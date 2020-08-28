Поправляем ложь оппозиционных СМИ

В рамках освоения ГВК-450 весной 2017 года были проведены водолазные спуски на глубины до 120 м, а в октябре того же года состоялось погружение на 317 м с выходом на грунт в акватории глубоководного полигона Тихоокеанского флота. Осенью 2018-го трое российских водолазов установили флаг России в Японском море на глубине 416 м. Эта акция стала рекордом погружения в снаряжении. Тогда же они провели тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к условно аварийной подводной лодке.