Политические картинки в разнобой.
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Тем более, что есть книги, которые и не надо фотошопить. Автор картинки мягко скажем, негодяй.
все, точнее говоря - почти все твои полит. картинки высмеивают европу, нато, отечественную либшизу, майданутых, и проч. т.е. ты откровенно топишь за Россию и за Путина.
и в каждом, в КАЖДОМ!, твоём топике, запрятанные где-то в середине есть 1-2 откровенно антироссийских или антипутинских картинки.
по моему понятию:
- ты или не очень умный, и не понимаешь, что делаешь, или же
. ты проплаченный троль и провокатор, потому-что вот этим 2 картинками из 30 ты приносишь больше вреда ,чем откровенные либерасты-антипутинцы.
ну, давай, твой выход...
Я считаю это прикольным,- если вы считаете по другому,- я не против, я лишь выкладывают то, что мне кажется интересным.
а доказательства где? а тебе, що, принта в фотошопе убого сделанного мало, москаль?! :D как-то так
С Праздником!!!
Вот, хожу по улицам, присматриваюсь к людям...
в наше время писали куй на заборах, а тут много больше букв)))
а поклонники ефремова действительно порадовали, наконец то их весь белый свет увидел, что все его поклонники это сборище фриков и просто е"банутых по жизни. мне понравились то ли сатанисты , то гомосеки-готы, которые пытались какой то обряд провести, подпалили какой то веник и их тут же менты шустренько повязали, один там явно голубых наклонностей требовал не трогать его руками, но быстренько ему руки закрутили и в автозак отправили )))))
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На днях Александр Вучич посетил США. В Белом Доме он выглядел откровенно жалко и комично одновременно. Восседая за приставленном, откровенно детском, столике, Александр, по сути, согласился в принятии долговременного проамериканского курса политики для своей страны, которую не так давно сами американцы азартно стирали с лица земли.
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Вот вся статья,- если интересно.
https://news-front.info/2020/09/08/vuchich-i-stolik-dlya-detej/https://news-front.info/2020/09/08/vuchich-i-stolik-dlya-detej/