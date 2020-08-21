Митинги за Лукашенко. 20.08.2020

Также стоит отметить, что на выходных оппозиция скорее всего попробует снова собрать масштабные митинги в пику митингам за Лукашенко.

Так что на выходных будет напряженно. Говорить о том, что все закончилось, конечно же преждевременно, хотя пробуксовка оппозиции очевидна. Как представляется, расчет строился именно что на быстром захвате власти и взрывном обвале власти Лукашенко с бегством части его окружения в лагерь оппозиции. Финал процесса должен был наступить в воскресенье, о чем открыто заявлялось. Но он не наступил. После чего оппозиция оказалась в состоянии растерянности. С одной стороны в Минске получилось вывести людей больше чем за Лукашенко, но это не привело к чему-то значимому с точки зрения перехвата рычагов управления страной и перехода критически-значимых фигур из лагеря Лукашенко в лагерь оппозиции. Многие из выступающих против Лукашенко слабо представляют что делать, если Лукашенко будет действовать так как и обещал "Не уйду, пока меня не убьете". На фоне этих раздумий, Лукашенко проводит мобилизацию своих сторонников, укрепляет свою вертикаль и меняет свою информационную политику. Так что как и говорилось - митинги 16 августа действительно были важным водоразделом, когда Лукашенко своим митингом смог нарушить сложившийся медийный нарратив, покуда оппозиция упивалась рассказами про то, что все митинги за Лукашенко проплаченные. За этими разговорами просмотрели, как подобные митинги начали идти по всей стране, показывая в первую очередь самим белорусам сторонников Лукашенко (которых якобы не было) и разрушая созданную картинку "все белорусы против 3% диктатора". А когда эта картинка была разрушена, Лукашенко смог уже более плотно заняться бэкграундом оппозиции, оседлав антимайданную риторику и лозунги в защиту государства, благо оппозиция совершила все возможные ошибки, чтобы облегчить Лукашенко выстраивание новой информационной линии. Если абстрагироваться от поддержки тех или иных групп, то можно отметить, что с обеих сторон допущено огромное количество информационных самострелов.

Есть такой шахматный афоризм "В партии побеждает тот, кто ошибается предпоследним". Будут ли ошибки оппозиции фатальными для нее, посмотрим на выходных.