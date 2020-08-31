Вернётся ли Россия на Кубу

Разговоры о возможности возвращения наших военных на Кубу идут уже несколько лет, начиная с 2014 года, когда всем окончательно ясно, что дружбы с Вашингтоном у Москвы не получится. Но в последнее время контакты по военной линии между Гаваной и Москвой активизировались, и именно это вызвало на Западе, – в первую очередь, конечно, в США, – столь нервную реакцию.
Начался очередной всплеск американской истерии в ноябре 2018 года в связи с визитом в Москву нового кубинского руководителя Мигеля Диас-Канеля. Продолжился он в феврале нынешнего года, когда на Кубе с 6-дневным визитом побывал главнокомандующий российского ВМФ адмирал Николай Евменов.
Адмирал Евменов на Кубе
И вот сейчас, в конце августа, возбудилась спикер Госдепа Морган Ортагус, которая угрожающе заявила:
«Создание на Кубе базы российского флота с развертыванием баллистических ракет является прямым нарушением договоренностей между Москвой и Вашингтоном, действующих со времен завершения Карибского кризиса». Одновременно в Пентагоне сообщили: «В ответ на эту провокацию Москвы мы рассматриваем вариант применения силы и внимательно отслеживаем военную активность русских у границ США в зоне прямых американских интересов».
«Создание на Кубе базы российского флота с развертыванием баллистических ракет является прямым нарушением договоренностей между Москвой и Вашингтоном, действующих со времен завершения Карибского кризиса». Одновременно в Пентагоне сообщили: «В ответ на эту провокацию Москвы мы рассматриваем вариант применения силы и внимательно отслеживаем военную активность русских у границ США в зоне прямых американских интересов».
Морган Ортагус, спикер Госдепа США
Оба на! То есть американцы размещают свои ракеты у самых наших границ в Восточной Европе и в Прибалтике, а мы якобы не имеем права создать свою базу на Кубе. Очень странно, это вообще не их дело.
В Москве не скрывали, что визит главкома российского флота был связан не столько с вопросами восстановления хилых кубинских ВМС, сколько с модернизацией береговой инфраструктуры в тех портах, в которые, возможно, будут заходить для пополнения запасов российские корабли и подводные лодки, несущие боевую службу в этом регионе.
Специалисты в этой связи упоминают глубоководную бухту Сьенфуэгос, куда ещё в 1970-х годах периодически заходили боевые корабли ВМФ СССР. Но полноценной военно-морской базы у Советского Союза там никогда не было. С недавних пор кубинский порт Сьенфуэгос вновь объявлен закрытой зоной. Он имеет самую глубоководную бухту на острове (до 600 м глубины), в неё могут свободно заходить субмарины любого класса.
В Москве не скрывали, что визит главкома российского флота был связан не столько с вопросами восстановления хилых кубинских ВМС, сколько с модернизацией береговой инфраструктуры в тех портах, в которые, возможно, будут заходить для пополнения запасов российские корабли и подводные лодки, несущие боевую службу в этом регионе.
Специалисты в этой связи упоминают глубоководную бухту Сьенфуэгос, куда ещё в 1970-х годах периодически заходили боевые корабли ВМФ СССР. Но полноценной военно-морской базы у Советского Союза там никогда не было. С недавних пор кубинский порт Сьенфуэгос вновь объявлен закрытой зоной. Он имеет самую глубоководную бухту на острове (до 600 м глубины), в неё могут свободно заходить субмарины любого класса.
Сьенфуэгос
Понятно, что сейчас Москва ищет наиболее дешёвый и эффективный ответ на активизацию НАТО в Европе и возможное размещение там американских ракет средней дальности. Подлётное время таких ракет до Москвы составит всего 5-7 минут, что радикально сокращает наши возможности своевременно отреагировать на удар. Остановить США на пути реализации этой авантюры можно лишь одним способом: надо создать эквивалентную ракетную угрозу для американской национальной территории.
Представитель Минобороны РФ Иван Дрыгало заявил, что в данный момент на Кубе развёрнут пункт временного базирования ВМФ России, который используется во время совместных маневров военных флотов России - и Кубы соответственно. Дрыгало намеренно не стал уточнять, превратится ли база в постоянную.
Представитель Минобороны РФ Иван Дрыгало заявил, что в данный момент на Кубе развёрнут пункт временного базирования ВМФ России, который используется во время совместных маневров военных флотов России - и Кубы соответственно. Дрыгало намеренно не стал уточнять, превратится ли база в постоянную.
Российские корабли на Кубе
В МО РФ также отметили, что база будет действовать независимо от позиции США и их протестов. Прокомментировали и заявление на счёт соглашения, завершившего Карибский кризис. Там речь идет о наземных пунктах базирования ракет - причём сам Вашингтон уже неоднократно это соглашения нарушил.
Командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил недавно, что «восточное побережье Соединенных Штатов больше нельзя рассматривать как район, в котором отсутствует какая-либо угроза». По его словам, американские моряки уже не могут чувствовать себя в безопасности, выходя с базы ВМС в Норфолке, а корабли США в Атлантике лишены прежней свободы маневра. «Мы видим в Атлантике увеличившееся число российских субмарин, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием».
А вы чего ожидали? Хотелось бы, чтобы наш президент не испугался американских угроз и показал штатовцам, что мы сами вправе решать с кем сотрудничать и где размещать свои военные базы. Помню, когда в 70-е годы мы возили на танкерах нефть из Новороссийска на Кубу, при подходе к острову принимали их радиотрансляцию: "Cuba - el primer territorio de América libre". Так давайте и сейчас оставаться свободными в нашем собственном выборе.
Командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил недавно, что «восточное побережье Соединенных Штатов больше нельзя рассматривать как район, в котором отсутствует какая-либо угроза». По его словам, американские моряки уже не могут чувствовать себя в безопасности, выходя с базы ВМС в Норфолке, а корабли США в Атлантике лишены прежней свободы маневра. «Мы видим в Атлантике увеличившееся число российских субмарин, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием».
А вы чего ожидали? Хотелось бы, чтобы наш президент не испугался американских угроз и показал штатовцам, что мы сами вправе решать с кем сотрудничать и где размещать свои военные базы. Помню, когда в 70-е годы мы возили на танкерах нефть из Новороссийска на Кубу, при подходе к острову принимали их радиотрансляцию: "Cuba - el primer territorio de América libre". Так давайте и сейчас оставаться свободными в нашем собственном выборе.
Cuba - el primer territorio de América libre
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Так и войска НАТО не должны были за Одер переходить.
Опять традиционное: