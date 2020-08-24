10.

Светлоликие граждане искренне возмущены тем, что Лукашенко взял в руки автомат



Еще и трубку не берет когда звонят, страшно сказать, госпожа Меркель и господин Макрон! А вместо этого благодарит силовиков за поддержку! Нет чтобы встретиться с координационным советом пида...тьфу, оппозиции.



Как по мне, все правильно делает, потому что с 1989 года и по настоящее время против инспирированных Западом цветных революций есть только одно действенное средство - Тяньаньмэнь.