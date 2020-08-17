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Митинги в Минске 16.08.2020

Митинги в Минске 16.08.2020 (7 фото)

Автор:
17 августа 2020 08:31
Метки: Colonel Cassad   Майдан   белоруссия   
815
7
Лукашенко заявил, что на митинг собралось 50 000 человек, МВД заявило, что собралось 65 тыс., на ТВ заявили, что 70+. Медуза сначала написала про 70 тыс, но потом переписала на 10 тыс. Оппозиционный Tut.by насчитал 31,5 тыс.

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Метки: Colonel Cassad   Майдан   белоруссия   
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55  комментариев
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5k
albedo 2 дня назад
Сравниваем флаг Польши и белорусской оппозиции. И понимаем: и на том и на том шмат сала с прожилками мяса.
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164
Лехан День назад
Этот пост не грех и плюсануть, текст написан адекватно, без мата и ненависти
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25k
Ashabad День назад
Братья-белорусы, хотите, чтобы у вас было так:

Ссылка youtu.be
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294
Алексей День назад
Скачите змагары, скачите... Посмотреть вниз(на 404) время нет... Ну-ну.....
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3k
Сергей День назад
Еврей правильно глаголет
Ссылка youtu.be
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3k
Mikhail День назад
Беларусы! На Украине так же все начиналось и что теперь? Хорошо живут? - ракеты и танки по домам два года стреляли, посмотрите в ютуб миллионы роликов что творится, вы так же хотите? Лукашенко им надоел, поставьте свою Тихановскую - ее быстро печеньками нашпигуют! Президентом может быть не любой человек, тут опыт нужен и мощные политический ум!
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−17
Grisha День назад
Кремлеботы очередной вброс делают, без лукашенко беларуси не будет и т.д. странно где сменяемая власть государство существуют попрежнему.. :)
Забавно лукашенко приехал на МЗКТ к бастающим и сказал... процетирую:
Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?
Да!
Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
цитата с тут.бу
сразу после этого инет в Беларуси на 15 минут погас... По сути Рабочие требуют честных выборов, Лукашенко говорит честных выборов не будет пока вы меня не убьете.. Россияне лука каждым своим высказыванием закапывает себя глубже и глубже.. Путину в пору сменить эту мертвую политическую лошадь, надеюсь ему так же хватит ума не вводить войска для поддержания лукашенко..
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34k
uid-e36jnbu3 Grisha День назад
Заглохни , провокатор !!!
Ты даже "тутбаевскую" помойку прочитать грамотно не можешь !!!
Объясняю тебе , двоечнику , причём не своими словами , а словами той же инфопомойки !!!
Президент пообщался с рабочими в цехах и ПОСЛЕ ЭТОГО вышел на улицу , где и начались раздаваться эти крики .
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7k
Sasa Grisha День назад
Порадовала фраза: "...странно где сменяемая власть...".
И правда, где? Оглядываясь на Запад, где сменяемость? Ау! Где в Германии? Ау! Где в Англии? Напомню, там Королева до сих пор правит, если что. Где в Финляндии? Президент Саули Нийнистё. Где в Чехии? Президент Милош Земан. И т.д. Там еще пяток таких стран только в Европе. И ... тишина по этому поводу. А в России низя, в Белорусии - низя! Почему? А потому что гладиолус? Или так в методичках Госдепа написано?
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2k
kappaneed 2 дня назад
Пофиг, сколько, надо в процентах смотреть, если от 5 до 10% населения, переворот, которы свергнет любую власть
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Полагаю, даже 30 тыс (плюс минус туда-сюда), это неплохой результат для Лукашенко - митинг по крайней мере показал, что у Лукашенко есть свои сторонники

Сторонники и бюджетники это разные вещи

Так и у нас гоняют бюджетников на демонстрации, митинги едра и прочие массовые мероприятия, так что это не совсем показатель, скорее показатель того, что лукашенко ещё может задействовать адм ресурс. Но все равно слабенько. Вот Кадыров миллион в грозном собирал в поддержку путина, больше, чем все взрослое население Чечни. Вот это поддержка


А оппозиция с белокрасным флагом маху дала. Нужно было с российскими и георгиевскими лентами выходить
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2k
Сергей Терехов 2 дня назад
по другим городам Белоруссии то же самое было в соответствии с численностью населения городов
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Комментарий удален
4k
KааPut 2 дня назад
Может вы куда-то выходили. Так я напоминаю, что 12 августа 2020 г. в ходе президентских выборов в Республике Беларусь победила Светлана Тихоновская.
Ссылка youtu.be
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31k
Антон 2 дня назад
Митинги в Минске 16.08.2020
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Антон 2 дня назад
Кактус это лука? Скорее вкусная картоха, судя по пропаганде
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359
ah3007 2 дня назад
По-поводу подсчёта голосов в Беларуси: "Понятно, что все ссут в бассейн, но зачем это делать с вышки?"
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88
unight Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен День назад
Так у нас тут все себе этот вопрос задают - нафига так нагло нам в лицо плевать. Ощущение, что на предложение своей команды сделать 51% он ответил в манере:
- ты штоооо? якия 51%? у меня всегда было 80%! меньше для меня позор! сделай мне 80% и не меньше
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88
unight евгений День назад
возражу по поводу "замены ему нету". у нас люди хотели голосовать за Бабарико и Цепкало. но одного посадили потому что "коммерческий банк превратился в инструмент обогащения его владельцев" (это, сцук, цитата с нашего гос телевидения), а второго не зарегистрировали. Тихановская обещает всем прозрачные выборы, выпустив всех полит заключенных, т.е. с Бабарико и Цепкало. поэтому за нее все так зацепились. а нас тут все из рф поносят, мол, вы че, хотите чтобы домохозяйка управляла страной?!
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3k
евгений unight 16 часов назад
Ну так и есть. Какое ей управлять? Сразу сбежала. Она только развалить страну может и все. А Бабарико и Цепкало это все равно не те фигуры.
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182k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен unight 16 часов назад
И я о том же...
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3k
Sergey unight 13 часов назад
Люди поверили, что домохозяйка управлять страной не намерена. Единственная её программа - после победы устроить новые честные выборы. Народ из-за этого за неё и голосовал.
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11k
Андрей Дядя 2 дня назад
На следующей неделе оппозиция предпримет попытки определиться с лидерами

вот пока этого не случится - все эти шествия коту под хвост. тупо вопрос : а за кого вы топчите ? ответ : а херзнает . это не оппозиционные митинги , а стихийные митинги против итогов голосования.

даже майдауны топтали за кого- то . там хоть все понятно что к чему .
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5k
☣️Месть печенегов☣️ евгений День назад
Ну так и у нас на политическом поле один подсолнух
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5k
☣️Месть печенегов☣️ albedo День назад
Отмазки уровня третьеклассника
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5k
albedo ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Отмазки уровня третьеклассника
------------
Извини, на твой уровень первоклассника у меня "отмазок" нет.

Еще раз - твой переход на личные оскорбления - первый признак прыщавого полюционера со спермотоксикозом.
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3k
евгений ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Почему есть еще варианты, но пока они и не нужны. А в Белоруссии там ...
Почему есть еще варианты, но пока они и не нужны. А в Белоруссии там ...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ albedo День назад
Еще раз - твой переход на личные оскорбления.


Бля, кто бы говорил. У тебя каждый второй комментарий - убогая попытка оскорбить
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