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Политические картинки

Политические картинки (31 фото)

Автор:
08 сентября 2020 15:26
Метки: политика   прикол   юмор   
3396
31
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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342k
rusfet Автор поста 2 дня назад
Политические картинки
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14k
Alexe3 23 часа назад
Просто таксебешная подборка твиттерских охранотов, да и выложенная походу одним же из них.
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947
Федор Медведев День назад
Чем дольше смотрю на этих мразей под названием "либерал", тем больше понимаю, что 37-й год был в свое время совсем не зря.
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76
u811 2 дня назад
Комментарий к фото
Ну да. "На заборе плохого не напишут".
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7k
ďim_13 2 дня назад
негоже книжки фотошопить

Тем более, что есть книги, которые и не надо фотошопить. Автор картинки мягко скажем, негодяй.
негоже книжки фотошопить Тем более, что есть книги, которые и не надо фотошопить. Автор картинки мягко скажем, негодяй.
негоже книжки фотошопить Тем более, что есть книги, которые и не надо фотошопить. Автор картинки мягко скажем, негодяй.
негоже книжки фотошопить Тем более, что есть книги, которые и не надо фотошопить. Автор картинки мягко скажем, негодяй.
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193k
NAZARETH 2 дня назад
Чей - то вспомнилось...
Чей - то вспомнилось...
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3k
schmubu 2 дня назад
rusfet, я вот не совсем понимаю, объясни мне, будь добр.
все, точнее говоря - почти все твои полит. картинки высмеивают европу, нато, отечественную либшизу, майданутых, и проч. т.е. ты откровенно топишь за Россию и за Путина.
и в каждом, в КАЖДОМ!, твоём топике, запрятанные где-то в середине есть 1-2 откровенно антироссийских или антипутинских картинки.
по моему понятию:
- ты или не очень умный, и не понимаешь, что делаешь, или же
. ты проплаченный троль и провокатор, потому-что вот этим 2 картинками из 30 ты приносишь больше вреда ,чем откровенные либерасты-антипутинцы.

ну, давай, твой выход...
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342k
rusfet Автор поста schmubu 2 дня назад
Сулашкин, несёт откровенную чушь,и сам себе противоречит.
Я считаю это прикольным,- если вы считаете по другому,- я не против, я лишь выкладывают то, что мне кажется интересным.
Сулашкин, несёт откровенную чушь,и сам себе противоречит. Я считаю это прикольным,- если вы считаете по другому,- я не против, я лишь выкладывают то, что мне кажется интересным.
Сулашкин, несёт откровенную чушь,и сам себе противоречит. Я считаю это прикольным,- если вы считаете по другому,- я не против, я лишь выкладывают то, что мне кажется интересным.
Сулашкин, несёт откровенную чушь,и сам себе противоречит. Я считаю это прикольным,- если вы считаете по другому,- я не против, я лишь выкладывают то, что мне кажется интересным.
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193k
NAZARETH schmubu 2 дня назад
Эти картинки можно взглянуть под разным углом. Это уже кто как мыслит.
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3k
schmubu rusfet 2 дня назад
ну я понял, спасибо, ты не провокатор.
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342k
rusfet Автор поста schmubu 2 дня назад
Вы можете считать меня кем угодно,- я просто ответил на ваш вопрос.
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776
Lesshik schmubu День назад
Показать какая он мразь , этот ваш сулакшин
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
а доказательства где? а тебе, що, принта в фотошопе убого сделанного мало, москаль?! :D как-то так

а доказательства где? а тебе, що, принта в фотошопе убого сделанного мало, москаль?! :D как-то так
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137k
☭Cheкаво☭ ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Значит, Черному морю-всего-то 7.500 рокив, вот это новость.
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193k
NAZARETH ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Политические картинки
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5k
ALFIE ☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Комментарий к фото
из предположений ученых, о его формировании, типа со Средиземного "рвануло" и затопило озерцо, образовав привычное нам Ч. Море - 12.5 тысяч или типа того... но это уже не относится к копателям.. :)
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75k
Ща как жахну 2 дня назад
75 лет освобождению Донбасса от немецко-фашистских оккупантов!
С Праздником!!!
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5k
ALFIE Ща как жахну 2 дня назад
77....
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1k
Outcast 2 дня назад
Оппозиция у нас тоже какая то кривая.
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48k
Андрей rusfet 2 дня назад
Этот косоглазый уже как-то высказался на тему того, что если бы люди действительно стояли бы за Путина, то его отп.здили бы на улице за всю ту хню, что он несёт по поводу и без в адрес Темнейшего.
Вот, хожу по улицам, присматриваюсь к людям...
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1k
Чилли Дэ Вилли Андрей 2 дня назад
Как увидишь два прожектора в разные стороны бей посередине
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48k
Андрей Чилли Дэ Вилли 2 дня назад
ищу, ищу...
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1k
Игорь rusfet 2 дня назад
и ройзмана
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1k
Velho Safado Андрей 2 дня назад
Об эту погань мараться? Брезгливо.
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44k
Albert GER 2 дня назад
всё-таки образование не совсем похеряли.
в наше время писали куй на заборах, а тут много больше букв)))
всё-таки образование не совсем похеряли. в наше время писали куй на заборах, а тут много больше букв)))
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2k
Архимед 2 дня назад
я так думаю, что когда анальный узнает. что ефремову восьмерик впаяли он не только в кому впадет, но и еще одни трусы купит, там у него судебное разбирательство по поводу оскорбления ветерана не закончилось.
а поклонники ефремова действительно порадовали, наконец то их весь белый свет увидел, что все его поклонники это сборище фриков и просто е"банутых по жизни. мне понравились то ли сатанисты , то гомосеки-готы, которые пытались какой то обряд провести, подпалили какой то веник и их тут же менты шустренько повязали, один там явно голубых наклонностей требовал не трогать его руками, но быстренько ему руки закрутили и в автозак отправили )))))
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342k
rusfet Автор поста Архимед 2 дня назад
Политические картинки
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2k
Архимед rusfet 2 дня назад
замечательно
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65
Jlav rusfet 2 дня назад
Сколько там по УК РФ дают за дачу ложных показаний?
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342k
rusfet Автор поста Jlav 2 дня назад
Думаю условкой отделаются и штрафом.
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7k
babsbaberley rusfet 2 дня назад
Но их запомнят
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57k
Доктор Джонс 2 дня назад
Вот так надо выводить Навального из комы:
Ссылка www.youtube.com
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342k
rusfet Автор поста 2 дня назад
ВУЧИЧ И СТОЛИК ДЛЯ ДЕТЕЙ / Сергей Монастрев
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
На днях Александр Вучич посетил США. В Белом Доме он выглядел откровенно жалко и комично одновременно. Восседая за приставленном, откровенно детском, столике, Александр, по сути, согласился в принятии долговременного проамериканского курса политики для своей страны, которую не так давно сами американцы азартно стирали с лица земли.
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476
Shekhar Kapur rusfet 2 дня назад
Это фотошоп ?
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342k
rusfet Автор поста Shekhar Kapur 2 дня назад
Это равные, дружеские отношения между странами.
Вот вся статья,- если интересно.
https://news-front.info/2020/09/08/vuchich-i-stolik-dlya-detej/https://news-front.info/2020/09/08/vuchich-i-stolik-dlya-detej/
Это равные, дружеские отношения между странами. Вот вся статья,- если интересно.
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rusfet

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