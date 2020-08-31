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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (42 фото + 3 видео)

Автор:
31 августа 2020 05:40
Метки: комментарии   политика   юмор   
4396
42
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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184k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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7k
Свои Пять Копеек 22 часа назад
Политические комментарии из инета
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493
Kirfuin День назад
Комментарий к фото
Это всё фигня, я вот тут не могу отремонтировать старенький электрофон Akord - Stereo, Рижского производства, 99 рублей стоил, с крышкой (98р. без крышки), и знаете почему, да игл пьезоэлектрических больше таких не делают, восстановленная голова такая 1000-1500р. стоит на Авито, и не сказать, что их много, японская аналогичная стоит 600р., это о чём-то да говорит. Афигительную электронику делал завод с маркировочкой RemR....
Это всё фигня, я вот тут не могу отремонтировать старенький электрофон Akord - Stereo, Рижского производства, 99 рублей стоил, с крышкой (98р. без крышки), и знаете почему, да игл пьезоэлектрических больше таких не делают, восстановленная голова такая 1000-1500р. стоит на Авито, и не сказать, что их много, японская аналогичная стоит 600р., это о чём-то да говорит. Афигительную электронику делал завод с маркировочкой RemR....
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946
Федор Медведев День назад
Не нужно смеяться. Там националистов больше чем в Белоруссии и Украине. И даже при Назарбаеве они себя прекрасно чувствовали. А сейчас еще больше распоясались.
Не нужно смеяться. Там националистов больше чем в Белоруссии и Украине. И даже при Назарбаеве они себя прекрасно чувствовали. А сейчас еще больше распоясались.
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7k
Feeling Good Федор Медведев 22 часа назад
у одного из наших блогеров казах засветился, ну и в коментах -- настоящие адъ и израиль!

казахи слетели как мухи и давай втюхивать, что 90% русских земель -- подарки казахов, что первые чилавеки - казахи, казахских учоных и интеллигенцию в 20-м веке стален кровавый под нож всю истребил, что илита вся российская с петра начиная -- казахи, что мы все -- рабы казахов и им должны репарации и контрибуции и т.д. и т.п.

все открытия научные мировые, какие-то там древние достижения -- всё это -- КА ЗА ХИ.

а, ещё менделеев и толстой были того самого... не совсем русские, а почти казахи.

короче, полный пэ.

так что да, ждём АТО у очередных копателей морей.
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28k
Юр21 День назад
А кровищей то измазался... А толковых побоев на роже то нет, даже вафли толком не разбили... и куда катится мир, даэе дрища толком отаварить не могут...
А кровищей то измазался... А толковых побоев на роже то нет, даже вафли толком не разбили... и куда катится мир, даэе дрища толком отаварить не могут...
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16k
Алексей Юр21 23 часа назад
Ну а что Вы хотите от профессионалов? Неужто Вы верите в то, что его отмудохали обычные гопники?
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28k
Юр21 Алексей 14 часов назад
При работе профессионалов лицо было бы цело, но клиенту было бы ОЧЕНЬ БОЛЬНО и я сомневаюсь что у этого дрища было бы желание светится на камеру, да и вообще высовываться... А так видимо отоварил лично Путин, просто он сноровку тиранскую потерял.
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Владимир День назад
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Политические комментарии из инета
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2k
Гур День назад
Вот Назарета, всё хорошо, ну нахрена надо было влепить 41ю картинку : Литва в панике...? Ну я вчера тупым ура-патриотам объяснял,что это разовая акция. Ну нельзя идти против законов экономики. Вам, кремлепутам,похрен. Думать-это не ваш конек
Вы дебилы хотите ,кроме субсидирования по нефти и газу, ещё субсидировать доставку белорусских грузов? Давайте, бюджет по образованию, здравоохранению подрезали, ну,хули, ещё чуть пожрежут...
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2k
Гур Ertin День назад
Ххлы-дебилы, насрали себе в карман. Это моё мнение. А ты можешь что то по делу сказать? Зачем ты ххлов приплел?
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4k
Владимир Гур День назад
Беларусь в панике! Литва отказывается покупать электричество островецкой АЭС!
Значит, говоришь, фейк? Ну посмотрим-посмотрим.
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1k
Ertin Гур День назад
Затем, что не так много людей здесь не понимает, зачем субсидировать Беларусь.
(Для непонимающих: Беларусь субсидировать будут по-любому. Пока будут. Вопрос только в том, кто именно - мы или... или не мы). А хочешь поупражняться в консалтинге - это как раз в украинский сегмент.

И да. Именно украинский, а не хххлятский. У нас были 90-е, когда штатовцев выставляли нашими лучшими друзьями. Мы переболели, огляделись и поняли, кто нам друг, а кто нет. Украинцы тоже этот период пройдут. И тоже осмотрятся - кто помогал, а кто топил. Весело над споткнувшимся соседом поглумиться. Только вот на руку это тем, кто так и задумывал...
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2k
Гур Ertin День назад
Ты сумбурно очень обьяснешь, я ниху@ не понял, изввени тупоц
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332
Lvbnhbq Гур 17 часов назад
По делу: "Мы на идеологии не экономим" (С)
Ты не переспоришь зарплатных патриотов; у них и работа и зарплата будет при любой власти, - а опускаясь до дискуссий с ними, - ты уважаешь себя настолько, насколько и они уважают тебя, - то есть вообще никак. Гаси их молча, у тебя преимущество: ты свободен от ежедневного обязательного графоманства, а они нет. Ненавидеть врага надо без эмоций...
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881
Матвей День назад
Вот у них веселуха. То (в фильмах) викинги и ковбои против инопланетян. Теперь Христиане против динозавров... Когда-нить начнутся протесты против всего шарообразного, баскетбольных мячей, например. Ведь Земля плоская.

Вот у них веселуха. То (в фильмах) викинги и ковбои против инопланетян. Теперь Христиане против динозавров... Когда-нить начнутся протесты против всего шарообразного, баскетбольных мячей, например. Ведь Земля плоская.
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184k
NAZARETH Автор поста Матвей День назад
Кто-то , что-то еще пытается доказать
Кто-то , что-то еще пытается доказать
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335k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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184k
NAZARETH Автор поста rusfet День назад
И его место занято. Придется отвоевывать.
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335k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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335k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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335k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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335k
rusfet День назад
Политические комментарии из инета
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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62k
Вит Вит День назад
Его орально изнасиловали????
Его орально изнасиловали????
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3k
евгений Вит Вит День назад
Вот после таких случаев у либералов косоглазие случается
а они все через одного косые. следовательно их всех пиз..ли в молодости. ну и правильно делали
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4k
Slv01 Вит Вит 14 часов назад
а гематомы на лице от яиц... стальных яиц!
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25k
Ashabad 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Ссылка www.youtube.com
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3k
Сергей Ashabad День назад
Мне больше нравится из Ред Алерта 2
Ссылка youtu.be
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25k
Ashabad Сергей День назад
Ну, если говорить о том, что мне нравится... То мне нравится начало фильма "Красный рассвет".
Ссылка www.youtube.com
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4k
Владимир Sergiy Rambus День назад
Джина прекрасна!
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1k
miha_lv Ashabad День назад
В одной статье перехват над Черным морем , в другой над Балтикой ))))
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1k
Георгиев Александр Вилевич Ashabad День назад
Чтобы гадили дальше чем видели....
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137k
☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Комментарий к фото
это 5-ть))
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137k
☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Комментарий к фото
наконец то этих всяких предателей России гос.деповских начали пи*дить.
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574
Replicant 2 дня назад
Эмм...Чаво?
Эмм...Чаво?
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1k
Marat 2 дня назад
Комментарий к фото
Эта шутка сделала мой день!
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NAZARETH

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