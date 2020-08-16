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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (42 фото + 4 видео)

Автор:
16 августа 2020 12:38
Метки: комментарии   политика   юмор   
4523
42
4
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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95  комментариев
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169k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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4k
Злобный День назад
Я что то не понял!!!
Я не понял - там что много "героев" погибло? вроде только один с коктейлем в руках? В честь него одного будут улицы называть?
Про какие жертвы она говорит? Кем она там города и улицы назовёт? Один убитый вроде? Или уже народ готовят к белорусской сотне?

Если честно, то это уже не смешно!!! Походу Белорусов толкают по хохлянскому сценарию...
Ссылка www.youtube.com
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4k
Олег Балдин Злобный День назад
Ты только сейчас это понял?
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25k
Ashabad День назад
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671
Geberan 2 дня назад
Как же сложно диванным свиньям их мухосранска
В Белоруссии поливаем говном фОшистов эмагаров, которые встали на колени и против Лукашенко
А в США топим за фОшистов фанбоев Трампа, которые не встали на колено
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10k
Элитный тигр Geberan День назад
Мальчик, ты дурачок? А с чего перед неграми должны на колени вставать? это тебе видать сложно с одной извилиной в черепе...
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671
Geberan Элитный тигр День назад
А тебе свинья, какое дело, кто, где и перед кем стоит на колени ?
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1k
Бухой Ирландец 2 дня назад
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1k
Бухой Ирландец 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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Gilmor 2 дня назад
Комментарий к фото
Ничего страшного, у США задница разработанная, поместятся.
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1k
Gilmor 2 дня назад
Комментарий к фото
Вот этого я никогда не понимал. Ладно те кто отдавал приказы, до них не так просто добраться было. Но вот почему исполнители, в том числе и этот пилот, умерли своей смертью, я понять не могу.
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3k
евгений 2 дня назад
Турки забыли сказать волшебные слова

Турки забыли сказать волшебные слова
Турки забыли сказать волшебные слова
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2k
soar 2 дня назад
Изъятие грузов с чужих кораблей во все времена называлось пиратством.
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294
Алексей soar День назад
Ну а кто такие пиндосы? Это потомки [мат], педрил, преступников разных мастей, в том числе и пиратов. Им не привыкать......
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42k
Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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3k
Сергей Александр 2 дня назад
Просто факт. Вообще-то 2 базы Российские уже в Белоруссии есть.
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1k
Ilya Volodin Сергей 2 дня назад
Точнее они там всегда были :) И будут.
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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4k
Олег Балдин Александр День назад
Какая отвратительная рожа
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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4k
Олег Балдин Александр День назад
это +,поржал
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−183
Фуги 2 дня назад
Путин - следующий. Готовься.
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2k
Ewgeny Фуги 2 дня назад
Уродец, я тебе первый грабли в дупу вставлю. Причем - не деревяхой вперед. Обращайся, мамкин рЫвалюцанер.
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21k
ВАТНИК Ewgeny 2 дня назад
за мной будешь....
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1k
Ilya Volodin ВАТНИК 2 дня назад
Извините кто тут последний РЫволюционеров бить?
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4k
Сергей Фуги День назад
Готовится к чему убогий?
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4k
Злобный Фуги День назад
Я тоже в очередь...
И запишите меня три раза...
Монтировкой пользоваться можно?
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227
im240 2 дня назад
да хрен с ними. пусть скачут убогие.
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