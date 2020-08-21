Митинги за Лукашенко. 20.08.2020

Не трудно заметить системный характер процесса, что не удивительно, так как митинги организовываются при поддержке государственных ресурсов. Организованный характер митингов и их массовое проведение, указывает на то, что административный аппарат оправился от шока и ведет системную работу в рамках выбранного курса.
Также стоит отметить, что на выходных оппозиция скорее всего попробует снова собрать масштабные митинги в пику митингам за Лукашенко.
Так что на выходных будет напряженно. Говорить о том, что все закончилось, конечно же преждевременно, хотя пробуксовка оппозиции очевидна. Как представляется, расчет строился именно что на быстром захвате власти и взрывном обвале власти Лукашенко с бегством части его окружения в лагерь оппозиции. Финал процесса должен был наступить в воскресенье, о чем открыто заявлялось. Но он не наступил. После чего оппозиция оказалась в состоянии растерянности. С одной стороны в Минске получилось вывести людей больше чем за Лукашенко, но это не привело к чему-то значимому с точки зрения перехвата рычагов управления страной и перехода критически-значимых фигур из лагеря Лукашенко в лагерь оппозиции. Многие из выступающих против Лукашенко слабо представляют что делать, если Лукашенко будет действовать так как и обещал "Не уйду, пока меня не убьете". На фоне этих раздумий, Лукашенко проводит мобилизацию своих сторонников, укрепляет свою вертикаль и меняет свою информационную политику. Так что как и говорилось - митинги 16 августа действительно были важным водоразделом, когда Лукашенко своим митингом смог нарушить сложившийся медийный нарратив, покуда оппозиция упивалась рассказами про то, что все митинги за Лукашенко проплаченные. За этими разговорами просмотрели, как подобные митинги начали идти по всей стране, показывая в первую очередь самим белорусам сторонников Лукашенко (которых якобы не было) и разрушая созданную картинку "все белорусы против 3% диктатора". А когда эта картинка была разрушена, Лукашенко смог уже более плотно заняться бэкграундом оппозиции, оседлав антимайданную риторику и лозунги в защиту государства, благо оппозиция совершила все возможные ошибки, чтобы облегчить Лукашенко выстраивание новой информационной линии. Если абстрагироваться от поддержки тех или иных групп, то можно отметить, что с обеих сторон допущено огромное количество информационных самострелов.
Есть такой шахматный афоризм "В партии побеждает тот, кто ошибается предпоследним". Будут ли ошибки оппозиции фатальными для нее, посмотрим на выходных.
Так что на выходных будет напряженно. Говорить о том, что все закончилось, конечно же преждевременно, хотя пробуксовка оппозиции очевидна. Как представляется, расчет строился именно что на быстром захвате власти и взрывном обвале власти Лукашенко с бегством части его окружения в лагерь оппозиции. Финал процесса должен был наступить в воскресенье, о чем открыто заявлялось. Но он не наступил. После чего оппозиция оказалась в состоянии растерянности. С одной стороны в Минске получилось вывести людей больше чем за Лукашенко, но это не привело к чему-то значимому с точки зрения перехвата рычагов управления страной и перехода критически-значимых фигур из лагеря Лукашенко в лагерь оппозиции. Многие из выступающих против Лукашенко слабо представляют что делать, если Лукашенко будет действовать так как и обещал "Не уйду, пока меня не убьете". На фоне этих раздумий, Лукашенко проводит мобилизацию своих сторонников, укрепляет свою вертикаль и меняет свою информационную политику. Так что как и говорилось - митинги 16 августа действительно были важным водоразделом, когда Лукашенко своим митингом смог нарушить сложившийся медийный нарратив, покуда оппозиция упивалась рассказами про то, что все митинги за Лукашенко проплаченные. За этими разговорами просмотрели, как подобные митинги начали идти по всей стране, показывая в первую очередь самим белорусам сторонников Лукашенко (которых якобы не было) и разрушая созданную картинку "все белорусы против 3% диктатора". А когда эта картинка была разрушена, Лукашенко смог уже более плотно заняться бэкграундом оппозиции, оседлав антимайданную риторику и лозунги в защиту государства, благо оппозиция совершила все возможные ошибки, чтобы облегчить Лукашенко выстраивание новой информационной линии. Если абстрагироваться от поддержки тех или иных групп, то можно отметить, что с обеих сторон допущено огромное количество информационных самострелов.
Есть такой шахматный афоризм "В партии побеждает тот, кто ошибается предпоследним". Будут ли ошибки оппозиции фатальными для нее, посмотрим на выходных.
Витебск
Слуцк
Вилейка
Мстиславль
Гомель. Автопробег
P. S.
Вот так неожиданно этот трек стал популярным спустя 9 лет
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Метки: Colonel Cassad Митинги белоруссия
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Но "оппозиция" вышла под теми флагами, которые люди, рожденные в СССР не переносят.
И жалеют, что Сталин не добил уродов.
Лукашенко отметил, что государство дотирует сферу культуры, но раз коллективы хотят свободы, им это "организуют".
Rabotaite bratya !
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всё это круто, но... шок еще впереди и будет заключаться в обвале рубля, увеличении инфляции и оттоке кадров из республики в течении ближайших месяцев... - процесс без отставки и возбуждения уголовных дел необратимый.
https://dev.by/news/golos-open-sourcehttps://dev.by/news/golos-open-source
Лукашенко останется и либо россияне будут оплачивать белорусские кредиты ЕС, и обеспечивать рынки сбыта белорусских товаров на территории РФ что бы РБ платила за кредиты РФ. Либо на территорию РБ приходит Китай, который забирает то что ему интересно за погашение кредитов ЕС.
Спрашивал у друзей, кто хочет учавствовать в оплате кредитов которые Лукашенко набрал, ни одного нет. Налоги увеличатся, пойдет отток и не айтишного бизнеса и людей.
Автопротест, признаемся, кое-где был, но после того, как пошло оповещение, что номера сигналящих и заминающих движение авто будут передавать в компетентные органы, он быстро сошел на нет. Одно дело лихо бибикать, когда тебя не могут выхватить из потока, и совсем другое – когда ты как на ладони. Судя по сервису «Яндекс пробки», основные магистрали столицы были весь вечер красивого зеленого цвета – максимум 3 балла. Акция «Стоп, Минск!» завершилась позором.
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Им не нужно ожидать выходных. Подавляющее большинство этих самых протестующих или бездельники, которых коробит налог на тунеядство - им до фени день недели, или же те, кому за эти протесты бабки капают - они на работу и среди недели пойдут. Это митинги за Батьку могут собираться только по выходным - среди недели людям работать надо
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Я не понял - а как же забастовки, которые, якобы, охватили всю Белоруссию?
Выходит не охватили, врет "оппозиция".
"Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения... А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул Президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное."
Беларуский народ будет ОЧЕНЬ сильно благодарен российскому за подобную "братскую помощь". Можете не сомневаться, журналисты (не только!) такое никогда не забудут!
Но вот интеграции с Россией не будет. Среднесрочные прогнозы действительно крайне плохие.
И малолетний дебил Дима, который говорит, что майдауны мирнейшие люди - строят там себе солнечные замки вместе с единорогами какающими бабочками
Хм.... Я даже не знаю... Кто же из них может врать?
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Тут я и заржал в голос
Скатертью по жопе, вот там они и окуеют
Такая простая мысль в голову не приходит?
Дураков везде хватает. Что среди тех, что среди этих.
Для создания революционной ситуации необходимо было жёсткое обострение, но устраивать майдан оппозиция не решилась, теперь, видимо, время ушло.
А результатом происходящего станет консолидация и радикализация оппозиции, её лидеры за неимением сильной поддержки в России и Белоруссии будут искать и уже ищут покровителей на западе.
Режим лукашенко будет ассоциироваться с Россией, а оппозиция переходить на антироссийские позиции. В конце концов мы получим майдан и потерю Беларуси
А "33 богатыря" - тоже не заранее спланировали (сарказм)
если дотаций не будет, где то через 6..10 месяцев в РФ начнут переезжать белорусы, по причине - Государство Банкрот.
https://dev.by/news/goloshttps://dev.by/news/golos