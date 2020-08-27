О сакральной жертве расовой толерантности

Очередной жертвой эпидемии расовой толерантности стала…



великая английская писательница Агата Кристи. До которой толерасты дотянулись спустя 45 лет после смерти. Причём, подставили, можно сказать, свои.



Правнук знаменитой писательницы, Джеймс Причард, возглавляющий организацию Agatha Christie Limited, которой принадлежат права на произведения Агаты Кристи, добился… переименования одного из самых известных романов – «Десять негритят». Ибо «когда книга писалась, язык был другим».



В общем, роман больше не будут выпускать во Франции под названием «Десять негритят» (Dix petits nègres). Новый заголовок расово-нейтрален – «Их было десять» (Ils étaient 10). Кроме того, из текста уберут все упоминания о негритятах. По требованию наследника, издателям пришлось переделать перевод целиком и даже изменить содержание книги в соответствии с новым названием. Которое отныне считается не историческим, а… оскорбительным.



«Даже если один человек чувствует себя оскорблённым, это слишком много», — пояснил Джеймс Причард свою позицию. Но не пояснил, как быть с теми, чьи чувства оскорбляют все эти новомодные переделки в угоду… даже непонятно чему. Фарисейству, наверное.



Итак, вот что происходит. Сначала из языка исключают отдельные слова как оскорбительные для кого-то якобы слабого. Потом переименовывают улицы и сносят памятники рабовладельцам. Затем переименовывают и переписывают классические произведения литературы, запрещают фильмы, останавливают спектакли. Следующий шаг (или уже сделанный) – переписывание истории в угоду чёрному меньшинству. А что дальше? Признание европеоидов расово неполноценными? Кажется, шаги к этому уже начались – см. новый мем «люди с дефицитом меланина».



На очереди – контрибуции на белых? ТО есть, тот же расизм, только чёрного цвета?