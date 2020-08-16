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Бабааах ? у змагаров!
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Это фот задолго до голосования в РБ! Змагаров кормили давно...
Только вонючая NEXTA дает картинку.. Это польское говно...там же вся машина пропаганды западной работает.... Вот устоит Батька!!! А я думаю устоит;) ведь не зря наши "чвк" домой вернулись✌и некто усатый звонил в Кремль
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Бывшие кандидаты в президенты выступают против повторных выборов или подсчета голосов - требуют передачи власти.
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Молодёжь Белоруссии браво
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Что-то змагары офигели, вы не находите?
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Я не понял - там что много "героев" погибло? вроде только один с коктейлем в руках? В честь него одного будут улицы называть?
Про какие жертвы она говорит? Кем она там города и улицы назовёт? Один убитый вроде? Или уже народ готовят к белорусской сотне?
Если честно, то это уже не смешно!!! Походу Белорусов толкают по хохлянскому сценарию...
В Белоруссии поливаем говном фОшистов эмагаров, которые встали на колени и против Лукашенко
А в США топим за фОшистов фанбоев Трампа, которые не встали на колено
И запишите меня три раза...
Монтировкой пользоваться можно?