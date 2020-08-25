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Источник:
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а почему мы про них раньше не знали? так всё просто: всех этих казахских академиков, киргизских балерин, белорусских и украинских оперных див кровавый Стален сосал в ГУЛаг, где и расстрелял.
То есть, заявления об украинских корнях и дворянстве- они как бы взаимоисключают друг друга.
кастинг, что ли, какой. или туда с проблемами развития набирают изначально. косые, кривые, картавыя.
тихановская -- вообще бабомужик какой-то.
Теперь Навальному точно хана
И такое у этих даунов повсеместно.
На Украине узаконили инженерок и социологинь.
Кто мову не знает - И читается как Ы, Е как Э, Ї как Йи.
)))) Новий правопис. Незнающие мову, возможно не поймут прикола новых изысканий укроучёных мужей, которые, почему-то невзлюбили буквы «Х», «Ж», «У», вспомним Гиллари), но зато в профессиях женщин любезно отметили гендерную принадлежность)
(с) Гавляйтер зайшов до авдіторії, де на нього вже чекав особистий представник Гітлера.
- Гайль, - сказав представник. - Сідайте.
Гавляйтер сів. «Гайль» його трохи здивувало.
- Отже, - почав представник. - Як ви знаєте, війська Вермагту підійшли до Гаркова…
- Куди? - не зрозумів гавляйтер.
- Туди, - огризнувся представник. Слухайте мовчки. Я павз робити не буду.
- Чого не будете робити?
- Так ось, - продовжив представник. - Прямо зараз мы з вами вирушаємо до Теодосії.
- Куди?
- Йоб твою ліворуч. Геогратію не вчив?
- Що не вчив?
- Такий наказ отдав особисто Адольт Хітлер, перебуваючи у Гельсінкі.
Гавляйтер вже замахався ставити питання.
- З нами буде радістка. Вона німкеня, філологіня, членкіня НСДАП. Все робить гарно. Навіть свої прямі обов'язки. Будете задоволені.
Гавляйтер мовчав. Він досі думав про Адольта і Гельсінкі.
- А ви поки проєктно продумайте маршрут. Раджу через Сімтерополь.
«Гуйня якась, - подумав гавляйтер. - Тьху, [мат], тобто. Так, починається. Треба щось терміново робити».
И перешел на сторону Красной Армии.(с)
))))
Нет, ну тут правильно. Любящие Россию. А причём тут Навальный?