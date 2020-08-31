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Всем украинским небратьям слушать своего американского хозяина, как он их на одном месте близком к роялю вертел
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Во, вот так нормально.
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СТАТЬЯ. Герой нации или убийца?
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Полицейский 7 раз выстрелил в афроамериканца в американской Кеноше
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Тихановская планирует выступить на заседаниях Совбеза ООН, ПАСЕ и Уэмбли.
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ЧЛЕН МИХО
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МЫ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ СВОИХ КОМПЛЕКСОВ, А ОНИ - ЕЩЁ НЕТ
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"АРМИЯ США НЕ НАМЕРЕНА ВМЕШИВАТЬСЯ В ВЫБОРЫ"
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Союзное государство считает, что Беларуси не нужна Тихановская
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Золотовалютные резервы России впервые превысили 600 миллиардов долларов — исторический максимум за последние 12 лет!!!
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Авторский пост
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
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...Умоляли чтоб простил, он питбуля в дом пустил.
Долго верные братки, собирали их куски...
Да ХЕР там! Когда валили СССР тоже из всех утюгов вещали: "Армия вне политики!" "Армия для защиты от внешнего врага!" А потом нашли сговорчивую "бригаду" и расхерачили из танков Дом Советов...
в Усть-Луге по ходу уже не просто открыли шампанское. там банкет!
не останавливайтесь :)
ну теперь животное должно альфе, а не пригожину...там еще круче ребята могут действовать..все ж в курсе. как банки возвращали кредиты в 90х?) ща тоже могут, если оно того стоит :)
застал эти времена, когда на дискотеке в школе, могли толпой повалить одного и бить, а потом кореша эту толпу с него сносили арматурами....короче, тот еще "прикол"...хорошего в этом нет нифига и небыло.... но то что этому мудаку дали в репу - это заслуженно. но как то слабо....
вот их бы всех, этих мудаков, в 90е закинуть на недельку, на любой район, с их "шмотками", "говорком" и торчащими бабками из кармана... всё, больше ничо ненадо. там все будет обеспечено :)
инфа за 2015 год вообще-то, это первое....и увы, попахивает все таки фэйком, это второе...да и честных амерских политиков никто еще не видел, это третье....
Когда замагарам предлагали флаг их картохи выложить. Мы же не знали, что они и правда выложат.
Не хотелось бы ехидничать, но я начинаю запасаться пивком и таранькой
На либераху Т.Лазареву похожа левая.