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Источник:
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Кастро сказал - Окей, давайте пароход...
Пендосы, радостно хлопая в ладоши, отправили на Кубу свой пароход.
В порту Гаваны на пароход загрузили всех политзаключенных и...
всех воров, убийц и проституток и отправили пароход восвояси.
Когда корыто со светлолицым скотом прибыло в Майями, то буквально через несколько дней пендосы оху...ли от того, что начали творить "освобожденные узники"...
Вот и наше светлолицее муд@чье нужно загрузить в самолеты и отправить на свободу к еб#ням...
– Доктор у меня запор.
Врач:
– Давайте, посмотрим! Да, сколько лет работаю, сколько лет на жопу смотрю, но чтобы жопа на меня смотрела? Такого со мной ещё не было!
Пред история этого события. Была компания. Выпивали. У одного из компании выпивающих был вставной глаз. Его на ночь положил в стакан с водой. Утром, с жуткого похмелья, другой товарищ по пьянке-гулянке, выпил не глядя этот стакан с водой. Ну у как известно, после водочки бывает и запор. А там вот и случай у проктолога с глазом и произошёл.
Все западные либеройды очень любят Олешеньку, не поскупились.