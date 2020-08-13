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Самый шЫдевральный шЫдевр сегодняшнего дня
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ПДД никто не отменял
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Рыгорыч салобон
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Быть 3,14дором, это же обязательное требование?
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Лондон, посольство РБ
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Не прокатило
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Качиньский в гробу всхохотамши
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Авторский пост
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ну все понимали, что из нее жертва будет огого и писали об этом. так что версия , что чекисты это подслушали и слили, вполне себе, а ей дали - чтоб тряпочку закрыла, и она закрыла и призвала по домам, ну и для виду еще натрещала... но ноги сделала, понимая, что у КГБ теперь алиби на случай ее смерти, а ей если чо - гаплык :)
Это как у БМВ поменять кузов и заявить о создании новой модели авто.....
С другой стороны, у меня на работе каждый год предлагают прививку от гриппа бесплатно, последний раз какую-то французскую, я не делаю никогда. Но причина в том, что прививают один грипп, а заражается человек другим гриппом, против которого вакцина работает уже плохо, все равно люди болеют и после прививки. С вакциной же от ковида для себя лично я еще не решил как поступить, но отрицать официальные заявления о ее разработке для меня опять же странно.
Так и кто упоротый???
Согласно правилам ПДД, сигналить запрещено в черте города и за пределами населенного пункта. Но есть два исключения: Издавать сигнал разрешено для предупреждения ДТП. Сигналить можно перед обгоном за чертой населенного пункта.Нарушителю придется заплатить штраф в размере 500 рублей
версия была непопулярная, т.к. -- "братья же!"
уже тогда было понятно, что эти "братья" от хахлов не отличаются ничем.
ибо после того, как указывали, что их "страна" называется "Беларусь", ты им пишешь "Белая РУСЬ?", и они подрываются как черти.
так что, ничего не удивило.
про то, что они великие потомки великих литвинов, им в уши срут уже с учебников "истории".
не просто так "послы ЕС" цветы возлагают тому придурку, что бомбой взорвать пытался несколько правоохранителей.
Белоруссия потеряна для русского мира.
в деле пропаганды Россия от запада отстаёт безоговорочно.
запад умеет красиво и качественно извращать факты, подонков и предателей представлять героями, поражения преподносить как победы, а мы свои реальные победы феерично просераем.
"Крым" -- обосрал величайшую геополитическую победу России.
бесконечные "штрафбаты" с "зулейхами" срут в мозги россиян два десятка лет с экранов кинотеатров и ТВ.
в стране открыто функционирует ельцин-центр, музеи гулага и прочие мерзости.
мавзолей на 9-е мая драпируют, имя великого Сталина в День Победы даже не произносится, в среде т.н. творческой интеллигенции он до сих пор считается упырём, который "хуже Гитлера, т.к. уничтожал своих".
Дудь собирает десятки миллионов просмотров своими омерзительными высерами.
Небольшое замечание. Парень хотел обратно отбросить светошумовую гранату, но не успел, взорвалась в руках
ржут над вами, придурками, которые повторяют "подвиг" хохлов.