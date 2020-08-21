Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
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Да никто и не пожалеет
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"Да здравствует дружба и сотрудничество между российским и малийским народами!"
"Путин наш спаситель!"
Под такими лозунгами прошла демонстрация в столице Мали, Бамако, где только что свергли правительство французских марионеток.
Аж сльозы на очах.
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Вот вам невмешательство
А теперь по теме.
Отлично! Россия так долго уговаривала Лукашенко и Белоруссию всякими подачками, кредитами, поставкой ресурсов по льготным ценам, открытием своего рынка и рынка ЕврАзЭС и прочими ништяками отвернуться от Европы и Запада, а тут Европа сама пинком под зад развернула Белоруссию в правильную сторону!
Воистину "тот, кто нам мешает, тот нам поможет!
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Самое время "агенту Кремля" Трампу Дональду Фредовичу обвинить голословно Хиллари Хьюевну Клинтон, что она "агент Кремля"
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Хочим у эуропу
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Хохлы вы не одни такие эбанутые. Беларусь желает в задницу?! Предупреждаем - будет тесно...Там уже Украина!p.s.ссука один в один, как хохлов разводят
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ЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ !!!!
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Хомячье везде одинаковое.
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Омэн или Знамение??? Халивуд какойта
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У Трампа гора с плеч упала, и где-то облегченно вздохнув перекрестился Байден....
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Казаком был, теперь баскетболист. Еще немного и пойдёт по стопам президента Туркменистана
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Просто улыбнись...
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УЗНАЛИ ?
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КРАСАВЕЦ !!!
Авторский пост
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а вот Хазанова, попрошу не трогать!
Грыгорычу не привыкать, а ребятам из ОМОНа плевать, ну откуда у них бабки в евро банках?! капец, эти идиоты в ес даже думать не пытаются, впрочем, если прокатывает, каждый раз то зачем думать?
блин, получается, если он сдохнет (нет конечно, ибо это инсценировка), то будет сделан неоценимый вклад в психику населения, если она свалит :)
а зачем им расследовать то, что они проплатили? это европа все это поощряла, была базой для подготовки боевиков и т.д. это ж не секрет... даже расследовать нечего....
а сколько военных преступников ща в саму европу дернули, правда парочку сами европейцы решили посадить, от греха подальше, а то уж слишком психи
Интереснее всего, что на одном из белорусских заводов, походу, осознали, чем грозит майдан и выгнали борцунов. Но об этом в СМИ "почему-то" не пишут.
Во-первых, иММигрировать
Во-вторых, иммигрирую - вселяюсь, эммигрирую - выселяюсь.
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Мужик выиграл в лоторею. Идут домой, куча денег в карманах. Заходит домой - а там все грустные. "Что такое?" - "Тёща умерла". Мужик с грустным лицом заходит в туалет, запирается, и с блаженной мордой: "Во прёт, во прёт... Ну, прямо полная везуха..."