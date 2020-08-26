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Огненные бунты BLM: может, пора завязывать с кострищами по всей стране?

Огненные бунты BLM: может, пора завязывать с кострищами по всей стране? (6 фото)

Автор:
26 августа 2020 14:19
Метки: blm   жесть   сша   
350
6
Протесты Black Lives Matter проводятся с 26 мая этого года, когда произошло убийство Джорджа Флойда. Количество бунтов в целом, конечно, снижается, но точечно они еще проводятся. Последнее восстание произошло в городе Кенош – штат Висконсин. Теперь этот населенный пункт покрыт пеплом, как, впрочем, и другие, где побывали активисты BLM.

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Метки: blm   жесть   сша   
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18  комментариев
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1k
Bart_S День назад
Black Lives Matter уже давно перестало быть мирным и справедливым движением - приблизительно через секунду после появления на свет.
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24k
Aqueronte 15 часов назад
Это хорошо, такие действия показывают что США сами не могут навести у себя порядок, так что и в другие страны пусть не суются.
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4k
Ya 21 час назад
«Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает другой человек». Зачем завязывать- пусть горит. Красиво горит.
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965
val 21 час назад
"Там был убит еще один чернокожий – 29-летний Джейкоб Блейк."
-------------------------------------------------------------
Так он сегодня утром еще был жив вроде.
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19k
Лошад-Аквалангист 21 час назад
суммировать все войны и революции, порождённые пиндосами - примерно такое время и должен быть у них ад
не меньше
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3k
ride 22 часа назад
нет-нет, прошу вас, продолжайте :)
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151
ДМИТРИЙ Ф 23 часа назад
Готов помочь сохранению демократии в самой демократичной стране. Отсыплю литров 20 92ого, скажите куда отослать
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14k
Lelik 23 часа назад
Нет, не пора!
Чем дольше полыхает там- тем меньше у них времени и сил поджигать дебоши по всему миру! Так что.
ГОРИ-ГОРИ ЯСНО!!!!
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3k
Александр Зотов 23 часа назад
может, пора завязывать с кострищами по всей стране?
------
что значит, пора завязывать? Пусть хапнут по полной аналог "наших 90-х", внутренние проблемы свои порешают, а мир от них отдохнёт покамест
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2k
Frank Borman 23 часа назад
А зачем завязывать то? Афрограждане Америки борятся за свои права: грабить магазины, захватывать дома, насиловать белых американок, поступать в университеты на халяву и сдавать там экзамены автоматом. Когда революция BLM закончится, все белые сбегут из страны, а Америка превратится в обычную африканскую папуасию. И весь мир вздохнет спокойно. Санкций больше не будет, цветных революций и вторжений тоже не будет, доллар превратится в сорт туалетной бумаги.
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9k
Taximaxi 23 часа назад
Я так переживаю по поводу кострищ в пиндосии,что кюшать не могу.
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3k
евгений 23 часа назад
Еще до выборов 3 месяца. Потом их прижмут так, что никто и пикнуть не сможет. Что республиканцы, что демократы.

А во второй серии будем смотреть как бузят те, кто проиграл выборы.
Еще до выборов 3 месяца. Потом их прижмут так, что никто и пикнуть не сможет. Что республиканцы, что демократы. А во второй серии будем смотреть как бузят те, кто проиграл выборы.
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28k
winergy2012 24 часа назад
Нет нет,не надо завязывать.Я тут попкорном закупился на пару лет.
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7k
harlamov 24 часа назад
Я не понимаю почему прихожинские тролли так переживают за США...
Американская фашистская империя должна ответить за свои преступления. И если детонатором станет движение BLM, то это замечательно.
Я не понимаю почему прихожинские тролли так переживают за США... Американская фашистская империя должна ответить за свои преступления. И если детонатором станет движение BLM, то это замечательно.
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399
Римма 24 часа назад
Он же живой вроде как,парализован.
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7k
Александр День назад
Пусть продолжают.
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1k
Bart_S День назад
Огненные бунты BLM: может, пора завязывать с кострищами по всей стране? - нет, зачем? пусть развлекаются.
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4k
Странник День назад
Зачем завязывать? Пускай продолжают!
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