Огненные бунты BLM: может, пора завязывать с кострищами по всей стране?

Там был убит еще один чернокожий – 29-летний Джейкоб Блейк. Причем вся история очень мутная. Сообщается, что изначально полицию вызвали по поводу «домашнего инцидента». По словам очевидцев, Блейк пытался разнять двух женщин у дома.



Но в этом случае не совсем понятно, почему именно он стал жертвой. Есть версия, что вначале правоохранители применили электрошокер, а потом уже оружие. Возможно, молодой человек сам был инициатором драки с женщинами?



Также есть информация, что убили парня уже в машине с его детьми. Тогда как он успел туда сесть и зачем по нему открыли огонь? Понятно одно – человека убили, он стал еще одной чернокожей жертвой-мучеником.



Никто не будет разбираться в том, кто он и как часто нарушал закон. Он станет еще одним святым движения Black Lives Matter, а его имя будут использовать, чтобы крушить и ломать все вокруг.



И нет, я не хочу сказать, что американские полицейские – хорошие ребята и ни в чем не виноваты. В данной ситуации все очень странно, но среди правоохранителей США совершенно точно есть непорядочные люди, которые открывают огонь на поражение тогда, когда можно обойтись и без этого. Но убивают они не только темнокожих, на минуточку.



Что касается протестующих афроамериканцев, то зачастую они превращают свои протесты в огненные бунты и уничтожают все на своем пути, сжигая, разрушая, грабя. Это уже мародерство, и его они оправдывают погибшими «святыми» - жертвами полицейских. Плохой способ донести свою мысль.



К слову, почти во всех протестах темнокожих во все времена в итоге все сводилось именно к мародерству и огненным «шоу». Взять беспорядки в беспорядки в Цинциннати в 2001 году или в Фергусоне в 2014, в Балтиморе в 2015-м или в Детройте в 1967 году. А какой ад был в Уоттсе в 1965, когда город прекратился в один горящий шар. Ну и это не говоря о том, что началось после убийства Мартина Лютера Кинга.



Другими словами – среди протестующих есть люди, которые ведут себя также, как и те, против кого они борются. Если уж ты выступаешь против насилия и зла, то не повторяй ошибок и методов тех, кто для тебя зло.



Вот и в Кеноше все пошло по накатанной – уже вечером протестующие начали стрелять, грабить магазины и автосалоны, бить фонари, прыгать по машинам, жечь здания и коммерческие помещения. Одного их полицейских ударили по голове кирпичом.



«Идите к черту, вы не с нами», — кричали чернокожие женщины вооруженным митингующим.



Black Lives Matter уже давно перестало быть мирным и справедливым движением. Да, кто-то искренне борется за права темнокожих, хочет делать это мирно. Но большинство активистов намерены использовать любые средства для достижения своих целей, зачастую шкурных.



Убийства чернокожих полицейскими – плохо. Но они убивали и белокожих. Делать из преступников мучеников тоже плохо, кстати. Плясать на их костях, оправдывая их смертью свое мародерство – еще хуже. Так что последние несколько месяцев в США нет правых и виноватых в этой истории – это просто хаос, который в итоге приведет к плохим последствиям для всей страны.