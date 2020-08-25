13.

Наконец-то сегодня пришли хорошие новости о борьбе с коронавирусом! Такие, что даже рынки попёрли вверх, подстёгнутые приличной дозой оптимизма. Жизнь налаживается! Всё будет хорошо. А всё от того, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность внедрения в стране до ноября месяца британской экспериментальной вакцины. Ну, чтобы вакцинировать народ аккурат к 3-му ноября, ко дню выборов президента. Красиво? Да. И самое главное – какой невероятный позитив для всего мира, который уже адски устал и полностью поник духом от этого микроскопического шарика с пупырышками, который нагло диктует свои условия.