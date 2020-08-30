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Если люди появились в Африке, почему там не возникло нормальной цивилизации?

Если люди появились в Африке, почему там не возникло нормальной цивилизации? (2 фото)

Автор:
30 августа 2020 18:20
Метки: африка   люди   цивилизация   
677
2
Квази-люди зародились в Африке, сидели там сотни тысяч лет, пока оттуда не распространились по всей планете. И цивилизация, в её современном понимании, возникла буквально за последние 5 тыс. лет. Однако почему-то на Черном континенте не возникло развитых цивилизаций, подобных Древней Греции, Китаю или Риму. И почему жители Африки сегодня живут практически на уровне Верхнего Палеолита?
А действительно - почему?

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Метки: африка   люди   цивилизация   
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32  комментария
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123k
Алексей 3 часа назад
Если неграм разрешить все делать, как они хотят, да еще дать руководить, то они оставят страну с вувузелой.
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39k
zloykoyot Алексей 3 часа назад
Что наглядно видно по ЮАР.
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3k
Crechet Полминуты назад
Труд сделал из обезьяны человека. А лень из обезьяны человека не сделала.
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227
Андрей Маркин 9 минут назад
Теория не объясняет, почему инки и ацтеки, всё-таки, сделали свои цивилизации. Разве там были серьёзные климатические изменения?
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59k
Максим 23 минуты назад
Потому, что люди, которые там зародились, были белыми. Тогда Африка была зеленой. И они просто мигрировали. А потом там появились негры (которые по всем исследованиями отстают от белого на сотни лет в плане развития в том числе и мозга, более поздняя ветвь Хомо Сапиенса) так что совершенно нечему удивляться.
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3k
rutt 40 минут назад
Негры минусят? Или те кто "докторские по палеонтологии сдавали"© )))
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993
Сергей 42 минуты назад
Мил человек, твои деды жизни, небось, отдали, за то, чтобы фашизма на Земле больше не было, а ты начинаешь???
Ведь, если следовать этим идеям - негры - тупые ленивые животные... следующим на очереди можешь быть ты, тебя могут счесть низшей расой. Достаточно достать фашистскую методичку по Евгенике и стряхнуть с нее пыль...
Скорее всего, дело в климате, а не в генетике. Есть вроде бы такая статистика - что ни одна страна с тропическим климатом не вырастила ни одного нобелевского лауреата...
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8k
андрей 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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259
perdobak Час назад
Себастьян Перейра - Моисей негров!)
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1k
AI Час назад
Ответ прост. Потому что труд делает из обезьяны человека. А так как негры ленивые и не любят работать, то и никакого развития
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10k
Сибирячка Час назад
автор прав.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
И это пишут и лайкают люди, родившиеся в стране победившего интернационализма
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3k
Сергей ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Поэтому мы и говорим правду. Если негр, то он негр, а не авро-американец. Если он тунеядец, то он тунеядец, а не бьюти блогер.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Сергей 7 минут назад
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34k
doker 2 часа назад
Знать бы, что такое - нормальная цивилизация.
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71k
Авокадо 2 часа назад
Мне бы такого учителя истории..
Мне бы такого учителя истории..
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Авокадо Час назад
СердечЬки? Вам бы ещё учителя русского
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642
Oldman 2 часа назад
Ну да, а фраза: "Собаки считаются умными животными, но они значительно тупее волка." особенно понравилась. Минус.
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1k
Дмитрий Oldman Час назад
Мне тоже понравилось. Более тупое создание чем собака еще поискать. Хотя стоп...это же владельцы собак.
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8k
Гуляка Дмитрий Час назад
А чего тебя искать?
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1k
Дмитрий Гуляка 14 минут назад
Ошибаешься :) У меня нет собаки. Зачем мне это сруще-лающее недоразумение ?
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23k
parallax 3 часа назад
Второй вариант более реален.
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23k
parallax 3 часа назад
"Зачем жопу рвать, если и так всё хорошо и всё устраивает?"

Не думаю, что всё так просто. Смотрим на нынешних миллиардеров и их отпрысков. Казалось бы, у тебя столько денег, живи и наслаждайся, лежи под пальмой и плюй в небо. Ан нет, продолжают заниматься бизнесом, да еще и до глубокой старости. После семидесяти ещё и в президенты лезут.
Многие имея гигантские состояния рискуют жизнью ради славы, или вброса адреналина. Ищут на собственную задницу приключения и погибают. Примеров хоть отбавляй.
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39k
zloykoyot parallax 2 часа назад
Ага. На этих многих есть всякие Пэрис Хилтон, которых ещё больше.
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6k
Barachek_Obachek parallax 2 часа назад
Деньги захватывают власть над разумом.
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23k
parallax zloykoyot Час назад
Не важно, многих и не надо. Главное чтобы управленцы были активными и работящими, а исполнителей работать можно принудить.
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10k
Сибирячка parallax Час назад
Это тоже самое как соревнование среди ребятни в детстве, Кто громче крикнет, кто больше поднимет и т.д. у богатых тоже соревнование, кто богаче и азарт. Никогда неазартный человек не станет богаче и не будет стараться хоть в этом преуспеть перед другими.
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18k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Бедный автор, его в школе учили генетически тупые женщины, лечили генетически тупые женщины-врачи, да и мать его была... ну, вы поняли.
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3k
Сергей Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Не поверишь-у меня все так и было! Даже с матерью!
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55k
Опиум для народа Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Одно из главных правил-сколько угодно можешь оскорблять оппонента,но никогда не трогай родственников и особенно мать.Так что тупая п"зда здесь только ты.
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636
Сапоги Илона Маска 3 часа назад
Есть ещё один вариант. Например, автор статьи строит свои теории исходя из личных куцых познаний в истории. Такое сейчас сплошь и рядом.
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12k
Юрий Сапоги Илона Маска Час назад
Вы свою теорию можете предложить? У вас же не куцые познания в истории?
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