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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (36 фото + 6 видео)

Автор:
24 августа 2020 18:33
Метки: комментарии   политика   юмор   
4636
36
6
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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102  комментария
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179k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Дорогие друзья!

Сегодня Украина отмечает День Независимости, и я хочу поздравить с этим праздником Крым, Донецк и Луганск!

Ведь из всеи Украины, которая была на 1991 год или на 2014 только эти регионы могут сказать, что они свободны и независимы. Там нет кураторов из-за океана, которые навязывают им геи -парады, и они независимы говорить, что брак это союз мужчины и женщины.
Дорогие друзья! Сегодня Украина отмечает День Независимости, и я хочу поздравить с этим праздником Крым, Донецк и Луганск! Ведь из всеи Украины, которая была на 1991 год или на 2014 только эти регионы могут сказать, что они свободны и независимы. Там нет кураторов из-за океана, которые навязывают им геи -парады, и они независимы говорить, что брак это союз мужчины и женщины.
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291
im240 19 часов назад
за что спасибо? сисян же выжил....
за что спасибо? сисян же выжил....
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22
Reg День назад
Вокруг навального в шортах - странное изменение колебаний воды! Наверно кипит от возмущения!
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3k
евгений 2 дня назад
Леха когда очнется свечку поставить должен, что увезли в Германию, а не в Англию, и что наши врачи подлатали его и сразу не дали вывезти. А то бы уже, возможно, уточкам на небесах кря-кря делал.
Леха когда очнется свечку поставить должен, что увезли в Германию, а не в Англию, и что наши врачи подлатали его и сразу не дали вывезти. А то бы уже, возможно, уточкам на небесах кря-кря делал.
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3k
Сергей 2 дня назад
Может клятва Гиппократа. А Клятва Диогена, это отказ от благ и жизнь в аскетизме.

Может клятва Гиппократа. А Клятва Диогена, это отказ от благ и жизнь в аскетизме.
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3k
Сергей 2 дня назад
Если он сделает, хотя бы половину, того, что сделал Лаврентий Павлович Берия для страны. Я буду полностью за Мишустина.

Если он сделает, хотя бы половину, того, что сделал Лаврентий Павлович Берия для страны. Я буду полностью за Мишустина.
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3k
Сергей Semen 22 часа назад
Есть доказательства против Мишиустина, или так голословно как обычно?
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125
Semen Сергей 22 часа назад
Ты ничего не перепутал?
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3k
Сергей Semen 22 часа назад
Понятно как обычно.
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125
Semen Сергей 22 часа назад
Ну доставай методичку и давай по пунктам в чем ты видишь их сходство. А то действительно как обычно вбросил и в куст.
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3k
Сергей Semen 5 часов назад
Визуально.
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19k
Галка Галкина 2 дня назад
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19k
Галка Галкина 2 дня назад
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19k
Галка Галкина 2 дня назад
Политические комментарии 2
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3k
Сергей 2 дня назад
Лох не мамонт, он не вымрет.

Лох не мамонт, он не вымрет.
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19k
Галка Галкина 2 дня назад
Политические комментарии 2
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19k
Галка Галкина 2 дня назад
Политические комментарии 2
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258
Комнатный сибиряк Галка Галкина 2 дня назад
Я аж пропел.
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13k
Fat boy slim is * in a heaven 2 дня назад
Чой-то ФСБ расслабилось, никого толком отравить не могут. Кота и того бритишам пришлось дотравливать. Что за херня, господин президент? Возьмите под свой контроль, пожалуйста
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25k
Ashabad 2 дня назад
В Белоруссии будет свой гуайдо. Или вернее гуайдиха...

В Белоруссии будет свой гуайдо. Или вернее гуайдиха...
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2k
Aleksandr Surovyy Ashabad 2 дня назад
Не, это вряд-ли !
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25k
Ashabad 2 дня назад
Никаких слов благодарности не будет. Эти твари ещё и обвиняют за спасение жизни этого человека.
Это как тот еврейский папа, который за спасение тонущего сыночка ещё и наехал: "А где Борина шапочка?"

Никаких слов благодарности не будет. Эти твари ещё и обвиняют за спасение жизни этого человека. Это как тот еврейский папа, который за спасение тонущего сыночка ещё и наехал: "А где Борина шапочка?"
Никаких слов благодарности не будет. Эти твари ещё и обвиняют за спасение жизни этого человека. Это как тот еврейский папа, который за спасение тонущего сыночка ещё и наехал: "А где Борина шапочка?"
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1k
Alex 2 дня назад
Два раза первую картинку перечитал. Ярмыш сама то интересно поняла что "дном" она назвала жену Навального, за то что не поблагодарила врачей?
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12k
Габит Калыков 2 дня назад
+100500 медсестре из Омска.
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1k
Che 2 дня назад
зачем говно палкой ворошить? Я уже забыл про него.
зачем говно палкой ворошить? Я уже забыл про него.
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828
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии 2
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828
Татьянин день 2 дня назад
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Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии 2
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NAZARETH

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