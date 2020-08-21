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Митинги за Лукашенко. 20.08.2020

Митинги за Лукашенко. 20.08.2020 (7 фото + 12 видео)

Автор:
21 августа 2020 20:42
Метки: Colonel Cassad   Митинги   белоруссия   
738
7
12
Не трудно заметить системный характер процесса, что не удивительно, так как митинги организовываются при поддержке государственных ресурсов. Организованный характер митингов и их массовое проведение, указывает на то, что административный аппарат оправился от шока и ведет системную работу в рамках выбранного курса.

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Метки: Colonel Cassad   Митинги   белоруссия   
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72  комментария
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5k
albedo День назад
Мне было все равно на Лукашенко.
Но "оппозиция" вышла под теми флагами, которые люди, рожденные в СССР не переносят.
И жалеют, что Сталин не добил уродов.
Мне было все равно на Лукашенко. Но "оппозиция" вышла под теми флагами, которые люди, рожденные в СССР не переносят. И жалеют, что Сталин не добил уродов.
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174k
NAZARETH 14 часов назад
Митинги за Лукашенко. 20.08.2020
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21k
Netyn Автор поста 18 часов назад
Ирина Каренина о "мирных протестах"

Ссылка youtu.be
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21k
Netyn Автор поста 18 часов назад
Абу-Даби на связи
Абу-Даби на связи
Абу-Даби на связи
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21k
Netyn Автор поста 18 часов назад
"Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: "Свобода. Рынок". Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят тысячу долларов - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите", - пообещал он.

Лукашенко отметил, что государство дотирует сферу культуры, но раз коллективы хотят свободы, им это "организуют".
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18k
hebpat 20 часов назад
а мне нравится флаг попозиции очень шмат сала напоминает, с прожилкой мясца, и вообще не понимаю зачем выходить в поддержку действующей власти, люди уже вышли раньше и проголосовали и не должны теперь подвергать себя опасности для этого есть органы правопорядка и спецчасти, - разогнать эту попозицию к йухам, а зачинщиков посадить за измену родине
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−6
Владимир Е 20 часов назад
молодцы.. хоть не как у хохлов.. Крым с вами - нормальные белорусы...
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71k
Обходчик. День назад
Митинги за Лукашенко. 20.08.2020
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64k
Варакин Алексей День назад
Автор допускает фатальную ошибку-взывает к разуму.Нынешнее поколение воспринимает действительность мемчиками,прикольными картинками,креативными действиями. Мозг давно отключен и у наших и у белорусов.Можно до завтрашнего утра перечислять беды которые их ждут,но прикольная картинка сотрет все ваши доводы.Тупое поколение понимает только обращение к чувствам,пора бы уже научиться этому у рэволюционэров
Автор допускает фатальную ошибку-взывает к разуму.Нынешнее поколение воспринимает действительность мемчиками,прикольными картинками,креативными действиями. Мозг давно отключен и у наших и у белорусов.Можно до завтрашнего утра перечислять беды которые их ждут,но прикольная картинка сотрет все ваши доводы.Тупое поколение понимает только обращение к чувствам,пора бы уже научиться этому у рэволюционэров
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8k
MihailoSerbiya Варакин Алексей 23 часа назад
Vi pravi na vseh 100 %.Ya pomnyu chto kogdato rastrelivali inostranih zaslanikov i shpionov .Pochemu eto vlasti ne delayut segodnya, mne sovsem ne ponyatno. Govoryat vremena izmenilis .Ok, izmenilis no gdeto nado postavit chertu i ne odstupat ni shagu nazad .Zemlya Vasha eto ne pustinya ne goroda i derevni , eto zhivie lyudi .Hvatit uzhe gnat etu " demokraticheskuyu" polosu.Net nichego huzhe chem demokratiya .Golos duraka v demokratii vesit kak golos geniya. Vot naprimer golos Mihaila Kalashnikova vesit kak i golos etogo [email protected]!na na fotke kotoruyu Vi postavili tut . Spravedlivoli eto ?Chto nam prostomu narodu ostayotsa delat ?Vilezat na ulici kak etot kal ? Mne kazhetsa chto gosudarstvu nado s etim razobratsa brutalnimi metodami. Vot mne 50 let i za eto vremya ya nauchilsa otlichat durakov ot umnih.Duraki mogut tolko razrushat a umnie umeyut i stroit .Kak Vi dumaete chto etot kal na foto umeet postroit ? Opoziciya vibiraet samih otmorozhenih chlenov obwestva v svoi ryadi . Nikakoy raznici net i v Serbii.U nas zapreweno ubivat i kalechit takih otmorozkov .Vlast ne deistvuet vobwe po etomu voprosu .Ili deistvuet slabo .Eto tipo opoziciya sverdlit otverstviya na sudne a vlast ih chinit.Matematika utverzhdaet chto ponadobitsa bolshe vremeni chtobi zakonopatit otverstvie chem prosverdlit ego .Chto mi kak obwestvo delaem po etomu voprosu ?Sidim, zhdyom i nadeemsa chto sudno ne utonet segodnya.Nu horosho , segodnya ne utonet a chto budet zavtra ?Vi kak samaya bolshaya slavyanskaya i pravoslavnaya derzhava dolzhni sdelat chtonibud po etomu voprosu i vse ostalnie Slavyane potyanutsa k Vami togda .Zhalayu Vam schastiya v etom dele.
Rabotaite bratya !
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21k
Netyn Автор поста День назад
Ссылка youtu.be
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19k
предводитель дворянства! Netyn 21 час назад
Если взять самое унылое говно,Сёмин унылей раза в два.
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3k
☆☆☆☆☆ День назад
КГБшные внештатники ?
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2k
Сергей Терехов День назад
Организованный характер митингов и их массовое проведение, указывает на то, что административный аппарат оправился от шока и ведет системную работу в рамках выбранного курса

-----

всё это круто, но... шок еще впереди и будет заключаться в обвале рубля, увеличении инфляции и оттоке кадров из республики в течении ближайших месяцев... - процесс без отставки и возбуждения уголовных дел необратимый.
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28k
Юр21 Василий 7 часов назад
[мат] бы обеспеченному специалисту вдруг уезжать в неизвестность? Это влажные мечты малолетнего идиота!
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2k
Сергей Терехов предводитель дворянства! 6 часов назад
Да, фашизм прощать не собираемся

https://dev.by/news/golos-open-sourcehttps://dev.by/news/golos-open-source
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2k
Сергей Терехов albedo 6 часов назад
Дразнить не буду, но много. В т.ч. среди них есть и россияне которых мы к себе затянули.
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2k
Сергей Терехов albedo 6 часов назад
Не не умеют, а не хотят что бы их заработок продлевал жизнь группировке Лукашенко. Да и мы сейчас думаем как рабочим помочь и за собой потянуть.
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2k
Сергей Терехов albedo 6 часов назад
Плевать, так ради бога :)))

Лукашенко останется и либо россияне будут оплачивать белорусские кредиты ЕС, и обеспечивать рынки сбыта белорусских товаров на территории РФ что бы РБ платила за кредиты РФ. Либо на территорию РБ приходит Китай, который забирает то что ему интересно за погашение кредитов ЕС.

Спрашивал у друзей, кто хочет учавствовать в оплате кредитов которые Лукашенко набрал, ни одного нет. Налоги увеличатся, пойдет отток и не айтишного бизнеса и людей.
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21k
Netyn Автор поста День назад
Многочисленные митинги «За Батьку!» уже третий день продолжающиеся по всей стране у ряда зарубежных телеграмм-каналов - как перцовый пластырь на слизистой. Нехта и сотоварищи призвали провести сразу две параллельные акции, чтобы противники действующего президента могли всем продемонстрировать как их много, чтобы ими могли гордиться джунгли. Спойлер: обе провалились. В «живую» «Цепь покаяния» от ИВС на улице Окрестина до урочища Куропаты за МКАД люди выстраивались, но не так активно, чтобы можно было говорить об успехе. Замкнуть многокилометровый участок максимум полутысячей человек не удалось. Поэтому журналисты оппозиционных СМИ фотографировали цепь исключительно в выгодных для себя ракурсах.

Автопротест, признаемся, кое-где был, но после того, как пошло оповещение, что номера сигналящих и заминающих движение авто будут передавать в компетентные органы, он быстро сошел на нет. Одно дело лихо бибикать, когда тебя не могут выхватить из потока, и совсем другое – когда ты как на ладони. Судя по сервису «Яндекс пробки», основные магистрали столицы были весь вечер красивого зеленого цвета – максимум 3 балла. Акция «Стоп, Минск!» завершилась позором.
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1k
Владимир Теленков Netyn 15 часов назад
позор - это отрабатывать методички, вы все как на ладони
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21k
Netyn Автор поста Владимир Теленков 14 часов назад
Кастрюльку надень, болезненный и марш в палату - пока санитарки не хватились
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−506
Dmitry Kurtov День назад
Также стоит отметить, что на выходных оппозиция скорее всего попробует снова собрать масштабные митинги в пику митингам за Лукашенко.
___________________________________
Им не нужно ожидать выходных. Подавляющее большинство этих самых протестующих или бездельники, которых коробит налог на тунеядство - им до фени день недели, или же те, кому за эти протесты бабки капают - они на работу и среди недели пойдут. Это митинги за Батьку могут собираться только по выходным - среди недели людям работать надо
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5k
albedo Dmitry Kurtov День назад
Это митинги за Батьку могут собираться только по выходным - среди недели людям работать надо
================
Я не понял - а как же забастовки, которые, якобы, охватили всю Белоруссию?
Выходит не охватили, врет "оппозиция".
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4k
Мухамедов Александр Ашурович albedo 10 часов назад
забастовки??? Актёры минского театр в знак протеста написали заявления по собственному желанию, а утром придя в театр почему то удивились что их не пускают, так же на всех заводах и предприятиях)))
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4k
Дмитрий День назад
В Беларуси уже не хватает журналистов, готовых нести народу "правду" от имени президента. Люди массово увольняются. И пошли слухи о том, что их заменяют российские штрейкбрехеры. Сегодня Лукашенко это прямо подтвердил:
"Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения... А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул Президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное."
Беларуский народ будет ОЧЕНЬ сильно благодарен российскому за подобную "братскую помощь". Можете не сомневаться, журналисты (не только!) такое никогда не забудут!
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4k
Дмитрий Сергей Терехов День назад
IT-компании начинают переезжать в Киев. EPAM уже шевелится. А некоторые переедут в Европу (те, кто раньше имел возможность, но отказывался). Ну или в Россию.
Но вот интеграции с Россией не будет. Среднесрочные прогнозы действительно крайне плохие.
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21k
Netyn Автор поста Дмитрий День назад
Вот председатель Союза журналистов Белоруссии говорит, что более 400 журналистов включая его получают угрозы
И малолетний дебил Дима, который говорит, что майдауны мирнейшие люди - строят там себе солнечные замки вместе с единорогами какающими бабочками
Хм.... Я даже не знаю... Кто же из них может врать?
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21k
Netyn Автор поста Дмитрий День назад
IT-компании начинают переезжать в Киев
--------------------------
Тут я и заржал в голос
Скатертью по жопе, вот там они и окуеют
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2k
Андрей Савченко Дмитрий 19 часов назад
Какой же надо быть мразью, что бы с таим изображением на аватарке здесь появляться?.. Желаю властям Белоруссии крайне жёстко расправляться с твоими единомышленниками!
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2k
iEva Дмитрий 19 часов назад
Самое главное - что бы все это отребье впоследствии не имело возможность устроиться на работу. Всю это оппозиционную гопоту и примкнувшее к ним стадо необходимо отмечать для дальнейших санкций по отношению к ним. Преступление и наказание, где наказание должно быть неотвратимым. Лукашенко окажется слабовольным дурачком, если не поймет этой тривиальной мысли. Смените изображение к нику - выглядит крайне мерзко.
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4k
Дмитрий День назад
А вот и дети за Лукашенко на официальном митинге... Упс...
Ссылка vimeo.com
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5k
albedo Дмитрий День назад
Детям на митингах нечего делать.
Такая простая мысль в голову не приходит?
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4k
Дмитрий albedo День назад
Золотые слова!!! Согласен на 500%. Вот только эти дети ведь бегают с символикой Лукашенко, они с про-лукашенковского митинга (куда попали якобы по велению сердца!). От души повеселился. Вот таких "сторонников" собирает Лукашенко нынче, других не осталось у него!
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5k
albedo Дмитрий День назад
Сравните с количеством детей на "оппозиционных" митингах.
Дураков везде хватает. Что среди тех, что среди этих.
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59k
Максим albedo 16 часов назад
Дети на митингах прокладочников это другое. Понимать надо. Удивляюсь я вашему терпению дискутировать со свидомитом, который мечтает о вхождении в Польшу.
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2k
RALEXXX День назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Яромиръ RALEXXX День назад
....беглая вонючка из нью-орка, тебе домой, родня ждёт
....беглая вонючка из нью-орка, тебе домой, родня ждёт
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2k
Сергей Терехов RALEXXX День назад
мда... зубрят, а то забудут...
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17k
Matrosskin День назад
Да может белорусская "оппозиция" уже успокоится. Списали её как неудачный проект уже. Счас будут раскручивать анальное отравление Сисяна, это гораздо интереснее. Бабло, выделенное на "стихийные" митинги против Рыгорьича перекочует на вопли "ЯМыПокакали", вернее "ЯМыОтравились". Попрыгают ещё идейные пару раз и всё - так же как стухло всё в Хабаровске как только более перспективная тема появилась
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674
oablksds День назад
Митинги за Лукашенко. 20.08.2020
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21k
Netyn Автор поста oablksds День назад
https://t.me/zheltye_slivy/3856?singlehttps://t.me/zheltye_slivy/3856?single
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9k
Яромиръ oablksds День назад
....а, вот и тролль либераст подтянулся. Жри печеньку
....а, вот и тролль либераст подтянулся. Жри печеньку
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−75
Обратная сторона Луны День назад
Вывод - никакого стройного плана майдана и госпереворота не было. Не было чёткой организации протестов, не было ярких лидеров, не было плана действий. Просто народ возмутился таким наглым кидаловом и вышел не улицы.
Для создания революционной ситуации необходимо было жёсткое обострение, но устраивать майдан оппозиция не решилась, теперь, видимо, время ушло.

А результатом происходящего станет консолидация и радикализация оппозиции, её лидеры за неимением сильной поддержки в России и Белоруссии будут искать и уже ищут покровителей на западе.

Режим лукашенко будет ассоциироваться с Россией, а оппозиция переходить на антироссийские позиции. В конце концов мы получим майдан и потерю Беларуси
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21k
Netyn Автор поста Обратная сторона Луны День назад
Это только твои влажные фантазии
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14k
Андрей Иванов Обратная сторона Луны День назад
Вы путаете тёплое с мягким. Ключевое слово - стройного. Не было стройного плана, а вот дурацкий план был и даже не один. Именно поэтому все эти планы и провалились, ибо они срабатывают только странах, где царит безвластие. Например, на Украине
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Комментарий удален. Причина: порнография
9k
Яромиръ Обратная сторона Луны День назад
....дерьмом не захлебнись. У соседей было
....дерьмом не захлебнись. У соседей было
....дерьмом не захлебнись. У соседей было
....дерьмом не захлебнись. У соседей было
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5k
albedo Обратная сторона Луны День назад
Ну да.
А "33 богатыря" - тоже не заранее спланировали (сарказм)
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2k
Сергей Терехов Netyn День назад
да, вы правы, будет тихое обнищание населения Белоруссии без дотаций от РФ,

если дотаций не будет, где то через 6..10 месяцев в РФ начнут переезжать белорусы, по причине - Государство Банкрот.

https://dev.by/news/goloshttps://dev.by/news/golos
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