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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (35 фото + 7 видео)

Автор:
25 августа 2020 18:21
Метки: комментарии   политика   юмор   
4810
35
7
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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87  комментариев
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179k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Он там брата потерял и ещё 9 бойцов спецназа и все герои!!! Низкий поклон настоящим офицерам , настоящим защитникам мирных граждан!
10 героев посмертно!
Вечная память!!!
Нет слов, чтобы выразить ту благодарность этим ребятам, что они смогли сделать в Беслане! Да и не только там, это Элита Армии и Мужчины с большой буквы! Светлая Память погибшим и Здоровья Вам и Вашим близким, кто несёт службу и кто уже на заслуженном отдыхе!

Он там брата потерял и ещё 9 бойцов спецназа и все герои!!! Низкий поклон настоящим офицерам , настоящим защитникам мирных граждан! 10 героев посмертно! Вечная память!!! Нет слов, чтобы выразить ту благодарность этим ребятам, что они смогли сделать в Беслане! Да и не только там, это Элита Армии и Мужчины с большой буквы! Светлая Память погибшим и Здоровья Вам и Вашим близким, кто несёт службу и кто уже на заслуженном отдыхе!
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1k
Outcast 23 часа назад
Политические комментарии из инета
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179k
NAZARETH Автор поста Outcast 22 часа назад
Флаг РСФСР...При коммунизме. Мы в нем жили , но только сейчас начали это понимать.
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25k
Ashabad День назад
Походу, шкандаль с Навальным тихо сдулся. О нём прошли дежурные статьи в западных изданиях и всё, больше не вспоминают.
Я так думаю, это связано с тем, что врачи клиники шарите, как профессионалы, понимают, что у омских врачей есть существенные материальные обоснования своей позиции. А т.к. теперь Навальный находится под наблюдением именно клиники Шарите, русским врачам и спецслужбам доступа к Навальному нет, то любой ляп будет сказываться на авторитете собственно клиники Шарите. И бабки-канцлерин кстати тоже.
Даже здесь, на фишках, администрация которых всегда топит за Навального, как-то тоже этот шкандаль не раздувается.
Поэтому после всплеска эмоций, все там как-то затихарились. Поэтому вывоз Навального в Германию, это по-моему был хитрый ход Террана...
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20k
Е-Лена Ashabad День назад
Уже не единожды слышала, что Терран спокойно согласился на вывоз бьюти-блогера, подчеркнув, что не видит в этом деле никакой политической окраски.
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179k
NAZARETH Автор поста Ashabad 22 часа назад
Мы никогда не поймем ход его мыслей. Но он всегда выходит победителем. И за это я его уважаю.
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20k
Е-Лена День назад
Политические комментарии из инета
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36k
Александр День назад
Якутский шаман говорил - если в полнолуние, у подножья вулкана Эйяфьядлайёкюдль Ингиборга Дапкунайте три раза скажет ингибитор холиэстеразы - то прилетит Кетцалькоатль и усыпит Навального )
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179k
NAZARETH Автор поста Александр 22 часа назад
Еле прочитал....
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Галка Галкина День назад
Политические комментарии из инета
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4k
Сергей Галка Галкина День назад
Это надо экранизировать
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56
Jlav Галка Галкина 16 часов назад
Когда ждать фильм?) Блин, даже схожу на него в кинотеатр)
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11k
Inlex День назад
флаг извините... использованная прокладка...
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43k
Александр 2 дня назад
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43k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
ярый пример, что укропы все же номер 1 дауны во всем мире.... просто негры выжидали, пока все думали, что укропы апогей идиотизма.... кто не понял - негры в юар, не особо пашут, разбой да, работа нет :) допустим последние фермеры свалят в какой нить КНР или в ЮАР откроются базы КНР, которые будут защищать поля и т.д. неграм тогда особо жрать нефег будет и ведь никто уже не даст)))

ярый пример, что укропы все же номер 1 дауны во всем мире.... просто негры выжидали, пока все думали, что укропы апогей идиотизма....
кто не понял - негры в юар, не особо пашут, разбой да, работа нет :) допустим последние фермеры свалят в какой нить КНР или в ЮАР откроются базы КНР, которые будут защищать поля и т.д. неграм тогда особо жрать нефег будет и ведь никто уже не даст)))
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43k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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12k
MrForstd Александр День назад
Мало кто знает, но это его натуральный цвет, в него растворителем плеснули, а не зелёнкой.
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3k
евгений MrForstd День назад
Фантомас вернулся?
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1k
Alex евгений День назад
Нет. В Германии пока еще лежит
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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517
Павел Кузнецов Александр День назад
не вводи дилеров в заблуждение: Кафтанчиково в Томской области ;)
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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1k
Alex Александр День назад
Вот оно как
Епископ Клинский Стефан, который является председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, пояснил, что подобного рода выставку с церковью не согласовывали, сообщает ТАСС.
https://www.google.com/amp/s/vse42.ru/amp/news/31337778https://www.google.com/amp/s/vse42.ru/amp/news/31337778
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Александр 2 дня назад
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NAZARETH

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