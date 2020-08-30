Ну, а тут уже конкретно нападение - со специально заготовленными дрынами и трехметровыми палками с гвоздями. Я вот лично сильно сомневаюсь, что в центре города таких дрынов можно где-то наломать. Значит их заготовили и подтащили заранее. Через это любой выпускник юридического ПТУ как два пальца докажет умысел - заранее спланированное и подготовленное нападение на представителей власти. Путин онижедетей за брошенный в полицейского пластиковый стаканчик закрывает лет на 6, а за такие дрыны улетели бы в лагеря лет на 10 на 12 белым лебедем.



А Бацька всех этих онижедетей, которых менты повязали (судя по кадрам, понятно - "низашто"), отпустил по домам на следующий же день. Потому, что злобный диктатор и тиран.



И вот, что характерно - все российские СМИ, все, как один - с удовольствием копипастили видосы и фоточки канала NEXTA, где менты прессуют уже онижедетей. А вот предшествующие тому события - нет. У сраной Нехты несколько миллионов подписчиков и цитируемость, а у УВД Брестского облисполкома - 773 подписчика и цитируемость НОЛЬ.



Хотелось бы задать условно-риторический вопрос - "С кем вы мастера культуры?". На кого работаете?