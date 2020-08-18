Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую психику,
значит вы зашли не по адресу.
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Забавно, но оккупанты идут след в след за этими людьми с плакатом "Смерть оккупантам". При чём оккупанты НАТОвские.
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Сталингулаг на минималках
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Польская пресса второй день продолжает стращать своих читателей тем, что в Белоруссию отправлены "зелёне людзики"
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Хочу кружевные труселя и бульбы
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ЖИВА , БАБУЛЯ , ЖИВА !!!
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Помните хохла, в которого из танка попали, потом переехали... Но он собрал ноги в рюкзак и дополз к своим..
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NEXTA - потрясающая работа американских спецслужб. Артемий Лебедев
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?А вот видео для тех, кто ещё до сих пор отказывается верить в реальность происходящего. К слову, видео тоже из Гомеля.
💵🤝Как только купюра переходит из рук в руки, начинаются настоящие чудеса .
😳И таких людей, творящих «чудеса» много....
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Авторский пост
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Ну то что голосовали за Собчак местного разлива - почти 10% это ладно протестное голосование хотя зачем ведь есть же графа против всех .
То что в позолоченным гробу хоронили самоубийцу ,с уголовной отсидкой за убийство -ладно .Американцы то же придурка , так же хоронили.
Но, когда в качества железного док-ва ,приводят статьи из агентства Панорама это уже слишком даже для меня.
Пусть будет даже хреного им, но это их выбор. Не хер умничать за белоруссов))))
Если победит революция, надо будет ее потом на ленинградке поискать. Симпотная. А то хохлушки уже приелись, за 6 лет после майдана.
- ???
- а у него всё время одно и тоже - а потом в росси прибавляется новые земли. Но, с нами так не получится, у нас все по другому.
- а Тайвань?
и тут он меня убил - так это всё трам, а трампа путин выбрал.
я ржал в голосину)