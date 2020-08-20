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Ярмыш в шоке: Леша в коме

Ярмыш в шоке: Леша в коме (7 фото)

Автор:
20 августа 2020 14:24
Метки: больница   здоровые   навальный   сибирь   
2001
7
Неделю назад Алексей Навальный прилетел в Сибирь: он побывал в Новосибирске и Томске. Сегодня политик должен был вернуться в Москву, но ему стало плохо в самолете. У всех сторонников Алексея есть уверенность в том, что это отравление, спланированное, заказное. Доказательства? Их пока нет, но уже есть уверенность, которая больше похожа на истерику.

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Метки: больница   здоровые   навальный   сибирь   
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58  комментариев
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9k
Taximaxi 3 дня назад
Доктор едет ,едет,сквозь снежную равнину,
Порошок целебный лёшеньке продать,
Только Лёша знает доктора прекрасно,
Настеньку Васильеву просит не пускать.
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1k
Rodaslav 2 дня назад
Ха, второй раз уже травят, никак добить не могут... Эх вы, агенты режЫма...
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1k
Алексей 2 дня назад
Хомячки босса траванули ради хайпа.
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10k
Элитный тигр 2 дня назад
Я б на месте полиции не приезжал - как так, что им от кровавого режима и от рабов власти понадобилось? И омским медикам посоветовал отдать анального на руки всем этим ярмышам и их личным врачам и умыть руки. И в больницу эту грязь не принимать не надо было, пусть в еуропу везут.
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11k
Vladimir 2 дня назад
Уже можно желать царствия небесного?
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6k
GrblFF 2 дня назад
"...в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, если оно было."
Где-то это было уже. Да, точно "Скрипаль" №2".
Кто нибудь видел в туалете кота? :)
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6k
ХРУСТАЛИК 2 дня назад
Ярмыш в шоке: Леша в коме
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2k
Hellgone ХРУСТАЛИК 2 дня назад
Неее..Х..й отказался с ним быть...
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1k
Денис 2 дня назад
10 минут читаю каменты про овального, ни один человек его не пожалел... где эти миллионы идущие за ним против Путена ?!!!
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1k
Слава Кокаинум 2 дня назад
Лишь бы ни один кот на этот раз не пострадал
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1k
Слава Кокаинум 2 дня назад
Кстати, вот европейские специалисты по отравлениям, чей уровень не сопоставим с нашими
Кстати, вот европейские специалисты по отравлениям, чей уровень не сопоставим с нашими
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19k
предводитель дворянства! 2 дня назад
Блэт,вы хули хотели?У Гапонов одна судьба всегда ,попользуются потом удавят,не чужие так свои.
Блэт,вы хули хотели?У Гапонов одна судьба всегда ,попользуются потом удавят,не чужие так свои.
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404
Полнооборудованный лосось 2 дня назад
Интересно. Если Сисян кони двинет его гениальную дочурку попрут со Стендфорда?
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5k
ALFIE Полнооборудованный лосось 2 дня назад
врядли. скорее идиолизируют помощь семье "оппозиционера". классика же.
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404
Полнооборудованный лосось 2 дня назад
всё что сдохло в Омске, должно остаться в Омске...
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404
Полнооборудованный лосось 2 дня назад
я слышал с Омска ещё никто не возвращался... норм...
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4k
просто Дмитрий 2 дня назад
и опять "очередь Фургала" стала на одну персону длиннее
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4k
MadShark 2 дня назад
ВК с утра бурлит гов.. простите, субстанциями по данной теме
Суть вкратце: "кровавый теран в очередной раз испугался конкурента и подсунул ему отраву (несвежего лобстера что ли?
)!!!111 Путен ухади!!!11"
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1k
Андрей Соболев MadShark 2 дня назад
Кровавый тиран уже заявлял, что могут умного прислать...
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4k
Mishganer 2 дня назад
Походу у нас в Томске кокс шибко всякой хренью бадяжат!
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3k
Вячеслав Mishganer 2 дня назад
Это у вас в Томске кокс. У них в Москве ЛСД снова похоже в моде.
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1k
Валерий Викторович 2 дня назад
Помню, в зарубЁжных клиниках у Ющенко то дигоксин находили, то проказу. А МакКейна подключить - у Навального окажется сибирская язва (кишечная форма), а подтянуть "Белые каски" - иприт в смеси с зоманом. "Новичок" уже обсуждали с утра. Нет, никакой Гейропы, он ведь еже и опасен для окружающих может быть.
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1k
Слава Кокаинум Валерий Викторович 2 дня назад
К сожалению, если организовать их встречу с Маккейном, мы уже ничего не узнаем
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−834
ИНДЕЙ 2 дня назад
Блин,никто даже не допускает,что он мог просто отравиться?тупо бытовое отравление,не повезло чуваку...на хрен он кому то обязательно нужен,что бы его травить...там не накого "новичёк" тратить
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4k
MadShark ИНДЕЙ 2 дня назад
Так ведь это не та новость, на которой нехило хайпануть можно. То ли дело - гэбня кровавая траванула
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 3 дня назад
ну что же тут скажешь.......скорее всего не привык его организм к простой русской пище, наверное в Сибири проблема была лобстеров найти.
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7k
K7OO 3 дня назад
Эта Ярмыш - или безмозглая дура, или циничная мразь, мечтающая о смерти своего босса. Как можно так нагло гнать на врачей, которые в данную минуту стараются вытащить Навального с того света?? Да они сейчас специально не станут ничего предпринимать для его спасения, чтобы в случае, если он помрет, их не сделали крайними. Будут с ним только для вида ковыряться, лишь бы он не откинулся от каких-то их действий. Потому как любые радикальные и эффективные методы лечения всегда сопряжены с риском. А оно им надо?
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3k
Roman Doberman K7OO 2 дня назад
Она же у Навального пресссекретарь, вот и работает. Ни фига себе, такая тема!
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3k
Алексей 3 дня назад
жаль лешку, если его эвакуируют, то обратно он точно не вернется живым. забавные ролики снимал...
У него один шанс - остаться в Омске, там то точно никому не выгодно что бы он откинулся
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