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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (44 фото + 2 видео)

Автор:
18 августа 2020 18:51
Метки: комментарии   политика   юмор   
4270
44
2
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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130  комментариев
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18k
Виталий Касандров 4 дня назад
Как я на 100% понял что майдан в Белоруссии устраивают полные дебилы.
Ну то что голосовали за Собчак местного разлива - почти 10% это ладно протестное голосование хотя зачем ведь есть же графа против всех .
То что в позолоченным гробу хоронили самоубийцу ,с уголовной отсидкой за убийство -ладно .Американцы то же придурка , так же хоронили.
Но, когда в качества железного док-ва ,приводят статьи из агентства Панорама это уже слишком даже для меня.
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2k
System 2 дня назад
Враг моего врага - мой друг. Не грех Ирану и бесплатно дать С-400. Да и Мексике с Венсуэлой.
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8k
Денис 4 дня назад
Друзья, объясните видео с шариками. Не пойму на что смотреть.
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25k
Ashabad 4 дня назад
Вывод из этого видео неожиданно хорошо подходит к ситуации в Белоруссии

Ссылка www.youtube.com
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24
Slavik 4 дня назад
Поражаюсь, как вы любите в чужом говне возиться))) Вы бы в своём разобрались))))

Пусть будет даже хреного им, но это их выбор. Не хер умничать за белоруссов))))
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2k
Гур Slavik 4 дня назад
А всё логично, они буквально 2 недели назад обсирали Лукашенко и неожидали, что белорусы так поднимутся. Думали как раньше, жёстко разгонят и всё. А тут такая нежданка
Вот они и умничают)))
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10k
Элитный тигр Гур 4 дня назад
Эх вы, убогие... Уж лучше Лукашенко, чем жена блохера тихановская. А белорусы поднялись, видим, и как за тихановскую шпротоеды и прочий сброд топит, тоже видим, и сразу становится понятно, кто за кого...
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24
Slavik Элитный тигр 4 дня назад
Не за Тихановскую, а против Лукашенко. Поверьте, я думаю Тихановская будет временной))) Не мешайте им делать свой выбор))) вы свой сделали))
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2k
Гур Элитный тигр 3 дня назад
Ну вижу тебе убогому ответили, не за эту бабу, а против Луки. Он же дебил убрал Цепкало, Бабарико, вполне пророссийских, думал не пойдут за дуру. Но белорусам он так настоепенил, что проголосовали за нее. Он же много чего обещал, но не выполнил. Ничего, вернее кого не напоминает?
Так что пусть в Кремле смотрят и думают....Обещания надо выполнять. Уже дураков нет, чтобы слушать очередные обещали Луналикого...
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24
Slavik Элитный тигр 3 дня назад
вы только это и видите))) дальше унитаза мысля заканчивается))) вам и так сойдёт
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9k
Сергей Маевский 4 дня назад
Фото 2014 года!!!
Фото 2014 года!!!
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2k
Гур Сергей Маевский 4 дня назад
А ты не рефлексируй-распространяй
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9k
Сергей Маевский Гур 4 дня назад
Я это к тому, что за 6 лет нашли одну подобную высранную акцию, и сейчас будете ее цеплять по поводу и без повода в каждую новость о протестах в Беларуси.
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2k
Гур Сергей Маевский 4 дня назад
Я то понял))) Просто эту фразу употребляют, когда разоблачают фейк ..
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10k
Элитный тигр Сергей Маевский 4 дня назад
Ну да, ты это к тому что в Белоруссии нациков нет. И еще, вроде Белоруссия 26 лет как сама по себе, а эти убогие, что на фото, все оккупантов ищут?
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12k
Алан 4 дня назад
Комментарий к фото
Пусть это тупое животное подойдет к поличейскому в Германии и крикнет"Heil Hitler!". Ради прикола
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3k
ride 4 дня назад
Комментарий к фото
Это "культура" насилия, жестокости и крови. И надо знать, и правильно запретили. Нацизм с символикой Гитлера - это тоже не организация, это субкультура. Везде запрещена
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3k
Сергей 4 дня назад
Если победит революция, надо будет ее потом на ленинградке поискать. Симпотная. А то хохлушки уже приелись, за 6 лет после майдана.

Если победит революция, надо будет ее потом на ленинградке поискать. Симпотная. А то хохлушки уже приелись, за 6 лет после майдана.
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174k
NAZARETH Автор поста Сергей 4 дня назад
Ничего не меняется . ""Хочу кружевные трусики и в Гейропу""
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3k
евгений Сергей 4 дня назад
Хохлушки поистЁрлись за 6 лет
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4k
ekologya2011 Сергей 4 дня назад
Трусиляпы то у нее уже есть))подкованная бабеша
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2k
methos2 Сергей 4 дня назад
Девка огонь....
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754
ant-laz11 4 дня назад
с утра в новостях первые лидеры европы звонят Путину на сто процентов уверен просили за арестантов у Лукашенко по отчетам мвд из 6000 задержанных 1000 иностранцы
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
_delphin_ 4 дня назад
Рассказываю, значит, другу-иностранцу с другого края земли что у нас тут да как с вайт рашей. Обрисовываю ему всё в цвет, привожу аналогии с укрой и Крымом. Он долго вникает, потом выдаёт: Ваш Путин очень неинтересный.
- ???
- а у него всё время одно и тоже - а потом в росси прибавляется новые земли. Но, с нами так не получится, у нас все по другому.
- а Тайвань?
и тут он меня убил - так это всё трам, а трампа путин выбрал.
я ржал в голосину)
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174k
NAZARETH Автор поста _delphin_ 4 дня назад
А кто-нибудь сомневается ?
А кто-нибудь сомневается ?
А кто-нибудь сомневается ?
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59k
Максим 4 дня назад
Так Семен Слепаков это жид-русофоб. Его в свое время даже из Камеди пнули уж больно токсичный.. Но хомячки его любят и хавают его уличные песенки. Достаточно глянуть кто его друзья)) И вот такие как он обычно и подтачивают страну изнутри. Слепаковых надо собирать и отправлять на Родину.
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12k
Сталкер Максим 4 дня назад
С годами, видя, какое количество "богоизбранных" по разные стороны баррикад, и пообщавшись с многими представителями вживую, начинаешь невольно задумываться: так кому же на самом деле выгодно мутить воду? Всё равно где – лишь бы гешефт. Чем больше заваруха – тем больше этот самый гешефт... Даже если гибнут соплеменники. Ибо в дальнейшем на этом тоже можно делать очень хороший гешефт.
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8k
ПчёЛа Максим 4 дня назад
Вряд ли Слепакова пнули из Камеди, он оправдывая свое происхождение сынов Синая, во время подсуетился и занял там одну из продюсерких табуреток.
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59k
Максим ПчёЛа 4 дня назад
Н раньше он там на сцене елозил.. Счас не приглашают. Слишком сильно обнимается с Анальным и остальными русофобами. Его песенки вообще треш.
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59k
Максим Сталкер 4 дня назад
НУ так во Второй мировой жиды проплатили возрождение Рейха как раз ради гешефта.. то что атм погибло какое-то количество евреев (в основном восточных , неполноценных с точки зрения ортодоксальных) Вообще пофиг.. они на этом ещё и Израиль обеспечили экономически. Победил бы Гитлер они бы и тогда были в шоколаде.
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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2k
methos2 Александр 4 дня назад
Да никого не надо. 350 пдп может навести порядок в стране часа за три-четыре, из которых полчаса комполка будет идти из курилки до дежурного.
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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3k
евгений Александр 4 дня назад
Допекут змагары батьку
Допекут змагары батьку
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1k
Marat Александр 4 дня назад
ору в голосину!!!
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1k
Alex Александр 4 дня назад
Браво
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437
Олег евгений 4 дня назад
Напудрит рожу крахмалом и.....
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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59k
Максим Александр 4 дня назад
Тяжелая у девочек ночка. Всю ночь катались с горок на фанерках. Или чем они там занимались что вся жопа синяя.. Им ремня дали за плохое поведение папики?
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3k
Алексей Максим 4 дня назад
Рисованием. Думаю, что художницы.
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25k
Ashabad Максим 4 дня назад
Утро в БДСМ-клубе
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59k
Максим Алексей 4 дня назад
наверное те что частями тела картины рисуют)
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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754
ant-laz11 Александр 4 дня назад
не вздумайте раздувать эту тему нельзя давать этим мразям трибуну
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174k
NAZARETH Автор поста Александр 4 дня назад
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437
Олег Александр 4 дня назад
Местный аналог кизяка Гаврилюка, но на минималках.
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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