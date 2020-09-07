FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о... Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на... Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину Так себе «развлечение»: как выглядел и чем пах настоящий бал Так себе «развлечение»: как выглядел и чем пах настоящий бал Когда решила научиться увиденному в интернете танцу Когда решила научиться увиденному в интернете танцу Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Утерянное искусство скинов для Winamp Утерянное искусство скинов для Winamp О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть, господа! О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает.... Сальма Хайек откровенно рассказала о своей жизни Сальма Хайек откровенно рассказала о своей жизни Ретро фотографии Ретро фотографии Работница почтового отделения засняла кота, который отчаянно защищает свой дом Работница почтового отделения засняла кота, который отчаянно... "Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на полной скорости рухнул вниз "Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на... Иcтopия выживaния: Пaвeл Baвилoв. Ceвepный «poбинзoн» Иcтopия выживaния: Пaвeл Baвилoв. Ceвepный «poбинзoн» 16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным 16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но получается только смех Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но... 23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным 23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным
Главная > Антифишки 
Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 6 видео)

Автор:
07 сентября 2020 19:22
Метки: комментарии   политика   юмор   
4470
34
6
Политические комментарии с сарказмом.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: комментарии   политика   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
69
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
69  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Архимед 3 дня назад
Последняя картинка - бомба !!! Здорово сказано !!!!! Аплодирую стоя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 13)
6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 2 дня назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
852
Andrey G 2 дня назад
Этот Путин скоро на ручках весь фонд страны разбазарит. То одну бросит, то другую. то третью, на него ручек не напасёшься. А люди налоги платят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193k
NAZARETH Автор поста Andrey G 2 дня назад
Бросает - ладно. Весь мир вздрагивает. А вот если ломать начнет? Представляете , что будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
vimmat 3 дня назад
Господин НАЗАРЕТ , видимо, весьма высокооплачиваемый товарищ, но нельзя же так палиться! Размещать так близко фото двух РАЗНЫХ двойников лидера! Даже неспециалисту в области антропоморфологии и пластической хирургии видно различие в разрезе глаз! Вы аккуратнее там , а то зарплату урежут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193k
NAZARETH Автор поста vimmat 2 дня назад
Если бы мне за посты платили зарплату , я конечно был бы повнимательней.
П.С.- Благодарю , что посетили мой пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Nikita Novikov vimmat 2 дня назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сталин подтвердил бы!! 3 дня назад
За Гагарина спасибо, железный аргумент подвига!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Е-Лена 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Александр 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Александр 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Александр 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Александр 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 3 дня назад
А вот с этого ракурса, я не смотрел на подвиг Гагарина. Теперь он еще больше вырос в моих глазах.

А вот с этого ракурса, я не смотрел на подвиг Гагарина. Теперь он еще больше вырос в моих глазах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex Сергей 3 дня назад
Еще образнее было сказать "десятиэтажная бочка с порохом". Тут энергетика сразу ощущается, а то слово "топливо" не создает то ощущение "звездеца".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 3 дня назад
Лучше бы как папаня бухала. баба дура, горе в семье.

Лучше бы как папаня бухала. баба дура, горе в семье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
3k
rutt Сергей 3 дня назад
Экология плохая, а может и просто дурак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей rutt 2 дня назад
не знал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik Сергей 2 дня назад
Так это... По пьяни деланый же...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193k
NAZARETH Автор поста Lelik 2 дня назад
Богема - она такая...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik NAZARETH 2 дня назад
Не, я считаю, что выпить имеет право каждый. Но...
За руль, за оружие и за половую жизнь в этом состоянии лучше не браться. Во всех случаях херня выйдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 3 дня назад
Ну вот зачем вы так мелочно. Будет субъект Российской Федерации ГДР.

Ну вот зачем вы так мелочно. Будет субъект Российской Федерации ГДР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
magic32 Сергей 3 дня назад
При том, что у Путина авторитет в ГДР ого-го, до сих пор вспоминают, как он один вышел к толпе в Дрездене и словом убедил немцев не делать глупостей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Вячеслав Новиков Сергей 3 дня назад
Немецкий автономный округ)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 3 дня назад
Ссылка vk.com

Был у меня такой же знакомы. В полицию обращаться бесполезно, они только взятки брать умеют и больше ничего. Ее всю надо разогнать. он вещал. А как у него квартиру обокрали сразу почему-то туда побежал, с криком я плачу налоги они должны мне. Вот пойми этих замагаров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
989
Борис rusfet 3 дня назад
Видели то много кто, но с доказательствами не густо, но мы то знаем как работает РЭБ Российской Армии сразу вырубаются все телефоны (камеры, фотоаппараты).
Вот блин хорошая идея, и что ее чубатые до сих пор не использовали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
315
Викторыч Архимед 2 дня назад
УСПЕЛ, но пленка засветилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Архимед Викторыч 2 дня назад
точно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ал, давай! Архимед 2 дня назад
Это как с Йети/инопланетянами - все говорят, все видели, а доказательств нет. А я бы инопланетян на чай пригласил, если бы встретил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Архимед Ал, давай! 2 дня назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE rusfet 3 дня назад
определенно что-то знают, ведь если всмотреться, то вроде как, вместо японии - тупо океанская гладь... :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
989
Борис rusfet 3 дня назад
Главное что юг Сибири и Дальнего Востока не китайский ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Габит Калыков rusfet 2 дня назад
Там, кажется, и Прибалтика зеленым цветом покрашена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt 3 дня назад
Это же можно считать угрозой расправы? Почему тогда сейчас не разрешают их судить и сажать, ну или хотя бы 3.14здить.
Это же можно считать угрозой расправы? Почему тогда сейчас не разрешают их судить и сажать, ну или хотя бы 3.14здить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
989
Борис rutt 3 дня назад
Вот интересно, сами оппозиционеры ратуют за свободу слова и прочее (но видимо только для себя). А для их оппонентов - только суд, тюрьма и санкции. Учтем - если будут побеждать (ну вдруг такое случиться) значит надо вооружаться и кончать либералов (ничего личного просто инстинкт самосохранения)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Поручик Борис 3 дня назад
"Ты не понимаешь: ЭТО - ДРУГОЕ!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей rutt 3 дня назад
Это пустой треп и ничего больше. Как Вы себе это представляете, поколение которое ничего тяжелее айфона и смузи в руках не держало пойдет против поколения 80-х, 90-х. Против тех которые за пол часа самострел могут изготовить, нунчаки из двух ножек от табуретки. Тех кто "ходил" район на район, тех кто выжил в 90-х. Ну удачи этим опозицунам, там всё закончиться не успев начаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Сергей 3 дня назад
Сейчас не 90, не все решается на улицах. Мы немного правовое государство. Сейчас мы можем принимать участие в их митингах, но на стороне ОМОНа. Попросту приходить на их протесты и там их выносить. У ОМОНа такой возможности нет. Нужно душить гадину "на корню". Может быть тогда эти утырки поймут, что их даже не 2%.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Юр21 3 дня назад
Гонять детей в балаклавах? Ладно, не все там дети. Представляешь, под каким соусом это все преподнесут мировой общественности? Когда то одного Эрц Герцога хватило, а тут кучка от3,14женных косых да ещё и с малолетним электоратом. Только этого и ждут "партнёры" наши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности 3 дня назад
Кстати, о Навальном, его гражданстве, территориях и приоритете буквы закона:
я правильно помню, что Сисян не имеет права покидать РФ с в связи с неким уголовным делом?

Кстати, о Навальном, его гражданстве, территориях и приоритете буквы закона: я правильно помню, что Сисян не имеет права покидать РФ с в связи с неким уголовным делом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Случайность или реальный побочный эффект? Случайность или реальный побочный эффект? Новости УКРОсми с комментами Новости УКРОсми с комментами Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8 Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8 Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

193635



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии
1
123
Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии
Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице
1
133
Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице
﻿
Набирающие популярность
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
0
22
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
0
44
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
Случайность или реальный побочный эффект?
Случайность или реальный побочный эффект?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
35

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#общество#люди#белоруссия#разное#картинки#суд#девушка
#юмор#факты#животные#грибы#полезно#оружие#СССР#кот#360подмосковье#девушки
#интересно#интересное#сша#кино#россия#позитив#вторая мировая война#настроение#авария#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться