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Штраф - 135 евро.
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Босиком да по граблям....
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Змагары попали в котел)
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2020 попридержи лошадей
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ну это план Б...если бы РФ не разработала вакцину, то бы был , еще сразу спрогнозированный 2й виток ковида, а так..пришлось вот, что было.... но видать так сяк, раз параллельно еще и чуму в Монголию подпустили, ну чтоб резонансик был покруче....
ну это план Б...если бы РФ не разработала вакцину, то бы был , еще сразу спрогнозированный 2й виток ковида, а так..пришлось вот, что было.... но видать так сяк, раз параллельно еще и чуму в Монголию подпустили, ну чтоб резонансик был покруче....
не в 1й раз...кто не в курсе, такую байку со стелсами провернули..в итоге ф-117 бесполезный кусок футуристического металла, который валит система пво 60х годов выпуска...Б2 - до сих пор самый дорогой самолет в мире, уже 20 лет как не выпускающийся, из за этого, и да да они тоже из 2х лепят 1 !!! :) классика! ибо запчасти тоже не делают..так для понту самолет....и эти разработки на основе слитой липовой инфы от КГБ СССР, на тематику стеллс...по сути, слили доклад целиком, без финального резюме, где написано "в связи в вышеперечисленными фактами, дальнейшее развитие бесперспективно". это кстати уже не секрет, еще при ЕБН гриф секретно сняли (он тогда сдал все что мона, а так бы они еще долго лапу сосали по этой теме....мля)...кому интересно - почитайте, это угарный материал :)
увы, но нет....
это как если чувак жопу подтрет, он что, ходить перестанет? нет, будет и дальше ходить :)
поэтому кинжалами надо по "чуваку"...а не по говну на его жопе.
да, но вкус омаров во время 12 отпусков в год помогает ему слегка забыться :)
нет, они же в доле. им по-кайфу, и бабки тикают.
или все эти черти за просто так гавкают в нужную сторону? ага...конечно
потому что в свое время, ебн школ прикрыл немало, новых не строил, старые не ремонтировал, были войны и спад... (да, сейчас тоже сокращают, сводят 2в1, понимаю, но все же), и вместо уроков - пойти "Дохать клей" было нормой для многих. так вот, эти самые, дохавшие клей, выросли!!! а им интересны только шлюхи, которые 100% выглядят лучше тех, которые были в подвалах в 90е и отдавались за клей момент :) ну тут тяжело спорить...вот и все. просто очень.
Считаю, что прививка от хождений на майданы есть, и, думаю, она будет работать практически везде.
Любой майдан зажимается со всех сторон, участники переписываются и отпускаются козе в трещину.
Ну а дальше любой, кто попал в списки, получает квиток на зарплату без вычета налога, потом зарплату, и даже сначала радуется.
Но потом - происходит так:
Заболел? За свой счёт.
Ребёнка в садик? Да не вопрос, вот ценник - питание-столько-то, зарплата воспитателя-вот столько, нянечки - ещё вот столько.
Машину угнали? Не, ты ж против ментов, так что ищи сам.
Квартира корит? Ну, надо было покупать огнетушитель. Мы ж тебя и от налогов-взносов освободили, протестун ты наш.
И так везде.
Задрало уже, но раз не пищу, значит устраивает. Я за стабильность, ровную. Уже и на машине не езжу - дорого. За что?
Тоже самое будет и в России. раскрутят и начнут тоже самое.. и выйдет точно такое же стадо аутистов которые буду орать Путин уйди и в этом духе.. и никто их запутинцев не выйдет. Хабаровск это показал на 100%. Просто в планах как я понимаю пошаговое.. РФ качают, но тихонечко. Сначала решили обрушить Белоруссию - посмотреть результат. у нас в РБ большинство население туп оне видит дальше своего носа, вы думает в России не так? это мы тут (и не только) сидим, интересуемся и знаем больше обычных обывателей. Обычные не в курсе сколько в туже РБ ежегодно вливает РФ дешёвыми ресурсами, сколько ежегодных инвестиций ( 4 млрд кстати в 10 году.. больше чем все остальные страны вместе взятые). а обычному скажи, что вместо 2 машин у тебя могло бы быть 4, но путин украл твои деньги.. и ура!! И всякие печеньки и ко будут рукоплескать сидя в обосраной разваленной 404.
Когда ты блогер и съездил в РБ:)
В принципе первых минут 5 хватит, что бы понять, почему нет фоток из автозаков в РБ.
Но я бы на всякий случай закупался сейчас белорусской тушёнкой, а у кого есть много денег, то скупал бы ихние комбайны (очень хорошие)
Потому как если вирус хохлоизации перейдёт на Беларусь, то нечего Беларуского мы больше не увидим. Западные друзья обанкротят все что там есть, понавизут своих товаров и будет Беларусия просто аграрной страной на подачках запада. Пример хохлостана рядом. Чубатые ВПРЯМУЮ угрожают, что если начнёте поднимать машиностроение свое, а не покупать наше западное. То все, кредитов не будет...
Думайте Беларусы, думайте....
Надо закупить пяток банок на НГ, пока как с гречкой не получилось. Ибо у меня есть кент белорус, который в России с 2005 года живет, он мне каждый НГ дарит что-нибудь произведенное в СССР со словами: артефакт исчернувшей цивилизации - такой легкий подъ-еб... вот отыграюсь теперь!