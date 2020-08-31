Вернётся ли Россия на Кубу

В МО РФ также отметили, что база будет действовать независимо от позиции США и их протестов. Прокомментировали и заявление на счёт соглашения, завершившего Карибский кризис. Там речь идет о наземных пунктах базирования ракет - причём сам Вашингтон уже неоднократно это соглашения нарушил.

Командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил недавно, что «восточное побережье Соединенных Штатов больше нельзя рассматривать как район, в котором отсутствует какая-либо угроза». По его словам, американские моряки уже не могут чувствовать себя в безопасности, выходя с базы ВМС в Норфолке, а корабли США в Атлантике лишены прежней свободы маневра. «Мы видим в Атлантике увеличившееся число российских субмарин, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием».

А вы чего ожидали? Хотелось бы, чтобы наш президент не испугался американских угроз и показал штатовцам, что мы сами вправе решать с кем сотрудничать и где размещать свои военные базы. Помню, когда в 70-е годы мы возили на танкерах нефть из Новороссийска на Кубу, при подходе к острову принимали их радиотрансляцию: "Cuba - el primer territorio de América libre". Так давайте и сейчас оставаться свободными в нашем собственном выборе.