16.

США постепенно начинают напоминать страну третьего мира, несмотря на развитие высоких технологий, наличие долларового печатного станка, ядерного оружия и ударных авианосных групп. Вот уже неделю в самом развитом и высокотехнологичном штате, в Калифорнии — веерные отключения электроэнергии, причем происходят они не на фоне какого-то невероятного форс-мажора, а в условиях довольно жаркого, но далеко не рекордного калифорнийского лета.