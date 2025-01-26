885
30
Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей.
Фото со съёмок фильмов, кадры из фильмов...
Иногда бывают маленькие истории))
Интересного вам просмотра!
×
4.
"Я не признаю слова „играть“. Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно". – Фаина Раневская.
5.
Владимир Толоконников
Владимир Бортко никак не мог найти актера на роль Шарикова, для своей экранизации Булгаковского "Собачьего сердца". Режиссер сказал ассистентам: "Найдите мне собаку!". Он хотел того, кто хоть немного бы походил на собаку.
7.
Игорь Старыгин в роли режиссера Андрея Тарковского в спектакле "Летняя ночь, Швеция" театра-студии "У Никитских ворот", 1989 год.
10.
Людмила Хитяева.
Актриса дебютировала в кино с главной роли в фильме «Екатерина Воронина» в 1957 году. Через год Сергей Герасимов предложил начинающей актрисе роль Дарьи в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Этот образ и стал визитной карточкой Хитяевой. Она признавалась, что эта героиня была ее самой любимой:
14.
Анатолий Папанов.
"Конечно, своим приходом в кино я обязан Эльдару Рязанову... ...Очень интересной для меня была роль Сокола-Кружкина в комедии «Берегись автомобиля», вроде бы и комическая, но и глубокая — на словах идейный, честный человек, а на деле — жулик, спекулянт, умелый демагог… Было где развернуться фантазии — придумать облик его, например, повязанная носовым платком голова и галифе, заправленные в носки; его черты, манеры, грубые интонации и лошадиный смех". – Анатолий Папанов.
18.
Георгий Данелия и Роман Мадянов во время съемок фильма «Совсем пропащий».
По словам Данелии, американские критики признали фильм лучшей экранизацией Марка Твена.
28.
Военный врач и будущий ведущий телепередачи "Клуб кинопутешествий" Юрий Сенкевич на полярной станции в Антарктиде, 1967 год
Источник:
Новости партнёров
реклама
И вижу непримеримое: "охренели от своей звёздности!", "на завод его!" , "а чем он лучше других!"... и т.п. – сейчас...