История главного символа протестов в Белоруссии

2. Рада (высший орган) БНР в письме кайзеру Вильгельму предельно четко зафиксировала статус сателлита Германии. Вот небольшой отрывок из этого письма: «Рада как избранный представитель белорусского народа, обращается к Вашему Императорскому Величеству со словами глубокой благодарности за освобождение Белоруссии немецкими войсками из-под тяжёлого гнёта, чужого господствующего издевательства и анархии. Рада декларировала независимость единой и неделимой Белоруссии и просит Ваше Императорское Высочество о защите на подконтрольной ей территории для укрепления государственной независимости и неделимости страны в союзе с Германской империей. Только под защитой Германской империи страна видит лучшее будущее».



Становясь под бело-красно-белые стяги, современные белорусы повторяют прошлое, словно возвращаются под крыло «империи», но уже в образе ЕС или на худой конец — Польши. Но не это главное. Страшно то, что не ведая, что творят, они предают память миллионов замученных и сожжённых новой Германской империей — солдатами и зондеркомандами Третьего Рейха.



Белый Филин