Командование неоднократно доводило до личного состава, что заграничные провокаторы готовят беспорядки. Это Америка, Польша, Прибалтика и Украина.
России сильный президент в Беларуси тоже не нужен, они хотят своего человека вместо Лукашенко поставить. Так получилось, что Беларусь для всех соседей как кость в горле стала. Им не нравится Лукашенко, потому что он не пускает в страну ни западных, ни российских олигархов. Да и местным не дает поднять голову. За это его все и не любят и мутят воду
На эти протесты приехало много провокаторов из Польши, Литвы и Украины. Когда мы начали паковать эту пацанву, у многих нашли заграничные паспорта. И вот я спрашивал у татуированных мажорчиков, чего приехали? В ответ мычали, что просто погулять и отдохнуть приехали. А у них налокотники и наколенники заранее были нацеплены. Это такие мирные протесты? Отдохнуть в наколенниках и налокотниках пластиковых, бросить в нас бутылку или петарду? Это так туризм сейчас называется?
Видел, кто приходил и стоял напротив нас во время горячей фазы беспорядков в понедельник? Это городские мажоры, зажравшиеся от сытой жизни детки богатеньких родителей. Это пацанва, молодежь, потерявшая берега, которые не понимают, чего они вообще хотят. В отличие от них, большинство моих сослуживцев парни из деревень. И они помнят, как их родителям в 90-е пришлось тяжело, пока не пришел Лука и не остановил бардак. Сейчас живем мы не богато, но ни нищенствуем. Но многие этого не ценят
Мы люди военные, приказали – выполняем. Те, кто митингуют, не знают, как потом строить государство. Если Лука уйдет, то придут коррупционеры и олигархи, которые пустят страну с молотка
Никто не хочет, чтобы нас так же порвали, как в Украине "Беркут". Мы помним его судьбу. У нас есть приказ, мы его выполняем. Все наши понимают, что если эти городские мажорчики и их хозяева придут к власти, нас начнут на столбах вешать. Нас обвиняют в том, что мы избивали людей. Не избивали, а выполняли приказ, командиры заранее довели - действовать жестко. Мы и работали
При задержаниях пару раз довелось дубинкой махнуть, но после этого, при конвоировании, задержанных не бил. Некоторые мои сослуживцы перегибали палку, но их можно понять - трудно сдерживать себя, когда в тебя прилетит петарда или бутылка. Автозаков на всех действительно не хватало, поэтому приходилось их запихивать слоями, как шпроты в банку. Но это просто пр@еб командиров, которые не предусмотрели, что так много принимать будем. То, что задержанные потом сознание теряли, тоже про@б начальства - мест в изоляторах не хватало и приходилось часами сидеть и ждать команды, куда ехать с задержанными
Читал в интернете, что какие-то ВВшники сжигают форму и увольняются. Ни у кого из моих сослуживцев таких мыслей нет, чтобы показательно уволиться, мы не клоуны. Но какая-то измена уже чувствуется. Нас остановили, больше никого не задерживаем. А начальство теперь обещает "разобраться", кто бил людей. Такое предчувствие, что сверху просто нас сливают - начальство будет в белых мундирах, а нас сделают в глазах всех "фашистами". Уже с сослуживцами говорили о таком повороте - вот скоро выйдет Лука, поклонится, извинится перед всеми. А на нас всех собак навешают. Многие ребята в это не верят. Думают, что президент не сольет нас. Ну посмотрим
Источник:
Ссылки по теме:
- Реакция соцсетей на события в Белоруссии
- Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника
- "Живёт по принципу дармоед": российские политики и артисты о Лукашенко и выборах в Белоруссии
- Розы, тюльпаны и тапки: 10 цветных революций
- События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире
Метки: Майдан белоруссия омон vs майдауны
0
Новости партнёров
Загрузка...
Ну а оппозиции напоминание. Вангую так сказать. Любая цветная революция приводит к потере независимости страны, разграблению ее ресурсов и к обнищанию трудового народа. Экспорт цветных революций давно стал испытанным средством глобалистского капитала по расширению зоны своего влияния. Так что думайте "на чью мельницу воду льёте." И что вам за это будет.
Фишки = Россия-1
Лживая помойка
1. Кого они хотят к власти? Откуда она взялась.
2. Был ли у неё опыт управления хотя бы областью?
3. Что она обещала,что изменить?
4. Как она поднимет экономику,повысит зп и пенсии?
Т.е сказать"выбери меня и будет всё круто,все будем богаты" это одно,а вот как ты это сделаешь?
Ты же наверно 100 пудов всё знаешь про ситуацию в РБ)))
Не то что я, всего лишь какой то житель этой страны.
Кто ее такую хрупкую просил лезть туда, где могут больно ударить?
Если ты ты из Беларуси и видишь всё своими глазами то ты нагло врёшь и что самое страшное не столько окружающим сколько самому себе.
Есть в криминалистике такое понятие как - "Врёт как очевидец!"
Вот ты и есть тот самый врун))))
Все силовики которые учавствовали в антиконституционного захвате власти и попался на жёстких избиениях пойдут топтать зону на очень долго, а их имущество будет пущего с молотка с целью покрыть моральный ущерб и затраты на лечение тем кого они избивали.