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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (35 фото + 8 видео)

Автор:
01 сентября 2020 18:36
Метки: комментарии   политика   юмор   
900
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8
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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NAZARETH Автор поста 4 часа назад
Политические комментарии 2
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Александр Полминуты назад
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Александр 58 секунд назад
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Александр 4 минуты назад
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Александр 6 минут назад
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Александр 7 минут назад
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Александр 7 минут назад
лучше пусть сисичкой подмигивает))
лучше пусть сисичкой подмигивает))
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Юр21 22 минуты назад
Совсем не корректный вопрос, спрашивать надо сколько раз вы стукнете этого гада!
Совсем не корректный вопрос, спрашивать надо сколько раз вы стукнете этого гада!
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rusfet 41 минуту назад
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rusfet 41 минуту назад
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rusfet 42 минуты назад
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rusfet 43 минуты назад
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Татьянин день 59 минут назад
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Татьянин день Час назад
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Татьянин день Час назад
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Татьянин день Час назад
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Татьянин день Час назад
Политические комментарии 2
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Татьянин день Час назад
Ни на что не намекаю , но уж больно похож на одного оголтелого русофоба с "Фишек" .
Ни на что не намекаю , но уж больно похож на одного оголтелого русофоба с "Фишек" .
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Тупые дебилы, на фото МРК "Одинцово", а корабль "Павел Державин" вообще другого проекта. Гоните тут ложь без границ...
Тупые дебилы, на фото МРК "Одинцово", а корабль "Павел Державин" вообще другого проекта. Гоните тут ложь без границ...
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Delhana HUBLOT 43 минуты назад
Это намеренная дезинформация вероятного противника, так что нех.
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20k
Е-Лена 3 часа назад
Аццкий цырк продолжается: Актёр Михаил Ефремов не узнал себя на видеозаписи, которая была сделана после ДТП с участием артиста в Москве. «Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу», приводит kp.ru его слова в суде.

А Гозману можно ответить просто. Не бьют его не только потому, что не хотят мараться о говно, но ещё и потому, что на самом деле он далеко не так знаменит и значителен, как о себе вообразил.
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3k
magic32 3 часа назад
хохляцкие нацики вообще никакие, их даже п...ры пиз..ят
хохляцкие нацики вообще никакие, их даже п...ры пиз..ят
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NAZARETH

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