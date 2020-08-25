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Брихня! укройина переможе! сугс
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Вас КИ-НУ-ЛИ
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Мастер-класс, как подпалить литвинский пердак за 2 минуты
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Интересный рассказ СБУшника, который перешел на сторону ЛДНР
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Ничего общего с Майданом. У стелы "Минск город-герой" протестующие поют гимн украинского майдана
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Почему не все вакцины одинаково полезны
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Татьяныч жжэ. 18+... очень много мата.
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Белорусский правоохранительные органы завели уголовное дело против активиста, который заменил в Гомеле государственный красно-зеленый флаг на бело-красно-белый. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
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НЕ ПОЛУЧИТСЯ У НИХ НИЧЕГО С СЦЕНАРИЕМ СВИНОЖОПИИ!!!
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Назло соседу отморожу "энергетические" уши.
Это связано с незапланированным отключением АЭС в Швеции.
В обозримом будущем всех может "спасти" БелАЭС. Но планы у "балтийских сестер" другие, а именно — выход из энергокольца БРЭЛЛ.
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Как - то так...
Ну то есть как: пока все мужики совершенствовали себя, выбрасывальщик доблестно отдавал долг Родине на койке в санчасти. Тяжело ему было, ножки болели. Почему меня нисколько не удивляет, что вот именно такие «военные» могут выбросить форму и мундир?
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ОНИ ЖЕ ДЕТИ !!! Подборка по Бресту.
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Для Гааги.
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Ведущие СМИ с утра пестрят новостью о том, что Грета Тунберг вновь пойдет в школу!
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Авторский пост
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Новости УКРОсми с комментами
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
10 героев посмертно!
Вечная память!!!
Нет слов, чтобы выразить ту благодарность этим ребятам, что они смогли сделать в Беслане! Да и не только там, это Элита Армии и Мужчины с большой буквы! Светлая Память погибшим и Здоровья Вам и Вашим близким, кто несёт службу и кто уже на заслуженном отдыхе!
Я так думаю, это связано с тем, что врачи клиники шарите, как профессионалы, понимают, что у омских врачей есть существенные материальные обоснования своей позиции. А т.к. теперь Навальный находится под наблюдением именно клиники Шарите, русским врачам и спецслужбам доступа к Навальному нет, то любой ляп будет сказываться на авторитете собственно клиники Шарите. И бабки-канцлерин кстати тоже.
Даже здесь, на фишках, администрация которых всегда топит за Навального, как-то тоже этот шкандаль не раздувается.
Поэтому после всплеска эмоций, все там как-то затихарились. Поэтому вывоз Навального в Германию, это по-моему был хитрый ход Террана...
ярый пример, что укропы все же номер 1 дауны во всем мире.... просто негры выжидали, пока все думали, что укропы апогей идиотизма....
кто не понял - негры в юар, не особо пашут, разбой да, работа нет :) допустим последние фермеры свалят в какой нить КНР или в ЮАР откроются базы КНР, которые будут защищать поля и т.д. неграм тогда особо жрать нефег будет и ведь никто уже не даст)))
Епископ Клинский Стефан, который является председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, пояснил, что подобного рода выставку с церковью не согласовывали, сообщает ТАСС.
https://www.google.com/amp/s/vse42.ru/amp/news/31337778https://www.google.com/amp/s/vse42.ru/amp/news/31337778