41.

😎Как рекомендует автор видео, необходимо сосредоточится на двух объектах: парнишке в светлой майке и бейсболке козырьком назад, который раздает деньги протестующим, и бородаче с шариками.



💵🤝Как только купюра переходит из рук в руки, начинаются настоящие чудеса .



😳И таких людей, творящих «чудеса» много....