофы (экологию европейцы любят, так что "поймут"). Кстати никто не знает на столько холодная зима в этом году в Германии прогнозируется?
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3k
Алексей Куликов ALFIE 7 часов назад
Комментарий к фото
Мишустин в гости к нему ездил. Говорили, что о многом договорились, в том числе и о союзном государстве. Интересно о чём? :)
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3k
Татьянин день Алексей Куликов 3 часа назад
Комментарий к фото
Да "батька" тот ещё жук ...... Попробует в очередной раз усидеть на двух стульях .
То что , на "западном" стуле ему уже две ножки обрубили - это навряд ли его проймёт , будет всё равно искать возможность угодить " и вашим и нашим " .... это у него уже как некая базовая программа ....
Надеюсь , искренне надеюсь , что окончательный вектор ( а это как минимум года через три ) упрётся в Российскую Федерацию .
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342k
rusfet 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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Татьянин день rusfet 3 часа назад
Политические комментарии из инета
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rusfet 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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rusfet 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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NAZARETH

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