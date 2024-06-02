Умер депутат Госдумы и исследователь Арктики Артур Чилингаров

Профессор, доктор географических наук, настоящий исследователь, он внёс неоценимый вклад в изучение и освоение Арктики и Мирового океана. Чилингаров был и навсегда останется для современных исследователей примером истинной любви к своему делу, преданности команде, смелости, самоотверженности и постоянному стремлению к новым открытиям.

А.Н. Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище по специальности «океанология». Работал научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, инженером-гидрологом лаборатории в Тикси. В 1969-1971 годах возглавлял высокоширотную научную экспедицию «Север Полюс -21». C 1971 года — начальник антарктической станции «Беллинсгаузен» 17-й советской антарктической экспедиции. Чилингаров принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Один из примеров - операция по спасению судна "Михаил Сомов" в 1986 году. Эти события легли в основу фильма "Ледокол".

Артур Николаевич руководил экспедициями и курировал экспедиционные проекты нашей Службы радиообеспечения РГО (база расположега в г. Тарко-Сале), а также являлся видным общественно-политическим деятелем, был депутатом Государственной думы РФ.

Он был всесторонне интересным человеком, отличным специалистом и прекрасным собеседником.



В августе 2007 года на подводном аппарате «Мир» вместе с другими исследователями он опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса, где водрузил флаг России.



А.Н. Чилингаров – был одним из немногих, кто являлся Героем Советского Союза (1986) и Героем России (2008).

Общались лично много раз, получал я от него и письма благодарности за успех в моих арктических делах. Он часто интересовался ходом дел на полярной станции Марресаля (ранее она называлась Маре-Сале). В своё время он возглавлял Амдерминское управление и часто бывал на этой арктической метеостанции.

От Службы радиообеспечения Русского географического общества и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким!