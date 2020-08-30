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Онижедети

Онижедети (1 фото + 3 видео)

Автор:
30 августа 2020 18:37
Метки: г. Пинск   мирные протесты   онижедети   
316
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г. Пинск: мирные протесты.

Источник:

Метки: г. Пинск   мирные протесты   онижедети   
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12  комментариев
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16k
Delhana 3 часа назад
Какого хера? Бросок любого предмета в сторону правоохранительных органов - ликвидация на месте, оскорбительный выкрик - задержание и срок, какого нах менты жмутся?
Майданутая падаль жить не должна, или жить не долго и херово, гнид надо кончать, если нет вариантов сразу, то медленно через тюрягу, но чтоб гарантировано.
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7k
Ntvl 19 минут назад
п.и.з.д.е.ц ! из кого состоит толпа протестующих ? из подростков! где мужики, жинщины? Эти малолетки думают, что это для них CS 1.6. А потом будут плакать, что Counter terorist win.
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3k
Фомич 21 минуту назад
Противно смотреть на этих "борцов за свободу",когда кинет камень или бутылку в омоновца и бегом назад с довольной улыбкой на лице "смотрите какой я крутой",а позже,если взяли за это,то лицо моментально меняется на "дяденьки,я больше не буду". Я не сторонник Лукашенко,но такая "борьба" выглядит как-то пакостно.
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482
GoInDown Полчаса назад
Надо как в демократичной США поступать армию притащили и всех за решетку, или как в свободной Европе водометы, резиновые пули, газ, итд, любой каприз короче... а то привыкли к безнаказанности....
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3k
karamba 2 часа назад
Дааа, печально. А дальше больше.
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27k
Alex 3 часа назад
Застрелить парочку, остальные разбегутся.
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4k
Ya Добрый Алабай 3 часа назад
Вы то же пропустили. Парочку десятков ТЫСЯЧ. Так еще надежнее.
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18k
Добрый Алабай Ya 2 часа назад
Прекрасное дополнение. Приятно читать комментарий понимающего человека.
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1k
Дмитрий Alex 2 часа назад
Можно еще проще. "Огонь на поражение". Зачем считать биомусор ?
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3k
Dmitry_61rus Alex Полчаса назад
Нельзя, Анального никто не травил а уже виноваты. Так же и в Беларуси не дай бог тронут протестунов. Хотя мое мнение ложить одно место на их санкции и т.д.
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482
GoInDown Dmitry_61rus 9 минут назад
Можно и нужно, надо просто делать это жестко, а не сопли жевать, силовиков, газ, резинки, водометы, сроки реальные особо активным, а когда начнут кудахтать из-за бугра, офф заявлять о попытке гос переворота. Власть должна быть со стержнем, должен быть закон, а не соплежуйство как у мистера "онижедети" и "астановитесь"
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