Автопарк украины

Один из показателей зажиточности той или иной страны — продажи новых легковых автомобилей. Помню времена, когда украина от России отставала в 3,5 раза, и этот аргумент был довольно весомым в бесконечных спорах со свидомыми.
Сегодня разрыв увеличился кратно, а значит, процесс деградации стал необратимым.
Вот последние статистические данные по продажам новых легковых автомобилей в Европе.
http://alternatio.org/events/all/item/83461-nischaya-ukraina-beznadezhno-otstala-ot-rossii-po-prodazham-novyh-avto-statistika-es
Германия — 314 938
Франция — 178 982
Великобритания — 174 887
Россия — 164 500
Италия — 136 455
На украинском рынке было реализовано 7 200 новых легковых автомобилей.
Разрыв больше чем в двадцать раз.
Приехали, глуши мотор.
Вот последние статистические данные по продажам новых легковых автомобилей в Европе.
http://alternatio.org/events/all/item/83461-nischaya-ukraina-beznadezhno-otstala-ot-rossii-po-prodazham-novyh-avto-statistika-es
Германия — 314 938
Франция — 178 982
Великобритания — 174 887
Россия — 164 500
Италия — 136 455
На украинском рынке было реализовано 7 200 новых легковых автомобилей.
Разрыв больше чем в двадцать раз.
Приехали, глуши мотор.
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саван украине. Хэроям - саван.
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Игорь, привет.
Никогда не брал пропуканную машину.
И потом - очень неоднозначный вопрос - покупка б/у.
Крымчане в 2014 году массово рванули в Краснодарский край за новыми авто.
Причем был прикол - для них было шоком - они же баксы притащили, а в России магазины баксы не берут.