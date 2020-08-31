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Ольгино правит миром во имя Темнейшего

Ольгино правит миром во имя Темнейшего (9 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 11:26
Метки: Майдан   латынина   протесты   сша   
1102
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1
А было-то так хорошо... но сплыло
В стане либералов истерика. Это не оборот речи, и я не преувеличиваю, это натурально именно она – истерика.
Они столько лет пытаются шатать Россию, а шатаются только их любимые США и Евросоюз.
У стрелки осциллографа почти 150 тысяч подписчиков на ютубе. Кто все эти люди?

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Метки: Майдан   латынина   протесты   сша   
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18  комментариев
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42k
batyakr День назад
Стрелка осциллографа это круто...)))
Стрелка осциллографа это круто...)))
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25k
Ashabad 5 часов назад
"Пригожинский тролль" - это звучит гордо!
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9k
iliaodin День назад
"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет"
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1k
ваня панкин День назад
никогда не понимал что эта пуделиха тявкает...
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15k
бат св День назад
вы посмотрите что эта гнида тупая говорит о омских врачах. Думаю после этого каждый нормальный врач должен клизму с уксусом назначать. Мразь убогая.
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4k
Olga Raudis День назад
Автор, вы сделали мой день))) Ну пол-дня как минимум, точно.
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10k
Элитный тигр День назад
Латынина не филолог, а явный пациент Канатчиковой дачи.
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2k
Frank Borman Элитный тигр День назад
Юлю не приняли на историческую родину, в Израиль, и на этой почве у нее крыша поехала. Говорят - недостаточно кошерная, да и рожа не еврейская. Вот она и выплескивает свою злобу в России.
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12k
Сталкер Frank Borman День назад
Дерьмом от неё, опять же, пованивает... ))
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10k
Corvus Corax День назад
А ведь когда-то Латынина хорошие книги писала... "Вейская империя" весьма неплоха...
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18k
Добрый Алабай Corvus Corax День назад
В двух словах - талантливое говно.
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Corvus Corax Добрый Алабай День назад
Наверное - да...
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ваня панкин Corvus Corax День назад
ну--у-у-у это же когда было... когда путина не было у власти...
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Corvus Corax ваня панкин День назад
Ну дык... во всем виноваты Путин и Чубайс... Жаль, деградировала сильно...
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ваня панкин Corvus Corax 14 часов назад
стрелка осциллографа - это пик ее умозаключений... дальше "ревизор" - немая сцена...
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