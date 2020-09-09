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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (31 фото + 8 видео)

Автор:
09 сентября 2020 18:37
Метки: комментарии   политика   юмор   
3660
31
8
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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193k
NAZARETH Автор поста День назад
Политические комментарии из инета
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4k
Андрей Крылов 3 часа назад
мне вот инетересно, а чего это укры виртуально "арестовывают" наши гражданские самолёты, летающие в Крым? А почему бы им не арестовать заодно все военные самолёты и корабли, танки, системы ПВО и т.п? Слабо? ;) А что, формально то типа можно. Это как в том анекдоте, старом еврейском: - " Мойша, а ты знаешь как про тебя говорят, когда тебя нет? - Да ради бога, когда меня нет, то меня можно даже побить!"
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5k
ALFIE 13 часов назад
Комментарий к фото
хайли лайкли самолет проветривали в полете, поэтому урон снизился и поразил только утиного фюрера =))))))))))

хайли лайкли самолет проветривали в полете, поэтому урон снизился и поразил только утиного фюрера =))))))))))
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5k
ALFIE 13 часов назад
Комментарий к фото
а чо, круто плющит чертей, когда стали их же "хайли лакли" по харе бить...фиг отбиться могут. ведь никто не слушает, что это чушь, а опровергать требуют...и они хз чо делать :D

а чо, круто плющит чертей, когда стали их же "хайли лакли" по харе бить...фиг отбиться могут. ведь никто не слушает, что это чушь, а опровергать требуют...и они хз чо делать :D
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5k
ALFIE 13 часов назад
Комментарий к фото
а он уже вернулся в грузию? или только грозится, а то там как бы срок маячит..если вернулся и не сел..то короче все ясно...

а он уже вернулся в грузию? или только грозится, а то там как бы срок маячит..если вернулся и не сел..то короче все ясно...
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5k
ALFIE 13 часов назад
Комментарий к фото
это не самое стремное, вот что стремное: как или где, он их туда протащил?:)))))))))))))

это не самое стремное, вот что стремное: как или где, он их туда протащил?:)))))))))))))
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60k
Максим ALFIE 9 часов назад
Комментарий к фото
Так под кроватью стояли)) Вторую у соседа взял)
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5k
ALFIE 13 часов назад
Комментарий к фото
так посадите её в тюрьму в РБ. в чем проблема? статьи чтоли не найти? =)

так посадите её в тюрьму в РБ. в чем проблема? статьи чтоли не найти? =)
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5k
ALFIE 13 часов назад
Комментарий к фото
еще не понеслась, насколько ясно, а только прозвучало прямое заявление, что если чо - будет так и это только начало. но думаю, до этого еще дойдет, возможно после выборов в штатах....

еще не понеслась, насколько ясно, а только прозвучало прямое заявление, что если чо - будет так и это только начало. но думаю, до этого еще дойдет, возможно после выборов в штатах....
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5k
ALFIE 13 часов назад
Комментарий к фото
а самым шиком мог стать фонарик :) или типа того...даааа....

а самым шиком мог стать фонарик :) или типа того...даааа....
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3k
samsr ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
Моему скоро 10, и бедняга не может выбрать что ж надо, вроде все есть....
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5k
ALFIE 13 часов назад
Комментарий к фото
если разобраться, то надо бороться с теми, кто им бабки за роли дает...

если разобраться, то надо бороться с теми, кто им бабки за роли дает...
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Татьянин день 20 часов назад
Политические комментарии из инета
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25k
Ashabad 22 часа назад
Так, народ, не ржать. Ну, хотя бы постарайтесь. Серьёзная, мля, тема...
Так, народ, не ржать. Ну, хотя бы постарайтесь. Серьёзная, мля, тема...
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13k
Fat boy slim is * in a heaven Ashabad 18 часов назад
Су-35 не хотят арестовать?
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26k
Slonyash Fat boy slim is * in a heaven 17 часов назад
Я бы на это посмотрел
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25k
Ashabad Fat boy slim is * in a heaven 12 часов назад
Эти ребята с выдумкой. При Порошенко они собирались делать обыск у Путина. Узнать бы, чем закончился этот обыск...
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12k
Сталкер 22 часа назад
Больничными? )))
Больничными? )))
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6k
OFFACE 23 часа назад
Почти угадал Миша

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785
ant-laz11 OFFACE 15 часов назад
ефремов стал жертвой пиарщиков ну и на время массы от других проблем отвлек после выборов обычно всегда многих амнистируют скорее всего и это чучело выйдет
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21k
Е-Лена День назад
По делу Ефремова.
"Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять".
Он не только загубил свою карьеру и жизнь, но и разгромил, угробил историю своей актерской семьи - отца, матери и деда.
... а та нелюдь, которая явилась к зданию суда с барабанным боем, хрипом Джигурды и шаманским камланием - устроила ещё и пляски на памяти убитого Ефремовым человека. И ни одна тварь из тусовочки не не осудила, не призвала прекратить это беснование, не задумалась над тем - ЧТО же они делают?!
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78k
Taras Kozalupko Е-Лена 24 часа назад
Этого ипанутого хохла жигурду давно пора отправить на родину в заповедник долпоепов!
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2k
PbIBOK Е-Лена 22 часа назад
Ещё эта гнида, иван стебунов, сказал: -что ещё сыграем с мишей по возвращении...Сволочь с большой буквы!
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2k
Rekapra PbIBOK 21 час назад
Ну сыграть можно по разному, в ящик например))
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5k
dchizh PbIBOK 5 часов назад
в карты, на нарах могут сыграть!!!
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2k
Архимед День назад
Единственная ошибка Захаровой в своем посте, это 2 фотка. Надо было не ноги Шарон Стоун ставить, а мужика стоящего раком. "Братушки" отказались от учений с Россией и Белоруссией. Вучич кусок дерьма, а не мужик. Наехал на женщину, а сам обрсрался. Вот такие союзнички, когда что то нужно на коленях ползают, а как хозяин прикрикнет и все полные штаны.
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60k
Максим Архимед 9 часов назад
ДА все норм там фотка.. Судя по подписанному документу только в такой позе и сидеть)) Раздвинув ноги пока их епут.
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2k
Архимед Максим 7 часов назад
я не против того , чтобы были раздвинуты ноги, но стоять должны задом ))))))
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342k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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342k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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2k
Hellgone rusfet 22 часа назад
Можно еще фейгина.Он как раз где-то в прибалтике пасется.
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12k
Сталкер rusfet 22 часа назад
А как же фейкин?! А... блин... Он же уже не адвокат... Жаль... )))))
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43k
Александр День назад
Политические комментарии из инета
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7k
Свои Пять Копеек Александр 22 часа назад
Политические комментарии из инета
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43k
Александр День назад
Политические комментарии из инета
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13k
Fat boy slim is * in a heaven Александр 18 часов назад
- По вашей карте проходит подозрительная транзакция.
- Иди нахер.
- Аа, ну ладно.
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342k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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