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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (38 фото + 9 видео)

Автор:
23 августа 2020 18:55
Метки: комментарии   политика   юмор   
3490
38
9
Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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70  комментариев
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177k
NAZARETH Автор поста День назад
Политические комментарии 2
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6k
Churi VALO 4 часа назад
А там в обратную сторону не сработает? Ника нельзя Украину превратить во вторую Белоруссию?
А там в обратную сторону не сработает? Ника нельзя Украину превратить во вторую Белоруссию?
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17k
ЕвГений 9 часов назад
Политические комментарии 2
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3k
Сергей 9 часов назад
Бедный муж, в его взгляде видна вся боль этого мира. Жена дура, а сын .......

Бедный муж, в его взгляде видна вся боль этого мира.
Жена дура, а сын .......
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15k
VedSpec 11 часов назад
С мужем и сыном... Сыном... ЕБв...РТ
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2k
methos2 14 часов назад
Комментарий к фото
Посмотрите в глаза мужика... Он бы и жену и "сына" грохнул уже давно, лишь бы не позориться....
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2k
methos2 14 часов назад
Комментарий к фото
Россия не только далеко продвинулась в создании экзоскелета, что уже их использует. Если посмотреть кадры из Сирии, то на некоторых будет видно, что у охраны по внешней стороне ноги идут элементы экзоскелетов.
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3k
ride 15 часов назад
Комментарий к фото
Это писатель какой-то, а не сын. Пиарится
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−78
Кики 17 часов назад
Голодных детей в Украине я че то не видел. А вот что по английски все говорят заметил. В отличие от русских.
У моих детей, слава богу, английский родной. Русскому их учить некоему. Жены его не знают.
Никогда не женитесь на американках
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6k
Churi VALO Кики 4 часа назад
Тебя откуда отрыгнуло?
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28k
Юр21 Churi VALO Час назад
Это по моему портальный сумасшедший под ником Фридом.
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−78
Кики 17 часов назад
В том-то и дело что 0охлам ВНЖ так дают. За работу
А нам [мат]
Что я буду делать в Германии с ВНЖ в Прибалтике? Это не гражданство. А Израиль в ЕС не входит и не планируется. И США тоже. Я в США служил за гражданство
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−78
Кики 24 часа назад
Согласен пережить отравление за ВНЖ Германии
Или убить мента
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7k
ďim_13 Кики 22 часа назад
вы же в другом посте утверждали, что 10+ лет снайпером в ЦАХАЛе и ЧВК отпахали и что 380к вечнозеленых в год для вас не проблема. Купите себе латвийский ВНЖ, нахамите там полицаю и вэлкам - пять лет жизни в Евросоюзе вам обеспечены.
ЗЫ. Товарищ хохол. Пошел нахер с этого сайта. Трындеть и сказки рассказывать будешь детям своим, вместо ужина.
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1k
Alex ďim_13 21 час назад
Бесполезно их гнать. Он гомнеца поел, им же отписался. Они сейчас по коментам 2014 года бегают, минусуют. Как будто кому то есть дело до этих плюсиков. Свои старые посты тщательно удаляют. Ущербные клоуны
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
про то , что мона было просто раздать (кому угодно) уже писали? ))))))))))))))

про то , что мона было просто раздать (кому угодно) уже писали? ))))))))))))))
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
вот собно и все. кто не понял - это намек. тонкий, но все же. армия на стороне АГ. привет всем там...могут теперь хоть небесную тыщу сделать - толку ноль. закатают траками в асфальт.

вот собно и все. кто не понял - это намек. тонкий, но все же. армия на стороне АГ. привет всем там...могут теперь хоть небесную тыщу сделать - толку ноль. закатают траками в асфальт.
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
просто посмотрите в глаза мужика.... там есть все: и то что страну просрали, и то что произошло, и жена - полный пэ, или сын - полный пэ, тут уже не ясно...короче, все там полный пэ...

просто посмотрите в глаза мужика.... там есть все: и то что страну просрали, и то что произошло, и жена - полный пэ, или сын - полный пэ, тут уже не ясно...короче, все там полный пэ...
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36k
Александр ALFIE 17 часов назад
Мне кажется он себя чувствует клоуном на арене цирка. Реально взгляд говорит о многом
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116
Игорь Латушкин Александр 13 часов назад
видок, когда платья не досталось )))))
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4k
Сергей Александр 11 часов назад
Клоун на арене цирка уважаемая профессия. Клойн дарит людям радость, и идут в эту профессию вполне осознано и добровольно. Ну а здесь мы видим просто, бедолагу приспособленца, который и рад бы все хто послать, но от хорошей жизни тоже отказывается нет хочет.
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2k
KL11 ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
https://uudis.net/710305https://uudis.net/710305
ну честно говоря происходит не то, что нам написали.
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64k
Фома День назад
Комментарий к фото
Один усыновить хочет , а другая думает о свадьбе.
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64k
Фома День назад
Комментарий к фото
Давно ли вы прибалты свободные то стали ? , всегда были под кем то , как там вас там тевтоны то завоёвывали ? Конечно можно сказать и с Россией(нашествие монголов , Польши и тд ) такое было , только есть одно но , Россия стала империей и выкупила земли Прибалтики у Швеции , требуйте теперь обратного присоединения к викингам .
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36k
Александр Фома 18 часов назад
Ну были времена Ливонского ордена - и тех Иоанн Васильевич без боязахватил
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3k
Алексей Куликов Фома 14 часов назад
Комментарий к фото
Тевтоны и монголы это две большие разницы. Тевтоны устанавливали свой порядок, подчиняли себе полностью. Монголам нужна была дань и всё. Правители свои, в политику и управление не лезли.
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59k
Максим День назад
Жаль в 21 лиц не показали Хотел глянуть на ущербных с моего лифтового. т.е. сами работают а приехали поддержать бастующих . тут либо трусы надеть, либо крестик снять.
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64k
Фома День назад
Комментарий к фото
Ноту правительсту , дуру (если реально гражданка) выслать , а ели нет ,суд за госизмену.
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64k
Фома День назад
Комментарий к фото
Сын то как постарел, от того, во что отец превратился
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64k
Фома День назад
Комментарий к фото
Вернётся он и что ? , почему его посадят? , вроде и до болезни жил он в России и гадил там , что изменится ? или я что то пропустил?
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330k
rusfet День назад
Политические комментарии 2
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20k
Е-Лена rusfet День назад
На фига же портить продукцию?!
На фига же портить продукцию?!
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330k
rusfet Е-Лена День назад
Зато теперь этого фермера не тронут бандеровцы,- потому что он доказал,что патриот,а не москаль.
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24k
labuda.blog rusfet День назад
синежелтый флаг не просто символ страны 404, но ещё хорошая подстилка для коров и свиней!
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7k
Свои Пять Копеек rusfet День назад
Политические комментарии 2
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