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Источник:
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а куда делись все те, кто "вышел раньше и все еще идет" ?! =) итить колотить дела... =))))))))))
сцуки, нашли таки заначку прадеда...пойду медведю расскажу, что пора идти забирать.....
нельзя, а то ваще сказать нечего будет...либо правду, а там уже совсем другая история ж =)
ога, а мы то и не понимали, что сбу это просто передаточное звено и те "кого не жалко" если чо =)))))) ну спс :)
может грубо, но блин, очевидные же вещи...где амеры своими руками любят то воевать? как от огня от такого шарахаются, ибо гробы они не любят....
ой вэй, шо ж так?! :) самогонку подменили? :D
крайне символично...
НЕУДАЧНИК ГОДА!
1 ПОВАР ИЗ УХАНЯ
2 СВАРЩИК ИЗ БЕЙРУТА
3 НЕГР ИЗ АРИЗОНЫ
4 ПРЕЗИДЕНТ ИЗ БЕЛОРУССИИ
а в красном кто такая,просто барбариска?)
перечислите пожалуйста весь список желающих видеть украину в ес.))
Зачем Путину такая сложная комбинация? :)
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А вот эта версия похожа на правду. Юрец Луценко рассказал, что разработка спецоперации по «вагнеровцам» велась с прошлого года, когда он ещё был генпрокурором, а его кум Порошенко - президентом. Из показаний Луценко становится понятно:
1. Россиян отправили специально в Минск, потому что российские борты не пересекают воздушного пространства Украины
2. Операция разрабатывалась не малышами из СБУ, а взрослыми пацанами из ЦРУ. Американцам до одного места подвиги «вагнеровцев» на Донбассе. Их интересовали сведения о российской системе ПВО в Сирии.
О, как! Спасибо, Юрец!(с)