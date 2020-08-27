Автопарк украины

Сегодня разрыв увеличился кратно, а значит, процесс деградации стал необратимым.



Вот последние статистические данные по продажам новых легковых автомобилей в Европе.



http://alternatio.org/events/all/item/83461-nischaya-ukraina-beznadezhno-otstala-ot-rossii-po-prodazham-novyh-avto-statistika-es



Германия — 314 938

Франция — 178 982

Великобритания — 174 887

Россия — 164 500

Италия — 136 455



На украинском рынке было реализовано 7 200 новых легковых автомобилей.



Разрыв больше чем в двадцать раз.



Приехали, глуши мотор.