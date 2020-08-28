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Поправляем ложь оппозиционных СМИ

Поправляем ложь оппозиционных СМИ (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 04:30
Метки: Ложь   Поправляем   сми   
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Головной корабль серии "Дельфин" под названием "Игорь Белоусов" был заложен в 2005 году и спущен на воду в 2012-м. Сейчас он несет службу на Тихоокеанском флоте. В госпрограмме вооружения на 2018–2027 годы запланировано строительство четырех «Дельфинов».

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Метки: Ложь   Поправляем   сми   
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4  комментария
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1k
viktor_benc 2 часа назад
ЭЭЭ.... Автор, так то на минутку между Северным флотом который базируется в Североморске и Тихоокеанским который базируется на Владивосток Примерно 10000 км, это если топать по Севморпути. И это два разных флота. И да, спасательное судно "Игорь Белоусов" зачислен в состав 79-го отряда аварийно-спасательного флота Краснознамённого Тихоокеанского флота. Так что ни каким образом к Северному флоту "Игорь Белоусов" не относится.
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3k
methos2 12 часов назад
Спасательные корабли это хорошо. Но мое глубоко личное мнение, что такие вещи надо строить на основе экранопланов. Чтобы успевать к месту трагедии.
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Сергей methos2 2 часа назад
Проблема экранопланов, это плавучесть. Доберется быстро, а как поднимать?
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 16 часов назад
Ну и где ложь? Автор не отличает северный ледовитый океан от Тихого? В случае аварии в районе Мурманска сколько этот кораблик будет добираться из Владивостока?

Сейчас он несет службу на Тихоокеанском флоте.
Ну и где ложь? Автор не отличает северный ледовитый океан от Тихого? В случае аварии в районе Мурманска сколько этот кораблик будет добираться из Владивостока? Сейчас он несет службу на Тихоокеанском флоте.
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