Политические комментарии с сарказмом.
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Вакханалия, которая разыгралась возле здания суда, с шаманами, клоунами и прочими придурками-магами, пытающимися сжечь чучело адвоката потерпевших, всякие неадекватные Джигурды наглядно показывают сущность этого псевдобомонда, его полную неадекватность и опасность для общества..
12.
Товарищ президент, Вас пытаются унизить посадив, как нашкодившего школьника перед директором и отчитывают? Так расправьте плечи и сидите с достоинством русского императорского офицера с прямой осанкой. Пусть Вашему собеседнику будет неуютно, а не Вам
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Вибрации от чипа на радиосигналах в действии.
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Мне кажется спецы наши работали....Леха не та фигура, до которой Россия опустится и будет обсуждать на уровне государства... А через батю макнем в говно их порядочно
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Ну , возьмите меня...
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Школоту не трогают... Только варик..
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Хорошие новости! Змагарчиков, собравшихся у Комаровского рынка и пытающихся пройти на проспект Машерова, зажали силовики и выдерживают из толпы, кого нужно. Работайте, братья!
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Проход истребителя 5-го поколения Су-57 в летной программе Армия-2020. Звук двигателей АЛ-41Ф1 со свистом. Смотреть этот ролик только со звуком!
На Су-57 это особенность двигательной установки. Боевики тоже слышали этот свист, когда самолет проходил боевую обкатку в Сирии. После этого террористы уже ничего не слышали!
Свист один в один, как из фильмов про Великую Отечественную Войну. Свист летящих к земле авиационных бомб...
Заслышав такой неистовый звук, враги побегут нахезавши в штаны.
Свист один в один, как из фильмов про Великую Отечественную Войну. Свист летящих к земле авиационных бомб...
Заслышав такой неистовый звук, враги побегут нахезавши в штаны.
Авторский пост
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хайли лайкли самолет проветривали в полете, поэтому урон снизился и поразил только утиного фюрера =))))))))))
а чо, круто плющит чертей, когда стали их же "хайли лакли" по харе бить...фиг отбиться могут. ведь никто не слушает, что это чушь, а опровергать требуют...и они хз чо делать :D
а он уже вернулся в грузию? или только грозится, а то там как бы срок маячит..если вернулся и не сел..то короче все ясно...
это не самое стремное, вот что стремное: как или где, он их туда протащил?:)))))))))))))
так посадите её в тюрьму в РБ. в чем проблема? статьи чтоли не найти? =)
еще не понеслась, насколько ясно, а только прозвучало прямое заявление, что если чо - будет так и это только начало. но думаю, до этого еще дойдет, возможно после выборов в штатах....
а самым шиком мог стать фонарик :) или типа того...даааа....
если разобраться, то надо бороться с теми, кто им бабки за роли дает...
"Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять".
Он не только загубил свою карьеру и жизнь, но и разгромил, угробил историю своей актерской семьи - отца, матери и деда.
... а та нелюдь, которая явилась к зданию суда с барабанным боем, хрипом Джигурды и шаманским камланием - устроила ещё и пляски на памяти убитого Ефремовым человека. И ни одна тварь из тусовочки не не осудила, не призвала прекратить это беснование, не задумалась над тем - ЧТО же они делают?!
- Иди нахер.
- Аа, ну ладно.