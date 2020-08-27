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Автопарк украины

Автопарк украины (2 фото)

Автор:
27 августа 2020 17:09
Метки: автопарк   машина   украина   
426
2
Один из показателей зажиточности той или иной страны — продажи новых легковых автомобилей. Помню времена, когда украина от России отставала в 3,5 раза, и этот аргумент был довольно весомым в бесконечных спорах со свидомыми.

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Метки: автопарк   машина   украина   
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24  комментария
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10k
Иван 3 часа назад
За это и скакали майдауны.
саван украине. Хэроям - саван.
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867
SEKAS 20 минут назад
Автор в Киеве не был последние 5 лет
Там каждый день с салонов машины уходят. простой люд на бюджетных катосит, но тоже предпочитает новые автомобили. А мажоры и прочая "элитка" просто гонит в полный рост...какие угодно есть машины-ЛЮБЫЕ!!! Ламбы новые, ферари... бентли... и этого мажёрного хлама каждый вечер вываливет просто тьма... узнайте сколько тюнинг ателье работает по Киеву и как там работают с новыми авто. Именно с новыми. Инфа не просто высер и вброс, а просто поверить той голимой ссылочке, что автор навалил как кучу говна. АВТОР-ты МОЛОДЕЦ!!! Садись ДВА!!! Это как сказать, что ВАЗ самый хороший автомобиль, просто потому что это Российская платформа и ничего плохого на ВАЗ, ГАЗ и ПАЗ говорить просто нельзя...все машины говно, а выше перчисленное ВЕРШИНА!!! Так и с ссылкой, что указал автор... просто посмотрите на камеры в Киеве, если у вас чебурнет не заблокирован в Украину. Кого вы слушаете, НАРОД!!! НЕ ведитесь! Автор от сюда всю информацию берёт: https://natribu.org/https://natribu.org/
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1k
Яков 48 минут назад
В областях там до сих пор ездят на ИЖ-412
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6k
Killgrave 56 минут назад
Хохлам не до этого. У них в почете тюнинг, кастомайзинг и прочий высокотехнологичный шушпанцеринг.
Хохлам не до этого. У них в почете тюнинг, кастомайзинг и прочий высокотехнологичный шушпанцеринг.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Может кто знает статстикеюу покупки новых авто в Грузии?
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6k
Караганда 2 часа назад
новую машину покупать-это если деньги лишние.полугодовалая с пробегом 5-10 тыс. стоит на 20% дешевле.
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
А теперь стряхнем лапшу с ушей. Вместо новых логанов и лад гораздо практичнее взять 3-5 летку с европы. 5 штук евробаксов и вуаля, у вас машины куда практичнее и надежней. Ну а мы из России презрительно цыкаем через нижнюю губу на тупых хохлов.
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6k
albedo Игорь Хомченко 59 минут назад
Вместо новых логанов и лад гораздо практичнее взять 3-5 летку с европы.
--------------------
Игорь, привет.
Никогда не брал пропуканную машину.
И потом - очень неоднозначный вопрос - покупка б/у.
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14k
Игорь Хомченко albedo 37 минут назад
Смотря где. Моя куплена в Японии, ввезена морем через Финляндию. Красота неубиваемая.
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14k
Игорь Хомченко albedo Полчаса назад
Еще. Мой одноклассник попал по распределению на Дальний Восток. Так там и прижился. При встрече беседовали с ним за машины. На Дальнем востоке даже с большого перепою нашим гражданам не придет в голову купить российский автопром.
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8k
MihailoSerbiya 3 часа назад
Zato oni nezavisimie ( ot mozgov ).
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14k
Игорь Хомченко MihailoSerbiya 2 часа назад
Миха, а вы что в Сербии берете? Новые Ларгусы из РФ, нет?
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6k
albedo 3 часа назад
Цены на новое авто на Украине существенно выше чем в России.
Крымчане в 2014 году массово рванули в Краснодарский край за новыми авто.
Причем был прикол - для них было шоком - они же баксы притащили, а в России магазины баксы не берут.
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10k
Анатолий Соколов albedo 2 часа назад
х.з. насчет новых - а знакомый как раз тогда купил неплохой б/у ( у него дядька в Крыму живёт ) - когда вся эта катавасия тянулась - купили машину в европе, оформили на украинские номера на дядьку ( с украинской копеечной таможней ) - потом дядька как "житель Крыма" переоформил машину на российские номера без уплаты дополнительных пошлин. экономия на растаможке на тот момент составила более трехсот тысяч рублей ...
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11k
робт 3 часа назад
кемерский, а если я из франции поеду в германию за новым мерсом, то он пойдет в счетчик статистики германии или франции?
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста робт 2 часа назад
Кто тебя пустит во Францию или Германию?? Максимум Турция.
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11k
робт Серый 2 часа назад
при чем тут россия?
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49k
Серый робт 2 часа назад
А как во Франции я не знаю )
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11k
робт Серый 2 часа назад
вот я кемерского и спрашиваю, он эксперт по евросоюзу
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14k
Игорь Хомченко Иван Кемеров 2 часа назад
Вань, ныне на фишках погоду делают евробеженцы из России, скудоумные и патриотичные до жопы. Любят нас с большой дистанции.
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282
Shekhar Kapur 3 часа назад
Жопорожцы уже не выпускают ?
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49k
Серый Shekhar Kapur 3 часа назад
Ланос. В прошлом году выпустили. Два.
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10k
Анатолий Соколов Shekhar Kapur 2 часа назад
там пару месяцев назад начали собирать Ладу ...
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