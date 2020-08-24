Белорусский облом

Итак, главной задачей "оппозиции" на сегодня был захват Музея Великой Отечественной войны и обустройство там "штаба революции" типа киевского "Украинского Дома" или КГГА. Я совсем не знаю Минска, но, видимо, это здание соответствует замыслу, а если бы менты начали не пускать или, пустив, потом пошли на штурм, им дали бы отпор очень серьезные люди, скрытые среди глупой, ничего не понимающей отары.
Естественно, вперед пустили женщин и инвалидов-колясочников, но наткнулись на армию, и тут случилось нечто непонятное. Скорее всего, у флейтистки сдали нервы (она, видимо, поняла, что в случае чего ответственность будет на ней, а может, побоялась рисковать жизнями ценных спецов), и она приказала уже выдвинувшимуся авангарду не обострять, а потом пошел слух, что президент покинул дворец
на вертолете, и кто-то, уровнем куда выше флейтистки, изменил задачу: поступил приказ вести самый активный актив к Дворцу Независимости и мелкими группами, опять же с инвалидами, бабами и желательно детьми впереди "размывать" оцепление, рассказывая бойцам, что президент сбежал. А потом оказалось, что президент никуда не сбежал, - и все остальное вы видели сами, своими глазами.
Есть полнейшее ощущение, что игру пора завершать. То есть, люди со светлыми лицами пусть гуляют сколько хотят, - но без координации, без финансирования, без "юношей с рюкзачками" и прочей неспонтанной арибутики. Реализуя свою, незамутненно чистую волю к вере в победу своей кандидатки. А следовательно: чем скорее, тем лучше, брать "головку" координаторов, -
по тщательно выверенному списку, недавно совсем не зря озвученному по ТВ г-ном Воскресенским, - и нежно, без подзатыльников свозить не в СИЗО, а в один из санаториев под Минском. В административном порядке, в связи с угрозой государственной безопасности. А там уже разматывать этих совсем не готовых страдать хитрованов, включая флейтистку, по полной, - связи, контакты, счета, а самое главное:
имена кураторов и спонсоров. Естественно, все под камеру. С последующим сообщением послам соответствующих стран о возможности пресс-конференции, где официальные показания задержанных будут представлены миру. Такая открытость нынче не очень принята, но с фарсом, по счастью не ставшим трагедией, пора кончать, и кончать без ложной мягкости, которую "штабные" не оценят.
А теперь, чтобы спалось хорошо, немножко о смешном. Нынче днем, как сообщено, жена блогера встретится в Вильнюсе с замом Госссекретаря США, и на этой встрече "будут обсуждены положение в Белоруссии, двусторонние и оборонные вопросы". Повторяю для не совсем понятливых: положение в Белоруссии, а также двусторонние и оборонные вопросы. С женой блогера...
на вертолете, и кто-то, уровнем куда выше флейтистки, изменил задачу: поступил приказ вести самый активный актив к Дворцу Независимости и мелкими группами, опять же с инвалидами, бабами и желательно детьми впереди "размывать" оцепление, рассказывая бойцам, что президент сбежал. А потом оказалось, что президент никуда не сбежал, - и все остальное вы видели сами, своими глазами.
Есть полнейшее ощущение, что игру пора завершать. То есть, люди со светлыми лицами пусть гуляют сколько хотят, - но без координации, без финансирования, без "юношей с рюкзачками" и прочей неспонтанной арибутики. Реализуя свою, незамутненно чистую волю к вере в победу своей кандидатки. А следовательно: чем скорее, тем лучше, брать "головку" координаторов, -
по тщательно выверенному списку, недавно совсем не зря озвученному по ТВ г-ном Воскресенским, - и нежно, без подзатыльников свозить не в СИЗО, а в один из санаториев под Минском. В административном порядке, в связи с угрозой государственной безопасности. А там уже разматывать этих совсем не готовых страдать хитрованов, включая флейтистку, по полной, - связи, контакты, счета, а самое главное:
имена кураторов и спонсоров. Естественно, все под камеру. С последующим сообщением послам соответствующих стран о возможности пресс-конференции, где официальные показания задержанных будут представлены миру. Такая открытость нынче не очень принята, но с фарсом, по счастью не ставшим трагедией, пора кончать, и кончать без ложной мягкости, которую "штабные" не оценят.
А теперь, чтобы спалось хорошо, немножко о смешном. Нынче днем, как сообщено, жена блогера встретится в Вильнюсе с замом Госссекретаря США, и на этой встрече "будут обсуждены положение в Белоруссии, двусторонние и оборонные вопросы". Повторяю для не совсем понятливых: положение в Белоруссии, а также двусторонние и оборонные вопросы. С женой блогера...
Также прошли массовые митинги в других городах
Массовый митинг в поддержку перемен проходит в Бресте!
В 17:28 на пике концентрации толпы у Планеты по данному фото с дрона собралось около 15 тыс. митингующих. Нехта пишет про 250 тысяч. Они уже плюнули на весь спектакль и просто троллят глупых детей.
P. S. Минск, кофе брейк
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Метки: Майдан белоруссия хроника
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неужто пример холов ничему не научил?
Если так, то как-же жаль человека, это ж как надо было в бошку насрать.........
Но!! когда начинаются беспорядки, это уже не народ, это уже вторжение, которое необхордимо максимально жестко подавливать!
Понятно, что Лукашенко задолбал народ и народ его видеть не хочет. Но все под шумок попадают в одну и ту же яму, полный политический разворот, это делают понятно кто, с толстыми кошельками.
И что будет, рай в государстве? Нет не будет, люди просто не понимают, если они развернутся в другую сторону, то всё то производство что у них было, будет уничтожено. Не нужны Европе трактора Беларусь, не нужны и другие предприятия, так как цель Европы это рынок Беларуси и дешевая рабочая сила, которой откроют границу.
Разрушение старых предприятий и создание новых Европейских, это дело не пары лет, это дело минимум целого поколения. 25-30 лет понадобится, что бы жить стало примерно так же как сейчас самых бедных странах ЕС, и это только при условии, что население уменьшиться и будет большая конкуренция на рынке труда.
Посмотрите на Румынию или Болгарию, средняя пенсия 200-250 евро, а средняя зарплата 1000 минус налоги. Вроде кажется что много, но это только в крупных городах, а за пределами жопа в невиданных масштабах.
И это достижение как раз таки целого поколения.
По сути это беднейшие страны ЕС и Беларусь уж точно не станет богаче Румынии или Болгарии.
Но это не главная проблема, главная проблема в том, что у России там свои интересы, в том числе и стратегические. Там военные базы РФ, аэродромы и так далее. От Беларуси до Калининграда лететь совсем мало, как самолётам, так и ракетам. Вот закроют базы РФ и будет у России аппендикс в виде Калининграда, который будет еще сложнее защитить. Так что тут и всё может войной закончится, но кто думает об этом? Все хотят получить здесь и сейчас, забывая о том, что резкая смена власти это почти всегда беда для граждан.
И этот придурок недвусмысленно размахивает автоматом Калашникова, называю протестующих крысами. Африка ей богу.
Одна надежда на мирный исход, у ЕС нет денег на перетягивание Беларуси на свою сторону.
Я из Литвы
У меня зарплата 1600
Я помощник нотариуса
Лет десять назад , когда "батька" в очередной шантажировал Россию , работники могилевского филиала ОАО "БЕЛАЗ" , рабочие МоАЗ потеряли контракты на поставку своей продукции в Российскую Федерацию .
Завод практически умер . Продукцией были забиты все мыслимые и всевозможные участки территории завода . Месяца через два-три контракты были восстановлены , продукция ушла в Россию , завод вновь заработал .
Но эти планы есть, они их обнародовали ранее. Просто сейчас главные протестуны их "не вспоминают".
Все у нас отлично знают, что означает бчб-тряпка на ваших сборищах!
Вы обычные нацисты.
По культуре у нас так же деградация - заработать можно либо в РФ, либо в ЕС.
С Украины массово люди разбегаются по причине безработице и копеечных зарплат
Вот сам сначала поедь поработай в Украине