Поправляем ложь оппозиционных СМИ

Головной корабль серии "Дельфин" под названием "Игорь Белоусов" был заложен в 2005 году и спущен на воду в 2012-м. Сейчас он несет службу на Тихоокеанском флоте. В госпрограмме вооружения на 2018–2027 годы запланировано строительство четырех «Дельфинов».
Спасательное судно океанского класса «Игорь Белоусов» по своим возможностям не имеет аналогов в мире. Оно может не только эвакуировать экипаж аварийной подлодки, но и организовать подачу на ее борт воздуха, электроэнергии и спасательных средств. С помощью обитаемых и необитаемых подводных аппаратов «Дельфин» способен производить поиск и обследование аварийных объектов.
Основа спасательного оснащения судна — глубоководный водолазный комплекс ГВК-450. Он может погружаться на глубину до 450 м и поднимать моряков с аварийной подлодки на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.
В рамках освоения ГВК-450 весной 2017 года были проведены водолазные спуски на глубины до 120 м, а в октябре того же года состоялось погружение на 317 м с выходом на грунт в акватории глубоководного полигона Тихоокеанского флота. Осенью 2018-го трое российских водолазов установили флаг России в Японском море на глубине 416 м. Эта акция стала рекордом погружения в снаряжении. Тогда же они провели тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к условно аварийной подводной лодке.
В комплекс входят пять барокамер, водолазный колокол и спасательный подводный глубоководный аппарат «Бестер-1», способный работать на глубине до 720 м.
Вопрос о строительстве для ВМФ России специальных судов для спасения экипажей аварийных подлодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, был поставлен перед отечественными судостроителями сразу после трагедии атомного подводного ракетоносца «Курск» в августе 2000 года. Контракт на строительство первого судна серии заключен в 2004 году. Из-за большого количества примененных инноваций доводка судна затянулась. В состав флота корабль вошел только в 2015-м.
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Сейчас он несет службу на Тихоокеанском флоте.