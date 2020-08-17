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История главного символа протестов в Белоруссии

История главного символа протестов в Белоруссии (2 фото)

Автор:
17 августа 2020 12:35
Метки: беларуссия   нацизм   оппозиция   политика   фашизм   флаг   
1676
2
Главный символ протестов в РБ — бело-красно-белый флаг. Уверен, что большинство людей не знает его историю. В то время, как любой символ несёт важнейшие не только опознавательные, но идеологические и метафизические смыслы.

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Метки: беларуссия   нацизм   оппозиция   политика   фашизм   флаг   
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2k
Frank Borman День назад
И че? У России сейчас тоже главный символ - власовский триколор.

И беларусияны, и бандеровцы сейчас хотят в Европу, в 4й Рейх. Хотят, чтобы их страны начисто потеряли свою промышленность и стали аграрными странами. Чтобы из за безработицы вся молодежь уехала в Европу гастарбайтерами. Чтобы Европа им прислала сотни тясяч муслимов-беженцев и началась исламизация их стран. Чтобы они стали американскими колониями и вступили в НАТО. Не надо им мешать. Это их выбор.
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3k
Сергей Frank Borman День назад
Историю флага, надо знать. Хотя с этим у вашей братии проблемы.

Триколор создал Петр 1 на основании флага своего отца, который тот создал для первого русского корабля Орел. И Триколор государственным торговым флагом РИ. Например при приезда императоров РИ в другие страны, вывешивали всегда 2 флага Имперский черно-желто-белый и триколор. Так что данный флаг появился за долго до Власова и взят немцами был, чтобы объединить остатки белого движения под ним.
Историю флага, надо знать. Хотя с этим у вашей братии проблемы. Триколор создал Петр 1 на основании флага своего отца, который тот создал для первого русского корабля Орел. И Триколор государственным торговым флагом РИ. Например при приезда императоров РИ в другие страны, вывешивали всегда 2 флага Имперский черно-желто-белый и триколор. Так что данный флаг появился за долго до Власова и взят немцами был, чтобы объединить остатки белого движения под ним. Флаг Царя Московского 1668 год.

Флаг Царя Московского 1668 год.
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71k
Иван Иванов 23 часа назад
А вот еще одно фото этого символа. Вод ним нацистские боевики убивают мирное население Донбасса.

А вот еще одно фото этого символа. Вод ним нацистские боевики убивают мирное население Донбасса.
А вот еще одно фото этого символа. Вод ним нацистские боевики убивают мирное население Донбасса.
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5k
Дмитрий День назад
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"
А по существу - запретите Триколор с Андреевским флагом сначала!
"Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!" А по существу - запретите Триколор с Андреевским флагом сначала!
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7k
K7OO labuda.blog День назад
Вы пытаетесь вести аргументированную дискуссию с человеком, у которого на аватаре герб Литвы. Считаете, что в этом есть смысл?
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183
Артём labuda.blog День назад
"...последний был придуман во время ВОВ предателями." Уважаемый, Вы п.и.з.д.б.о.л. Флаг БНР еще в 1917году засветился в Петербурге. Собственно на том здании, где некогда работал его создатель - Клавдий Дуж-Душевский, выходец из польских шляхтичей.
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5k
Дмитрий labuda.blog 22 часа назад
Ну Вы бы не демонстрировали свое полное невежество... Погуглите БНР (не путать с БЦР) насчет символики. Этот флаг появился в современной форме в 1917 году, что несколько раньше чем начало Великой Отечественной (Вы, наверно, и не знали?)
Я не буду приводить фотографии власовцев с триколором только потому что считаю это гнусностью. Но поиск на Гугле "власовцы триколор" сразу дает массу фотографий... Да, действительно попробовали замарать этот петровский флаг, как и БЦР попробовала замарать бело-красно-белый.
А белые и красные цвета, как и герб Пагоня, во всю использовались еще во времена Грюнвальда (как поляками, так и воинами ВКЛ), что несколько постарше чем Андреевский флаг. Но отрицать историческое значение как Андреевского флага, так и триколора, я не собираюсь, вполне достойные государственные исторические символы.
Я бы порекомендовал сначала немного поучить историю, а потом уже о ней писать, даже если идеология требует немедленного ответа - а то как-то глупо выглядите, 2 грубые ошибки в таком коротком комментарии.
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32k
Alex Дмитрий 17 часов назад
"...белые и красные цвета... во всю использовались еще во времена Грюнвальда (как поляками, так и воинами литвы..."
Это так-же круто, как если-бы негры сделали своим национальным символом пробковый колониальный шлем.
А что, его во всю использовали в 19 веке, на их территориях их хозяева.
Так-же как хозяева белорусских рабов использовали "белые и красные цвета".
Это задолго до Гитлера было.

Ну а "пагоня" это вообще герб литовского воеводства на оккупированных землях.
Откуда у тебя такая страсть к лизанию сапог твоих вчерашних хозяев? Скучаешь по литовскому или польскому ошейнику?
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5k
Дмитрий Alex 6 часов назад
Великое Княжество Литовское - это не пришедший со стороны оккупант, а мое историческое государство, в то время мы так назывались. Жаль, что некоторые русские это не понимают. Но я понимаю что ура-патриоты с фактами никогда не дружили и дружить не могут, патриотизм головного мозга факты никогда не пропустит.
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304
Aliaks День назад
[мат].!
Происхождение цветов флага
Существует несколько версий происхождения бело-красно-белого флага. Белый и красный цвета характерны для белорусской культуры, например, красные элементы на белой основе считаются самым распространённым сочетанием цветов в белорусском орнаменте[2].

В хронике Виганда Марбургского конца XIV века в описании битвы рыцарей Тевтонского Ордена с войсками Великого княжества Литовского у орденского замка Байербург на реке Мемель (Неман) в 1341 году (во время которой был убит великий князь литовский Гедимин) впервые упоминается о знамени Великого княжества Литовского[3], но нет описания этого знамени и его цветов.

Современный белорусский поэт Сергей Соколов-Воюш[be-tarask] в своей песне «Князь» описывает, как во время битвы некий «стольный князь» был ранен в голову, но снял белую повязку с красной полосой крови и повёл под этим импровизированным знаменем своё войско в атаку на врагов[4]. Однако геральдист С. Е. Рассадин указывает на то, что в белорусском фольклоре подобная легенда отсутствует, при этом отчасти схожие легенды имеются у флагов Испании[5], Австрии[6] и Латвии[7].

Флажок на пиках кавалерии ВКЛ в битве под Оршей

Ротное знамя Литовского (Белорусского) гусарского полка, 1776 1783 гг.
По мнению некоторых белорусских специалистов, прототипом бело-красно-белого флага могли послужить треугольные белые флажки с красным крестом Святого Георгия, изображённые на пиках польско-литовской кавалерии на картине первой половины XVI века «Битва под Оршей»[8]. Между тем, связь этих флажков с бело-красно-белым флагом, как и атрибуция изображённых воинов, спорны[9][10]. Достоверность изображённого на картине также принимается не всеми исследователями[11].

Таким образом, документы, подтверждающие использование трёхполосного бело-красно-белого знамени или флага на белорусских землях до начала XX века, не известны. В частности, польский хронист XV века Ян Длугош, перечисляя хоругви войска Великого княжества Литовского в Грюнвальдской битве, отметил, что 30 хоругвей были красными с изображением «Погони», ещё 10 хоругвей красными с изображением герба «Колюмны». О бело-красно-белом знамени в хронике Длугоша упоминаний нет. В других известных исторических источниках (летописях, хрониках, статутах) бело-красно-белое знамя также не упоминается. Во время восстания Калиновского использовались значки, ленты и знамёна белого и красного цветов[12], однако достоверных источников об использовании повстанцами бело-красно-белого знамени нет.
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981
Murych День назад
История главного символа протестов в Белоруссии
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7k
K7OO День назад
Задрали уже тупорезы с "власовским триколором".
Это флаг Российской Империи, а не Власова. И то, что его использовал Власов, это проблемы самого Власова, но уж точно не российского триколора.
Гитлер, как известно, был художником и вегетарианцем. Но никому в здравом уме не придет в голову обвинять в нацизме людей, которые рисуют картины или не едят мяса. Ибо это будет очевидным нарушением причинно-следственной связи и свидетельством шизофрении. Ровно то же самое и с Власовым, решившим по каким-то своим причинам использовать чужой флаг, к которому он сам не имел абсолютно никакого отношения. Кстати, флаг у гитлеровской Германии был красным. И как это порочит госсимволы СССР? Да вообще никак.

Совсем другое дело с бело-красным флагом белорусской оппозиции. Этот флаг изначально был создан коллаборационистами, никакой другой истории у него прежде не существовало. Поэтому любое обращение к данной символике - это автоматическая апологетика именно того бесславного периода.
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24k
labuda.blog Автор поста K7OO День назад
Власовцы использовали андреевский флаг, триколор случайно попал на одну фотку времён ВОВ.
Красный флаг есть у многих стран, но на красном фоне есть звёзды, свастика, орлы и тд, тут дело не в цвете а в рисунке, и не говорите что три полосы (бело-красная-белая) это простое совпадение!
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1k
Bogdan Krasota День назад
Если так разбираться то власовцы с триколором воевали.
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2k
Билли Бонс Bogdan Krasota День назад
Не воевали. Это ложь. В качестве официального флага РОА использовало Андреевский крест.
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245
g789 День назад
Прелестно, просто прелестно!!!!
Этот флаг - государственный флаг Республики Беларусь в 1991 1995 годах, до прихода лукашенко.
Поэтому он и выбран.

Генерал власов воевал с триколором на стороне фашистов. Так что, по вашей логике, россияне "встав под триколор предают память миллионов замученных и сожжённых новой Германской империей солдатами и зондеркомандами Третьего Рейха"????


Совсем кремлеботы берега потеряли?
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3k
Taf Taffus День назад
Вообще очень странно, что вытащили именно этот флаг. Всякое змагарье любит порассуждать про свои корни из ВКЛ, и как под этой тряпкой в свое время литвинобеларусы ходили и всем наваливали. Но у ВКЛ флаг был другим, и у Гедеминовичей тоже другой флаг. Полосатая тряпка в том виде, в каком с ней сейчас бегает всякое зверье выплывает в истории всего два раза - в описанный период подстилки кайзеровской Германии и в период нацисткой оккупации. Это, кстати, ответ дрочерам про "ваш власовский триколор". Триколор и Андреевский флаг предатели себе пытались присвоить, а вот ваш двухцветный половик это новодел и оба раза четко связанный с конкретными историческими событиями.
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4k
Сергей День назад
[мат] аналогию провел!сезди с этим в Белоруссию!
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34k
uid-e36jnbu3 Сергей День назад
Ты что ли белорус ???
Ведь недавно , буквально пару недель назад , ты был из Хабаровска ...
???
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4k
Сергей uid-e36jnbu3 18 часов назад
Закусывать надо.
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79
contraas День назад
Ну ты подстилка понимаешь, что тебе в Беларусь не нагой, ты говномразь отработал свой патриотический высер.
пс кому интересно тот загуглит, а так то ВКЛ по этим флагом существовала
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26k
KiploksAKS Taf Taffus День назад
У ВКЛ государственного флага не было. Государственные флаги - это вообще детище Великой Французской Революции. До этого армии пользовались флагами домов правящей династии. ВКЛ с 1569 года - часть Речи Посполитой, соответственно, использовался флаг короля Польского и Литовского.
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10k
Иван contraas День назад
интересно, это бульбашовский, или хохляцкий высер? хотя, какая разница, и то и то - быдлятник
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24k
labuda.blog Автор поста contraas День назад
Ты лучше не призывай меня приехать в Белоруссию, если приеду то как ополченец против прозападных прихвостней! Привет с ДНР!
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3k
Taf Taffus KiploksAKS 15 часов назад
И таки у литовских князей тоже и среди флагов ни среди знамен вы не найдете использованной женской прокладки.
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8
Monher labuda.blog 15 часов назад
поддерживаю
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7k
ScorpionDS День назад
У нас в Украине красно-черный, флаг УПА, также активно использовался на майдане и сейчас как символ "свободы", видимо сценаристы один и те же ...
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2k
Hellgone ScorpionDS День назад
Вы не ошиблись.Это именно так и есть.
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24k
labuda.blog Автор поста ScorpionDS День назад
ScorpionDS ты абсолютно прав! Только пиши по русски - "на Украине". Не смешивайте украинскую мову с русским языком!
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37k
Сергей День назад
лабуда-лабудень-лабуденище
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24k
labuda.blog Автор поста Сергей День назад
Сэр Гей!
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2k
kappaneed День назад
О, от.ъ.бались от Украины... неужели?)))
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29
LUDAKOT kappaneed 8 часов назад
Признавайся!!!Ты белорусов покусал?Теперь они будут рассказывать,что выкопали и что насыпали.(касается только кастрюлек)
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3k
Едондер пуп День назад
Под любым флагом - ври, да не завирайся.
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26k
KiploksAKS День назад
История главного символа протестов в Белоруссии
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936
No pasaran Vadim День назад
Так и есть. Появился в 1918 году при оккупации Германией и создании БНР.
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24k
labuda.blog Автор поста Hexo4uha День назад
Hexo4uha прав(а), картинко 90 годов!
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103
Hexo4uha labuda.blog День назад
Прав. Ник и аватарка с советского мультика, где пацан увидел разжиревшего и постаревшего себя. Прям как про меня - постарел, растолстел..
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26k
KiploksAKS No pasaran 13 часов назад
По факту, Вы не знаете истории своего собственного флага.
Бело-сине-красный флаг был впервые принят Петром Первым в качестве своего личного штандарта. Есть основания полагать, что образцом ему послужил такой же флаг, изготовленный для Алексея Михайловича. После долгих экспериментов этот флаг был принят как флаг торгового флота России. И только в конце 19 века его утвердили то ли как "народный", то ли как "национальный". Тут неразбериха даже в официальных документах.
В любом случае, всё это не отменяет того, что флаг был знатно зашкварен в 1942 году.
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No pasaran KiploksAKS 12 часов назад
К твоему сожалению, зашкварен только ты и флаг марионеток оккупационного режима.
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13k
Максим День назад
этот флаг в беларуси был до 1995 пока лука его не поменял на советский.и по логике автора в россии щас тоже фашистский флаг,роа,власовцы под триколорами были
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5k
☣️Месть печенегов☣️ День назад
Ну как ни откроешь пост или комментарий лабуды, сплошная лабуда!


отказываются от великих подвигов и побед, совершенных под современным флагом РБ

Это какие же? Знамя республики Беларусь над рейхстагом?

Может, ещё о триколор в сходном ключе порассуждаем?
Ну как ни откроешь пост или комментарий лабуды, сплошная лабуда! отказываются от великих подвигов и побед, совершенных под современным флагом РБ Это какие же? Знамя республики Беларусь над рейхстагом? Может, ещё о триколор в сходном ключе порассуждаем?
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5k
☣️Месть печенегов☣️ No pasaran День назад
Тебе раз объяснили, затем второй раз. А ты по прежнему поражаешь своей тупизной

Это цвета гольштейн-готтроппской династии, которая правила Россией до 17г

В 1761 году готторпский герцог Карл Петер Ульрих стал императором Всероссийским под именем Петра III. В связи с этим династию всероссийских императоров начиная с Петра III в специальной литературе по генеалогии и во всех императорских гербовниках именуют «Гольштейн-Готторп-Романовыми». Поэтому соединённый герб Гольштейн-Готторп-Романовых входил в Большой Герб Российской империи.
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936
No pasaran ☣️Месть печенегов☣️ День назад

Про Петра III и династию Гольштейн-Готторп-Романовых ты ничего нового не сказал и никакой тайны не открыл.
Ты еще про Екатерину II вспомни

----
А вот с цветами флага, как всегда попытался наврать.
Но ты тупенький и у тебя не получается

Про Петра III и династию Гольштейн-Готторп-Романовых ты ничего нового не сказал и никакой тайны не открыл. Ты еще про Екатерину II вспомни ---- А вот с цветами флага, как всегда попытался наврать. Но ты тупенький и у тебя не получается
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5k
☣️Месть печенегов☣️ No pasaran День назад
Так и что я "пытался наврать"? Первый раз флаг в нынешнем виде появился при Петре 1 в подражание голландскому. В годы ВОВ использовался немецкой оккупационной администрацией, роа и другими коллаборацианистами.

Так и что я там "наврал"?
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No pasaran ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Какие цвета гольштейн-готторпской династии?
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32k
Alex ☣️Месть печенегов☣️ 17 часов назад
Российский триколор, в своем современном виде, как государственный военно-морской флаг появился в 1669 году. И как государственный военно-морской флаг он был поднят на всех русских военных кораблях.
С 1685 года - этот флаг является, также, личным штандартом Петра I.
Именно его поднимают семеновский и преображенский полки.
С 1693 года - официальный флаг Российской империи.

Петр I родился в 1672 году.
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182k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен День назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бело-красно-белый_флагhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Бело-красно-белый_флаг
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936
No pasaran Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен День назад
Ты сам читал статью?

"Таким образом, документы, подтверждающие использование трёхполосного бело-красно-белого знамени или флага на белорусских землях до начала XX века, не известны"
"С другой стороны, утверждается, что никаких решений о флагах съезд белорусских организаций не принимал"
"В 1918 году в условиях германской оккупации провозглашается Белорусская Народная Республика, символами которой стали герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. В 1919 1920 годах бело-красно-белый флаг использовали белорусские военные формирования в составе армии Литвы[15][20]. "
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