11.

Сразу оговарюсь, Евросоюз весь не признавал Лукашенко персоной нон грата. То, что постят продавшиеся каналы в соц.сетях в массе своей - банальная ложь.

А теперь по теме.

Отлично! Россия так долго уговаривала Лукашенко и Белоруссию всякими подачками, кредитами, поставкой ресурсов по льготным ценам, открытием своего рынка и рынка ЕврАзЭС и прочими ништяками отвернуться от Европы и Запада, а тут Европа сама пинком под зад развернула Белоруссию в правильную сторону!

Воистину "тот, кто нам мешает, тот нам поможет!