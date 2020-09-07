Политические комментарии с сарказмом.
14.
Предупреждение: кадры не для слабонервных.
8 человек расстреляны с 00:00, в том числе 6-летний ребенок в Нью Йорке.
Иронично, но это же самые люди, против полиции, но сейчас кричат «вызовите полицию».
Иронично, но это же самые люди, против полиции, но сейчас кричат «вызовите полицию».
18.
19.
Байдену напихали уёв полную панамку
20.
Просто улыбнись. Это другое.
21.
Трошки об "перехваченном разговоре" Берблин - Уаршава
22.
Я думаю все послушают
24.
Лавров упрекнул Запад в использовании коронавируса для сведения счетов с неугодными правительствами
28.
ПоделитьсяПоказать список поделившихся В Чёрном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав - Шойгу А потом жалуются на опасные маневры с нашей стороны
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: комментарии политика юмор
419
Понравилось419
Новости партнёров
Загрузка...
П.С.- Благодарю , что посетили мой пост.
А вот с этого ракурса, я не смотрел на подвиг Гагарина. Теперь он еще больше вырос в моих глазах.
Лучше бы как папаня бухала. баба дура, горе в семье.
За руль, за оружие и за половую жизнь в этом состоянии лучше не браться. Во всех случаях херня выйдет.
Ну вот зачем вы так мелочно. Будет субъект Российской Федерации ГДР.
Был у меня такой же знакомы. В полицию обращаться бесполезно, они только взятки брать умеют и больше ничего. Ее всю надо разогнать. он вещал. А как у него квартиру обокрали сразу почему-то туда побежал, с криком я плачу налоги они должны мне. Вот пойми этих замагаров.
Вот блин хорошая идея, и что ее чубатые до сих пор не использовали?
я правильно помню, что Сисян не имеет права покидать РФ с в связи с неким уголовным делом?