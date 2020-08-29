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Политические картинки

Политические картинки (34 фото)

Автор:
29 августа 2020 11:32
Метки: политика   прикол   юмор   
3184
34
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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4k
Олег Балдин День назад

Политические картинки
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32k
Alex 20 часов назад
Не понимаю, зачем так врать?
с 2005 года и на 2020 год (более 15 лет) канцлером Германии является Ангела Меркель, До этого, с 1998 по 2005 (7 лет) был Герхарт Шредер, а до этого, с 1982 по 1998 (16 лет) канцлером был Гельмут Коль.
Меркель, во власти с 1991 года (на посту федерального министра, потом на посту канцлера), т.е. уже 29 лет.

Путин, на президентском посту с 1999 года до 2008 (8 лет) и с 2012 по настоящее время (еще более 8 лет). Итого, формально, он правит столько-же как и Ангела Меркель.
Ну, а если, считать с до президентской (но около властной) работой - то получается с 1998 года.
Так-что Ангела Меркель во власти дольше почти на девять лет.

Зачем держать своих читателей за идиотов?
Не понимаю, зачем так врать? с 2005 года и на 2020 год (более 15 лет) канцлером Германии является Ангела Меркель, До этого, с 1998 по 2005 (7 лет) был Герхарт Шредер, а до этого, с 1982 по 1998 (16 лет) канцлером был Гельмут Коль. Меркель, во власти с 1991 года (на посту федерального министра, потом на посту канцлера), т.е. уже 29 лет. Путин, на президентском посту с 1999 года до 2008 (8 лет) и с 2012 по настоящее время (еще более 8 лет). Итого, формально, он правит столько-же как и Ангела Меркель. Ну, а если, считать с до президентской (но около властной) работой - то получается с 1998 года. Так-что Ангела Меркель во власти дольше почти на девять лет. Зачем держать своих читателей за идиотов?
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7k
Свои Пять Копеек 22 часа назад
Политические картинки
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3k
CbIP Свои Пять Копеек 2 часа назад
Не. Этого нужно похоронить, что бы его потом раз десать как качинского))))
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3k
евгений День назад
Этот то как раз может объяснить, чем отравился Навальный. Как никак много лет возглавлял Фонд "Город без наркотиков"
Этот то как раз может объяснить, чем отравился Навальный. Как никак много лет возглавлял Фонд "Город без наркотиков"
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3k
евгений День назад
6-ой флот Назалежной направлен к берегам Никарагуа
6-ой флот Назалежной направлен к берегам Никарагуа
6-ой флот Назалежной направлен к берегам Никарагуа
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2k
Руслан День назад
Это что за угрозы,как не стыдно!,Они ж теперь разбегутся..
Это что за угрозы,как не стыдно!,Они ж теперь разбегутся..
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Сталкер День назад
Старая ш_люха позднерович старается нравиться всем. ))
Старая ш_люха позднерович старается нравиться всем. ))
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166
Дементий Мурзич Сталкер День назад
Сталкер,не кипешуй,это "создание" выполняет заказ,ничего личного,просто бизнес. Если завтра ему заплатят за осуждение миграции лемингов в гренландии,он будет "топить" за осуждение мировой общественностью диких лемингов. Скажут поддержать сверчков антарктиды,будет "топить" за сверчков. вот и вся его сущность.
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182k
NAZARETH День назад
Комментарий к фото
Как-то так
Как-то так
Как-то так
Как-то так
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182k
NAZARETH День назад
Комментарий к фото
Политические картинки
Политические картинки
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182k
NAZARETH День назад
Комментарий к фото
По моему больше . Сумма обозначалась в ЕВРО...
По моему больше . Сумма обозначалась в ЕВРО...
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182k
NAZARETH День назад
Комментарий к фото
Метод Мадонны не сработает...
Метод Мадонны не сработает...
Метод Мадонны не сработает...
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3k
RIZ deadening NAZARETH День назад
Комментарий к фото
А может это агенты Лукашенко, они выйдут замуж за протестантов и испортят им всю жизнь !!!! Или это бактериологическое оружие !!!!
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557
Alexandr NAZARETH 24 часа назад
Комментарий к фото
Просто обещания нужно сдерживать....иначе больше не поверят!Обещала отсосать-соси...обещал Запорожский сьесть ведро говна если Крым не вернётся к 2017 году на Украину-жри...Как то так!!!
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771
ant-laz11 NAZARETH 10 часов назад
Комментарий к фото
нужно сначала попробовать и лучше сразу двух а потом решим против чего протестовать))
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182k
NAZARETH Alexandr 7 часов назад
Комментарий к фото
Политические картинки
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115k
DeOrio День назад
Вся суть современной Украины
Ссылка coub.com
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3k
magic32 День назад
Забыли трёх пап римских, а их пожизненно выбирают....
Забыли трёх пап римских, а их пожизненно выбирают....
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115k
DeOrio День назад
Ссылка coub.com
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182k
Северное сияние DeOrio День назад
Ой, ржу не могу
. Догадался же кто-то сделать

Ой, ржу не могу. Догадался же кто-то сделать
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557
Виктор Чикалев День назад
Комментарий к фото
Этот познер сломался! несите нового!
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7k
Волк русский - Президент США День назад
Я её не утвердил.
Я её не утвердил.
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94
Александр Зубарев Волк русский - Президент США День назад
что за чмо ...
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166
Дементий Мурзич Александр Зубарев День назад
картоху с котлетками жарила, ну отвлеклась малехо... а туууут тааакоеее.
короче, ну вас всех.:-)))))
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12k
Максим День назад
Политические картинки
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3k
Сергей День назад
Берите выше, 10 тыс евро он обещал.

Берите выше, 10 тыс евро он обещал.
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2k
mobi dic День назад
Политические картинки
Политические картинки
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59k
Максим mobi dic День назад
Мало того, что доска ещё и тупенькая. а правая ещё и страшненькая.. на что они надеются? норм парни брезгуют, так хоть кастрюльки возьмут?
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14k
Alex mobi dic День назад
Любопытно, а откуда свадебные платья? Насколько помню - удовольствие это не дешевое (даже если в аренду брать) и кто финансирует этот "парад невест"?
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166
Дементий Мурзич Максим День назад
фигня,третий сорт не брак. это же не осетрина?! :-)
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10k
Иван День назад
эххх... а в омерике за это отсосать обещают

эххх... а в омерике за это отсосать обещают
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28k
winergy2012 Иван День назад
Девушка не говорит прямо.Девушка всегда намекает.
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10k
Иван K7OO День назад
не протеста ради, а м(и)нета для
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1k
Яков Иван День назад
Прям как угроза... Вот они Майдан и спустят.
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10k
Иван winergy2012 День назад
Как-то раз священник предложил монахине подвезти ее до дома. Сев в машину, она закинула ногу за ногу так, что обнажилось бедро.

Священнику с трудом удалось избежать аварии. Выровняв машину, он украдкой кладет руку ей на ногу. Монахиня говорит:
Отец, Вы помните Псалом 129?
Священник убирает руку. Но, поменяв передачу, он опять кладет руку ей на ногу. Монахиня повторяет:
Отец, Вы помните Псалом 129?
Священник извиняется:
Простите, сестра, но плоть слаба.

Добравшись до монастыря, монахиня тяжело вздыхает и выходит. Приехав в церковь, священник находит Псалом 129. В нем говорится: «Иди дальше и ищи, выше ты найдешь счастье».
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28k
winergy2012 Иван День назад
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