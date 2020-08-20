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Коротко по Белоруссии. 19.08.2020

Коротко по Белоруссии. 19.08.2020 (4 фото + 4 видео)

Автор:
20 августа 2020 10:38
Метки: Colonel Cassad   Майдан   белоруссия   
1848
4
4
Коротко о развитии событий в Белоруссии.

Источник:

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Метки: Colonel Cassad   Майдан   белоруссия   
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29  комментариев
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2k
Kungs 3 дня назад
Бело-красно-белая тряпка - уж точно символ их обдолбанных нациков. Пусть смердят по поводу российского триколора и так далее, но Россия официальная преемница СССР и она в своём праве. У Белоруссии свои Флаг и свой Герб. Все эти петушиные "погони" (сквиженные у литовских некогда хозяев) и прочие тряпки-побрякушки их оппозиции - в преисподнюю!
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−16
Till Lindemann 2 дня назад
берешь и рисуешь себе 80%, а потом БАЦ - это все НАТО козни строит...
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3k
Mike Snow 2 дня назад
Пздц... как все горазды высказывать свое мнение не зная ситуации изнутри... Все намного сложнее, ребята.
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6k
maxim1357 Mike Snow 20 часов назад
Все просто, как 2х2 - дедушка Сорос выбрал очередную страну для разграбления. Не получилось (
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1k
Слава Кокаинум 2 дня назад
Бобруйск не сдадим
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4k
Сергей 2 дня назад
М да, риторика поменялась,даже в кометах.
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812
Lana Krasnovska Сергей 2 дня назад
А что не так?
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1k
Слава Кокаинум Lana Krasnovska 2 дня назад
Сергей вещает из кометы. У него свой мир.
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23k
Jackson-Motor 2 дня назад
Коротко по Белоруссии. 19.08.2020
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26k
KiploksAKS 2 дня назад
Где ж вы были такие умные 2 недели назад?
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2k
Сергей Терехов 2 дня назад
Для любопытствующих откуда весь движ в РБ

https://dev.by/news/golos#commentshttps://dev.by/news/golos#comments

40 белорусов натянули одного мудака и левак который ОПГ пыталась всунуть через ЦИК.
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21k
Netyn Автор поста 2 дня назад
Ссылка youtu.be
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5k
ALFIE Netyn 2 дня назад
почему харя скрыта? должна быть показана, это первое, нары - второе. п.с. это случайно не та шалава, у которой 14 ходок??? =)))
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21k
Netyn Автор поста 3 дня назад
Коротко по Белоруссии. 19.08.2020
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1k
Pioner76 3 дня назад
Я литовец, но я на стороне батьки. Порядок должен быть. А та белорусцкая шалава, которая сейчас в литве, убежала от своих избирателей и наблиюдает со стороны, как всех идиотов в митингах бьют. Литву наша власть превратила в какую то помойку для всяких тварей как сакашвили, савченко а теперь ета героиня.
Держись батька.
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21k
Netyn Автор поста Pioner76 3 дня назад
Акция в Литве, возле посольства
Акция в Литве, возле посольства
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
40
freshmaniac Pioner76 3 дня назад
Ааааа так ты литовец. ну ну.
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812
Lana Krasnovska freshmaniac 2 дня назад
Я из Латвии и тоже ненавижу белорусскую оппозицию. Это как те чумные крысы, что повылезали из всех своих щелей и пытаются всех там покусать и всё ввергнуть в разруху и нищету. Лукашенко далеко не подарок, но только он должен править до конца своих дней. Другие будут только хуже и это факт.
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1k
Pioner76 Lana Krasnovska 2 дня назад
Привет. Спасибо за понимание.
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16k
BillyBonzz 3 дня назад
Причины одни и те же, все как вна Украине было: западные области Белоруссии, граничащие с Польшей и Литвой, жители которых чаще мотаются за границу и нахватались там "европейских ценностей" как и украинские западенцы, те встали в опозицию к власти, жители же приграничных областей с Россией, которые больше и чаще ездят в Россию, те не хотят менять власть, их все устраивает.
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2k
MATPOC BillyBonzz 3 дня назад
именно так! и так было и в СССР !!!минус снял=)
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2k
MATPOC BillyBonzz 3 дня назад
всех всё устраивает, так хули на хули менять?
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16k
BillyBonzz MATPOC 3 дня назад
ну тут снова противоречия: полстраны всех все устраивает, а полстраны хотят "кружевные трусики"
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2k
MATPOC BillyBonzz 3 дня назад
сколько тех "западенцев" ? у хохлов западенское меньшиньство свегла власть БОЛЬШИНСТВА- ВСЁ!!!
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81
serg BillyBonzz 3 дня назад
ну полстраны это ты загнул, максимум 10% хотят труселя, до и то вряли наберется
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3k
tamin 3 дня назад
Ну дай бог автор прав и мы не получим очередную хохляндию на границе. Ксти шутку придумал. Навальный картохой отравился
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3k
Горожанин 3 дня назад
Коротко о мечте белорусской оппозиции и всей постсоветской либеральной общественности.

Сало с прожилком мяса.

Коротко о мечте белорусской оппозиции и всей постсоветской либеральной общественности. Сало с прожилком мяса.
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1k
Александр Едигаров Горожанин 2 дня назад
Прям захотелось под водочку самый раз)
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