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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (37 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2020 19:46
Метки: комментарии   политика   юмор   
3985
37
1
Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу психику,
значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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169k
NAZARETH Автор поста 5 дней назад
Политические комментарии 2
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−2
Алексей 2 дня назад
ну если про гроб рукожопому кастрлеголовому правда, то я просто в шоке от происходящего
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164
Трафка 4 дня назад
В очередной раз убеждаемся, что украинским и западным СМИ верить нельзя. Спустя несколько лет всегда - ПРОСТО ВСЕГДА - выясняется, что украинские и западные СМИ врут. Но никто никогда уже не признается.

Ссылка www.youtube.com
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2k
Куронека 4 дня назад
Пришлет экспресс до Ростова? :-)
Пришлет экспресс до Ростова? :-)
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5k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
ну все понимали, что из нее жертва будет огого и писали об этом. так что версия , что чекисты это подслушали и слили, вполне себе, а ей дали - чтоб тряпочку закрыла, и она закрыла и призвала по домам, ну и для виду еще натрещала... но ноги сделала, понимая, что у КГБ теперь алиби на случай ее смерти, а ей если чо - гаплык :)

ну все понимали, что из нее жертва будет огого и писали об этом. так что версия , что чекисты это подслушали и слили, вполне себе, а ей дали - чтоб тряпочку закрыла, и она закрыла и призвала по домам, ну и для виду еще натрещала... но ноги сделала, понимая, что у КГБ теперь алиби на случай ее смерти, а ей если чо - гаплык :)
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16k
Хозяин твоих дырочек 5 дней назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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16k
Хозяин твоих дырочек 5 дней назад
Есть же уже Россия без Путина,туда бы и ехали!
Ссылка youtu.be
Есть же уже Россия без Путина,туда бы и ехали!
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4k
Макс73 5 дней назад
Я не либерал, не [мат], и не ура патриот. Но в данном случае не согласен нигде. Вакцину не возможно создать менее чем за год - полтора. но и 5 лет перебор.
Я не либерал, не <span style='color:gray'>[мат]</span>, и не ура патриот. Но в данном случае не согласен нигде. Вакцину не возможно создать менее чем за год - полтора. но и 5 лет перебор.
Я не либерал, не <span style='color:gray'>[мат]</span>, и не ура патриот. Но в данном случае не согласен нигде. Вакцину не возможно создать менее чем за год - полтора. но и 5 лет перебор.
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192
worldstreetmusic Макс73 4 дня назад
Так она же создана на основе другой вакцины!!
Это как у БМВ поменять кузов и заявить о создании новой модели авто.....
Так она же создана на основе другой вакцины!! Это как у БМВ поменять кузов и заявить о создании новой модели авто.....
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4k
Макс73 евгений 3 дня назад
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4k
Макс73 Алексей 3 дня назад
Не хочу уподобляться "дочери офицера" НО. Систра - бактериолог работает в "бакулевке" У её сокурсницы по институту муж - вирусолог. Заболел и лежал на ИВЛ 3 недели. Как думаешь? Неужели была бы рабочая вакцина он бы не воспользовался?
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3k
Алексей Макс73 2 дня назад
Так вакцина бесполезна, если человек уже заболел. Смысл вакцины в предотвращении заболевания, то есть в получении иммунного ответа от здорового организма при введении.
С другой стороны, у меня на работе каждый год предлагают прививку от гриппа бесплатно, последний раз какую-то французскую, я не делаю никогда. Но причина в том, что прививают один грипп, а заражается человек другим гриппом, против которого вакцина работает уже плохо, все равно люди болеют и после прививки. С вакциной же от ковида для себя лично я еще не решил как поступить, но отрицать официальные заявления о ее разработке для меня опять же странно.
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10k
Алекс Макс73 2 дня назад
сИстра......ясно.
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36k
Александр 5 дней назад
Я не пойму почему упоротые кремлелюбы так отжигают за батьку? 5 дней волнений, ни одного антиросийского выкрика со стороны митингующих. Я родом с Минска, я не по наслышке знаю как там относятся к усатому- его терпеть не могут, он достал всех, он упоротый колхозник, который держится за свою власть из личных амбиций - его реально не любят. Он единственный орет против России - чего вы его защищаете то? Объясните мне, я уде ничего не понимаю.
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61
u811 Александр 5 дней назад
Ну ты. видимо, нихрена не читал, что тут написано. Смотришь в книгу и видишь даже не фигу... Никто не не "отжигает" за него, все просто в шоке от придурковатости "протестующих"
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3k
евгений Александр 5 дней назад
Просто вместо усатого, придет пиз.да.тая и все потом ею накроется. Вот и все. Лукошенко наверняка и Кремль тоже достал своими выходками. Был бы достойный вариант и все возможно было бы по другому.
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10k
Элитный тигр Александр 5 дней назад
Ты за кого голос отдал - за жену блохера?
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1k
Вадим Аполонов Александр 4 дня назад
То есть у Вас проворачивают очередную революцию по лекалам, которые даже и менять не пытаются, а мы которые это видим со стороны, упоротые? Уж поверь мне, нас в России все эти 3.14здобратушки со всех сторон достали до чёртиков, мы в большинстве не против чисто деловых отношений со всеми, без этой фигни, но также понятно, что любимые вами пиндосы не дадут никому нормально развиваться и спокойно жить, ибо их процветание и спокойная жизни зиждется на страданиях и крови за океаном. Вот поэтому нам и не хочется очередной Украины на своей границе, вот поэтому пусть уж лучше Лука и какая-никакая стабильность. Если что спроецируй Белоруссию нынешнюю на Мексику, и представь реакцию американцев...
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43k
Albert GER Александр 4 дня назад
За упоротость и кремлеботство - любой комент ,не совпадающий с твоим мнением, является кремлеботским и проплаченным?

Так и кто упоротый???
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42k
Александр 5 дней назад
Политические комментарии 2
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42k
Александр 5 дней назад
Политические комментарии 2
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Александр 5 дней назад
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Александр 5 дней назад
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Александр 5 дней назад
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Александр 5 дней назад
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Александр 5 дней назад
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42k
Александр 5 дней назад
Политические комментарии 2
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6k
? ? ? Александр 5 дней назад
фейгина ему в защитники..он ещё пятерик сверх накинет..
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23k
Aleksandr Александр 5 дней назад
жаль, что не вышка...
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3k
евгений Aleksandr 5 дней назад
Счас картофельный фюрер им устроит
15 лет строгача на поле
Счас картофельный фюрер им устроит 15 лет строгача на поле
Счас картофельный фюрер им устроит 15 лет строгача на поле
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10k
Алекс Александр 2 дня назад
Прям рад за артемку
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3k
Сергей 5 дней назад
Согласно правилам ПДД, сигналить запрещено в черте города и за пределами населенного пункта. Но есть два исключения: Издавать сигнал разрешено для предупреждения ДТП. Сигналить можно перед обгоном за чертой населенного пункта.Нарушителю придется заплатить штраф в размере 500 рублей

Согласно правилам ПДД, сигналить запрещено в черте города и за пределами населенного пункта. Но есть два исключения: Издавать сигнал разрешено для предупреждения ДТП. Сигналить можно перед обгоном за чертой населенного пункта.Нарушителю придется заплатить штраф в размере 500 рублей
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3k
Слава 5 дней назад
Уже появилась.
Уже появилась.
Уже появилась.
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3k
Слава Feeling Good 5 дней назад
Сейчас ещё белорусы расскажут про могучих своих предков. Идут же не первый год разговоры, как в битве при Орше, в которой столкнулись войска королевства Польши и Великого княжества Литовского с одной стороны, и войска Русского государства, победили... Не поверите... Белорусы.
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7k
Feeling Good Слава 5 дней назад
всё, что происходит сегодня в Белоруссии мы тут говорили ещё в 14-м.

версия была непопулярная, т.к. -- "братья же!"

уже тогда было понятно, что эти "братья" от хахлов не отличаются ничем.

ибо после того, как указывали, что их "страна" называется "Беларусь", ты им пишешь "Белая РУСЬ?", и они подрываются как черти.

так что, ничего не удивило.
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3k
Слава Feeling Good 5 дней назад
Лично моё мнение, что ни о каком братстве не может идти речи. Это какой-то странный подход. Он мог работать, когда мы находились в одной стране СССР, вот тогда братушки и все такое ещё как-то могло работать. А когда они стали отдельной страной... Тем более молодой страной, которой надо выдумать свою великую историю, найти великие победы, попробовать сформировать своё национальное сознание... Вот кого они могут побеждать? Соседей. Польшу, Литву, Россию. Мы для них уже станем не братушки, а подлые оккупанты.
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7k
Feeling Good Слава 4 дня назад
мы уже для них стали оккупантами.

про то, что они великие потомки великих литвинов, им в уши срут уже с учебников "истории".

не просто так "послы ЕС" цветы возлагают тому придурку, что бомбой взорвать пытался несколько правоохранителей.

Белоруссия потеряна для русского мира.

в деле пропаганды Россия от запада отстаёт безоговорочно.

запад умеет красиво и качественно извращать факты, подонков и предателей представлять героями, поражения преподносить как победы, а мы свои реальные победы феерично просераем.

"Крым" -- обосрал величайшую геополитическую победу России.

бесконечные "штрафбаты" с "зулейхами" срут в мозги россиян два десятка лет с экранов кинотеатров и ТВ.

в стране открыто функционирует ельцин-центр, музеи гулага и прочие мерзости.

мавзолей на 9-е мая драпируют, имя великого Сталина в День Победы даже не произносится, в среде т.н. творческой интеллигенции он до сих пор считается упырём, который "хуже Гитлера, т.к. уничтожал своих".

Дудь собирает десятки миллионов просмотров своими омерзительными высерами.
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3k
Слава Feeling Good 4 дня назад
У меня есть на этот счёт свой взгляд. Россия молодая страна. Вроде как преемница и СССР и Российской империи, но страна молодая в ее современном виде. Какую-то внятную идеологию мы не выработали. Мы мечемся между ельцин-центром, победой красной армии, драпируя на параде мавзолей, сами срем на коммунистическое прошлое всеми мыслимыми и немыслимыми способами, рассказывая при этом про Гагарина. В идеологии у нас каша полная, нам нечего предложить не то что на экспорт, а даже для себя. При этом войти в орбиту западной идеологии мы тоже не можем, разные слишком интересы экономические, с Китаем тоже не получается. Поэтому, у них получается рассказывать, что и вот смотрите, у нас есть демократия, мы живём хорошо, будет и у вас демократия, вы тоже будете жить хорошо, такой карго-культ для папуасов, для продвижения своих интересов. И у них даже витрины свои есть, такие демоверсии, куда можно приехать, посмотреть, потрогать, дальше этих витрин лучше не заходить, чтобы не разочароваться, но этого никто особо и не хочет.
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2k
Станислав 5 дней назад
Небольшое замечание. Парень хотел обратно отбросить светошумовую гранату, но не успел, взорвалась в руках


Небольшое замечание. Парень хотел обратно отбросить светошумовую гранату, но не успел, взорвалась в руках
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36k
Александр Станислав 5 дней назад
Это не тот пост, где тебя услышат - это вотчина упоротых урапатриртов. Как партия сказала, так они и думают
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61
u811 Александр 5 дней назад
А чего ты тогда здесь читаешь, комментируешь? Или тоже к упоротым хочешь?
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7k
Feeling Good Александр 5 дней назад
тебе 100500 раз уже сказали в разных местах: за вашего хитрожопного Луку, который взрастил нацизм в Белоруссии никто у нас не топит.

ржут над вами, придурками, которые повторяют "подвиг" хохлов.
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10k
Элитный тигр unight 5 дней назад
*ля. это не та некста, которая писала что танки в Минске и Лукашенко улетел с семьей в Турцию или Китай?
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14k
Lelik Элитный тигр 4 дня назад
Она самая
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28k
Юр21 5 дней назад
С Фургалом неудобно получилось, реальные пацаны такие деньги в протесты ввалили, поили, кормили - а протестуны в Минск на халтуру свалили! Мишу опять же обманули - а он человек кристальной честности с очень ранимой душой... Нехорошо...
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