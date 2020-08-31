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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (37 фото + 6 видео)

Автор:
31 августа 2020 19:26
Метки: комментарии   политика   юмор   
4034
37
6
Политические комментарии с сарказмом

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67  комментариев
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20k
Е-Лена День назад
Политические комментарии 2
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1k
Gilmor 8 часов назад
Комментарий к фото
Лежащего врача))) Норм опечатка)
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184k
NAZARETH Автор поста Gilmor 3 часа назад
Комментарий к фото
Лучше сказать - дебильного врача
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10k
Серёга@ 12 часов назад
Мне больше нравится другая концовка;
...Умоляли чтоб простил, он питбуля в дом пустил.
Долго верные братки, собирали их куски...
Мне больше нравится другая концовка; ...Умоляли чтоб простил, он питбуля в дом пустил. Долго верные братки, собирали их куски...
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184k
NAZARETH Автор поста Серёга@ 3 часа назад
+ 100500 !!!
+ 100500 !!!
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25k
Ashabad 12 часов назад
Кровавый терран... Или нет, подождите, это другое!

Кровавый терран... Или нет, подождите, это другое!
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37k
Александр 13 часов назад
А теперь если кому то рассказать что в одном городе, ночью по улице где черные мародеры вели беспорядки, жгли машины, избивали и грабили прохожих шел молодой парень со штурмовой винтовкой... Непосвященный представил бы какую нибудь Либерию или Нигерию или Сомали.. Ан нет - это эталон просвященности и демократии, оплот всего мира - США...
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25k
Vodjanoj 13 часов назад
Комментарий к фото
А был ли мальчик? (с)
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3k
евгений 15 часов назад
Так чисто для статистики, интересно Абе попал в список?
Так чисто для статистики, интересно Абе попал в список?
Так чисто для статистики, интересно Абе попал в список?
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779
pilot66 17 часов назад
Да ХЕР там! Когда валили СССР тоже из всех утюгов вещали: "Армия вне политики!" "Армия для защиты от внешнего врага!" А потом нашли сговорчивую "бригаду" и расхерачили из танков Дом Советов...

Да ХЕР там! Когда валили СССР тоже из всех утюгов вещали: "Армия вне политики!" "Армия для защиты от внешнего врага!" А потом нашли сговорчивую "бригаду" и расхерачили из танков Дом Советов...
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19k
Галка Галкина pilot66 14 часов назад
Да ХЕР там! Одни ипанутые маразматики во власть над миром рвутся.
Да ХЕР там! Одни ипанутые маразматики во власть над миром рвутся.
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2k
sniper72 Галка Галкина 10 часов назад
кличко покусал. не иначе!
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779
pilot66 Галка Галкина 10 часов назад
Ээээ...
А что это было?
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7k
Дмитрий pilot66 5 часов назад
Когда расхерачили Дом Советов, то Союза уже два года не было
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406
Олег Мещеряков sniper72 3 часа назад
скорее орально заразил)))) кусать хозяина низззяя))))
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
в Усть-Луге по ходу уже не просто открыли шампанское. там банкет!

в Усть-Луге по ходу уже не просто открыли шампанское. там банкет!
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3k
евгений ALFIE 15 часов назад
Комментарий к фото
Уже неделю не просыхают
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
не останавливайтесь :)

не останавливайтесь :)
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1k
Alex ALFIE 20 часов назад
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Пацан красавчик. У него в твиттере фотки есть "невинно пострадавших". Жалко если посадят
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386
Константин Alex 14 часов назад
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просто молодец! хотя уже на волосок был, но молодца, справился.
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
ну теперь животное должно альфе, а не пригожину...там еще круче ребята могут действовать..все ж в курсе. как банки возвращали кредиты в 90х?) ща тоже могут, если оно того стоит :)

ну теперь животное должно альфе, а не пригожину...там еще круче ребята могут действовать..все ж в курсе. как банки возвращали кредиты в 90х?) ща тоже могут, если оно того стоит :)
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540
Villary Alex 15 часов назад
Комментарий к фото
Банкротство не освобождает от уплаты долга. И да, торчит она не Альфе, а приставам.
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12k
Габит Калыков ALFIE 10 часов назад
Комментарий к фото
Говорит "со всех счетов", а показывает, что только с зарплатного счета сняли эти деньги. И да, зарплата откуда идет? С госдепа?
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2k
RenamedUser_007 Villary 7 часов назад
Комментарий к фото
Приставы это "инструмент" по возврату долга
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5k
ALFIE Габит Калыков 4 часа назад
Комментарий к фото
на самом деле, я тоже как ЧПшник, вижу как там у нее со счетом: у нее верхний счет, это ЧП расчетный, вот туда, как раз таки и перечисляют откуда - ну хз :) но мы понимаем, а потом, на нижний "зарплатный" она сама себе уже скидывает. т.е. она типа ЧП, может получить откуда угодно, по какому угодно договору (например "информационно-консультационные услуги" или ваще пофег что, из того что можно выбрать по виду деятельности)
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43k
Ибака Грозный Villary 4 часа назад
Комментарий к фото
Смотря какого долга, например алименты-то не освобождает! Я как прошедший банкротство, могу проконсультировать!
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
застал эти времена, когда на дискотеке в школе, могли толпой повалить одного и бить, а потом кореша эту толпу с него сносили арматурами....короче, тот еще "прикол"...хорошего в этом нет нифига и небыло.... но то что этому мудаку дали в репу - это заслуженно. но как то слабо.... вот их бы всех, этих мудаков, в 90е закинуть на недельку, на любой район, с их "шмотками", "говорком" и торчащими бабками из кармана... всё, больше ничо ненадо. там все будет обеспечено :)

застал эти времена, когда на дискотеке в школе, могли толпой повалить одного и бить, а потом кореша эту толпу с него сносили арматурами....короче, тот еще "прикол"...хорошего в этом нет нифига и небыло.... но то что этому мудаку дали в репу - это заслуженно. но как то слабо....
вот их бы всех, этих мудаков, в 90е закинуть на недельку, на любой район, с их "шмотками", "говорком" и торчащими бабками из кармана... всё, больше ничо ненадо. там все будет обеспечено :)
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2k
Сергей Alex 15 часов назад
Комментарий к фото
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1k
Вадим Аполонов ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
А потому что не фиг на чужие дискотеки шастать и выя.б.ы.ваться, просто так никого не били, если была какая размолвка, то выходили 1 на 1... эх помню, как мальчишкой в деревню на лето приехал, только опосля третьего о3.14здюливания меня местные в компанию приняли))) и то не толпой и не ногами лупили.)
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5k
ALFIE Вадим Аполонов 10 часов назад
Комментарий к фото
такие понятия были не везде. порой, достаточно было того, что ты с другого района, вот просто так. даже если не рыпался. но были случаи и "за дело" как говорится. последних, конечно больше, ибо к "первым" прибегала ну уж совсем откровенная гопота, впрочем, исходя памяти, они почти все сейчас либо сидят 2-3ю ходку, либо уже померли....нормальными стали единицы(ну как нормальными....просто алкашами, которые уже ни на кого не рыпаются)
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184k
NAZARETH Автор поста ALFIE 6 часов назад
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Все так... Только было одно - ЗАПАДЛО парня трогать , даже с чужого района , если он с девушкой.
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5k
ALFIE NAZARETH 4 часа назад
Комментарий к фото
да, было такое правило, но у гопоты небыло понятий, а гопоты было много, а у нас еще и недалеко ж\д станция , а там дальше частный сектор, где куча цыган и бабушек с травой вместо огорода....так что беспредела, увы, было немало..
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
инфа за 2015 год вообще-то, это первое....и увы, попахивает все таки фэйком, это второе...да и честных амерских политиков никто еще не видел, это третье....

инфа за 2015 год вообще-то, это первое....и увы, попахивает все таки фэйком, это второе...да и честных амерских политиков никто еще не видел, это третье....
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1k
Yow ALFIE 22 часа назад
Комментарий к фото
Политические комментарии 2
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5k
ALFIE Yow 12 часов назад
Комментарий к фото
да, это первая же ссылка, которую выдаст гугл по запросу на эту тему..типа была петиция на сайте президента Украины. видел. толку? закрыта. даты нет (судя по всему давно дело было...ибо на других источниках инфа, что интервью было в 2015)
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3k
Сергей 23 часа назад
Когда замагарам предлагали флаг их картохи выложить. Мы же не знали, что они и правда выложат.

Когда замагарам предлагали флаг их картохи выложить. Мы же не знали, что они и правда выложат.
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40k
Цыц тут у меня День назад
Бестолковый народ эти немцы. Скажите им уже кто нибудь, что для гарантированного результата на штурм Рейхстага с красным флагом надо идти .
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1k
Yow Цыц тут у меня 22 часа назад
для гарантированного результата штурма Рейхстага надо идти на штурм Белого Дома
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20k
Е-Лена День назад
В этот раз решили самураи - нам сэппуку как-то не с руки!
В этот раз решили самураи - нам сэппуку как-то не с руки!
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704
foma 84 День назад
Вот это у них трэшак на подходе!
Не хотелось бы ехидничать, но я начинаю запасаться пивком и таранькой


Вот это у них трэшак на подходе! Не хотелось бы ехидничать, но я начинаю запасаться пивком и таранькой
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168
Иван foma 84 23 часа назад
Политические комментарии 2
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71
u811 Иван 11 часов назад
О! У меня такая же кружка в руках!!! (только с кофе) =)))
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137k
☭Cheкаво☭ День назад
Комментарий к фото
нужно по больше узнать про этих 2х лисбух по обе руки ....где учились(видимо за океаном), откуда они, кто прислал и т.д.
На либераху Т.Лазареву похожа левая.
нужно по больше узнать про этих 2х лисбух по обе руки ....где учились(видимо за океаном), откуда они, кто прислал и т.д. На либераху Т.Лазареву похожа левая.
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1k
Yow ☭Cheкаво☭ 22 часа назад
Комментарий к фото
"Хорошая шутка"
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1k
Alex ☭Cheкаво☭ 20 часов назад
Комментарий к фото
И нужно ли Вам в сортах говна разбираться?
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335k
rusfet День назад
Политические комментарии 2
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779
pilot66 rusfet 16 часов назад
Это улика! Однозначно! Хайли Лайкли, туды его в качель!!
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335k
rusfet День назад
Политические комментарии 2
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335k
rusfet Цыц тут у меня День назад
На фото не видно,но с права от этих женщин,целая толпа западных СМИ фотографируют. ( я видео видел).
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28k
Юр21 Цыц тут у меня День назад
Нет, это креатив от шатателей режима, девочки раздающие цветы омоновцам были, девушка читающая конституцию была, теперь полудурковатые тётки в дело пошли.
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14k
Муки Псаки Цыц тут у меня 24 часа назад
Постанова для западных СМИ. Они сзади столпились десятками.
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5k
ALFIE rusfet 23 часа назад
тактика майдана 2014 явно не прокатила, взяли тактику майдана 2004...кто помнит и может сравнить - все поймет.
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1k
Yow rusfet 22 часа назад
а чо одна из них засунула "прокладку" себе в жопу?
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335k
rusfet День назад
Политические комментарии 2
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