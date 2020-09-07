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Политические картинки

Политические картинки (37 фото)

Автор:
07 сентября 2020 13:30
Метки: политика   прикол   юмор   
4003
37
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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15k
Нагайна 3 дня назад
Политические картинки
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10k
Alex Ato 2 дня назад
Политические картинки
Политические картинки
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12k
Сталкер 2 дня назад
Когда-то давным-давно считал её талантливой, но странненькой. А она просто дура...
Когда-то давным-давно считал её талантливой, но странненькой. А она просто дура...
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12k
Сталкер 2 дня назад
Ружьём здесь явно не обойтись...
Ружьём здесь явно не обойтись...
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7k
Свои Пять Копеек 3 дня назад
Политические картинки
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Политические картинки
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154
ДМИТРИЙ Ф Татьянин день День назад
Тум туру тууууу
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Политические картинки
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Политические картинки
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Killgrave 3 дня назад
Про финских геев - фейк и ложь.
Вот та же картинка к статье All The Public Saunas In Finland (February 18, 2018)
Про финских геев - фейк и ложь. Вот та же картинка к статье All The Public Saunas In Finland (February 18, 2018)
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9k
Боковерхов Killgrave 3 дня назад
А что, если у них в каждой общественной сауне по п.и.д.ару?
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342k
rusfet Автор поста Killgrave 3 дня назад
А вы думаете сама эта картинка не фейк?
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7k
Killgrave rusfet 3 дня назад
Возможно. Но это уже другой вопрос. Речь ведь не об этом шла.
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7k
Killgrave Боковерхов 3 дня назад
А то и по два.
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154
ДМИТРИЙ Ф Killgrave День назад
От того, что картинка фейковая тридваразов в Финляндии меньше не стало :)
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985
denis karablev 3 дня назад
Чем холодней тем меньше пи.оров...
Чем холодней тем меньше пи.оров...
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
вот дела то....оказывается, знает "верное средство", но уже 2й раз "промахивается" с каким то там ядом, который не работает? даже тут у дебилов с логикой не вышло =))) т.к. исходя из нее - сисян бы огреб по-старинке - ледорубом :) или бы его овца-жена бы его по пьяне "гильётинировала"....

вот дела то....оказывается, знает "верное средство", но уже 2й раз "промахивается" с каким то там ядом, который не работает? даже тут у дебилов с логикой не вышло =)))
т.к. исходя из нее - сисян бы огреб по-старинке - ледорубом :) или бы его овца-жена бы его по пьяне "гильётинировала"....
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
так смысл и был в том, чтобы эту бригаду "кинематографистов" оттуда выдворить... вуаля...

так смысл и был в том, чтобы эту бригаду "кинематографистов" оттуда выдворить... вуаля...
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
и что этот мудень может сделать для Харькова? а...на рояле сыграть и обещания дать, а то через месяц с мелочью выборы местные и в том же Харькове будет на УРА показан упавший рейтинг соросят и это будет начало конца....ну Одесса туда же... и не только :) п.с. в Харькове и так "галлер" вагон, причем и разработка и "продуктовые" и т.д. уже и так все сделано, причем давно, как раз тогда, когда зеля болтом на рояле играл....

и что этот мудень может сделать для Харькова? а...на рояле сыграть и обещания дать, а то через месяц с мелочью выборы местные и в том же Харькове будет на УРА показан упавший рейтинг соросят и это будет начало конца....ну Одесса туда же... и не только :)
п.с. в Харькове и так "галлер" вагон, причем и разработка и "продуктовые" и т.д. уже и так все сделано, причем давно, как раз тогда, когда зеля болтом на рояле играл....
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
интересно, сколько десятков журнашлюх фоткали этих пятерых шлюх?

интересно, сколько десятков журнашлюх фоткали этих пятерых шлюх?
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76
u811 3 дня назад
Комментарий к фото
Последствия наркотиков на организм: барбитураты, амфитамин, героин и... Да хрен знает, может людоедство!
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193k
NAZARETH 3 дня назад
Кстати , парни . Сейчас по Т.В. 1000 Русское кино идет фильм "Тарас Бульба" Вот у кого патриотизму поучится надо. Не чета теперешним хохлам.
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24k
Fat Lynx 3 дня назад
Политические картинки
Политические картинки
Ссылка youtu.be
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6k
Сергей Fat Lynx 3 дня назад
Я ни на что не намекаю, но несколько ранее, тут, на фишках, данная карта выкладывалась под названием: количество саун в Финляндии.
Это тогда врали, или сейчас врут? Или это такой сложный сарказм, что я не догнал?
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342k
rusfet Автор поста Сергей 3 дня назад
Вы думаете саун в Финляндии больше чем геев.
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6k
Сергей rusfet 3 дня назад
Я думаю, что и того, и другого там предостаточно. Просто хотелось бы понять, что, все таки, изображено на этой карте.
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21k
Е-Лена 3 дня назад
И как это осси Меркель забыла игру в бутылочку?... ))))
И как это осси Меркель забыла игру в бутылочку?... ))))
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3k
евгений 3 дня назад
Классический рейдерский захват бизнеса. Еще и перед спонсорами прогнулись. Леху жалко... боюсь мы его потеряем окончательно
Классический рейдерский захват бизнеса. Еще и перед спонсорами прогнулись. Леху жалко... боюсь мы его потеряем окончательно
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5k
ALFIE евгений 3 дня назад
сисяна же предупреждали, что его смерть будет выгодна многим, но только не стране и власти :) ну, вот.... "Ищи, кому выгодно" (с)
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1k
Bogdan Krasota евгений 3 дня назад
Тоесть мотива и интереса у окружения избавиться от Навального небыло.
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6k
Сергей 3 дня назад
А ещё этот садист оторвал мишке лапу,выбросил зайку под дождь и Танин мячик утопил.
А ещё этот садист оторвал мишке лапу,выбросил зайку под дождь и Танин мячик утопил.
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14k
Alex Сергей 3 дня назад
Ссылка youtu.be
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