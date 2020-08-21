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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (33 фото + 10 видео)

Автор:
21 августа 2020 20:19
Метки: комментарии   политика   юмор   
3091
33
10
Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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174k
NAZARETH Автор поста День назад
Политические комментарии 2
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10k
_delphin_ 10 часов назад
Кто такая бузова? Я не даун и живу в социуме, слышал. Вроде как из дома 2 и потом пела, плясала, пробовалась в кино, так? и вроде как все не в кассу? Блин, но почему все на неё надрачивают? Она сиськами где то трясла? Скиньте ссыль, друг спрашивает))
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6k
Churi VALO _delphin_ 10 часов назад
Не советую. У друга могут возникнуть проблемы с потенцией.
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5k
ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
а вот Хазанова, попрошу не трогать!

а вот Хазанова, попрошу не трогать!
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5k
ALFIE 15 часов назад
Комментарий к фото
Грыгорычу не привыкать, а ребятам из ОМОНа плевать, ну откуда у них бабки в евро банках?! капец, эти идиоты в ес даже думать не пытаются, впрочем, если прокатывает, каждый раз то зачем думать?

Грыгорычу не привыкать, а ребятам из ОМОНа плевать, ну откуда у них бабки в евро банках?! капец, эти идиоты в ес даже думать не пытаются, впрочем, если прокатывает, каждый раз то зачем думать?
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5k
ALFIE 15 часов назад
Комментарий к фото
блин, получается, если он сдохнет (нет конечно, ибо это инсценировка), то будет сделан неоценимый вклад в психику населения, если она свалит :)

блин, получается, если он сдохнет (нет конечно, ибо это инсценировка), то будет сделан неоценимый вклад в психику населения, если она свалит :)
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5k
ALFIE 15 часов назад
Комментарий к фото
а зачем им расследовать то, что они проплатили? это европа все это поощряла, была базой для подготовки боевиков и т.д. это ж не секрет... даже расследовать нечего.... а сколько военных преступников ща в саму европу дернули, правда парочку сами европейцы решили посадить, от греха подальше, а то уж слишком психи

а зачем им расследовать то, что они проплатили? это европа все это поощряла, была базой для подготовки боевиков и т.д. это ж не секрет... даже расследовать нечего....
а сколько военных преступников ща в саму европу дернули, правда парочку сами европейцы решили посадить, от греха подальше, а то уж слишком психи
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25k
Ashabad 17 часов назад
Я не разделяю восторженного отношения Александра Семченко к Лукашенко, но майданутых я просто не воспринимаю.
Интереснее всего, что на одном из белорусских заводов, походу, осознали, чем грозит майдан и выгнали борцунов. Но об этом в СМИ "почему-то" не пишут.
Ссылка www.youtube.com
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11k
Роберт Шекли 19 часов назад
Я не понял, что на имеет ввиду
Во-первых, иММигрировать
Во-вторых, иммигрирую - вселяюсь, эммигрирую - выселяюсь.
Я не понял, что на имеет ввиду Во-первых, иММигрировать Во-вторых, иммигрирую - вселяюсь, эммигрирую - выселяюсь.
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25k
Ashabad Роберт Шекли 17 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad Роберт Шекли 17 часов назад
Хотя с другой стороны, только ради того, чтобы бузова уе... гм... уехала их страны, пожалуй стоит грохнуть Навального. Это как в анекдоте:
======
Мужик выиграл в лоторею. Идут домой, куча денег в карманах. Заходит домой - а там все грустные. "Что такое?" - "Тёща умерла". Мужик с грустным лицом заходит в туалет, запирается, и с блаженной мордой: "Во прёт, во прёт... Ну, прямо полная везуха..."
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628
Go 19 часов назад
Если, этого выродка Навального кто то и траванул, то скорее всего СБУ. А вот, если это всплывет и РФ не нанесет удар Калибрами по СБУ и верховной раде, это будет позором.
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4k
Slv01 19 часов назад
это обязательное условие?
это обязательное условие?
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16k
Andrey 20 часов назад
Комментарий к фото
Мля.. Пять раз картинку обновлял. Думал не грузится...
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−6
Владимир Е 20 часов назад
по поводу насрального.. пусть его лечит альянс врачей.. там же все прохвесора)) етить его...
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36k
Александр 20 часов назад
А европейцы чухнули, что интеграция с Россией у РБ на носу и быстро Лукашенко признали нелигитимным. Так что интеграцию они потом признают неоигитимной со всеми вытекающими - не знаю чему радуются урапатриоты
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36k
Александр 20 часов назад
Блокбастер прямо - Обнуленный VS Устраненный
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11k
робт 20 часов назад
б*лядь этот мерзкий уё*бок с хабаровска уже в белорусию съе*бал

Ссылка vk.com
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3k
rutt 20 часов назад
На Лехаима мне так-то пофиг, но ради такого дела... Алексей, извините ничего личного, но не могли бы вы отъехать))))
На Лехаима мне так-то пофиг, но ради такого дела... Алексей, извините ничего личного, но не могли бы вы отъехать))))
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19k
предводитель дворянства! 21 час назад
Пляя,это шлюху судить надо.Она призыв к убийству разместила!Сколько людей сейчас задумалось над её высказыванием после такого заманчивого предложения?
Пляя,это шлюху судить надо.Она призыв к убийству разместила!Сколько людей сейчас задумалось над её высказыванием после такого заманчивого предложения?
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25k
Alan Garner 22 часа назад
Если уничтожить США и Британию то весь мир будет жить в любви и гармонии,но сука, будет скучно!!!
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26k
Slonyash 22 часа назад
Да побыстрей бы!

Да побыстрей бы!
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156
Александр Сканцев Slonyash 9 часов назад
Народ,ну будьте милосердны!Не называйте бузову дурой,шлюхой и заразой..а ,хотя,называйте..
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793
Sashkasanek 22 часа назад
Что за спец.служба-то у нас такая,а!!? Что же Литвинненко, Скрипаля, Навального толком отравить не могут! Что за отрава-то у нас такая!? Да наймите уже нормальных киллеров!!
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1k
Velho Safado Sashkasanek 19 часов назад
Эх, перевелись на Руси Судоплатовы... Придется импортных Меркадеров привлекать))).
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1k
Velho Safado 19 часов назад
Только вместо ледорубов вооружить их мухобойками - по масштабу объектов.
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793
Sashkasanek 22 часа назад
А будут футболки "Я/МЫ отравились/не рассчитали дозу кокса/ обделались" ?
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