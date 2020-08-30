Если люди появились в Африке, почему там не возникло нормальной цивилизации?

Многие скажут - а как же Египет? Он же - в Африке! И чем не цивилизация? Были и другие чОрные цивилизации - Нубия, Сонгай, империи Гана, Мали и Мономотапа – черные государства, которые в эпоху своего расцвета ничем не уступали европейским, азиатским и американским цивилизациям древности.



Ну, во-первых египтяне, хоть и были Древними - но не были нигерами. Они в Африку пришли с Ближнего Востока - где уже существовали всякие Шумеры и Месопотамы. Ну, а все т.н. "чОрные цивилизации" были вторичны и понахватались всего у египтян. Сами они своей, какой-то уникальной цивилизации, на манер Инков и Ацтеков не запилили - хотя южная половина Африки в принципе так же была отрезана от остального мира пустынями, как и Южная Америка Атлантическим океаном.



Тогда - почему так? И тут варианта ровно два.



Вариант 1. Эволюционный



Эволюция и изменчивость происходит как ответ на изменение окружающей среды. Сумел приспособиться и прийти в соответствие с изменившейся ситуацией - выжил. Не успел - вымер. Всё как в армии!



Животные для этого отращивают себе всякие дополнительные приспособы, становятся больше или меньше, хищники переходят на подножный корм, как свиньи и панды, например - а некоторые и вовсе меняют среду обитания - из воды на сушу и обратно. Квази-люди же пошли по пути развития интеллекта. Но это не точно.



Но никогда (никогда!) эволюционные изменения не бывают избыточными! Никакой хищник не будет отращивать здоровенные челюсти, если под них нет соответствующей добычи! Не будет наращивать себе избыточную мышечную массу, хотя это круто, если для добывания существующей добычи достаточно той, что имеется!



То же самое с человеком и его мозгами. Эволюция никогда не бывает избыточной. Она всегда действует по принципу "необходимо и достаточно". Избыточность она всегда чрезмерна и затратна. Необходимо было человеку в своё время 1,5 кг мозгов? Ну, и достаточно! Достаточно будет меньше - да будет так. Что мы сейчас и наблюдаем. У современного человека мозгов уже на 200 граммов меньше, чем у первых кроманьонцев. Скоро доразвиваемся до мышей питекантропов.



Это как с собакой, одомашненным волком. Собаки считаются умными животными, но они значительно тупее волка. И мозги у них поменьше и пожиже. А потому-что не надо каждый день думать о том, где бы что найти пожрать. Человек всегда накормит. Главное уметь хвостом вилять, служить и преданно в глаза смотреть Хозяину. Есть мнение, и не только моё, что с человеком произошло этакое самоодомашнивание - и уже столько мозгов, как первобытному человеку, уже не нужно. Главное - уметь хвостом вилять, служить и преданно смотреть в глаза начальству.



Так почему же первые сапиенсы сотни тысяч лет сидели в Африке без всякого прогресса, а стоило им оттуда выскочить - резко запилили Цивилизацию? В то время как их африканские коллеги по первобытно-общинному бизнесу так и застряли в каменном веке?



Да потому, что вне Африки изменения, в том числе и климатические, происходили значительно быстрее. И вне-африканским сапиенсам нужно было приспосабливаться значительно быстрее. Что-то стало холодать? Надо придумать одежду и жилища. Изменилась фауна? Нужно придумать новые виды охоты и орудий для неё. Передохла фауна и всё вокруг сожрали? Нужно придумать производительное хозяйство - земледелие и скотоводство. Тупо чтобы не вымереть и выжить.



Ну, а в Африке - практически ничего и не менялось в это время. Как были 2 миллиона лет назад саванны и местами тропический лес - так и по сей день практически ничего не изменилось - флора и фауна почти что та же. Ну, и зачем аборигенам что-то менять, если и так всё хорошо? Тепло, светло и мухи не кусают - разве что Це-це. Захотел пожрать - сорвал банан и каждый кустик ночевать пустит.



Немедленно вспоминается известный анекдот. Валяется нигр под пальмой, целыми днями ничего не делает. Проходит мимо белый:



- Слышь, афро-африканец. А чего ты валяешься целыми днями как дурак? Нет бы бизнесом делом заняться!

- А зачем?

- Ну, вот смотри - кругом ананасы, бананасы! Насобирал бы и продал!

- ?

- На вырученные деньги организовал бы ананасно-бананасную плантацию, нанял бы себе работников. Они бы на тебя работали, а ты бы валялся целыми днями под пальмой и ничего не делал!

- ???



Что нужно любому животному, в том числе и человеку? Жрать и размножаться. И если окружающая действительность позволяет и не меняется при этом - то никакое животное при этом что-то менять, меняться и эволюционировать не будет тоже. Зачем жопу рвать, если и так всё хорошо и всё устраивает?



Для более лучшего понимания момента рекомендую посмотреть ролик Станислава Дробышевского про африканское племя Хадза, которые натурально застряли в каменном веке и первобытно-общинном строе. И им ничего не надо, что-то там менять - у них и так всё хорошо и всё устраивает!



Многие из тамошних, африканских работодателей, в том числе и русских, которые пытаются там разрабатывать полезные ископаемые, включая золото-брильянты - жалуются на хронические, просто генетические лень местных аборигенов. Нанимать работников из местных можно. Но - до первой зарплаты. И вроде согласны, и работают хорошо. Но как только выплачены первые деньги - всё, вся деревня хором не выходит на работу.



И ладно бы набухались! Так нет! Совершенно трезвые валяются в тенёчке. Работодатель спрашивает: "А что на работу-то не выходим?". Местные искренне недоумевают - "А зачем? Продуктов я накупил на месяц вперёд, деньги еще остались. Как кончатся - там посмотрим. Через месяц приходите!". Через это есть мнение, что у нигров лень и тупость - просто на генетическом уровне! И ни на какую цивилизацию они не способны в принципе! И мы немедленно переходим к варианту №2.