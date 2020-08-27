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О сакральной жертве расовой толерантности

О сакральной жертве расовой толерантности (2 фото)

Автор:
27 августа 2020 05:38
Метки: жертва   негр   раса   толерантность   
647
2
Те, кто говорили, что такого не произойдёт никогда, потому что просто не может произойти, теперь должны посыпать голосу пеплом. Желательно чёрным. Как и те, кто считали, что они же не могут дойти до такой степени идиотизма…
Как выяснилось, могут. Жизнь в очередной раз доказала правоту гениальной догадки Альберта Эйнштейна о бесконечности глупости. К сожалению, весьма прискорбным для всех образом.

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Метки: жертва   негр   раса   толерантность   
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14  комментариев
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39k
Максим Т. 7 часов назад
Верной дорогой идете! Кстати, не удивлюсь, если этот "потомок" Кристи какой-нибудь вегано-гомосек.
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Саша Смирнов 2 часа назад
Всё верно. Чёрный расизм. И чтобы все белые знали это выражение.
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801
Hethu 4 часа назад
Что-то у французов заторможенная реакция. В англоязычном варианте (т. е. в оригинале) он с 60х годов выпускается под названием "И никого не стало". А негритят там поменяли на индейцев, потом на индийцев, а теперь и до морячков дошли.
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1k
Том Сойер 5 часов назад
О сакральной жертве расовой толерантности
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12k
Алан 5 часов назад
А считалочку тоже переделают? Кто там будет умирать? Белые или китайцы?
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2k
mobi dic Алан 2 часа назад
марсиане.
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14k
Муки Псаки Алан Час назад
"Десять обезьян пошли купаться в море..."
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16k
BillyBonzz 5 часов назад
Десять нигерков, решив побеспределить,
Один принес в магаз фальшивку
И их осталось девять.

Девять нигерков, бесили копов очень
Один словил от копа пулю
И их осталось восемь
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24k
Fat Lynx BillyBonzz 5 часов назад
продолжайте, мы будем следить за вашим творчеством...
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6k
Alexandr Barhudarov 6 часов назад
"... а я думал наркотиками торгуют только негры" (с)
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3k
rutt 7 часов назад
Долбаные нигеры. Нет негров-нет расизма. Все же просто. Растапливай печь.
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20k
Ваня 8 часов назад
да писец это толерастоибизм наступил...
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