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Источник:
- Выборы 2017: и смех и грех
- очередная подборка карикатур от "13 студии"
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Самые сумасшедшие конфузы Дональда Трампа: реакция соцсетей
- Они издеваются: торжественные открытия заборов, мусорных баков и других "значимых" объектов
Не интересны ни Лука и ни Ефремов
Олёша отравился, замер мир,
В инетах тонны новых мемов.
Лишь где-то далеко рыдал Фургал,
О нём уже никто не вспоминал...
Забавно, с каких это пор, президент стал врачем, принимающим такие решения? =))))) а ну да, главное пернуть в лужу ради хайпа...понимаю...
Я теперь тоже по поводу любой болезни буду Президенту писать. А то чем ему еще заниматься то?
С "требованием".
Как сказал один их классиков - чем лучше делаешь для народа, тем больше ему надо.
О себе ни слова...
Опять Путин виноватым будет?
ЗЫ Не в тему: стесняюсь спросить - этот ройзман что, бессмертный?! Или просто берега потерял?
Это - основа и квинтэссенция современной демократии.