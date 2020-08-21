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Политические картинки

Политические картинки (34 фото)

Автор:
21 августа 2020 16:41
Метки: политика   прикол   юмор   
2904
34
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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65  комментариев
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328k
rusfet Автор поста 2 дня назад
Политические картинки
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577
Электросаркома 16 часов назад
Так будет правильней.
Так будет правильней.
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3k
tamin 17 часов назад
Ну, судя по тому, что алешу выпустили, он там умрет и будет у нас новый оппозиционер на донате
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1k
Alex tamin 12 часов назад
Прошивку повезли менять похоже
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6k
Sania День назад
Забыта Сирия и Крым,
Не интересны ни Лука и ни Ефремов
Олёша отравился, замер мир,
В инетах тонны новых мемов.
Лишь где-то далеко рыдал Фургал,
О нём уже никто не вспоминал...
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28k
Юр21 День назад
Да бросьте, что не оппозиционер-подпиндосовец - то урод и клоун, там нормальных не держат!
Да бросьте, что не оппозиционер-подпиндосовец - то урод и клоун, там нормальных не держат!
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852
rgubaev Юр21 23 часа назад
Вот именно поэтому и нужно беречь. А не то еще умных пришлют. (с) В.В. Путин.
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
Забавно, с каких это пор, президент стал врачем, принимающим такие решения? =))))) а ну да, главное пернуть в лужу ради хайпа...понимаю...

Забавно, с каких это пор, президент стал врачем, принимающим такие решения? =))))) а ну да, главное пернуть в лужу ради хайпа...понимаю...
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19k
Влад ALFIE День назад
Комментарий к фото
Интересно, если Леша в коме, почему Юля просто не напишет отказ от мед. помощи и валит куда хочет? Но нет, брать ответственность на себя мы нехотим.
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70
u811 ALFIE 22 часа назад
Комментарий к фото
Еще интересно: Если выложить скан заявления в твитер, то Путин обязательно его прочитает? Он, наверное, сидит целый день в твитере читает все подряд - вдруг там заявление какое на его имя...
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1k
Alex u811 12 часов назад
Комментарий к фото
Ну если они в телеге и твитере легимитные голосования проводят, то сто пудово должно сработать
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4k
Владимир День назад
Комментарий к фото
То, что Евгений Ройзман - лживый пес, мы и так знали. Он так и не написал ничего. Беспокоюсь, может мысль потерял?
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2k
Hellgone День назад
23 августа должен состоятся суд над анальным по оскорблению этой мразью Ветерана Великой Отечественной Войны.Если бы я так опустился я бы тоже отравился.
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59k
Максим Hellgone День назад
Уже разрешили его вывести в ФРГ.. Сбежал таки от суда мразота. 100% что-то сам выжрал. .Уж больно быстро за ним борт прилетел. Знали что присядет он надолго.
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2k
Hellgone Максим День назад
Вот тварь...
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27k
Андрей Старосельский День назад
Приятно слышат из уст соболихи, такие вопли! Уровень интелегентности зашкаливает. Конечно, если Алеша склеит ласты, то она по миру пойдет с протянутой рукой, либо перводчицей с английского на украинский...
Приятно слышат из уст соболихи, такие вопли! Уровень интелегентности зашкаливает. Конечно, если Алеша склеит ласты, то она по миру пойдет с протянутой рукой, либо перводчицей с английского на украинский...
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1k
Денис День назад
Комментарий к фото
вся суть долбо@бов. Один хоть и тролит, но готов помочь, другие "общественные" фигуры пишут поносом в каментах... фу фу фу
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2k
mikk День назад
Забавно. У Навального судимость условная (брата реально посадили). Потом при непогашенной судимости ещё одна условная, что в законодательстве РФ не предусмотрено. Потом он нарушает всё что можно, административные нарушения. Далее спокойно ездит по европам, ест омаров. При том, что простого гражданина даже с непогашенным штрафом тормозят на границе. Плюс незаконные операции с биткойном и другими поступлениями от хомячков, всем пох. Эх не уберёг его кровавый режим. Здоровья ему, может ещё послужит.
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2k
mikk День назад
Да, кстати Браудер, тот что за Магнитского топил уже ночью начал компанию по отравлению анального. Ждём новых санкций.
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79k
Confidential День назад
да что же это за яд такой, который не убивает, но заставляет обосраться с диким воем и приземлением в Омске????
да что же это за яд такой, который не убивает, но заставляет обосраться с диким воем и приземлением в Омске????
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328k
rusfet Автор поста Confidential День назад
Это специальный Омский яд,разработанный в КГБ, - он заставляет людей ехать в Омск, - а из Омска уехать нельзя.
Это специальный Омский яд,разработанный в КГБ, - он заставляет людей ехать в Омск, - а из Омска уехать нельзя.
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3k
lex445 День назад
Да, отдайте уже Навального Соболям, жёнам, Ройзманам и прочим . Пусть транспортируют. Сдохнет, да и хай с ним...
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5k
Агент Безопасной Национальности День назад
Омары несвежие попались...
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3k
Сергей День назад
Эх приготовили Навальному учесть Немцова. Оппозиции нужна сакральная жертва.
Кажись все же он нарвался.
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181
Rredd Сергей День назад
У Вас в слове "анальная" куча опечаток.
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3k
Сергей Rredd День назад
Сам поразился, что столько совершил.
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1k
signabk Сергей День назад
"Нервы, нервы, Валерий Михайлович, нервы..."
"Нервы, нервы, Валерий Михайлович, нервы..."
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1k
Alex Сергей 12 часов назад
Впредь будьте внимательнее товарищ, а то талоны на интернет сократят
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40k
Цыц тут у меня День назад
А че, так можно было?
Я теперь тоже по поводу любой болезни буду Президенту писать. А то чем ему еще заниматься то?
А че, так можно было? Я теперь тоже по поводу любой болезни буду Президенту писать. А то чем ему еще заниматься то?
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181
Rredd Цыц тут у меня День назад
С "требованием", плятт.
С "требованием".
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174k
NAZARETH Цыц тут у меня День назад
У него же суд скоро. Пора рвать когти...
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273
Данное родителями при рождении Цыц тут у меня День назад
ты не поверишь... но огромное количество именно так и делает. При этом каждый год таковых все больше и больше.
Как сказал один их классиков - чем лучше делаешь для народа, тем больше ему надо.
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19k
Галка Галкина Цыц тут у меня День назад
А под чью ответственность?
О себе ни слова...
Опять Путин виноватым будет?
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39k
zloykoyot День назад
А не слишком ли при..уела эта кукушка от президента что-то требовать? Пусть сука молится чтобы её семейкой всерьёз не занялись в конце концов.
А не слишком ли при..уела эта кукушка от президента что-то требовать? Пусть сука молится чтобы её семейкой всерьёз не занялись в конце концов.
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1k
Alex zloykoyot 12 часов назад
Так это может и не она пишет. Вслух то вроде ничего не говорит
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39k
zloykoyot Alex 11 часов назад
Подпись она ставит? Значит она и пишет, элементарное правило оформления документов.
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1k
Alex zloykoyot 11 часов назад
Элементарные функции фотошопа
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39k
zloykoyot Alex 11 часов назад
Много где это письмо публиковали, не похоже как-то. Хотя хрен его знает.
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39k
zloykoyot День назад
Кто плять такой Ефремов что у него сука ТАЙНЫЕ плять свидетели? Он работал на спецслужбы? Он сука премьер-министр или просто министр, на крайняк губернатор? Когда этот сучий концерт закончится, посадите его уже на десятку и пусть там в команде "бом" выступает на зоне.
Кто плять такой Ефремов что у него сука ТАЙНЫЕ плять свидетели? Он работал на спецслужбы? Он сука премьер-министр или просто министр, на крайняк губернатор? Когда этот сучий концерт закончится, посадите его уже на десятку и пусть там в команде "бом" выступает на зоне.
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2k
Архимед День назад
Обвальному вместо кокса подсунули отравы . Такое часто бывает, когда дурь берешь у незнакомых барыг. В лучшем случае подсунут муки или крахмала. А теперь мы всей страной должны бесконечно слушать вопли и стоны каких то полудурков . Не до х.у.я. ли чести для какого то дерьма? Если за него так сильно переживают макрон и меркель отдайте им его, максимум через полгода-год мы забудем о нем, как забыли о знаменитом художнике, которого сатрапы упекли во французскую психушку( если только его на западе не у.г.а.н.д.о.ш.а.т., как скртпалей)
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48k
Андрей 2 дня назад
Блд, задрал уже этот недотравленный! Думаю, что бы ни произошло - его клиенты (лат.) будут всё одно недовольны: заболел - Путин отравил, вылечат - вопреки Путину, диагноза нет - скрывают яд Путина, диагноз скажут - всё врут, покрывают Путина. Не отправляют за границу - ждут, когда яд Путина подействует, уморить хотят; отправят, но не долетит - замучил Путин, специально тянули время; отправят и долетит - вот что настоящая медицина делает, не то что в путинской рашке. Сдохнет там по прилёту - ну, вы поняли... А уж что в его организме там найдут - тут только от вашей фантазии зависит!
ЗЫ Не в тему: стесняюсь спросить - этот ройзман что, бессмертный?! Или просто берега потерял?
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17k
Matrosskin Андрей День назад
вы как маленький.... С оппами дискутировать, это как с человеком играть. который ещё даже не ачав играть заявляет: "Если я проиграю, это будет доказательством что вы жульничали! А почему вы отказываетесь играть на таких условиях, вы жулик ? "
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48k
Андрей Matrosskin День назад
Так и я о том.
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48k
Андрей День назад
"Если я проиграю, это будет доказательством что вы жульничали! А почему вы отказываетесь играть на таких условиях, вы жулик ? "
Это - основа и квинтэссенция современной демократии.
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230
Djawdet 2 дня назад
Политические картинки
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