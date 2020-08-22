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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 13 видео)

Автор:
22 августа 2020 18:39
Метки: комментарии   политика   юмор   
3369
34
13
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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43  комментария
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177k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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3k
Сергей 11 часов назад
Какие же они мрази.

Какие же они мрази.
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3k
Сергей 12 часов назад
А как же сиськи? Хотя, у кого есть фото в полны рост? Надо глянуть на инструмент.

А как же сиськи? Хотя, у кого есть фото в полны рост? Надо глянуть на инструмент.
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Сергей 12 часов назад
Ассанж не Россию шатает, понимать же надо.

Ассанж не Россию шатает, понимать же надо.
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1k
jagyja День назад
Это всё мелочи. Красно-зеленых минимум. По 1-10 тысяч могут где то собраться.
А вот что прямо сейчас в Минске происходит. Тут скоро будет 500.000
Читайте в новостях о народной "любви" к Лукашенко.
Ссылка youtu.be
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3k
ride jagyja День назад
Ты знаешь как выглядит 500 тысяч? Здесь максимум 25-30к
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28k
Юр21 jagyja День назад
Эй, долбо*бы, Лукашенко выгоните, с Россией разосрётесь - а где столоваться будете? Сезон уборки клубники и яблок в Польше вы уже проскакали, пока скачете проЭбёте уборку картошки в Польше, а дальше вам просто жрать нечего будет.
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1k
Dmitry День назад
Ссылка www.facebook.com
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21k
ВАТНИК День назад
Политические комментарии из инета
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2k
Gavanskiy ВАТНИК День назад
Ну-у-у... По логике вещей подпись под фото должна быть "...встану рядом и тоже буду молчать"
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1k
Dmitry День назад
Политические комментарии из инета
Ссылка www.facebook.com
Ссылка www.facebook.com
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27k
Ed 2 дня назад
Кто такая Колесникова?
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26k
Дмитрий 2 дня назад
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1k
Pogost 2 дня назад
Комментарий к фото
А че, Бухенвальд опять работает???
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1k
Che 2 дня назад
я очень надеюсь что для достижения максимального эффекта пожертвуют всеми разом
я очень надеюсь что для достижения максимального эффекта пожертвуют всеми разом
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26k
Дмитрий Che 2 дня назад
То есть это США приказала чеченам убить Немцова в 100 метрах от кремля?
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4k
Михаил Дмитрий День назад
а по твоему чечены не могут быть наемниками у сша?Ты бы знал, сколько чеченцев проживает в Европе и Америке
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26k
Дмитрий Михаил День назад
Ага и едут сюда политическое убийство совершать. Отключают камеры,пользуются спец.транспортом вступают в ряды вооруженных сил Р.Ф.
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2k
Альтер Иго 2 дня назад
9,15,16,17,25,26,29,32,33,34, 37,38,42 - это что, почему я вижу только репродукции черного квадрата?
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330k
rusfet Альтер Иго 2 дня назад
Перезайдите в фишки.или обновите страницу.
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19k
предводитель дворянства! rusfet 2 дня назад
А как переиздать?
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330k
rusfet предводитель дворянства! 2 дня назад
Кого переиздать?
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1k
jagyja 2 дня назад
там, в Минске, такой вот Красно-Зелёной молодёжи МИНИМУМ. абсолютный.
вся молодёжь в Минске - Бело-Красно-Белая. Потому, что молодёжь против Лукашенко.
Как и другие 90% населения. А всё, что тут втирают - ложь.
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27k
Кот Баюн jagyja 2 дня назад
кастрюля, иди в дупу, меньше читай и смотри НЕКСТУ
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19k
предводитель дворянства! jagyja 2 дня назад
Успокойся,тебе нельзя волноваться.Все расскажешь врачу ,на вечернем обходе.
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71k
Авокадо 2 дня назад
Навальный Отравился одеколоном когда заливал фломастеры.
Навальный Отравился одеколоном когда заливал фломастеры.
Навальный Отравился одеколоном когда заливал фломастеры.
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
выражение морды кенгуру - бесценно! полное акуевание от происходящего

выражение морды кенгуру - бесценно! полное акуевание от происходящего
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
можно и не почетный, но так чтобы выставить, напротив стенки...а между караулом и стенкой - котлетоблогерша и остальные путчисты.

можно и не почетный, но так чтобы выставить, напротив стенки...а между караулом и стенкой - котлетоблогерша и остальные путчисты.
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
я так понимаю, когда проверили задержанных, офигели, что жителей РБ среди них 2%, а остальные гастарбайтеры из незалежной?! :)

я так понимаю, когда проверили задержанных, офигели, что жителей РБ среди них 2%, а остальные гастарбайтеры из незалежной?! :)
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48k
Серый 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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1k
Яков Серый 2 дня назад
Хонеккера таким эскортом даже не хоронили.
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3k
magic32 2 дня назад
Мария Колесникова - это та, что в германии на кожаной флейте почти 13 лет играла?
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330k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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NAZARETH

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