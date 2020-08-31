1.
2.
А диарею не вызвали?
3.
4.
5.
6.
7.
Одобрено Гретой Тунберг.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Жукова вот вот опесдюлили
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Гоните нахер эту шваль майданутую
20.
В США проходят автопробеги сторонников Трампа, на пути участников которых пытаются устраивать засады BLM-макаки.
21.
Mad Max в Минске
22.
23.
Трамп заявил, что из-за демократов США покупают нефть в России
24.
Саакашвили заявил о намерении служить родной стране без ошибок Добро пожаловать на родину
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Авторский пост
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Новости УКРОсми с комментами
казахи слетели как мухи и давай втюхивать, что 90% русских земель -- подарки казахов, что первые чилавеки - казахи, казахских учоных и интеллигенцию в 20-м веке стален кровавый под нож всю истребил, что илита вся российская с петра начиная -- казахи, что мы все -- рабы казахов и им должны репарации и контрибуции и т.д. и т.п.
все открытия научные мировые, какие-то там древние достижения -- всё это -- КА ЗА ХИ.
а, ещё менделеев и толстой были того самого... не совсем русские, а почти казахи.
короче, полный пэ.
так что да, ждём АТО у очередных копателей морей.
Значит, говоришь, фейк? Ну посмотрим-посмотрим.
(Для непонимающих: Беларусь субсидировать будут по-любому. Пока будут. Вопрос только в том, кто именно - мы или... или не мы). А хочешь поупражняться в консалтинге - это как раз в украинский сегмент.
И да. Именно украинский, а не хххлятский. У нас были 90-е, когда штатовцев выставляли нашими лучшими друзьями. Мы переболели, огляделись и поняли, кто нам друг, а кто нет. Украинцы тоже этот период пройдут. И тоже осмотрятся - кто помогал, а кто топил. Весело над споткнувшимся соседом поглумиться. Только вот на руку это тем, кто так и задумывал...
Ты не переспоришь зарплатных патриотов; у них и работа и зарплата будет при любой власти, - а опускаясь до дискуссий с ними, - ты уважаешь себя настолько, насколько и они уважают тебя, - то есть вообще никак. Гаси их молча, у тебя преимущество: ты свободен от ежедневного обязательного графоманства, а они нет. Ненавидеть врага надо без эмоций...