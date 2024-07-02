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"Фура впечаталась в метре от нас": люди рассказали, как чудом избежали трагедии

"Фура впечаталась в метре от нас": люди рассказали, как чудом избежали трагедии

Автор:
02 июля 2024 16:33
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Спасение   истории   история из жизни   история спасения   повезло   чудом спасся   
843
16

Говорят, что у нас есть шестое чувство, и оно порой подсказывает дельные вещи. Правда мы не всегда слушаем себя и свою интуицию. Но вот герои нашей подборки пошли за своими внезапными желаниям - и чудом избежали катастрофы.

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А у вас были ситуации, где вы избежали плохого?

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Метки: Спасение   истории   история из жизни   история спасения   повезло   чудом спасся   
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TroyDaGood 12 минут назад
Теракт в Питерском метро.
3 апреля 2017.
Обычно я пропускаю пару поездов в метро,чтобы остыть ( жарко мне вечно ).
В тот раз я сразу сел в поезд.А через пару поездов за мной,случилась эта трагедия.
Я как раз должен был ехать в середине поезда.
Думаю тут не везение,а стечение обстоятельств.
Пару раз бутылки с окон разбивались рядом.Явно прицельно кидали.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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