"Фура впечаталась в метре от нас": люди рассказали, как чудом избежали трагедии

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Говорят, что у нас есть шестое чувство, и оно порой подсказывает дельные вещи. Правда мы не всегда слушаем себя и свою интуицию. Но вот герои нашей подборки пошли за своими внезапными желаниям - и чудом избежали катастрофы.
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А у вас были ситуации, где вы избежали плохого?
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3 апреля 2017.
Обычно я пропускаю пару поездов в метро,чтобы остыть ( жарко мне вечно ).
В тот раз я сразу сел в поезд.А через пару поездов за мной,случилась эта трагедия.
Я как раз должен был ехать в середине поезда.
Думаю тут не везение,а стечение обстоятельств.
Пару раз бутылки с окон разбивались рядом.Явно прицельно кидали.