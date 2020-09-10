Политические комментарии с сарказмом.
7.
Григорий Лепс - МУЖИК!!!
В завершении своего концерта в Донецке, на котором присутствовало более 70 тыс. человек, исполнил ГИМН РОССИИ!!! 🇷🇺
ВЕСЬ ДОНБАСС ПЕЛ С НИМ!!!
Спасибо за эти непередаваемые эмоции!!!
ВЕСЬ ДОНБАСС ПЕЛ С НИМ!!!
Спасибо за эти непередаваемые эмоции!!!
9.
«Дети находились в лагерях, которые Дамаск не контролирует, но их удалось возвратить домой»: В Россию вернулись еще 15 детей, вывезенных родителями в Сирию.
12.
Оставьте их себе. И "доказательства" оставьте, и Навального.
Германия не видит условий, при которых она должна передать России доказательства выводов по отравлению Навального, заявила представитель правительства ФРГ.
14.
Норвежский ультраправый депутат выдвинул Трампа на нобелевскую премию мира
Предложение о номинации Трампа звучит, как антитеза здравому смыслу и больше похоже на пиар-акцию, считает глава комитета ГД.
===Каждый президент США должен:
-Развязать войну;
-Наложить на Россию санкции;
-Получить Нобелевскую Премию Мира.
===Каждый президент США должен:
-Развязать войну;
-Наложить на Россию санкции;
-Получить Нобелевскую Премию Мира.
16.
«Этот аферист!» Собчак не сдержалась. Знаменитости о приговоре для Ефремова |
27.
АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ФЛЕЙТЫ
Похищение, погоня, диодный фонарик КГБ, прыжок в окно «бэхи», порванный паспорт. Наконец-то Украина стала полноправным участником белорусских событий. До этого были только «вагнеровцы», которых кто-то заманил в Минск под видом СБУ, хотя мы все понимаем – работал «Моссад».
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
Метки: комментарии политика юмор
245
Понравилось245
Новости партнёров
Загрузка...
- Ну, в армии эти понятия применяются давно: если пропало в светлое время суток - то "прое...л", а если в тёмное - то "спи...ли".
круть. но стремно...так реально до андроидов недалеко осталось...а там...ну мы все помним, по фильмам "чужой", какие коварные бывают андроиды =))))))) стремнааааа
это был не визит, судя по фото....а "на ковер"
с почином :)
шикарный план, кстати говоря :) тем более они уже "сели" на распилы самой структуры сисяна...вот и мотивчик...прямой, финансовый...
офигел, полез искать первоисточник...честно говоря - звучит как голос надежды, но реально ж понимаешь, что читаешь.... и аж всего 1 источник, всего на 1й площадке "Новороссия"....ну такое, ребят..ой ну такое.... но звучит круто... скрин, кстати, оттуда... сама новость опирается на чей-то там твит.... не, я не против лупить таким же хайли-лайкли всех чертей..но тут как бы судьбы людей на кону и ну...не очень в общем...
п.с. было бы здорово, чтобы произошло то, о чем в итоге пишут в статье, а именно: признание ЛДНР и сворачивание площадки для Минского процесса (что логично, ведь Украина и ЛДНР не могут этого сделать ибо сразу станут "агрессорами"....а РБ может, ибо против нее была агрессия, политическая, со стороны ЕС...знач послать ЕС куда подальше, а без ЕС нет Минского формата.. но если такое будет иметь место, я бы на месте украинских властей бы начал креститься, а на месте всу думать как бы пораньше свалить в запас и потеряться, чтоб не нашли...ибо будут солидно наступать, минимум обе области полностью..а там фиг знает...я уже давно писал, что если немцы упорят таки СП-2, им дадут прикурить на тему газа, в самый сезон, оборвав поставки через ненадежную Украину..как? - перестанет работать труба... где удобнее всего? Харьковская область :)))) а там еще и выборы через месяц, горсовет весь уйдет под местного мэра, партию Шария и ОПЗЖ, которые, не особо и против будут, чот мне так кажется....)
То что , на "западном" стуле ему уже две ножки обрубили - это навряд ли его проймёт , будет всё равно искать возможность угодить " и вашим и нашим " .... это у него уже как некая базовая программа ....
Надеюсь , искренне надеюсь , что окончательный вектор ( а это как минимум года через три ) упрётся в Российскую Федерацию .