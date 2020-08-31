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Вернётся ли Россия на Кубу

Вернётся ли Россия на Кубу (5 фото)

Автор:
31 августа 2020 12:59
Сообщество : Политика
Метки: вмф   куба   политика   россия   сша   
387
5
Разговоры о возможности возвращения наших военных на Кубу идут уже несколько лет, начиная с 2014 года, когда всем окончательно ясно, что дружбы с Вашингтоном у Москвы не получится. Но в последнее время контакты по военной линии между Гаваной и Москвой активизировались, и именно это вызвало на Западе, – в первую очередь, конечно, в США, – столь нервную реакцию.

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Метки: вмф   куба   политика   россия   сша   
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8  комментариев
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6k
albedo День назад
«Создание на Кубе базы российского флота с развертыванием баллистических ракет является прямым нарушением договоренностей между Москвой и Вашингтоном, действующих со времен завершения Карибского кризиса».
----------------------
Так и войска НАТО не должны были за Одер переходить.
Опять традиционное:
«Создание на Кубе базы российского флота с развертыванием баллистических ракет является прямым нарушением договоренностей между Москвой и Вашингтоном, действующих со времен завершения Карибского кризиса». ---------------------- Так и войска НАТО не должны были за Одер переходить. Опять традиционное:
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44
valmarsnvrsk 21 час назад
Даже если Путин не рискнёт там поставить базу, небольшой пункт техобслуживания, заправки лодок и смены экипажа - уже великое дело было бы.
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57
kobnfffy День назад
Оно им надо
Оно им надо
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10
ELTHON kobnfffy 21 час назад
У американцев чаще падают. И ракеты, и самолёты.
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−644
Сергей Микула День назад
А захотят ли кубинцы вернуться в прежнее состояние изоляции как при Кастро? Есть ли у них желание стать заложниками политики России? Или как всегда - а кого интересует мнение абборигенов?
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1k
Vlad Nikolskiy Автор поста Сергей Микула 22 часа назад
Вы видимо из Малороссии? Ну так про своего патрона надо бы лучше знать. Действительно, Обама делал шаги на сближение с Кубой, однако Трамп, ненавидящий все начинания Обамы, всё это прекратил. Так что ухудшения в отношениях с США Кубе не грозят.
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2k
Frank Borman День назад
Кубиночки, они очень горячие. Но о венерических заболеваниях тоже нельзя забывать. Надо обеспечить флот большим количеством презерватовов.
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