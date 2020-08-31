Ольгино правит миром во имя Темнейшего

Вот натурально, «это всё придумал (Черчилль), Пригожин в восемнадцатом году».

Канатчикова дача, только временно на свободе.

Я им даже почти сочувствую (на самом деле нет). Так стараться много лет по развалу России, а потом наблюдать в реальном времени, как разваливаются их хозяева. Поэтому неудивительно, что в либеральном лагере «все почти уже свихнулись, даже кто безумен был».



В общем, МБХ публикует «секретные документы расследования центра «Досье», согласно которым сценарий развала США придумал сотрудник пригожинского Агентства интернет-исследований («фабрики троллей») Джейхун Насими оглы Асланов. Трэш, но либералы верят.

Судя по имени, я уже знаю, кто закинул им эти «документы» (слепил на коленке, мерзко хихикая), «Джейхун Насими оглы Асланов» выдаёт фирменный почерк. Но либералы верят (они как дети, только тупые).