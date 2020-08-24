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Белорусский облом

Белорусский облом (8 фото)

Автор:
24 августа 2020 12:17
Метки: Майдан   белоруссия   хроника   
2631
8
Итак, главной задачей "оппозиции" на сегодня был захват Музея Великой Отечественной войны и обустройство там "штаба революции" типа киевского "Украинского Дома" или КГГА. Я совсем не знаю Минска, но, видимо, это здание соответствует замыслу, а если бы менты начали не пускать или, пустив, потом пошли на штурм, им дали бы отпор очень серьезные люди, скрытые среди глупой, ничего не понимающей отары.

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Метки: Майдан   белоруссия   хроника   
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130  комментариев
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−126
Igorevich 11 часов назад
вот мне кто-нибудь из россиян, а я говорю россиян, а не русских, потому как сам из Беларуси, но считаю себя русским, так вот, объясните мне, чего вы так топите за Лукашенко, что он вам хорошего то сделал? вы с ним уже 26 лет строите союзное государство, ну как, построили? ещё 26 лет хотите? он же постоянно срывал и срывает все договоренности, а тут теперь он вам очень понадобился...
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21k
Netyn Автор поста 47 минут назад
Белорусский облом
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−18
Олололо 2 часа назад
Мы тут в живую цепь строились. Даже я пришёл, хоть меня и показали по всем каналам. Пускай. Ради людей не жалко, пусть смотрят на мой рост
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−18
Олололо 2 часа назад
Пора браться за оружие. И убить Лукашенко и тех кто ему служит против народа
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5k
Джейсон Вурхиз Олололо 58 минут назад
Ну помпео не зря приезжал в литву. На ваше мясо у них уже есть свои интересы. Забавно наблюдать как быдло прыгает за их интересы.
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28k
Юр21 3 часа назад
Давно верхушку крутить надо было, что то мне кажется среди силовиков у Луки кроты сидят, сначала российские ЧВКшники, теперь странное отношение к организаторам протестов и их кураторам из-за рубежа. Рыба гниёт с головы, кому то нетерпится начать приватизировать белорусские заводы...
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300
Алексей 4 часа назад
Я не ошибаюсь, это Ленка Лазарева на первом фото???
Если так, то как-же жаль человека, это ж как надо было в бошку насрать.........
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6k
Мэйсон Второй Алексей 2 часа назад
Нет это не она, а Мария Колесник, соратник Тихановской. Но да, похожи.
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3k
Алексей 5 часов назад
одно дело выйти и показать свое недовольство. О, удивительно - в России сработало! Посмотрите кол-во изменений, которые были после беоленточников. А, еще сравните программу Навального на выборах в Москве и выполненные проекты Собянина.
Но!! когда начинаются беспорядки, это уже не народ, это уже вторжение, которое необхордимо максимально жестко подавливать!
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2k
MATPOC 5 часов назад
я на семь лет моложе стал? или просто ДЕЖАВЮ?
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64k
Пётровыч 5 часов назад
Вот смотрю на эти революции и диву даюсь. Каждый раз одно и тоже, переориентация и часто война.
Понятно, что Лукашенко задолбал народ и народ его видеть не хочет. Но все под шумок попадают в одну и ту же яму, полный политический разворот, это делают понятно кто, с толстыми кошельками.
И что будет, рай в государстве? Нет не будет, люди просто не понимают, если они развернутся в другую сторону, то всё то производство что у них было, будет уничтожено. Не нужны Европе трактора Беларусь, не нужны и другие предприятия, так как цель Европы это рынок Беларуси и дешевая рабочая сила, которой откроют границу.
Разрушение старых предприятий и создание новых Европейских, это дело не пары лет, это дело минимум целого поколения. 25-30 лет понадобится, что бы жить стало примерно так же как сейчас самых бедных странах ЕС, и это только при условии, что население уменьшиться и будет большая конкуренция на рынке труда.
Посмотрите на Румынию или Болгарию, средняя пенсия 200-250 евро, а средняя зарплата 1000 минус налоги. Вроде кажется что много, но это только в крупных городах, а за пределами жопа в невиданных масштабах.
И это достижение как раз таки целого поколения.
По сути это беднейшие страны ЕС и Беларусь уж точно не станет богаче Румынии или Болгарии.
Но это не главная проблема, главная проблема в том, что у России там свои интересы, в том числе и стратегические. Там военные базы РФ, аэродромы и так далее. От Беларуси до Калининграда лететь совсем мало, как самолётам, так и ракетам. Вот закроют базы РФ и будет у России аппендикс в виде Калининграда, который будет еще сложнее защитить. Так что тут и всё может войной закончится, но кто думает об этом? Все хотят получить здесь и сейчас, забывая о том, что резкая смена власти это почти всегда беда для граждан.
И этот придурок недвусмысленно размахивает автоматом Калашникова, называю протестующих крысами. Африка ей богу.
Одна надежда на мирный исход, у ЕС нет денег на перетягивание Беларуси на свою сторону.
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2k
MATPOC Пётровыч 5 часов назад
"Там военные базы РФ, аэродромы и так далее"- нука по списку пожалуйста!
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64k
Пётровыч MATPOC 5 часов назад
Шестого января 1995 г. правительства России и Беларуси заключили два соглашения, которые закрепили правовой статус российских военных объектов, оставшихся на белорусской территории после распада СССР – узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и радиостанции Вилейка. Отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) с РЛС «Волга» контролирует Зарубежную Европу и районы патрулирования американских и британских подводных лодок с баллистическими ракетами «Трайдент» (ПЛАРБ) в Северной Атлантике и Норвежском море. В свою очередь, радиостанция Вилейка перекрывает районы Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов, обеспечивая связью атомные подводные лодки российского ВМФ на дальности до 10 тыс. километров.
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−18
Олололо Пётровыч 2 часа назад
Нужны
Я из Литвы
У меня зарплата 1600
Я помощник нотариуса
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5k
Джейсон Вурхиз Олололо 53 минуты назад
Ну и дурак. Твои ровесники поди на стройке в англии получают куда больше. Литва задница европы. Чем там гордиться? Был я в вильнюсе года три назад. Дороги с коллеями, запах печного отопления, пара развязок времен лужкова и три стекляшки с горделивой латиницей оракл, норд банк и еще что то. Родственник предупредил лучше ставь машину на стоянке, могут обнести.
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89
unight Пётровыч 5 минут назад
Касательно переориентации - не топят у нас за переориентацию. Как тут уже писал заминусенный бедолага Игоревич, люди вышли против этой наглой фальсификации на выборах, а затем против ада, который творит ОМОН. Проблема какая - если ты против Лукашенко, то ты автоматом оппозиция. Т.о. абсолютно всех разношерстных под одну гребенку загнали. И это дало нашим пропогандонам просто нереальный подарок - высер в виде программы по полному разрыву отношений с РФ от каких-то националистов, коих тут единицы. хз кто там какие деньги отрабатывал этой говнопрограммой, и когда вообще это было. но теперь эта тема во-всю раскручивается, даже стыдливое удаление ссылок не помогло, подлый ты гугл кэш. сми в РФ тоже подхватили. ну сами подумайте. как будто у нас тут дебилы все, забыли, что наша дотационная экономика за счет РФ живет. или что РФ наш самый крупный рынок сбыта. или что без военной помощи РФ в случае агрессии извне мы получим по жопе. ну серьезно. разве у нас протестующие кричат что-то типа "Беларусь - это Европа"? или москаляку на гиляку? у украинцев были серьезные причины не любить вас - Крым и Донбасс. а у нас какие причины?
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 6 часов назад
Очень хочется верить что белоруссы не окажутся мУйданутыми, хотя там уже сейчас достаточно придурков желающих перемен.
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1k
Скальпы Гуронов 6 часов назад
Красоты Пекина... Ну, шоб вы знали...
Красоты Пекина... Ну, шоб вы знали...
Красоты Пекина... Ну, шоб вы знали...
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2k
MATPOC Скальпы Гуронов 5 часов назад
"Красоты Пекина."= кайфую то красот Пекина,покрытого лёгким облаком Смога!!
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3k
ride 6 часов назад
Комментарий к фото
На этом стадионе 92 тысячи человек. Они сидят плотно, плечо к плечу. Посмотрите, как выглядит! А на фото в Бресте - максимум 20 тысяч. Откуда 250!? Ахаха
На этом стадионе 92 тысячи человек. Они сидят плотно, плечо к плечу. Посмотрите, как выглядит! А на фото в Бресте - максимум 20 тысяч. Откуда 250!? Ахаха
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227
andrey 7 часов назад
в принципе автор поста все правильно написал! он совсем не знает Минска ,но зато знает куда и зачем шли люди! бараны захавают однозначно !
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499
Татьянин день 7 часов назад
Могилевчане молодцы
... не ведутся на буржуазную х"рень !!!
Лет десять назад , когда "батька" в очередной шантажировал Россию , работники могилевского филиала ОАО "БЕЛАЗ" , рабочие МоАЗ потеряли контракты на поставку своей продукции в Российскую Федерацию .
Завод практически умер . Продукцией были забиты все мыслимые и всевозможные участки территории завода . Месяца через два-три контракты были восстановлены , продукция ушла в Россию , завод вновь заработал .
Могилевчане молодцы ... не ведутся на буржуазную х"рень !!! Лет десять назад , когда "батька" в очередной шантажировал Россию , работники могилевского филиала ОАО "БЕЛАЗ" , рабочие МоАЗ потеряли контракты на поставку своей продукции в Российскую Федерацию . Завод практически умер . Продукцией были забиты все мыслимые и всевозможные участки территории завода . Месяца через два-три контракты были восстановлены , продукция ушла в Россию , завод вновь заработал .
Могилевчане молодцы ... не ведутся на буржуазную х"рень !!! Лет десять назад , когда "батька" в очередной шантажировал Россию , работники могилевского филиала ОАО "БЕЛАЗ" , рабочие МоАЗ потеряли контракты на поставку своей продукции в Российскую Федерацию . Завод практически умер . Продукцией были забиты все мыслимые и всевозможные участки территории завода . Месяца через два-три контракты были восстановлены , продукция ушла в Россию , завод вновь заработал .
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4k
Злобный Татьянин день 8 минут назад
Самый прикол в том что все заводы и предприятия где есть доля в бизнесе Польши, Литвы и иже с ними, продолжают работать. НЕ КАКОЙ ЗАБАСТОВКИ!!! Нужно рубить бабло...
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25k
Ashabad 7 часов назад
Давайте ещё раз учтём, что руководители протестов в Белоруссии пока ещё не собираются официально озвучивать свои планы по поводу дерусификации и декоммунизации.
Но эти планы есть, они их обнародовали ранее. Просто сейчас главные протестуны их "не вспоминают".
Ссылка www.youtube.com
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3k
ride Ashabad 6 часов назад
Ясно-понятно
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3k
Mike Snow 8 часов назад
Вот что я вам скажу, дорогие наши восточные соседи: Подобными высерами вы очень обижаете белорусов. Устал я тут вам все это объяснять и доказывать. Приезжайте в Минск и посмотрите сами... а хотя нет, не въедете, вы же все "вагнеровцы" и приезжаете дестабилизировать обстановку, помните это.
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2k
Alexander Parshuto Mike Snow 6 часов назад
Я не муру пишу, я сам белорус. И мне было очень обидно, когда молодые жители Минска мне заявляли, что нет как таковых белорусов, а есть литовцы и что они литовцы, а не белорусы. А когда я будучи в Белоруссии в прошлом году, слушал местное радио, где сказали, что "золотой век" Белоруссии, это времена когда она входила в ВКЛ, я чуть в кювет не уехал... А то что на улицы выходит 10 - 15 тысяч человек, так это же мизер, недовольные есть везде, впрочем как и дебилы...
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Mike Snow 6 часов назад
подобными, как Вы выразились"высерами" россияне не обижают нормальных белоруссов, а вот отщепенцев с картой поляка вполне даже тролят
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7k
K7OO Mike Snow 5 часов назад
Тогда я не понял, на что именно обижаются белорусы? На то, что мы не восхищаемся тем огромным количеством людей, которое выводят на улицы пшеки с прибалтами?? Лично мне вообще плевать, сколько их там вышло - сто или сто тысяч, это пусть у Батьки задница преет по этому поводу. Для меня они в любом случае не друзья и мне их обиды по барабану.
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4k
crossnet2013 Mike Snow 4 часа назад
Ну так если сознательный гражданин, скажи, как вна украине хочешь что б у вас было.
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3k
Вячеслав Mike Snow 4 часа назад
Хорошо вам противны и те и эти, мы то русские тут при чем? Почему во всех бедах виновата у вас Россия? Зависть? Вы прекрасно знаете что РФ у вас много покупает продукции сельхоз назначения но это не значит что мы без вас от голода вымрем. Без обиды, Белоруссия для России это как одна из губерний и в плане экономике вообще ноль. Да мы покупаем ваши товары но мы их так же можем и не покупать. У меня вопрос в чем мы перед вами виноваты, причем тут мой язык? Ребята, да не хотите вы жить с нами да валите куда хотите. Если гены рабства и холуйства к полякам и литовцам у вас сильней гордости идите к ним.
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42k
SinigamiRuuk 8 часов назад
Я был в том музее, его можно было оборонять как Хельмову Пядь.
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1k
Игорь SinigamiRuuk 7 часов назад
Только - Падь ))
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4k
Сергей 9 часов назад
Нуу,луке "батькой"уже не быть,мягко сказать.да и думаю что ещё не закончилось.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Сергей 6 часов назад
мечты мУйданутого....
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12k
Максим 10 часов назад
россияни вы совсем идиоты? никто в минске не соберается захватывать никакие мемориалы, никакие памятники разрушать не собераются, никто русский запрещать не соберается, об этом боовще речи нет.вы как животные безмозглые верите каждому высеру любой антибеларуской пропаганде, думать вас не научили?
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Максим 6 часов назад
Россиян очень хорошо учили думать, тем более о том что будет дальше они , да и не только они, прекрасно помнят, далеко ходить не надо просто вспомнить 2013-2014 год, когда мУйданутые хохлы хотели кружевные трусики.
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Мухамедов Александр Ашурович Максим 6 часов назад
Вот-вот, уже и ВАТА началась)))
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12k
Максим Master Bo 5 часов назад
точно про кремлеботов
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818
max Максим 5 часов назад
привет тебе из Украины! истинно тебе говорю - в 2014 у нас никто ничего ломать не собирался... запрещать тоже... ленинопад сам собой потом случился...
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vagon1 Максим 3 часа назад
Ты можешь это рассказывать россиянам, но не мне, живущему в Бресте!
Все у нас отлично знают, что означает бчб-тряпка на ваших сборищах!
Вы обычные нацисты.
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4k
Игорь 11 часов назад
а это на фото случайно не Лазарева решила вспомнить молодость?
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2k
Сергей Терехов Netyn 10 часов назад
кстати, ее сложно обвинить в том что она нашла приложение своих умений в Германии.

По культуре у нас так же деградация - заработать можно либо в РФ, либо в ЕС.
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10k
geminisf Netyn 10 часов назад
Белорусский облом
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4k
Игорь Netyn 9 часов назад
ну то что флейтистка - это видно
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21k
Netyn Автор поста Сергей Терехов 7 часов назад
Тупой совсем?
С Украины массово люди разбегаются по причине безработице и копеечных зарплат
Вот сам сначала поедь поработай в Украине
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Игорь Netyn 7 часов назад
ага, и актеров белорусских ждут с нетерпением у нас и особенно в ЕС
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2k
Сергей Терехов 11 часов назад
да, митинги пошли на спад, вроде как и "Ура!", но вроде как и нет... посмотрим во что это все выльется в ближайшие пол года.
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