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Шпиц Александра Лукашенко описал избирательный участок

Шпиц Александра Лукашенко описал избирательный участок

Автор:
27 января 2025 00:13
Сообщество : Животные
Метки: Александр Лукашенко   Беларусь   Пёс   выборы   животные   лукашенко   собака   шпиц   
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Пёс Александра Лукашенко неожиданно пометил территорию избирательного участка. Забавный инцидент произошёл во время визита президента Республики Беларусь на выборы.

Пёс Александра Лукашенко по кличке Умка пришел на выборы и пометил избирательный участок.

Александр Лукашенко рассказал про свою собаку

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Метки: Александр Лукашенко   Беларусь   Пёс   выборы   животные   лукашенко   собака   шпиц   
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8  комментариев
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523
Чумадан Погодил 3 часа назад
А развве на выборы можно приходить с домашними животными?
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13k
Vital Idol Час назад
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37k
Юрьевич 3 часа назад
Он тоже проголосовал!
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Летучий Мыш 3 часа назад
Кота батьке надо. Для порядку.
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13k
Летучий Мыш 3 часа назад
Это его участок
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3730 постов (3626 в горячем)

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