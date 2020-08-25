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Политические картинки

Политические картинки (29 фото)

Автор:
25 августа 2020 11:37
Метки: политика   прикол   юмор   
3540
29
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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64  комментария
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331k
rusfet Автор поста 2 дня назад
Политические картинки
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21k
Slawa49 2 дня назад
и все таки думаю леша склеит ласты, потом его отправят на похороны в Москву в надежде на похоронах организовать митинги и беспорядки)))))))))))) да 99,9% на навального посрать!!!!!!!!! я никогда не был сторонником путина, НО на навального ВОООООТ такой болт ложил!
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21k
Slawa49 2 дня назад
если алеша овальныый узнает что заявила Бузова, он наверняка кирпичей сразу навалит ибо даже он поймет что после такой заявы жить ему осталось считаные минуты!!!
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3k
евгений Slawa49 День назад
Политические картинки
Политические картинки
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21k
Slawa49 2 дня назад
А может у нас весь дом2 дворянского роду и потомки шумеров???????? может все разом и переедут в незалежную??????????????? ох как тогда зазвучат слова гимна щеневмерликов)))))))))))))))
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3k
евгений Slawa49 День назад
Теперь ясно, почему она такая еб.а.ну.тая
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576
Электросаркома 2 дня назад
Я догадываюсь кто попытался отравить мирового "ЛИДЕРА", это Регина Дубовицкая, (Регина Игоревна извините). Столь плохого клоуна за все времена, только клоуны из "Аншлага" могли пошутить.
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28k
Юр21 2 дня назад
Украинские дворяне... Голожопенко и Дристочук!
Украинские дворяне...
Голожопенко и Дристочук!
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7k
Feeling Good Юр21 День назад
после крайнего переворота на Окраине русский -- в дополнение к "британским учёным" -- пополнился целой плеядой прекрасного: "украинская интеллигенция", "белорусская интеллигенция", "казахская интеллигенция", "киргизская интеллигенция", а ещё всё то же самое, но вместо "интеллигенция" -- "учёные".

а почему мы про них раньше не знали? так всё просто: всех этих казахских академиков, киргизских балерин, белорусских и украинских оперных див кровавый Стален сосал в ГУЛаг, где и расстрелял.
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3k
Дмитрий Горчилин Юр21 День назад
Исторически на Украине не было ни государства ни дворянства. Некие заметные персонажи (вроде Мазепы) отдельный социальный потомственный класс не образовывали, да и убыль там была сильная. Единственное "настоящее" дворянство на Украине- польская шляхта, которая бывала тут наездами и хуторян ишачить заставляла.
То есть, заявления об украинских корнях и дворянстве- они как бы взаимоисключают друг друга.
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28k
Юр21 Дмитрий Горчилин День назад
Вот и я про то, не было ни у потомков болотных полесчуков выползших из своих болот на опустевшие земли Киевской Руси, ни у прибалтов ( если не считать аристократами вождей племён), не было и у киргизов с казахами, им Золотая Орда руководителей поставляла. Поэтому обезьяньи ужимки потомков свинопасов ничего кроме смеха не вызывают.
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28k
Юр21 Feeling Good День назад
Да что там интеллигенция, аристократы местного разлива появились!
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56
Jlav Юр21 21 час назад
Мне больше интересно, в каком это мухосранске ОНО популярная певица?
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182k
Северное сияние 2 дня назад
Политические картинки
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7k
Feeling Good Северное сияние День назад
ну почему у либшизы такие еъальники отвратительно-мерзкие.

кастинг, что ли, какой. или туда с проблемами развития набирают изначально. косые, кривые, картавыя.

тихановская -- вообще бабомужик какой-то.
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25k
Alan Garner 2 дня назад
Бл..дь, у Анального лицо до.л.боеба ,немецкая старуха совсем е.б.ну.лась умом. Что в мире твориться?? Владимир Владимирович , дорогой,здоровья тебе огромного.
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887
Vovan Petroff 2 дня назад
Политические картинки
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677
Jeugeny Tretyakov 2 дня назад
До чего рЫжЫм докатился! Сраного блогера, и то, как надо отравить не могут! Патамушта всё Путин украл, а разработчики йадов для оппозиции уехали в Омеригу.
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179k
NAZARETH Jeugeny Tretyakov 2 дня назад
Просто кот Скрипалей в это время был на задании и доверил дилетанту .
Просто кот Скрипалей в это время был на задании и доверил дилетанту .
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28k
Юр21 NAZARETH 2 дня назад
Кот тут непричём, "НовичОк" слишком жидко разбодяжили!
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6k
Михаил Юр21 2 дня назад
"Новичок" был в норме (сам проверял), просто кот потряс хвостом и струйка попала на "Новичок". Кот , испугавшись санкции, ушёл в подполье (в прямом или переносном смысле).
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28k
Андрей Старосельский 2 дня назад
Похоже сейчас родители АУЕвших, начнут массово сдавать своих отпрысков в приюты и в штаб ФБК, что бы соболиха и ярмыш их грудью кормили и штрафы за их проделки платили....
Похоже сейчас родители АУЕвших, начнут массово сдавать своих отпрысков в приюты и в штаб ФБК, что бы соболиха и ярмыш их грудью кормили и штрафы за их проделки платили....
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9k
Трив 2 дня назад
Про артистов, сующих нос в политику и высказывающих своё, безусловно очень мудрое и всем нужное мнение, не стоит даже говорить. Про них всё сказал когда-то Колчак. "Не трогайте кучеров, артистов и проституток. Они служат любой власти".
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517
Павел Кузнецов Трив 2 дня назад
так пусть служат молчком, а уж коли рот раскрыли...поделом
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151
ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Теперь Навальному точно хана

Теперь Навальному точно хана
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3k
samsr ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Ехай на х@й,навсегда...
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17k
Matrosskin 2 дня назад
Да всё там уже поставлено. И, походу, диагноз этот не радует либерастню и их работодателей. А ещё никак не умирает, гад. Поэтому счас срочно мутятся "сверхсекретные документы", в которых будет написано, что траванули его Чувачком и Мудачком, с уровнем доказательности "хайли лайкли" . А из небытия вынырнет Родченков, который расскажет что пробирки из Омска вскрывались, вот и царапины видны точно такие же, какие ещё нужны доказательства

Да всё там уже поставлено. И, походу, диагноз этот не радует либерастню и их работодателей. А ещё никак не умирает, гад. Поэтому счас срочно мутятся "сверхсекретные документы", в которых будет написано, что траванули его Чувачком и Мудачком, с уровнем доказательности "хайли лайкли" . А из небытия вынырнет Родченков, который расскажет что пробирки из Омска вскрывались, вот и царапины видны точно такие же, какие ещё нужны доказательства
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3k
ride Matrosskin 2 дня назад
Так и будет. Диагноз и документы не покажем, но заявление будет сделано такое, какое нужно
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28k
Юр21 Matrosskin 2 дня назад
Есть мнение что Лёха омаров и лобстеров жрал со всем панцирем, вот теперь скорлупки из себя исторгнуть не может...
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12k
Сталкер 2 дня назад
Всё, что нужно знать о рОгульской незалежности: разваливающаяся водонапорная башня, доставшаяся в наследство от клятой советской власти, но зато с жовто-блакытной рваной тряпкой.

И такое у этих даунов повсеместно.

Всё, что нужно знать о рОгульской незалежности: разваливающаяся водонапорная башня, доставшаяся в наследство от клятой советской власти, но зато с жовто-блакытной рваной тряпкой. И такое у этих даунов повсеместно.
Всё, что нужно знать о рОгульской незалежности: разваливающаяся водонапорная башня, доставшаяся в наследство от клятой советской власти, но зато с жовто-блакытной рваной тряпкой. И такое у этих даунов повсеместно.
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12k
Сталкер 2 дня назад
"Старушка" Дюк. )) И укроебанашки возле него (при том, что и выпускать эту машину на Украине стали, в общем-то, случайно, ибо и называться он должен был не "Запорожец", а "Москвич" ).

"Старушка" Дюк. )) И укроебанашки возле него (при том, что и выпускать эту машину на Украине стали, в общем-то, случайно, ибо и называться он должен был не "Запорожец", а "Москвич" ).
"Старушка" Дюк. )) И укроебанашки возле него (при том, что и выпускать эту машину на Украине стали, в общем-то, случайно, ибо и называться он должен был не "Запорожец", а "Москвич" ).
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19k
Галка Галкина Сталкер День назад
10:56, 26 августа 2020
На Украине узаконили инженерок и социологинь.

Кто мову не знает - И читается как Ы, Е как Э, Ї как Йи.

)))) Новий правопис. Незнающие мову, возможно не поймут прикола новых изысканий укроучёных мужей, которые, почему-то невзлюбили буквы «Х», «Ж», «У», вспомним Гиллари), но зато в профессиях женщин любезно отметили гендерную принадлежность)
(с) Гавляйтер зайшов до авдіторії, де на нього вже чекав особистий представник Гітлера.
- Гайль, - сказав представник. - Сідайте.
Гавляйтер сів. «Гайль» його трохи здивувало.
- Отже, - почав представник. - Як ви знаєте, війська Вермагту підійшли до Гаркова…
- Куди? - не зрозумів гавляйтер.
- Туди, - огризнувся представник. Слухайте мовчки. Я павз робити не буду.
- Чого не будете робити?
- Так ось, - продовжив представник. - Прямо зараз мы з вами вирушаємо до Теодосії.
- Куди?
- Йоб твою ліворуч. Геогратію не вчив?
- Що не вчив?
- Такий наказ отдав особисто Адольт Хітлер, перебуваючи у Гельсінкі.
Гавляйтер вже замахався ставити питання.
- З нами буде радістка. Вона німкеня, філологіня, членкіня НСДАП. Все робить гарно. Навіть свої прямі обов'язки. Будете задоволені.
Гавляйтер мовчав. Він досі думав про Адольта і Гельсінкі.
- А ви поки проєктно продумайте маршрут. Раджу через Сімтерополь.
«Гуйня якась, - подумав гавляйтер. - Тьху, [мат], тобто. Так, починається. Треба щось терміново робити».
И перешел на сторону Красной Армии.(с)
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12k
Сталкер 2 дня назад
Пля, стоило уехать на несколько дней – и вот-те нате: насральный чуть не пал в борьбе! "Как страшно жит-ить!.."
))))
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28k
winergy2012 Сталкер 2 дня назад
Почаще выезжайте.Может вся либерасня передохнет.
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12k
Сталкер 2 дня назад
Шкура, шнурка с собой прихватить не забудь. ))
Шкура, шнурка с собой прихватить не забудь. ))
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179k
NAZARETH winergy2012 2 дня назад
Может просто пиво любит ?
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28k
winergy2012 NAZARETH 2 дня назад
А может лобстеров переела.
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25k
Alan Garner E Not 2 дня назад
Нет, бесплодна эта курва.
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924
suvic E Not 2 дня назад
видно же, что туалет занят
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3k
samsr E Not 2 дня назад
Таким нельзя размножаться, сплюнь)
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1k
Bogdan Krasota 2 дня назад
А как теперь з шансоном или блатняком? Там практически все песни популируют блатную романтику.
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12k
Сталкер Bogdan Krasota 2 дня назад
Это *овно давно запретить нужно было.
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1k
Alex Bogdan Krasota 2 дня назад
Шансон это Garou и Азнаур. Они никогда не пропагандировали блатную романтику
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8k
Ginny Bogdan Krasota 2 дня назад
НЕ СЛУШАЛ ЭТУ КУЬНЮ - И НЕ СЛУШАЮ
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1k
Яков Bogdan Krasota 2 дня назад
Ну теперь Три аккорда прикроют. А Эрнста посодют
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700
foma 84 2 дня назад
Зачетный под№ъебон


Зачетный под№ъебон
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36k
FoxGen 2 дня назад
Нет, ну тут правильно. Любящие Россию. А причём тут Навальный?

Нет, ну тут правильно. Любящие Россию. А причём тут Навальный?
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1k
Che FoxGen 2 дня назад
Конечно не врёт. Ютуб блогер не чиновник и не политик.
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28k
winergy2012 Che 2 дня назад
Праильна.Просто пи.з.да.бол.
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1k
Che winergy2012 2 дня назад
Не просто, а сказочный [мат]
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1k
Che winergy2012 2 дня назад
Не просто, а сказочный [мат]
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65k
ЮрГен 2 дня назад
Блиадь...Если немчуре дать того самого "вещества", что Сисян в деревне накатил, то никакая медицина бы уже не помогла. И вещество это - самогон купленный с рук...Хрен знает что бабка, или дедка туда намешала,блиадь!!! Какую только х@йню не несут, лишь бы на Россию нагадить, идиоты...Да "рыжыму" этот выбл@док живой нужен, ибо нет лучшего провокатора, который держит малолетних (да и не очень) дебилов на виду и помогает их сортировать по спискам...Выгоден, предводитель уточек, мёртвым только кураторам и либерастне, ради шумихи...Главное, что бы не "залечили", иначе вони будет на всю вселенную.
Блиадь...Если немчуре дать того самого "вещества", что Сисян в деревне накатил, то никакая медицина бы уже не помогла. И вещество это - самогон купленный с рук...Хрен знает что бабка, или дедка туда намешала,блиадь!!! Какую только х@йню не несут, лишь бы на Россию нагадить, идиоты...Да "рыжыму" этот выбл@док живой нужен, ибо нет лучшего провокатора, который держит малолетних (да и не очень) дебилов на виду и помогает их сортировать по спискам...Выгоден, предводитель уточек, мёртвым только кураторам и либерастне, ради шумихи...Главное, что бы не "залечили", иначе вони будет на всю вселенную.
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