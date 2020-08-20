Коротко по Белоруссии. 19.08.2020

Полноценной забастовки оппозиция пока что добиться так и не смогла, бастуют лишь небольшие группы рабочих на отдельных предприятиях, причем энтузиазм приходиться подпитывать - как выяснилось, рабочих пытаются заманивать за забастовку посулами 100 000 долларов на всех бастующих с одного завода. Разумеется, если брать весь коллектив какого-нибудь крупного завода, то это крохи, а вот для 200-300 человек, может получится неплохо, для картинки сойдет. Причем уже стало очевидно, что часть протестующих на заводах, это оппозиционные активисты, которых еще со вчера перестали пускать на заводы и начали арестовывать. Тем кто бастует на заводах, в очередной раз заявлено, что хотите бастовать, бастуйте, но не удивляйтесь, если останетесь без работы как краткосрочной перспективе (от таких людей будут избавляться), так и в долгосрочной (если победит оппозиция, большая часть этих предприятий скорее всего не переживет "свободу и демократию"). Лукашенко сегодня прямо заявил, что деньги на протесты поступают из-за границы и Лукашенко знает откуда. Погранслужбе Белоруссии и КГБ даны указания по усилению борьбы с каналами финансирования оппозиции из-за рубежа.

Кроме того, Лукашенко дал команду усилить охрану государственной границе с странами НАТО и не стесняясь, выводить войска из мест постоянной дислокации к границе на угрожающие направления. МВД Белоруссии даны указания по пресечению беспорядков и возможных попыток силового захвата власти. От Вакульчика отдельно потребовали установить организаторов беспорядков. Оппозиционеров, которые нападают на сторонников Лукашенко или третируют рабочих, Лукашенко назвал "гестаповцами" и пообещал, что с ними разберутся соответствующим образом.