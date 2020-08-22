25.

- Десятки тысяч возмущенных протестующих заполнили центр города, но все мировые СМИ молчат - доколе ??!

- Это столица Боливии - Ла-Пас

- И правильно, не о чем кричать - обычное дело. Всё успокоится и будет хорошо

- А как же "жыве Боливия" ??

- Та замовкни же ватник, это другое !!