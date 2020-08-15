Читал в интернете, что какие-то ВВшники сжигают форму и увольняются. Ни у кого из моих сослуживцев таких мыслей нет, чтобы показательно уволиться, мы не клоуны. Но какая-то измена уже чувствуется. Нас остановили, больше никого не задерживаем. А начальство теперь обещает "разобраться", кто бил людей. Такое предчувствие, что сверху просто нас сливают - начальство будет в белых мундирах, а нас сделают в глазах всех "фашистами". Уже с сослуживцами говорили о таком повороте - вот скоро выйдет Лука, поклонится, извинится перед всеми. А на нас всех собак навешают. Многие ребята в это не верят. Думают, что президент не сольет нас. Ну посмотрим