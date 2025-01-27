Шпиц Александра Лукашенко описал избирательный участок

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Пёс Александра Лукашенко неожиданно пометил территорию избирательного участка. Забавный инцидент произошёл во время визита президента Республики Беларусь на выборы.
Пёс Александра Лукашенко по кличке Умка пришел на выборы и пометил избирательный участок.
Александр Лукашенко рассказал про свою собаку
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