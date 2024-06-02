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Умер депутат Госдумы и исследователь Арктики Артур Чилингаров

Умер депутат Госдумы и исследователь Арктики Артур Чилингаров

Автор:
02 июня 2024 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Артур Николаевич Чилингаров   Русское географическое общество   Чилингаров   
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1 июня ушел из жизни Первый Вице-президент Русского географического общества, Президент Ассоциации полярников Артур Николаевич Чилингаров. Первопроходцу, исследователю Арктики и Антарктиды и выдающемуся ученому было 84 года.

Профессор, доктор географических наук, настоящий исследователь, он внёс неоценимый вклад в изучение и освоение Арктики и Мирового океана. Чилингаров был и навсегда останется для современных исследователей примером истинной любви к своему делу, преданности команде, смелости, самоотверженности и постоянному стремлению к новым открытиям.

А.Н. Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище по специальности «океанология». Работал научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, инженером-гидрологом лаборатории в Тикси. В 1969-1971 годах возглавлял высокоширотную научную экспедицию «Север Полюс -21». C 1971 года — начальник антарктической станции «Беллинсгаузен» 17-й советской антарктической экспедиции. Чилингаров принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Один из примеров - операция по спасению судна "Михаил Сомов" в 1986 году. Эти события легли в основу фильма "Ледокол".

Артур Николаевич руководил экспедициями и курировал экспедиционные проекты нашей Службы радиообеспечения РГО (база расположега в г. Тарко-Сале), а также  являлся видным общественно-политическим деятелем, был депутатом Государственной думы РФ.

Он был всесторонне интересным человеком, отличным специалистом и прекрасным собеседником.

В августе 2007 года на подводном аппарате «Мир» вместе с другими исследователями он опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса, где водрузил флаг России.

А.Н. Чилингаров – был одним из немногих, кто являлся Героем Советского Союза (1986) и Героем России (2008).


Общались лично много раз, получал я от него и письма благодарности за успех в моих арктических делах. Он часто интересовался ходом дел на полярной станции Марресаля (ранее она называлась Маре-Сале). В своё время он возглавлял Амдерминское управление и часто бывал на этой арктической метеостанции.


От Службы радиообеспечения Русского географического общества и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким!


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Метки: Артур Николаевич Чилингаров   Русское географическое общество   Чилингаров   
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19k
GROMOZEKA 9 часов назад
Земля пухом!
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448
Радист Автор поста 6 часов назад
Артур Николаевич Чилингаров всесторонне поддерживал нашу работу в Арктике.
С ним ушла целая эпоха...
Светлая и добрая память!
https://wte.team/30848-2/https://wte.team/30848-2/

Ссылка youtu.be
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Вася 7 часов назад
Царствие Небесное
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Радист
  • Дата регистрации: 10.01.2015
  • 0 постов (0 в горячем)
Техническая поддержка полярников в Арктике, испытание техники и средств связи российской разработки. Служба радиообеспечения РГО
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