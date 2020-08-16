14.

Так же как и коричневое говно в укре.. Это спящие... Но в нужный момент их на ура поднимают!!!! Змагары-те же майдауны....



Только вонючая NEXTA дает картинку.. Это польское говно...там же вся машина пропаганды западной работает.... Вот устоит Батька!!! А я думаю устоит;) ведь не зря наши "чвк" домой вернулись✌и некто усатый звонил в Кремль