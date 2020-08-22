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«Будем убивать и жечь, но мы за мирный протест». Эта тварь уже сидит в отделе и просит прощения?
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Когда щелкнул ластами в прыжке . Лукашенко назвал Путина своим другом
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Вменяемые люди имеют шо сказать
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В берлинскую клинику Charite в Германии доставили какого-то безработного блогера из России
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- Это столица Боливии - Ла-Пас
- И правильно, не о чем кричать - обычное дело. Всё успокоится и будет хорошо
- А как же "жыве Боливия" ??
- Та замовкни же ватник, это другое !!
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Мария Колесникова приехала в Жлобин, чтобы поддержать бастующих на БМЗ, но что то пошло не так
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На сайте ФБР появились "Протоколы сионских мудрецов"
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Демократия
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В Запорожье вывесели самый большой флаг Украины, сейчас он выглядит вот так весьма символично...
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Как тебе такое Макрон?
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Всё, что нужно знать о политической грамотности белорусской хипстоты и "богемы"
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Зима в Австралии
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Авторский пост
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8
- Новости УКРОсми с комментами
Какие же они мрази.
А как же сиськи? Хотя, у кого есть фото в полны рост? Надо глянуть на инструмент.
Ассанж не Россию шатает, понимать же надо.
А вот что прямо сейчас в Минске происходит. Тут скоро будет 500.000
Читайте в новостях о народной "любви" к Лукашенко.
вся молодёжь в Минске - Бело-Красно-Белая. Потому, что молодёжь против Лукашенко.
Как и другие 90% населения. А всё, что тут втирают - ложь.
выражение морды кенгуру - бесценно! полное акуевание от происходящего
можно и не почетный, но так чтобы выставить, напротив стенки...а между караулом и стенкой - котлетоблогерша и остальные путчисты.
я так понимаю, когда проверили задержанных, офигели, что жителей РБ среди них 2%, а остальные гастарбайтеры из незалежной?! :)