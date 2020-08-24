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"Скотство" за то что откачали!????? Просто представьте уровень этих мразей
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Без лоха и жизнь плоха
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Стоямба! А на каком производстве такая утрата?
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И вот это,блдь, скачет....
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Не приходя в сознание, Лёха и этот митинг сольет.
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Еще и трубку не берет когда звонят, страшно сказать, госпожа Меркель и господин Макрон! А вместо этого благодарит силовиков за поддержку! Нет чтобы встретиться с координационным советом пида...тьфу, оппозиции.
Как по мне, все правильно делает, потому что с 1989 года и по настоящее время против инспирированных Западом цветных революций есть только одно действенное средство - Тяньаньмэнь.
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Чем думает эта конченная мать ?
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НЕЗАЛЕЖНОСТЬ - ЭТО ХОРОШО...Сегодня на Руине смешной «праздник». Празднуют то, чего нет.
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ИМИДЖ ВСЁ - КОМА НАВАЛЬНОГО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНА ТАБЛЕТКАМИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
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Ждём вторую часть марлезонского балета!
Лёха,не подведи...
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Уже совсем скоро...
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А раньше строили корабли, самолёты...Теперь за героев почитают тех кто пришёл на Донбасс грабить и убивать
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Идеи живучие, как пырей в огороде.
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Сегодня Украина отмечает День Независимости, и я хочу поздравить с этим праздником Крым, Донецк и Луганск!
Ведь из всеи Украины, которая была на 1991 год или на 2014 только эти регионы могут сказать, что они свободны и независимы. Там нет кураторов из-за океана, которые навязывают им геи -парады, и они независимы говорить, что брак это союз мужчины и женщины.
Может клятва Гиппократа. А Клятва Диогена, это отказ от благ и жизнь в аскетизме.
Если он сделает, хотя бы половину, того, что сделал Лаврентий Павлович Берия для страны. Я буду полностью за Мишустина.
Лох не мамонт, он не вымрет.
Это как тот еврейский папа, который за спасение тонущего сыночка ещё и наехал: "А где Борина шапочка?"