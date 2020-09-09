34.

На Су-57 это особенность двигательной установки. Боевики тоже слышали этот свист, когда самолет проходил боевую обкатку в Сирии. После этого террористы уже ничего не слышали!



Свист один в один, как из фильмов про Великую Отечественную Войну. Свист летящих к земле авиационных бомб...



Заслышав такой неистовый звук, враги побегут нахезавши в штаны.