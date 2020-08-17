Митинги в Минске 16.08.2020

Стоит отметить, что в район Гродно переброшена воздушно-десантная бригада (на фоне появившихся разговорах о возможности ввода войск на территорию Белоруссии для защиты "обладателей карт поляка" и протестов в самом Гродно), а с 17 августа объявлены военные учения на границе с Литвой, которые пройдут до 20 августа. Более частое упоминание армии Белоруссии в новостях, говорит о том, что ряд других инструментов стали неэффективны и приходится вводить в новостной мейнстрим тему белорусских вооруженных сил, вокруг которых витает призрак "военного положения", которое может является последним козырем Лукашенко, если другие шаги не сработают. Но тут с одной стороны есть вопросы к тому, будут ли военные выполнять такие приказы, особенно видя, как фактически идут на попятную в вопросах действий подчиненных министра МВД Караева. Плюс в текущей ситуации ВП выглядит достаточно странным шагом - получается сначала жестим - потом делаем откат - потом жестим еще больше. Более логично выглядела бы схема - сначала увещевания и угрозы, потом жесть, потом если не поняли, совсем жесть - то есть линейное нарастание уровня применения насилия.

Как это обычно и бывает, когда государство решает, что время разговоров кончилось и к протестующим выходит человек с ружьем. В Белоруссии действительно наблюдается необычная последовательность действий, когда начали с пункта №3, а потом перешли к пункту №1.

Подобная непоследовательность, характерна для тех случаев, когда государственный аппарат выведен из равновесия уже пропущенными ударами и действует в непривычной для себя обстановке. Поэтому хаотичность заявлений и действий является отражением недостатка понимания, откуда идут угрозы и как с ними справляться. В еще большей степени это наблюдалось на Украине при Януковиче, причем дважды, когда в обеих случаях государство оказалось не готово к противодействию цветным сценариям. В данном случае Лукашенко заявлял, что готов, но как оказалось - не готов. Последствия этого просчета он сейчас и пытается устранить.