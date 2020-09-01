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В Берлине полицейские, как пишут СМИ, избили участницу протестов за то, что она хотела их укусить.
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С трудом нашел ее фото. Вот она , зомби , всех покусаю.
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США умышленно дразнят китайцев. Ох додразнятся на свою толстую железную броню, ох додразнятся...
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Глава МВД Белоруссии считает, что уволившиеся милиционеры сделали это за деньги.При этом Юрий Караев также не исключил, что бывшие силовики хотели снискать славу
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Самокатчики уже выехали
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Борзеют поляки, нарвутся на приглашение прилететь в Смоленск к Кочинскому
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А там все стабильно....
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Вот вам и весь уровень рогулей.... Белокастрюли, ваш выход
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Нормальные дети сегодня в школы, универы.... Долбоебы малолетние шатать... Рыгорыч, а не отчислить ли этих белокастрюль?
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Сейчас политологов, вирусологов и иже с ними поубавится
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ГЕГЕМОН ДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬКИ. РЕАЛЬНОСТЬ ПРОТИВ ПРОПАГАНДЫ
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У нас говорят : если цыган называет тебя "другом", значит хочет тебя на@бать. Если называет "братом" - значит уже на@бал.
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Армейские игры - изящный ответ на провокации НАТО
"Обороняться" США в Эстонии намерены с использованием реактивных систем залпового огня. Классическое "оборонительное оружие", ничего не скажешь. Например, украинская армия при помощи "Градов" уже несколько лет "обороняется" от мирных городов Донбасса.
А в России проводят Армейские игры и Армейский форум. Это хорошая альтернатива провокациям и запугиваниям. Это объединяет и сближает самые разные страны. Но и конечно - обучает военному мастерству.
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Тут...это...может Владимировичу подсуетиться и выбрать Байдена главшпаном США. Пока он спит от него вреда никакого.
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ЧУДО РОССИЙСКОГО ФЛОТА. БОЕВЫЕ ЛЕДОКОЛЫ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
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А Гозману можно ответить просто. Не бьют его не только потому, что не хотят мараться о говно, но ещё и потому, что на самом деле он далеко не так знаменит и значителен, как о себе вообразил.