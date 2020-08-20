Ярмыш в шоке: Леша в коме

Неделю назад Алексей Навальный прилетел в Сибирь: он побывал в Новосибирске и Томске. Сегодня политик должен был вернуться в Москву, но ему стало плохо в самолете. У всех сторонников Алексея есть уверенность в том, что это отравление, спланированное, заказное. Доказательства? Их пока нет, но уже есть уверенность, которая больше похожа на истерику.
Любая кризисная ситуация, возникающая в вашем сообществе, показывает насколько вы не готовы решать проблемы. Но отмечу, что среди всех Ярмыш грамотнее всех – пишет, что предполагает:
А в больнице постепенно охваченная паникой Ярмыш продолжает писать о происходящем следующее:
Все вроде бы логично, человеку резко и неожиданно становится плохо, первым делом больница, потом полиция. А потом читаем следующее:
Вызвали полицию – та приехала – плохо. Параллельно с этим руководитель заявляет, что:
У него уже сомнений нет, бьет в колокол СК, а Ярмыш «офигевает от количества сотрудников». Сами же позвали.
Дальше больше. Омские врачи для Ярмыш, Васильевой и Соболь – ужасные люди, скрывающие важную информацию.
Дальше больше. Омские врачи для Ярмыш, Васильевой и Соболь – ужасные люди, скрывающие важную информацию.
А для Ярослава Ашихмина, врача Алексея Навального очевидно, что пациента надо эвакуировать в Европу. Вот его экспресс-интервью для «Медузы», где он говорит следующее:
— Вы планируете перевозить Навального в какую-то из московских больниц?
— Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут. Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином.
— А почему вы хотите отправить его на лечение именно в Европу? В России его не смогли бы вылечить?
— В Москве этим случаем могли бы заняться «Склиф» и ФМБА, но здесь же, услышьте меня, есть две задачи: помимо того, что нужно поддержать жизнь [пациента] в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, если оно было. Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента.
Омские медики делают свою работу как могут – это факт. Но «сообщество» негодует по любому поводу и без. Поэтому удивляться, что им не дают информацию странно. Представьте себе, что ее пока нет, а теперь, когда за всем этим следит такое количество людей – информация должна быть точной. Ряд диагнозов исключен, медики работают дальше.
Сейчас будут проверять всех и вся, но самое главное, что жизнь Навального должна быть сохранена.
— Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут. Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином.
— А почему вы хотите отправить его на лечение именно в Европу? В России его не смогли бы вылечить?
— В Москве этим случаем могли бы заняться «Склиф» и ФМБА, но здесь же, услышьте меня, есть две задачи: помимо того, что нужно поддержать жизнь [пациента] в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, если оно было. Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента.
Омские медики делают свою работу как могут – это факт. Но «сообщество» негодует по любому поводу и без. Поэтому удивляться, что им не дают информацию странно. Представьте себе, что ее пока нет, а теперь, когда за всем этим следит такое количество людей – информация должна быть точной. Ряд диагнозов исключен, медики работают дальше.
Сейчас будут проверять всех и вся, но самое главное, что жизнь Навального должна быть сохранена.
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Только Лёша знает доктора прекрасно,
Настеньку Васильеву просит не пускать.
Где-то это было уже. Да, точно "Скрипаль" №2".
Кто нибудь видел в туалете кота? :)
Суть вкратце: "кровавый теран в очередной раз испугался конкурента и подсунул ему отраву (несвежего лобстера что ли?)!!!111 Путен ухади!!!11"
У него один шанс - остаться в Омске, там то точно никому не выгодно что бы он откинулся