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Политические картинки

Политические картинки (38 фото)

Автор:
27 августа 2020 10:38
Метки: политика   прикол   юмор   
3656
38
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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62  комментария
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333k
rusfet Автор поста 2 дня назад
Точный удар самолетов ВКС России по террористам в Идлибе. Наши летчики ответили за Генерала Гладких. За эти дни в Сирии уничтожено 330 боевиков!
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1k
Rodaslav 14 часов назад
Есть предложение: высылать из России по одному дипломату СШП, за каждого замоченного их копами нигера.
Есть предложение: высылать из России по одному дипломату СШП, за каждого замоченного их копами нигера.
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3k
Руслан 16 часов назад
Зачет) Некоторый троллинг прям ваще))
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17k
ЕвГений 16 часов назад
Политические картинки
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17k
ЕвГений 16 часов назад
Политические картинки
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17k
ЕвГений 16 часов назад
Политические картинки
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17k
ЕвГений 16 часов назад
Политические картинки
Политические картинки
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17k
ЕвГений 16 часов назад
Политические картинки
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17k
ЕвГений 16 часов назад
Политические картинки
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17k
ЕвГений 16 часов назад
Политические картинки
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39k
Максим Т. 17 часов назад
Комментарий к фото
Класс!
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−11
Till Lindemann 22 часа назад
Тут в комментариях ниже поминают некие события в Одессе... Интересно бы узнать мнение по поводу событий в том же городе в 1905м году... или это не считается? Тогда в городе бандеровцев не было...
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−11
Till Lindemann 22 часа назад
интересно бы получить раскладку по 1905му и 1917му году... кто был кем?
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333k
rusfet Автор поста Till Lindemann 17 часов назад
Интересно,что вас интересуют события 100 летней давности,и абсолютно безразличны недавние события,которые случились при вашей жизни.
А почему именно 1905,1917 год? Давайте копнем глубже, и обсудим события 1794 года?
Вы ищите оправдание событий в Одессе, - точно также можно найти оправдание фашизму.
Моё мнение.
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
если промолчавших нет, а есть прям противостояние, то проплаченным и провокаторам выдают оружие...и мы получаем бойню в Одессе, стрельбу и кучу без вести пропавших в Харькове, ну и гражданскую войну на тер. Донбасса....как-то так... это рецепт беспроигрышный...ибо его "повара" проигрывать не собираются....особенно. когда у оппонентов никто за спиной не стоит, твердо и уверенно... ну сами подумайте, начал бы янык такое же ато во львове, как быстро бы его бомбить нато с баз польши начали? я думаю еще на подступах к позициям.... ну так, на подумать..

если промолчавших нет, а есть прям противостояние, то проплаченным и провокаторам выдают оружие...и мы получаем бойню в Одессе, стрельбу и кучу без вести пропавших в Харькове, ну и гражданскую войну на тер. Донбасса....как-то так...
это рецепт беспроигрышный...ибо его "повара" проигрывать не собираются....особенно. когда у оппонентов никто за спиной не стоит, твердо и уверенно... ну сами подумайте, начал бы янык такое же ато во львове, как быстро бы его бомбить нато с баз польши начали? я думаю еще на подступах к позициям.... ну так, на подумать..
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1k
Marat День назад
Комментарий к фото
Я так пониманию, чувак с плакатом в дедовской форме офицера "Штази" :)
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169
Дементий Мурзич День назад
итить тую на лево. Странно, что ни либерал-пидорас, что ни [мат]-либерал,что ни еврей то-либерал.,Странно? Либеропидерастия это наследственное или за деньги?
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25k
Vodjanoj День назад
Комментарий к фото
а что мне не подвезли? я сутки был на работе,а хавчика маловато прихватил
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1k
Татьянин день День назад
....... это не пропаганда нацистской символики .....
....... это не пропаганда нацистской символики .....
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169
Дементий Мурзич Татьянин день День назад
класс
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1k
Татьянин день День назад
Политические картинки
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1k
Татьянин день День назад
........ а если сдохнет ( да пусть живёт
, раб божий ) , ну а если ......
к таксидермисту , и пусть хомячки на свои митинги таскают чучело вместо транспаранта !!!
........ а если сдохнет ( да пусть живёт , раб божий ) , ну а если ...... к таксидермисту , и пусть хомячки на свои митинги таскают чучело вместо транспаранта !!!
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Татьянин день День назад
Политические картинки
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