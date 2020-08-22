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Политические картинки

Политические картинки (38 фото)

Автор:
22 августа 2020 13:15
Метки: политика   прикол   юмор   
2087
38
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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45  комментариев
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328k
rusfet Автор поста 16 часов назад
Политические картинки
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25k
Ashabad 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Галка Галкина 9 часов назад
Политические картинки
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328k
rusfet Автор поста Галка Галкина 9 часов назад
Политические картинки
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867
rezus_44 9 часов назад
Комментарий к фото
Скажите кто в курсе , между Германией и Россией есть какая то договорённость по поводу возвращения преступников ?
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4k
Сергей 10 часов назад
Админы, кнопка не работает. Уже двести раз нажал а деньги так и не отправляются.
Админы, кнопка не работает. Уже двести раз нажал а деньги так и не отправляются.
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1k
Скальпы Гуронов 10 часов назад
В свое время пендосы требовали от Фиделя Кастро освободить "узников совести" и "жертв кровавого рыжыма"...
Кастро сказал - Окей, давайте пароход...
Пендосы, радостно хлопая в ладоши, отправили на Кубу свой пароход.
В порту Гаваны на пароход загрузили всех политзаключенных и...
всех воров, убийц и проституток и отправили пароход восвояси.
Когда корыто со светлолицым скотом прибыло в Майями, то буквально через несколько дней пендосы оху...ли от того, что начали творить "освобожденные узники"...
Вот и наше светлолицее муд@чье нужно загрузить в самолеты и отправить на свободу к еб#ням...
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867
rezus_44 Скальпы Гуронов 9 часов назад
Офигеннейшая идея )) На каждого использованного "Навального" добавить 10 педофила , говномеса , шариатника отправить им , и пусть жрут это г@вно ложками
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25k
Alan Garner 11 часов назад
Думаю неоднократное вскрытие Навального и последующие откапывания как Качиньского добавят весёлых сезонов в европейском сериале))))
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903
Дмитрий ! 11 часов назад
Эти старые маразматики, он и старуха Клинтон, не могли тогда даже слово это верно написать на кнопке. Хоть бы консультантов наняли.
Эти старые маразматики, он и старуха Клинтон, не могли тогда даже слово это верно написать на кнопке. Хоть бы консультантов наняли.
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2k
MATPOC Дмитрий ! 10 часов назад
он нигерра поставил на место- написав "перегрузка"= у трампа, такие же советники=))
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−691
bai21 12 часов назад
Комментарий к фото
Собираем всем миром деньги на лечение ДЕТЕЙ!И что?Этож надо,так насрать на ГОСУДАРСТВО!Чтоб к тебе прислали кучу лекарей и потом ещё и отправили лечиться за бугор!!ДЕТИ-то ещё маленькие,они ещё не успели столько на родную страну насереть!!
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−691
bai21 12 часов назад
Комментарий к фото
[мат]!!! Мы В Оренбургской области,собираем деньги на лечение маленькой девочки! А к этомуГОВНУ,летит целый КОНСИЛИУМ СТОЛИЧНЫХ ВРАЧЕЙ!!!!??За чьи [мат] деньги???А к РЕБЁНКАМ,какого эти ТВАРИ не летят???Какого хрена гондон ,обожравшийся омаров,(или ещё чего)ДОРОЖЕ [мат],для ЭТОГО государстважизни ДИТЯ!!!!???
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3k
RIZ deadening bai21 12 часов назад
Комментарий к фото
Ты не понимаешь это другое !!! Даже в оон об нем лишь об нем !!!
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2k
MATPOC bai21 11 часов назад
Комментарий к фото
догадался ? иль разжевать? за мной самолёт из ФРГ не прилетит(в тот же день), сколько бы на всех каналах не собирали
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181k
Северное сияние 13 часов назад
Политические картинки
Ссылка www.youtube.com
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2k
MATPOC Северное сияние 11 часов назад
слепой на один, на второй-3 !!! бухой, очки толи про@бал , толи забыл гдето= НО ТОЧНО ВИДЕЛ=)))
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1k
Андрей 13 часов назад
так может Анальный залетел и,у него просто токсикоз ?
так может Анальный залетел и,у него просто токсикоз ?
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24
Monher Андрей 8 часов назад
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3k
eugen 14 часов назад
... если закупаются у одного и того же дилера, то очень даже возможно....
... если закупаются у одного и того же дилера, то очень даже возможно....
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7k
K7OO eugen 13 часов назад
Лучше так:
Лучше так:
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14k
Мойша eugen 12 часов назад
Возьмешь у непроверенного пушера - и тебя не вылечат.
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157
Старичок eugen 11 часов назад
Похоже Гозман и есть диллер. Сыпанул просто не того, как глаз увидел))))
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137k
☭Cheкаво☭ 15 часов назад
Комментарий к фото
На приёме у проктолога, пациент:
– Доктор у меня запор.
Врач:
– Давайте, посмотрим! Да, сколько лет работаю, сколько лет на жопу смотрю, но чтобы жопа на меня смотрела? Такого со мной ещё не было!

Пред история этого события. Была компания. Выпивали. У одного из компании выпивающих был вставной глаз. Его на ночь положил в стакан с водой. Утром, с жуткого похмелья, другой товарищ по пьянке-гулянке, выпил не глядя этот стакан с водой. Ну у как известно, после водочки бывает и запор. А там вот и случай у проктолога с глазом и произошёл.
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2k
MATPOC ☭Cheкаво☭ 11 часов назад
Комментарий к фото
Этот "анекдот" - Я лично лет 40(сорок) назад слышал
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174k
NAZARETH 15 часов назад
Политические картинки
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928
Федор Медведев NAZARETH 14 часов назад
кризис, на фунфырики перешли
кризис, на фунфырики перешли
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174k
NAZARETH 15 часов назад
Политические картинки
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137k
☭Cheкаво☭ NAZARETH 14 часов назад
На вертолете час полета по моему стоит около 100к(рублеф), а ту самолет, там киросинка дороже, и лететь нормально так до Гермаши от Омска.
Все западные либеройды очень любят Олешеньку, не поскупились.
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1k
Валерий Викторович ☭Cheкаво☭ 13 часов назад
Плюсуйте реанимационное оборудование, мониторинг состояния, специалисты, расходники... Там час под пол-лимона "демократичных" потянет.
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3k
magic32 NAZARETH 12 часов назад
причём недавно по всем каналам кричали, о том, что растёт количество людей, у которых нет мед.страховок
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2k
MATPOC NAZARETH 11 часов назад
79 лет назад- до Москвы кое как долетали! теперь за предателями, до Омска дошли(долетели)((((
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174k
NAZARETH 15 часов назад
Политические картинки
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137k
☭Cheкаво☭ 15 часов назад
Комментарий к фото
Да этого негодяя), только ради этого уже нужно "откачать", чтобы подонок ответил по Закону за оскорбление Героя войны.
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2k
MATPOC ☭Cheкаво☭ 11 часов назад
Комментарий к фото
так точно !!!
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174k
NAZARETH 15 часов назад
Политические картинки
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174k
NAZARETH 15 часов назад
Комментарий к фото
Политические картинки
Политические картинки
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15k
Flying Dutchmen. NAZARETH 11 часов назад
Комментарий к фото
Рано или поздно он свое получит...
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27k
Андрей Старосельский 15 часов назад
Дедушка Мороз, после шеститысячного звонка от сторонников Подвального, с матерными словами сломал посох об колено и сказал, что новогодние подарки представители фбк не получат....
Дедушка Мороз, после шеститысячного звонка от сторонников Подвального, с матерными словами сломал посох об колено и сказал, что новогодние подарки представители фбк не получат....
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