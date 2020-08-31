Ольгино правит миром во имя Темнейшего

А было-то так хорошо... но сплыло
В стане либералов истерика. Это не оборот речи, и я не преувеличиваю, это натурально именно она – истерика.
Они столько лет пытаются шатать Россию, а шатаются только их любимые США и Евросоюз.
У стрелки осциллографа почти 150 тысяч подписчиков на ютубе. Кто все эти люди?
В стане либералов истерика. Это не оборот речи, и я не преувеличиваю, это натурально именно она – истерика.
Они столько лет пытаются шатать Россию, а шатаются только их любимые США и Евросоюз.
У стрелки осциллографа почти 150 тысяч подписчиков на ютубе. Кто все эти люди?
"Во всем виновата кровавая гебня", правда она не ракетчик, а филолог... :) Ну это так, все таки Стрелка осциллографа...
Я утешаю себя, что все они сидят там на её канале чисто для поржать с больного ЖЫВОТНОГО, но есть же и такие, кто воспринимает всю её откровенную ахинею за чистую монету…
В общем, всех нас разоблачили. Оказывается, все происходящие в Соединённых (пока) Штатах волнения – это тайный план «повара Путина» Пригожина по дестабилизации ситуации в благословенной Гамэрыке.
После таких рассказов он, как минимум, правая рука Палпатина (Дарта Сидиуса). А может быть и сам Дарт Вейдер, только без шлема. Мы мирные люди, но Звезда Смерти у нас стоит на запасном пути.
Вот натурально, «это всё придумал (Черчилль), Пригожин в восемнадцатом году».
Канатчикова дача, только временно на свободе.
Я им даже почти сочувствую (на самом деле нет). Так стараться много лет по развалу России, а потом наблюдать в реальном времени, как разваливаются их хозяева. Поэтому неудивительно, что в либеральном лагере «все почти уже свихнулись, даже кто безумен был».
В общем, МБХ публикует «секретные документы расследования центра «Досье», согласно которым сценарий развала США придумал сотрудник пригожинского Агентства интернет-исследований («фабрики троллей») Джейхун Насими оглы Асланов. Трэш, но либералы верят.
Судя по имени, я уже знаю, кто закинул им эти «документы» (слепил на коленке, мерзко хихикая), «Джейхун Насими оглы Асланов» выдаёт фирменный почерк. Но либералы верят (они как дети, только тупые).
Канатчикова дача, только временно на свободе.
Я им даже почти сочувствую (на самом деле нет). Так стараться много лет по развалу России, а потом наблюдать в реальном времени, как разваливаются их хозяева. Поэтому неудивительно, что в либеральном лагере «все почти уже свихнулись, даже кто безумен был».
В общем, МБХ публикует «секретные документы расследования центра «Досье», согласно которым сценарий развала США придумал сотрудник пригожинского Агентства интернет-исследований («фабрики троллей») Джейхун Насими оглы Асланов. Трэш, но либералы верят.
Судя по имени, я уже знаю, кто закинул им эти «документы» (слепил на коленке, мерзко хихикая), «Джейхун Насими оглы Асланов» выдаёт фирменный почерк. Но либералы верят (они как дети, только тупые).
А теперь серьёзно (ну, не совсем). В США агент Путина Дональд Трамп наконец достроил третий (!) забор вокруг Белого Дома (можно подумать, что он ему поможет, наивный!), чтобы отбиваться от агентов Путина из Демократической партии.
А на американских улицах агенты Путина из ультраправых группировок убивают агентов Путина из BLM. Кайл Риттенхаус, 17-летний парень, которого теперь будут судить за убийство первой степени, потому что он застрелил двоих нападавших на него дебилов
без инстинкта самосохранения. Пытаться атаковать со скейтбордом человека со штурмовой винтовкой, ещё и гнаться за ним – это однозначно заслуживает премии Дарвина.
Причём на той заправке, которую охраняли ополченцы (милиция), было много народа, но уроды атаковали именно подростка, рассчитывая, что тот будет лёгкой жертвой. Не угадали.
Опять же, это тоже последствия слишком активного просмотра голливудских поделок – в кино ведь всегда, когда говорят «Ты не посмеешь выстрелить, ты слишком слабый, у тебя не хватит мужества», то не стреляют. В реальности так не бывает.
В общем, в США уличные перестрелки между различными группировками агентов Путина, а в Германии участники протестов уже не скрываясь вчера скандировали «Путин! Путин!».
Явно СГА (сша) хохлы покусали...
В общем, в США уличные перестрелки между различными группировками агентов Путина, а в Германии участники протестов уже не скрываясь вчера скандировали «Путин! Путин!».
То есть своё коварство и подлость они проецируют на Россию. Самое же страшное для них заключается в том, что никакого тайного плана нет. Но всё идёт по плану.
P.S. И что я могу ответить на обвинения, что во всём виноваты мы, «пригожинские тролли»? Только «Служу Советскому Союзу».
Честно свистнуто у Роджерса.
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