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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (43 фото + 2 видео)

Автор:
17 августа 2020 09:25
Метки: комментарии   политика   юмор   
3938
43
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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47  комментариев
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8
Monher 2 дня назад
Поддерживаю, автор тебя
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10k
Святослав 15 часов назад

Политические комментарии из инета
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19k
предводитель дворянства! 15 часов назад
В доказательство того что коронавирус это тема не медицинская,попробуйте на тех же "Фишках" хотя бы,написать комментарий отрицающий коронавирус.И посчитайте сколько минусов сразу образуется под вашим комментом,за считанные минуты.
В доказательство того что коронавирус это тема не медицинская,попробуйте на тех же "Фишках" хотя бы,написать комментарий отрицающий коронавирус.И посчитайте сколько минусов сразу образуется под вашим комментом,за считанные минуты.
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1k
Yow 21 час назад
ну, низнаю-низнаю! советский бетон был у-ух крепкий! потом пообещали, что после выборов "будет лучше" и бетон стал мягче! потом опять выборы и опять "будет лучше", а потом опять и опять! так что я теперь штробы делаю, придерживая перфоратор безымянным пальцем левой руки (хорошо, что на маките есть кнопка блокировки кнопки) и жду-не-дождусь новых выборов! и тогда, наконец, наступит "невыносимая лёгкость бытия"!
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
ну это план Б...если бы РФ не разработала вакцину, то бы был , еще сразу спрогнозированный 2й виток ковида, а так..пришлось вот, что было.... но видать так сяк, раз параллельно еще и чуму в Монголию подпустили, ну чтоб резонансик был покруче....

ну это план Б...если бы РФ не разработала вакцину, то бы был , еще сразу спрогнозированный 2й виток ковида, а так..пришлось вот, что было.... но видать так сяк, раз параллельно еще и чуму в Монголию подпустили, ну чтоб резонансик был покруче....
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
ну это план Б...если бы РФ не разработала вакцину, то бы был , еще сразу спрогнозированный 2й виток ковида, а так..пришлось вот, что было.... но видать так сяк, раз параллельно еще и чуму в Монголию подпустили, ну чтоб резонансик был покруче....

ну это план Б...если бы РФ не разработала вакцину, то бы был , еще сразу спрогнозированный 2й виток ковида, а так..пришлось вот, что было.... но видать так сяк, раз параллельно еще и чуму в Монголию подпустили, ну чтоб резонансик был покруче....
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
не в 1й раз...кто не в курсе, такую байку со стелсами провернули..в итоге ф-117 бесполезный кусок футуристического металла, который валит система пво 60х годов выпуска...Б2 - до сих пор самый дорогой самолет в мире, уже 20 лет как не выпускающийся, из за этого, и да да они тоже из 2х лепят 1 !!! :) классика! ибо запчасти тоже не делают..так для понту самолет....и эти разработки на основе слитой липовой инфы от КГБ СССР, на тематику стеллс...по сути, слили доклад целиком, без финального резюме, где написано "в связи в вышеперечисленными фактами, дальнейшее развитие бесперспективно". это кстати уже не секрет, еще при ЕБН гриф секретно сняли (он тогда сдал все что мона, а так бы они еще долго лапу сосали по этой теме....мля)...кому интересно - почитайте, это угарный материал :)

не в 1й раз...кто не в курсе, такую байку со стелсами провернули..в итоге ф-117 бесполезный кусок футуристического металла, который валит система пво 60х годов выпуска...Б2 - до сих пор самый дорогой самолет в мире, уже 20 лет как не выпускающийся, из за этого, и да да они тоже из 2х лепят 1 !!! :) классика! ибо запчасти тоже не делают..так для понту самолет....и эти разработки на основе слитой липовой инфы от КГБ СССР, на тематику стеллс...по сути, слили доклад целиком, без финального резюме, где написано "в связи в вышеперечисленными фактами, дальнейшее развитие бесперспективно". это кстати уже не секрет, еще при ЕБН гриф секретно сняли (он тогда сдал все что мона, а так бы они еще долго лапу сосали по этой теме....мля)...кому интересно - почитайте, это угарный материал :)
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
увы, но нет.... это как если чувак жопу подтрет, он что, ходить перестанет? нет, будет и дальше ходить :) поэтому кинжалами надо по "чуваку"...а не по говну на его жопе.

увы, но нет....
это как если чувак жопу подтрет, он что, ходить перестанет? нет, будет и дальше ходить :)
поэтому кинжалами надо по "чуваку"...а не по говну на его жопе.
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
да, но вкус омаров во время 12 отпусков в год помогает ему слегка забыться :)

да, но вкус омаров во время 12 отпусков в год помогает ему слегка забыться :)
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
нет, они же в доле. им по-кайфу, и бабки тикают. или все эти черти за просто так гавкают в нужную сторону? ага...конечно

нет, они же в доле. им по-кайфу, и бабки тикают.
или все эти черти за просто так гавкают в нужную сторону? ага...конечно
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
потому что в свое время, ебн школ прикрыл немало, новых не строил, старые не ремонтировал, были войны и спад... (да, сейчас тоже сокращают, сводят 2в1, понимаю, но все же), и вместо уроков - пойти "Дохать клей" было нормой для многих. так вот, эти самые, дохавшие клей, выросли!!! а им интересны только шлюхи, которые 100% выглядят лучше тех, которые были в подвалах в 90е и отдавались за клей момент :) ну тут тяжело спорить...вот и все. просто очень.

потому что в свое время, ебн школ прикрыл немало, новых не строил, старые не ремонтировал, были войны и спад... (да, сейчас тоже сокращают, сводят 2в1, понимаю, но все же), и вместо уроков - пойти "Дохать клей" было нормой для многих. так вот, эти самые, дохавшие клей, выросли!!! а им интересны только шлюхи, которые 100% выглядят лучше тех, которые были в подвалах в 90е и отдавались за клей момент :) ну тут тяжело спорить...вот и все. просто очень.
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165
Rredd День назад
Вот я, как матёрый таксист-парикмахер и прочий знающийкакобустроитьстрану, скажу так.
Считаю, что прививка от хождений на майданы есть, и, думаю, она будет работать практически везде.
Любой майдан зажимается со всех сторон, участники переписываются и отпускаются козе в трещину.
Ну а дальше любой, кто попал в списки, получает квиток на зарплату без вычета налога, потом зарплату, и даже сначала радуется.
Но потом - происходит так:
Заболел? За свой счёт.
Ребёнка в садик? Да не вопрос, вот ценник - питание-столько-то, зарплата воспитателя-вот столько, нянечки - ещё вот столько.
Машину угнали? Не, ты ж против ментов, так что ищи сам.
Квартира корит? Ну, надо было покупать огнетушитель. Мы ж тебя и от налогов-взносов освободили, протестун ты наш.
И так везде.
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5k
leugene Rredd День назад
Фигня какая-то. Я не протестун и все, как Вы описали для протестунов.


Задрало уже, но раз не пищу, значит устраивает. Я за стабильность, ровную. Уже и на машине не езжу - дорого. За что?
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179k
Северное сияние День назад
Политические комментарии из инета
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5k
leugene Северное сияние День назад
Расист
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936
No pasaran День назад
Короткая память у людей...
Короткая память у людей...
Короткая память у людей...
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59k
Максим No pasaran День назад
Они ещё и гимн поют написанный прислужниками нацистов.
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5k
leugene No pasaran День назад
Я Вас умоляю. Память не короткая-её нет. Вырасло поколение, которому не прививали однозначно истории. Ту фрицы и вклинились в умы.
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59k
Максим День назад
Вот пишут всегда .. Вот в России мы этих либерах если что.. ух мы их.. ребята тоже самое писал в 404, тоже самое писали у нас в РБ (прививка от майданов есть и бла-бла-бла) А теперь скидываю своему друг программу оппозиции, где выход из всех договоров с РФ, (смотри говорю, это ведь жопа 1 в 1 с укрой) а он говорит вы все врете.. мы счас с тобой поссоримся. Светлана просто хочет для нас хорошей жизни (ага а ты плять плохо живешь с ЗП 800 баксов)
Тоже самое будет и в России. раскрутят и начнут тоже самое.. и выйдет точно такое же стадо аутистов которые буду орать Путин уйди и в этом духе.. и никто их запутинцев не выйдет. Хабаровск это показал на 100%. Просто в планах как я понимаю пошаговое.. РФ качают, но тихонечко. Сначала решили обрушить Белоруссию - посмотреть результат. у нас в РБ большинство население туп оне видит дальше своего носа, вы думает в России не так? это мы тут (и не только) сидим, интересуемся и знаем больше обычных обывателей. Обычные не в курсе сколько в туже РБ ежегодно вливает РФ дешёвыми ресурсами, сколько ежегодных инвестиций ( 4 млрд кстати в 10 году.. больше чем все остальные страны вместе взятые). а обычному скажи, что вместо 2 машин у тебя могло бы быть 4, но путин украл твои деньги.. и ура!! И всякие печеньки и ко будут рукоплескать сидя в обосраной разваленной 404.
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59k
Максим День назад
И да в таких случаях все решает то насколько крепка власть и готова применить силу. Если в ней есть слабина, как например в РБ лука во власть кучу западенцев натащил.. Чтоб с Москвой бодаться.. они его и сливают. Макей тот же. так что Путину отличный пример.. зачищать провластное поле надо по Сталински..
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3k
евгений День назад
Лукашенко точно останется у власти, если немедленно не вышлет этих змагар в хохлостан, пиндостан и пшекистан.
Лукашенко точно останется у власти, если немедленно не вышлет этих змагар в хохлостан, пиндостан и пшекистан.
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42k
SinigamiRuuk День назад
Когда ты блогер и съездил в РБ:) В принципе первых минут 5 хватит, что бы понять, почему нет фоток из автозаков в РБ.


Когда ты блогер и съездил в РБ:)
В принципе первых минут 5 хватит, что бы понять, почему нет фоток из автозаков в РБ.
Ссылка www.youtube.com
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26k
Сталин подтвердил бы!! SinigamiRuuk День назад
Журналисты Дождя не российские, это пропагандисты иностранные.
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6k
Kazimir Myshkin SinigamiRuuk День назад
Блогеры формируют общественное мнение, неудивительно что с ними так обходятся. А омон накрутили и отправили подавлять. Для них это обыденность, почитайте как заключенных этапируют и содержат. Очень похоже
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6k
Kazimir Myshkin SinigamiRuuk День назад
Я давно обратил внимание, что силовики ненавидят людские сборища, будь то фестиваль, концерт, футбольный матч, и особенно митинг. И чуть что начинают людей дубасить как мешки с песком, со всей дури
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1k
Alex Kazimir Myshkin 18 часов назад
И как часто Вас дубасили, и за что? Тут пол сайта расстреляных лично Сталиным. Теперь куча избитых
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25k
Ashabad День назад
Политические комментарии из инета
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25k
Ashabad День назад
Политические комментарии из инета
Ссылка www.youtube.com
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4k
Владимир День назад
Какой то лютый 3,14здец происходит. Как уже задолбали шататели.
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4k
Злобный День назад
Просто сейчас посмотрим что из себя народ Беларуси представляет... Такие же ибанутые с кастрюльками на голове как хохлы, или всё-таки голова работает.
Но я бы на всякий случай закупался сейчас белорусской тушёнкой, а у кого есть много денег, то скупал бы ихние комбайны (очень хорошие)
Потому как если вирус хохлоизации перейдёт на Беларусь, то нечего Беларуского мы больше не увидим. Западные друзья обанкротят все что там есть, понавизут своих товаров и будет Беларусия просто аграрной страной на подачках запада. Пример хохлостана рядом. Чубатые ВПРЯМУЮ угрожают, что если начнёте поднимать машиностроение свое, а не покупать наше западное. То все, кредитов не будет...
Думайте Беларусы, думайте....
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23k
Fat Lynx Злобный День назад
У нас есть производство СХ техники... а вот, бля, тушенки нормальной нет.
Надо закупить пяток банок на НГ, пока как с гречкой не получилось. Ибо у меня есть кент белорус, который в России с 2005 года живет, он мне каждый НГ дарит что-нибудь произведенное в СССР со словами: артефакт исчернувшей цивилизации - такой легкий подъ-еб... вот отыграюсь теперь!
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3k
Мангуст Злобный День назад
Насчет комбайнов не скажу, а вот в плане тракторов братья-белорусы начали халтурить. Пару лет назад закупили 2 экскаватора на базе МТЗ-82. очень скоро пришлось переваривать палец в шарнире стрелы . А потом и усиливать ковш (наварили зубья и полосу по периметру), ибо явно сэкономили на толщине метала. Хотя база (а фигли, в Союзе еще разработали) хороша.
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