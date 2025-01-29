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Кто не спрятался, тигр не виноват

Кто не спрятался, тигр не виноват

Автор:
29 января 2025 12:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   животные   находка   тигр   хищник   
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Вечерняя прогулка тигра по Врангелю - отдалённому микрорайону Находки. Хищник вальяжно прошелся вдоль построек и продолжил свой путь.

Медведей на улицах в России начинают заменять тигры.

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Метки: Видео   Россия   животные   находка   тигр   хищник   
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24k
Слепой Пью 24 минуты назад
Жмоты: Кисе ни молочка в мисочке не оставили, ни собачки на привязи...
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63k
alertol 6 минут назад
Он засадное животное (как все кошки) если вы его видите, он скорее всего (если не защищает детей или не сильно голоден) не нападёт. Но гулять в этом районе стоило бы осторожнее, особенно когда он голоден, но вы его не видите...
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4234 поста (4067 в горячем)

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