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Источник:
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А почему именно 1905,1917 год? Давайте копнем глубже, и обсудим события 1794 года?
Вы ищите оправдание событий в Одессе, - точно также можно найти оправдание фашизму.
Моё мнение.
если промолчавших нет, а есть прям противостояние, то проплаченным и провокаторам выдают оружие...и мы получаем бойню в Одессе, стрельбу и кучу без вести пропавших в Харькове, ну и гражданскую войну на тер. Донбасса....как-то так...
это рецепт беспроигрышный...ибо его "повара" проигрывать не собираются....особенно. когда у оппонентов никто за спиной не стоит, твердо и уверенно... ну сами подумайте, начал бы янык такое же ато во львове, как быстро бы его бомбить нато с баз польши начали? я думаю еще на подступах к позициям.... ну так, на подумать..
к таксидермисту , и пусть хомячки на свои митинги таскают чучело вместо транспаранта !!!