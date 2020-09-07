Политические картинки в разнобой.
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Вот та же картинка к статье All The Public Saunas In Finland (February 18, 2018)
вот дела то....оказывается, знает "верное средство", но уже 2й раз "промахивается" с каким то там ядом, который не работает? даже тут у дебилов с логикой не вышло =)))
т.к. исходя из нее - сисян бы огреб по-старинке - ледорубом :) или бы его овца-жена бы его по пьяне "гильётинировала"....
так смысл и был в том, чтобы эту бригаду "кинематографистов" оттуда выдворить... вуаля...
и что этот мудень может сделать для Харькова? а...на рояле сыграть и обещания дать, а то через месяц с мелочью выборы местные и в том же Харькове будет на УРА показан упавший рейтинг соросят и это будет начало конца....ну Одесса туда же... и не только :)
п.с. в Харькове и так "галлер" вагон, причем и разработка и "продуктовые" и т.д. уже и так все сделано, причем давно, как раз тогда, когда зеля болтом на рояле играл....
интересно, сколько десятков журнашлюх фоткали этих пятерых шлюх?
Это тогда врали, или сейчас врут? Или это такой сложный сарказм, что я не догнал?