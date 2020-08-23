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А может они и хотят этого...!??? Может надоело работать на заводах и фабриках!!! Хотят как шумеры какаву пить у Париже и венскую оперу смотреть....
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Волков застрял в регистратуре клиники "Charite", пытаясь раньше всех узнать результаты анализов А.Навального.
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Юлию Навальную и Волкова не сразу пропустили в клинику Charite, учитывая, что она была там вчера дважды.
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ПреЗедент Эстонии с мужем и сыном
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Лукашенко призвал военных реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны.
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ФОКУСЫ ПУТИНА И ШОЙГУ ДОСТАЛИ ШТАТЫ! РОССИЙСКИЕ РАКЕТЫ НЕ ДАЮТ СПАТЬ ПЕНТАГОНУ!
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СОРАТНИКИ ГРЕТЫ ТУНБЕРГ ОБЕСТОЧИЛИ КАЛИФОРНИЮ. НА ОЧЕРЕДИ ГЕРМАНИЯ
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После отравления к нему вернулся первоначальный вид, в связи с этим ему поставили этот диагноз
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Вы только послушайте
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Кот Костян - Как На Духу / Навальный, Ефремов и другие Клишасы
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На площади Независимости в Минске бесплатно раздают чай, фрукты и печенье. Посреди бело-красно-белых полотен замечен украинский флаг. Где-то это уже всё было
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После капитуляции силовиков противостояние в Портленде стало гражданским!
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Беверли Хиллз. BLMщик нападает на сторонника Трампа из-за того, что тот является сторонником Трампа.
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На крыше дома на Коммунистической улице в Минске сторонники Лукашенко обмотали государственный флаг вокруг башни.
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"БЕЛОМАЙДАН" НА ГРАНИ ФИАСКО: ЕГО КУРАТОРАМ СРОЧНО НУЖНА "НЕБЕСНАЯ СОТНЯ"
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ПРОТУХШАЯ РИТОРИКА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
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Министерство обороны Белоруссии с 23 августа берет под охрану и защиту мемориальные объекты, посвящённые событиям Великой Отечественной войны.
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А помните, как в Литве выстраивались в живую цепь в знак солидарности с: - желтыми жилетами - антиглобалистами
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Чот Лондон не впрягся.
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Витязь встал, да на колено, Человеку худо... Чтож его ты как поленом? Да полено с дуба...
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Авторский пост
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Бедный муж, в его взгляде видна вся боль этого мира. Жена дура, а сын .......
У моих детей, слава богу, английский родной. Русскому их учить некоему. Жены его не знают.
Никогда не женитесь на американках
А нам [мат]
Что я буду делать в Германии с ВНЖ в Прибалтике? Это не гражданство. А Израиль в ЕС не входит и не планируется. И США тоже. Я в США служил за гражданство
Или убить мента
ЗЫ. Товарищ хохол. Пошел нахер с этого сайта. Трындеть и сказки рассказывать будешь детям своим, вместо ужина.
про то , что мона было просто раздать (кому угодно) уже писали? ))))))))))))))
вот собно и все. кто не понял - это намек. тонкий, но все же. армия на стороне АГ. привет всем там...могут теперь хоть небесную тыщу сделать - толку ноль. закатают траками в асфальт.
просто посмотрите в глаза мужика.... там есть все: и то что страну просрали, и то что произошло, и жена - полный пэ, или сын - полный пэ, тут уже не ясно...короче, все там полный пэ...
ну честно говоря происходит не то, что нам написали.