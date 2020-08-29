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Источник:
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с 2005 года и на 2020 год (более 15 лет) канцлером Германии является Ангела Меркель, До этого, с 1998 по 2005 (7 лет) был Герхарт Шредер, а до этого, с 1982 по 1998 (16 лет) канцлером был Гельмут Коль.
Меркель, во власти с 1991 года (на посту федерального министра, потом на посту канцлера), т.е. уже 29 лет.
Путин, на президентском посту с 1999 года до 2008 (8 лет) и с 2012 по настоящее время (еще более 8 лет). Итого, формально, он правит столько-же как и Ангела Меркель.
Ну, а если, считать с до президентской (но около властной) работой - то получается с 1998 года.
Так-что Ангела Меркель во власти дольше почти на девять лет.
Зачем держать своих читателей за идиотов?
короче, ну вас всех.:-)))))
Берите выше, 10 тыс евро он обещал.
Священнику с трудом удалось избежать аварии. Выровняв машину, он украдкой кладет руку ей на ногу. Монахиня говорит:
Отец, Вы помните Псалом 129?
Священник убирает руку. Но, поменяв передачу, он опять кладет руку ей на ногу. Монахиня повторяет:
Отец, Вы помните Псалом 129?
Священник извиняется:
Простите, сестра, но плоть слаба.
Добравшись до монастыря, монахиня тяжело вздыхает и выходит. Приехав в церковь, священник находит Псалом 129. В нем говорится: «Иди дальше и ищи, выше ты найдешь счастье».