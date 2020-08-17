История главного символа протестов в Белоруссии

Главный символ протестов в РБ — бело-красно-белый флаг. Уверен, что большинство людей не знает его историю. В то время, как любой символ несёт важнейшие не только опознавательные, но идеологические и метафизические смыслы.
Становясь под бело-красно-белые флаги, протестующие, во-первых, сами того не понимая, отказываются от великих подвигов и побед, совершенных под современным флагом РБ. Во-вторых, идентифицируют себя с сугубо этнократической и зависимой Беларусской народной республикой 1918 года. Вот лишь два показательных факта.
1. Третья Уставная грамота Рады БНР Провозглашала: «Белорусская Народная Республика должна охватить все земли, где живёт и имеет численное превосходство белорусский народ, а именно: Могилёвщину, белорусские части Минщины, Гродненщины (с Гродно, Белостоком и др.), Виленщины, Витебщины, Смоленщины, Черниговщины и смежных частей соседних губерний, заселённых белорусами».
В этой связи хотелось задать несколько вопросов. Что оппозиция, апеллирующая к наследию БНР, собирается делать с русскими и иными народами? Запретить русский язык? Закрыть школы? Соответствие символу требует последовательности.
1. Третья Уставная грамота Рады БНР Провозглашала: «Белорусская Народная Республика должна охватить все земли, где живёт и имеет численное превосходство белорусский народ, а именно: Могилёвщину, белорусские части Минщины, Гродненщины (с Гродно, Белостоком и др.), Виленщины, Витебщины, Смоленщины, Черниговщины и смежных частей соседних губерний, заселённых белорусами».
В этой связи хотелось задать несколько вопросов. Что оппозиция, апеллирующая к наследию БНР, собирается делать с русскими и иными народами? Запретить русский язык? Закрыть школы? Соответствие символу требует последовательности.
2. Рада (высший орган) БНР в письме кайзеру Вильгельму предельно четко зафиксировала статус сателлита Германии. Вот небольшой отрывок из этого письма: «Рада как избранный представитель белорусского народа, обращается к Вашему Императорскому Величеству со словами глубокой благодарности за освобождение Белоруссии немецкими войсками из-под тяжёлого гнёта, чужого господствующего издевательства и анархии. Рада декларировала независимость единой и неделимой Белоруссии и просит Ваше Императорское Высочество о защите на подконтрольной ей территории для укрепления государственной независимости и неделимости страны в союзе с Германской империей. Только под защитой Германской империи страна видит лучшее будущее».
Становясь под бело-красно-белые стяги, современные белорусы повторяют прошлое, словно возвращаются под крыло «империи», но уже в образе ЕС или на худой конец — Польши. Но не это главное. Страшно то, что не ведая, что творят, они предают память миллионов замученных и сожжённых новой Германской империей — солдатами и зондеркомандами Третьего Рейха.
Белый Филин
Становясь под бело-красно-белые стяги, современные белорусы повторяют прошлое, словно возвращаются под крыло «империи», но уже в образе ЕС или на худой конец — Польши. Но не это главное. Страшно то, что не ведая, что творят, они предают память миллионов замученных и сожжённых новой Германской империей — солдатами и зондеркомандами Третьего Рейха.
Белый Филин
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И беларусияны, и бандеровцы сейчас хотят в Европу, в 4й Рейх. Хотят, чтобы их страны начисто потеряли свою промышленность и стали аграрными странами. Чтобы из за безработицы вся молодежь уехала в Европу гастарбайтерами. Чтобы Европа им прислала сотни тясяч муслимов-беженцев и началась исламизация их стран. Чтобы они стали американскими колониями и вступили в НАТО. Не надо им мешать. Это их выбор.
Триколор создал Петр 1 на основании флага своего отца, который тот создал для первого русского корабля Орел. И Триколор государственным торговым флагом РИ. Например при приезда императоров РИ в другие страны, вывешивали всегда 2 флага Имперский черно-желто-белый и триколор. Так что данный флаг появился за долго до Власова и взят немцами был, чтобы объединить остатки белого движения под ним.
Флаг Царя Московского 1668 год.
Что лает на Слона!"
А по существу - запретите Триколор с Андреевским флагом сначала!
Я не буду приводить фотографии власовцев с триколором только потому что считаю это гнусностью. Но поиск на Гугле "власовцы триколор" сразу дает массу фотографий... Да, действительно попробовали замарать этот петровский флаг, как и БЦР попробовала замарать бело-красно-белый.
А белые и красные цвета, как и герб Пагоня, во всю использовались еще во времена Грюнвальда (как поляками, так и воинами ВКЛ), что несколько постарше чем Андреевский флаг. Но отрицать историческое значение как Андреевского флага, так и триколора, я не собираюсь, вполне достойные государственные исторические символы.
Я бы порекомендовал сначала немного поучить историю, а потом уже о ней писать, даже если идеология требует немедленного ответа - а то как-то глупо выглядите, 2 грубые ошибки в таком коротком комментарии.
Это так-же круто, как если-бы негры сделали своим национальным символом пробковый колониальный шлем.
А что, его во всю использовали в 19 веке, на их территориях их хозяева.
Так-же как хозяева белорусских рабов использовали "белые и красные цвета".
Это задолго до Гитлера было.
Ну а "пагоня" это вообще герб литовского воеводства на оккупированных землях.
Откуда у тебя такая страсть к лизанию сапог твоих вчерашних хозяев? Скучаешь по литовскому или польскому ошейнику?
Происхождение цветов флага
Существует несколько версий происхождения бело-красно-белого флага. Белый и красный цвета характерны для белорусской культуры, например, красные элементы на белой основе считаются самым распространённым сочетанием цветов в белорусском орнаменте[2].
В хронике Виганда Марбургского конца XIV века в описании битвы рыцарей Тевтонского Ордена с войсками Великого княжества Литовского у орденского замка Байербург на реке Мемель (Неман) в 1341 году (во время которой был убит великий князь литовский Гедимин) впервые упоминается о знамени Великого княжества Литовского[3], но нет описания этого знамени и его цветов.
Современный белорусский поэт Сергей Соколов-Воюш[be-tarask] в своей песне «Князь» описывает, как во время битвы некий «стольный князь» был ранен в голову, но снял белую повязку с красной полосой крови и повёл под этим импровизированным знаменем своё войско в атаку на врагов[4]. Однако геральдист С. Е. Рассадин указывает на то, что в белорусском фольклоре подобная легенда отсутствует, при этом отчасти схожие легенды имеются у флагов Испании[5], Австрии[6] и Латвии[7].
Флажок на пиках кавалерии ВКЛ в битве под Оршей
Ротное знамя Литовского (Белорусского) гусарского полка, 1776 1783 гг.
По мнению некоторых белорусских специалистов, прототипом бело-красно-белого флага могли послужить треугольные белые флажки с красным крестом Святого Георгия, изображённые на пиках польско-литовской кавалерии на картине первой половины XVI века «Битва под Оршей»[8]. Между тем, связь этих флажков с бело-красно-белым флагом, как и атрибуция изображённых воинов, спорны[9][10]. Достоверность изображённого на картине также принимается не всеми исследователями[11].
Таким образом, документы, подтверждающие использование трёхполосного бело-красно-белого знамени или флага на белорусских землях до начала XX века, не известны. В частности, польский хронист XV века Ян Длугош, перечисляя хоругви войска Великого княжества Литовского в Грюнвальдской битве, отметил, что 30 хоругвей были красными с изображением «Погони», ещё 10 хоругвей красными с изображением герба «Колюмны». О бело-красно-белом знамени в хронике Длугоша упоминаний нет. В других известных исторических источниках (летописях, хрониках, статутах) бело-красно-белое знамя также не упоминается. Во время восстания Калиновского использовались значки, ленты и знамёна белого и красного цветов[12], однако достоверных источников об использовании повстанцами бело-красно-белого знамени нет.
Это флаг Российской Империи, а не Власова. И то, что его использовал Власов, это проблемы самого Власова, но уж точно не российского триколора.
Гитлер, как известно, был художником и вегетарианцем. Но никому в здравом уме не придет в голову обвинять в нацизме людей, которые рисуют картины или не едят мяса. Ибо это будет очевидным нарушением причинно-следственной связи и свидетельством шизофрении. Ровно то же самое и с Власовым, решившим по каким-то своим причинам использовать чужой флаг, к которому он сам не имел абсолютно никакого отношения. Кстати, флаг у гитлеровской Германии был красным. И как это порочит госсимволы СССР? Да вообще никак.
Совсем другое дело с бело-красным флагом белорусской оппозиции. Этот флаг изначально был создан коллаборационистами, никакой другой истории у него прежде не существовало. Поэтому любое обращение к данной символике - это автоматическая апологетика именно того бесславного периода.
Красный флаг есть у многих стран, но на красном фоне есть звёзды, свастика, орлы и тд, тут дело не в цвете а в рисунке, и не говорите что три полосы (бело-красная-белая) это простое совпадение!
Этот флаг - государственный флаг Республики Беларусь в 1991 1995 годах, до прихода лукашенко.
Поэтому он и выбран.
Генерал власов воевал с триколором на стороне фашистов. Так что, по вашей логике, россияне "встав под триколор предают память миллионов замученных и сожжённых новой Германской империей солдатами и зондеркомандами Третьего Рейха"????
Совсем кремлеботы берега потеряли?
Ведь недавно , буквально пару недель назад , ты был из Хабаровска ... ???
пс кому интересно тот загуглит, а так то ВКЛ по этим флагом существовала
Бело-сине-красный флаг был впервые принят Петром Первым в качестве своего личного штандарта. Есть основания полагать, что образцом ему послужил такой же флаг, изготовленный для Алексея Михайловича. После долгих экспериментов этот флаг был принят как флаг торгового флота России. И только в конце 19 века его утвердили то ли как "народный", то ли как "национальный". Тут неразбериха даже в официальных документах.
В любом случае, всё это не отменяет того, что флаг был знатно зашкварен в 1942 году.
отказываются от великих подвигов и побед, совершенных под современным флагом РБ
Это какие же? Знамя республики Беларусь над рейхстагом?
Может, ещё о триколор в сходном ключе порассуждаем?
Это цвета гольштейн-готтроппской династии, которая правила Россией до 17г
В 1761 году готторпский герцог Карл Петер Ульрих стал императором Всероссийским под именем Петра III. В связи с этим династию всероссийских императоров начиная с Петра III в специальной литературе по генеалогии и во всех императорских гербовниках именуют «Гольштейн-Готторп-Романовыми». Поэтому соединённый герб Гольштейн-Готторп-Романовых входил в Большой Герб Российской империи.
Про Петра III и династию Гольштейн-Готторп-Романовых ты ничего нового не сказал и никакой тайны не открыл.
Ты еще про Екатерину II вспомни
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А вот с цветами флага, как всегда попытался наврать.
Но ты тупенький и у тебя не получается
Так и что я там "наврал"?
С 1685 года - этот флаг является, также, личным штандартом Петра I.
Именно его поднимают семеновский и преображенский полки.
С 1693 года - официальный флаг Российской империи.
Петр I родился в 1672 году.
"Таким образом, документы, подтверждающие использование трёхполосного бело-красно-белого знамени или флага на белорусских землях до начала XX века, не известны"
"С другой стороны, утверждается, что никаких решений о флагах съезд белорусских организаций не принимал"
"В 1918 году в условиях германской оккупации провозглашается Белорусская Народная Республика, символами которой стали герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. В 1919 1920 годах бело-красно-белый флаг использовали белорусские военные формирования в составе армии Литвы[15][20]. "