30.

США проводят военные учения в Эстонии - в 110 км от российских границ. При этом НАТО позиционирует себя как "оборонительный" альянс.

"Обороняться" США в Эстонии намерены с использованием реактивных систем залпового огня. Классическое "оборонительное оружие", ничего не скажешь. Например, украинская армия при помощи "Градов" уже несколько лет "обороняется" от мирных городов Донбасса.

А в России проводят Армейские игры и Армейский форум. Это хорошая альтернатива провокациям и запугиваниям. Это объединяет и сближает самые разные страны. Но и конечно - обучает военному мастерству.