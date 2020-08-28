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Политические картинки

Политические картинки (38 фото)

Автор:
28 августа 2020 11:34
Метки: политика   прикол   юмор   
2540
38
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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52  комментария
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333k
rusfet Автор поста 13 часов назад
Политические картинки
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5k
ALFIE 5 часов назад
Комментарий к фото
а куда делись все те, кто "вышел раньше и все еще идет" ?! =) итить колотить дела... =))))))))))

а куда делись все те, кто "вышел раньше и все еще идет" ?! =) итить колотить дела... =))))))))))
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333k
rusfet Автор поста ALFIE 3 часа назад
Комментарий к фото
Всех ватников уничтожили древние шумеры,.давно,с 2014 года колонну останавливают.
Всех ватников уничтожили древние шумеры,.давно,с 2014 года колонну останавливают.
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5k
ALFIE 5 часов назад
Комментарий к фото
сцуки, нашли таки заначку прадеда...пойду медведю расскажу, что пора идти забирать.....

сцуки, нашли таки заначку прадеда...пойду медведю расскажу, что пора идти забирать.....
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5k
ALFIE 5 часов назад
Комментарий к фото
нельзя, а то ваще сказать нечего будет...либо правду, а там уже совсем другая история ж =)

нельзя, а то ваще сказать нечего будет...либо правду, а там уже совсем другая история ж =)
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5k
ALFIE 5 часов назад
Комментарий к фото
ога, а мы то и не понимали, что сбу это просто передаточное звено и те "кого не жалко" если чо =)))))) ну спс :) может грубо, но блин, очевидные же вещи...где амеры своими руками любят то воевать? как от огня от такого шарахаются, ибо гробы они не любят....

ога, а мы то и не понимали, что сбу это просто передаточное звено и те "кого не жалко" если чо =)))))) ну спс :)
может грубо, но блин, очевидные же вещи...где амеры своими руками любят то воевать? как от огня от такого шарахаются, ибо гробы они не любят....
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5k
ALFIE 5 часов назад
Комментарий к фото
ой вэй, шо ж так?! :) самогонку подменили? :D

ой вэй, шо ж так?! :) самогонку подменили? :D
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5k
ALFIE 5 часов назад
Комментарий к фото
крайне символично...

крайне символично...
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16k
ЛехаКосмонавт 5 часов назад
ПРЕДЛАГАЮ ГОЛОСОВАНИЕ!
НЕУДАЧНИК ГОДА!
1 ПОВАР ИЗ УХАНЯ
2 СВАРЩИК ИЗ БЕЙРУТА
3 НЕГР ИЗ АРИЗОНЫ
4 ПРЕЗИДЕНТ ИЗ БЕЛОРУССИИ
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180k
NAZARETH ЛехаКосмонавт 4 часа назад
И это только половина 20-года....
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−125
Максим Сергеевич 6 часов назад
Крепышам все время кто то мешает встать с колен, то обама чмо, то навальный. Надеюсь теперь когда нет обамы и навального, вы наконец то будете жить достойно, также как немцы или загнивающие янки. И рупь щас будет по 30 и пенсионный возраст понизят
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333k
rusfet Автор поста Максим Сергеевич 6 часов назад
Мы при Путине нормально живём,- это вы нытики всегда всем недовольны.
Мы при Путине нормально живём,- это вы нытики всегда всем недовольны.
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29k
Андрей Старосельский rusfet 4 часа назад
А идея реально, хорошая.. Ведь голосовать за будующее страны должны те, кто в этой стране Реально живет.
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180k
NAZARETH Максим Сергеевич 3 часа назад
Только недавно вспоминал , куда все нытики и всепропальщики подевались. А вы оказывается в Минск подались. Сейчас там сыкотно стало , решили вернуться.
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2k
mobi dic 7 часов назад
репутация и украина,слова только матерные.)
репутация и украина,слова только матерные.)
репутация и украина,слова только матерные.)
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1k
Татьянин день 8 часов назад
Политические картинки
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1k
Татьянин день 8 часов назад
Политические картинки
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2k
mobi dic Татьянин день 7 часов назад
чёт навеяло.)
а в красном кто такая,просто барбариска?)
чёт навеяло.) а в красном кто такая,просто барбариска?)
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1k
Татьянин день 8 часов назад
Политические картинки
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279
zu4ara 8 часов назад
Комментарий к фото

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15k
Robin Hood 9 часов назад
Мы водку вырвем хоть из жопы у дьявола!
Мы водку вырвем хоть из жопы у дьявола!
Ссылка www.youtube.com
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28k
winergy2012 9 часов назад
Вот тупой хохлоскот.За что ни возьмуться,все равно в говно попадают.
Вот тупой хохлоскот.За что ни возьмуться,все равно в говно попадают.
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1k
NiThR0 winergy2012 5 часов назад
Может это их естественная среда обитания?
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28k
winergy2012 NiThR0 Час назад
Видимо так и выходит.
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28k
winergy2012 9 часов назад
Если уже корабли пытаются сбежать от хохлов,то о чем еще говорить.
Если уже корабли пытаются сбежать от хохлов,то о чем еще говорить.
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28k
winergy2012 9 часов назад
Не понял.Зеля тоже на Путина работает?
Не понял.Зеля тоже на Путина работает?
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2k
mobi dic winergy2012 7 часов назад
некоторые?)
перечислите пожалуйста весь список желающих видеть украину в ес.))
Ссылка www.youtube.com
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28k
winergy2012 mobi dic 6 часов назад
Я имел ввиду последний абзац,где зеля признал,что хохлы сами разрушили свою страну.
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15k
Robin Hood 9 часов назад
Политические картинки
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3k
RIZ deadening Robin Hood 8 часов назад
Это под веки мазать !
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1k
Che Robin Hood 5 часов назад
Эти баночки только вьетнамцы открыть могут. Настоящая вьетнамская магия.
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28k
Юр21 RIZ deadening 3 часа назад
Политические картинки
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15k
Robin Hood RIZ deadening Час назад
Политические картинки
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15k
Robin Hood Che Час назад
И для этого есть приспособа

И для этого есть приспособа
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26k
Slonyash 11 часов назад
Это прямо как мечта старой девы, что наконец изнасилуют.

Зачем Путину такая сложная комбинация? :)
Это прямо как мечта старой девы, что наконец изнасилуют. Зачем Путину такая сложная комбинация? :)
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3k
евгений Slonyash 10 часов назад
Ну как? Пленных же кормить,поить будут и т.д.
Ну как? Пленных же кормить,поить будут и т.д.
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20k
Е-Лена 12 часов назад
По поводу ареста той самой твари, что на фото:
===
А вот эта версия похожа на правду. Юрец Луценко рассказал, что разработка спецоперации по «вагнеровцам» велась с прошлого года, когда он ещё был генпрокурором, а его кум Порошенко - президентом. Из показаний Луценко становится понятно:

1. Россиян отправили специально в Минск, потому что российские борты не пересекают воздушного пространства Украины
2. Операция разрабатывалась не малышами из СБУ, а взрослыми пацанами из ЦРУ. Американцам до одного места подвиги «вагнеровцев» на Донбассе. Их интересовали сведения о российской системе ПВО в Сирии.
О, как! Спасибо, Юрец!(с)
По поводу ареста той самой твари, что на фото: === А вот эта версия похожа на правду. Юрец Луценко рассказал, что разработка спецоперации по «вагнеровцам» велась с прошлого года, когда он ещё был генпрокурором, а его кум Порошенко - президентом. Из показаний Луценко становится понятно: 1. Россиян отправили специально в Минск, потому что российские борты не пересекают воздушного пространства Украины 2. Операция разрабатывалась не малышами из СБУ, а взрослыми пацанами из ЦРУ. Американцам до одного места подвиги «вагнеровцев» на Донбассе. Их интересовали сведения о российской системе ПВО в Сирии. О, как! Спасибо, Юрец!(с)
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