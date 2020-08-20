Ярмыш в шоке: Леша в коме

— Вы планируете перевозить Навального в какую-то из московских больниц?



— Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут. Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином.



— А почему вы хотите отправить его на лечение именно в Европу? В России его не смогли бы вылечить?



— В Москве этим случаем могли бы заняться «Склиф» и ФМБА, но здесь же, услышьте меня, есть две задачи: помимо того, что нужно поддержать жизнь [пациента] в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, если оно было. Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента.



Омские медики делают свою работу как могут – это факт. Но «сообщество» негодует по любому поводу и без. Поэтому удивляться, что им не дают информацию странно. Представьте себе, что ее пока нет, а теперь, когда за всем этим следит такое количество людей – информация должна быть точной. Ряд диагнозов исключен, медики работают дальше.



Сейчас будут проверять всех и вся, но самое главное, что жизнь Навального должна быть сохранена.