Белорусский облом

Естественно, вперед пустили женщин и инвалидов-колясочников, но наткнулись на армию, и тут случилось нечто непонятное. Скорее всего, у флейтистки сдали нервы (она, видимо, поняла, что в случае чего ответственность будет на ней, а может, побоялась рисковать жизнями ценных спецов), и она приказала уже выдвинувшимуся авангарду не обострять, а потом пошел слух, что президент покинул дворец



на вертолете, и кто-то, уровнем куда выше флейтистки, изменил задачу: поступил приказ вести самый активный актив к Дворцу Независимости и мелкими группами, опять же с инвалидами, бабами и желательно детьми впереди "размывать" оцепление, рассказывая бойцам, что президент сбежал. А потом оказалось, что президент никуда не сбежал, - и все остальное вы видели сами, своими глазами.

Есть полнейшее ощущение, что игру пора завершать. То есть, люди со светлыми лицами пусть гуляют сколько хотят, - но без координации, без финансирования, без "юношей с рюкзачками" и прочей неспонтанной арибутики. Реализуя свою, незамутненно чистую волю к вере в победу своей кандидатки. А следовательно: чем скорее, тем лучше, брать "головку" координаторов, -



по тщательно выверенному списку, недавно совсем не зря озвученному по ТВ г-ном Воскресенским, - и нежно, без подзатыльников свозить не в СИЗО, а в один из санаториев под Минском. В административном порядке, в связи с угрозой государственной безопасности. А там уже разматывать этих совсем не готовых страдать хитрованов, включая флейтистку, по полной, - связи, контакты, счета, а самое главное:



имена кураторов и спонсоров. Естественно, все под камеру. С последующим сообщением послам соответствующих стран о возможности пресс-конференции, где официальные показания задержанных будут представлены миру. Такая открытость нынче не очень принята, но с фарсом, по счастью не ставшим трагедией, пора кончать, и кончать без ложной мягкости, которую "штабные" не оценят.



А теперь, чтобы спалось хорошо, немножко о смешном. Нынче днем, как сообщено, жена блогера встретится в Вильнюсе с замом Госссекретаря США, и на этой встрече "будут обсуждены положение в Белоруссии, двусторонние и оборонные вопросы". Повторяю для не совсем понятливых: положение в Белоруссии, а также двусторонние и оборонные вопросы. С женой блогера...